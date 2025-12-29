2025 bitiminde tarihe düşülecek notlar
2025, tarihe not düşülecek gelişmelere sahne oldu. Yazılım sektöründe “hız” kavramının yanına kalın harflerle iki kelime eklendi: uyum ve dayanıklılık. Hız hâlâ kıymetli; ama artık tek başına bir büyüme stratejisi değil. Küresel pazarda yazılım, bir ürün kategorisi olmaktan çıkıp artık kritik altyapı gibi değerlendirilmekte. Kritik altyapının da bir kural kitabı, bir denetim dili ve bir güven standardı var.
Yazılım endüstrisi “sektör” olmanın ötesinde; güvenliğin, verinin, ticaretin ve kamu hizmetlerinin omurgası oldu. Dolayısıyla 2025’i yeni teknolojilerden ziyade mevzuatla, pazarın beklentileriyle, kurumsal dönüşümle ve ihracatla birlikte okumak zorundayız.
2025, özellikle Avrupa’da “regülasyon konuşuyoruz” döneminin bittiği, “regülasyonu uyguluyoruz” döneminin başladığı yıl oldu. Bu çok kritik bir kırılma. Çünkü uygulama başlayınca regülasyon; hukukçunun dosyasından çıkar, ürün yöneticisinin yol haritasına girer, yazılım mimarisinin içine yerleşir, satış sözleşmesine madde olur.
AB, yapay zekâdan veriye, siber dayanıklılıktan finansal operasyonel dayanıklılığa uzanan geniş bir hatta, dijital ekonomiyi “güvenli ve hesap verebilir” hale getirmeyi hedefleyen çerçeveleri adım adım devreye aldı (AI Act: yapay zekâ sistemleri için risk temelli düzenleme, DORA: finansal sektörde dijital operasyonel dayanıklılık, Data Act: veri paylaşımı ve erişimi, CRA: dijital ürünlerde güvenlik). Yani teknoloji standarda bağlanıyor.
Hukuk sonradan eklenemez
Rekabet artık sadece özellik karşılaştırması değil; uyum kabiliyeti yarışı. “Ürün çalışıyor” tek başına yetmiyor; “Ürün güvenli, izlenebilir, denetlenebilir, sürdürülebilir” lik belirleyici oluyor.
Türkiye’de düzenlemelerle gelen mesaj: Büyüme, güven ve standardın üzerinde yükselecek. Güvenlik, veri, standartlar, yerlilik ve ihracat. Artık mevzuat, sadece iç pazar düzeni için değil; ihracatta güven kazanmak için de kritik bir altyapı.
Siber güvenlikte kurumsal mimarinin güçlenmesi ve kanuni çerçevenin netleşmesi, yazılımın “kritik altyapı” bakışıyla ele alındığını gösterdi. Bu da şirketler için yalnızca risk yönetimi değil; aynı zamanda kurumsal satışlarda güven eşiğini yukarı taşıyan yeni bir standart demek. Yani kurumlar ve şirketler siber güvenliği BT’nin yan konusu olmaktan çıkarıp yönetim seviyesi gündemine almak zorunda.
Veri tarafında günlük iş akışlarına dokunan düzenleyici yaklaşım, özellikle CRM, e-ticaret, üyelik ve doğrulama süreçlerinde “alışkanlıkla yapılan” pratiklerin artık ilke temelli yönetilmesi gerekliliği. Yani ürünü hızlı çıkarmak yetmez; ürünü hukuki ve operasyonel olarak sürdürülebilir kılmalı. Kullanıcı deneyimi tasarlarken hukuk sonradan eklenemez; en baştan mimariye gömülmek zorunda.
Standartlar hattında erişilebilirlik gibi başlıkların yükselmesi aynı resmin parçası. Kamu ve kurumsal dijital kanallarda beklenen çıta yükselirken sektör açısından yeni bir hizmet alanı büyüyor: erişilebilirlik dönüşümleri, test/doğrulama süreçleri, kalite güvence modelleri ve sürekli uyum yönetimi. Yani kalite, bir pazarlama iddiası olmaktan çıkıp, uyum kriteri haline geliyor.
Yerlilik sadece bugünü korumak değil…
2025 ayrıca “yerli ürün” söylemini daha fazla belgelendirme ve tevsik disipliniyle ilişkilendirdi. Altını çizelim. Yerlilik; sadece bugünü korumak için değil, yarının ihracatını büyütmek için stratejik bir araçtır. Global pazarda artık “ne yaptığınız” yanında “nasıl yaptığınıza” da bakılıyor. Tedarik zinciri şeffaflığı, bakım-sürdürüm kapasitesi, güvenlik yaklaşımı, uyum izleri. Bu da yerlilik iddiasının gerçekçi bir zemine oturmasını gerektiriyor.
Yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatacak
2025’in diğer önemli mesajı: Mevzuat bir yük değil; ihracatın altyapısıdır. Yazılım ihracatımız 2025 sonunda yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde kapanacak gibi. Bu da sektörün “ürünleşme + kurumsal satış + güven standardı + pazar erişimi” kombinasyonunu aynı anda büyütme iradesidir.
Globalleşme artık “yurtdışına satış”tan ibaret değil, uyumlu üretim kapasitesi inşa etmek. Bu da bir gün içinde oluşmuyor: süreç, standart, belge, denetim izi, güvenlik kanıtı, sürdürülebilir destek. 2026’nın mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını dilerim.
Haftaya: Üç büyük dönüşüm dalgası geliyor.
