2023’te de otomobil bulmak zor

Bu yıl Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından 13’üncüsü düzenlenen ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri ödül töreninde açıklanan rakamlara göre, aralık ayında normale oranla biraz daha fazla otomobil bulunmasıyla birlikte toplam satışlar yüzde 6.2 artışla 783 bin 283 olarak tamamlandı. Yani sektör bir önceki yıla oranla yükselmiş gözükse de ülke nüfusuna oranla bakıldığında hala benzer nüfuslu Fransa, Almanya gibi ülkelere oranla otomobil alamadığımız ortada. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yaptığı konuşmada “Tahminlerimde ufak da olsa yanıldım demek ki aralık ayında otomobil bulmuşuz” derken mevcut üretim ve tedarik sorunlarının 2023’te de devam edeceğini söylerken “her gün 4-5 sevdiğimiz arkadaşımıza sabırla neden otomobil bulamıyoruz sorusuna yanıt vermek zorundayız” dedi. Yani bana yıllardır sorulan “Otomobil almak için doğru bir dönem mi” sorusunun yanıtını da Ali Bey vermiş oldu. Bulan alsın.

Pazar kırılımlarını, elektrikli otomobil satışlarını gelecek haftaki köşemde detaylandıracak olsam da gördüğüm ilk şey şu, elveda dizel ve otogaz yaşasın benzinli, hibrit ve elektrikliler. Özellikle elektrikli otomobillerdeki 2021’e oranla yüzde 171’lik artış çarpıcı. Hafif ticarilerdeki yüzde 8.6’lık artış da ihtiyacın bir diğer yansıması. Türkiye’nin en çok tercih edilen markası 146 bin 435 adetle Fiat olurken bu rakam satılan her 6 otomobilden birinin Fiat olduğunu özellikle de Egea’nın Türkiye başarısını gösteriyor. Renault 100 bin barajının hemen altında, Ford ise 77 bin 435 ile yine podyumda. Premium markalar arasında ise 18 bin 661 ile Mercedes olurken, Seat’ın içinden çıkıp parlayan Cupra 2 bin 792 adetle hem geceden hem de tüketicilerden ödülünü almış gibi. Detaylar bir sonraki yazıda.