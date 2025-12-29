2025 bitiminde tarihe düşülecek notlar

2025, tarihe not düşülecek gelişmelere sahne oldu. Ya­zılım sektöründe “hız” kavra­mının yanına kalın harflerle iki kelime eklendi: uyum ve da­yanıklılık. Hız hâlâ kıymetli; ama artık tek başına bir büyüme stratejisi değil. Küresel pazarda yazılım, bir ürün kategorisi ol­maktan çıkıp artık kritik altya­pı gibi değerlendirilmekte. Kri­tik altyapının da bir kural kita­bı, bir denetim dili ve bir güven standardı var.

Yazılım endüstrisi “sektör” olmanın ötesinde; güvenliğin, verinin, ticaretin ve kamu hiz­metlerinin omurgası oldu. Dola­yısıyla 2025’i yeni teknolojiler­den ziyade mevzuatla, pazarın beklentileriyle, kurumsal dö­nüşümle ve ihracatla birlikte okumak zorundayız.

2025, özellikle Avrupa’da “re­gülasyon konuşuyoruz” döne­minin bittiği, “regülasyonu uy­guluyoruz” döneminin başladığı yıl oldu. Bu çok kritik bir kırıl­ma. Çünkü uygulama başlayın­ca regülasyon; hukukçunun dos­yasından çıkar, ürün yöneticisi­nin yol haritasına girer, yazılım mimarisinin içine yerleşir, satış sözleşmesine madde olur.

AB, yapay zekâdan veriye, si­ber dayanıklılıktan finansal operasyonel dayanıklılığa uza­nan geniş bir hatta, dijital eko­nomiyi “güvenli ve hesap vere­bilir” hale getirmeyi hedefleyen çerçeveleri adım adım devre­ye aldı (AI Act: yapay zekâ sis­temleri için risk temelli düzen­leme, DORA: finansal sektörde dijital operasyonel dayanıklılık, Data Act: veri paylaşımı ve eri­şimi, CRA: dijital ürünlerde gü­venlik). Yani teknoloji standar­da bağlanıyor.

Hukuk sonradan eklenemez

Rekabet artık sadece özellik karşılaştırması değil; uyum ka­biliyeti yarışı. “Ürün çalışıyor” tek başına yetmiyor; “Ürün gü­venli, izlenebilir, de­netlenebilir, sürdü­rülebilir” lik belirleyi­ci oluyor.

Türkiye’de düzen­lemelerle gelen me­saj: Büyüme, güven ve standardın üze­rinde yükselecek. Güvenlik, veri, standartlar, yerlilik ve ih­racat. Artık mevzuat, sadece iç pazar düzeni için değil; ihracat­ta güven kazanmak için de kritik bir altyapı.

Siber güvenlikte kurumsal mimarinin güçlenmesi ve kanu­ni çerçevenin netleşmesi, yazı­lımın “kritik altyapı” bakışıy­la ele alındığını gösterdi. Bu da şirketler için yalnızca risk yö­netimi değil; aynı zamanda ku­rumsal satışlarda güven eşiğini yukarı taşıyan yeni bir standart demek. Yani kurumlar ve şirket­ler siber güvenliği BT’nin yan konusu olmaktan çıkarıp yöne­tim seviyesi gündemine almak zorunda.

Veri tarafında günlük iş akış­larına dokunan düzenleyici yak­laşım, özellikle CRM, e-ticaret, üyelik ve doğrulama süreçlerin­de “alışkanlıkla yapılan” pratik­lerin artık ilke temelli yönetil­mesi gerekliliği. Yani ürünü hızlı çıkarmak yetmez; ürünü huku­ki ve operasyonel olarak sür­dürülebilir kılmalı. Kullanı­cı deneyimi tasarlarken hukuk sonradan eklenemez; en baştan mimariye gömülmek zorunda.

Standartlar hattında erişile­bilirlik gibi başlıkların yüksel­mesi aynı resmin parçası. Ka­mu ve kurumsal dijital kanal­larda beklenen çıta yükselirken sektör açısından yeni bir hizmet alanı büyüyor: erişilebilirlik dö­nüşümleri, test/doğrulama sü­reçleri, kalite güvence modelleri ve sürekli uyum yönetimi. Yani kalite, bir pazarlama iddiası ol­maktan çıkıp, uyum kriteri ha­line geliyor.

Yerlilik sadece bugünü korumak değil…

2025 ayrıca “yerli ürün” söy­lemini daha fazla belgelendirme ve tevsik disipliniyle ilişkilendir­di. Altını çizelim. Yerlilik; sadece bugünü korumak için değil, yarı­nın ihracatını büyütmek için stratejik bir araçtır. Global pa­zarda artık “ne yaptığınız” ya­nında “nasıl yaptığınıza” da ba­kılıyor. Tedarik zinciri şeffaflığı, bakım-sürdürüm kapasitesi, gü­venlik yaklaşımı, uyum izleri. Bu da yerlilik iddiasının gerçekçi bir zemine oturmasını gerektiriyor.

Yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatacak

2025’in diğer önemli mesajı: Mevzuat bir yük değil; ihraca­tın altyapısıdır. Yazılım ihraca­tımız 2025 sonunda yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde kapa­nacak gibi. Bu da sektörün “ürün­leşme + kurumsal satış + güven standardı + pazar erişimi” kom­binasyonunu aynı anda büyütme iradesidir.

Globalleşme artık “yurtdışı­na satış”tan ibaret değil, uyumlu üretim kapasitesi inşa etmek. Bu da bir gün içinde oluşmuyor: süreç, standart, belge, denetim izi, güven­lik kanıtı, sürdürülebilir destek. 2026’nın mutlu, sağlıklı ve başarı­lı bir yıl olmasını dilerim.

Haftaya: Üç büyük dönüşüm dalgası geliyor.