2025 kurumlar vergisi beyannamesinde yargıya taşınabilecek konular

2025 kurumlar vergisi beyan­namelerinde hangi konuların yargıya götürülebileceğini listele­meye çalıştık.

1 Enflasyon düzeltmesinin ertelenmesinin Anayasa'ya aykırılığı

Bilindiği üzere yapılan bir dü­zenleme ile 2025 enflasyon dü­zeltmesi imkanının kaldırılması baz mükellefler (öz varlıkları dü­şük, yatırımlarını borçla finanse etmiş şirketler) için bir müjde iken bir kısım mükellefler (öz varlıkları güçlü, yatırımlarını öz kaynaklarla yapmış olan şirketler) için ceza ve ek mali külfet anlamına geldi.

Dönem kapanmadan, kanunla yapı­lan bu düzenleme Anayasa Mahkeme­sinin geçmiş içtihatları dikkate alın­dığında, geçmişe yürüme olarak de­ğerlendirmeyecek gibi durmaktadır.

Ancak geçmişe yürüme tartışma­ları dışında, hukuk güvenliği, hukuk devleti ilkeleri açısından bakıldığın­da bu düzenlemenin Anayasal vergi­leme ilkeleri açısından sorunlu oldu­ğu kanaatineyiz.

Şimdilik bu konuda başlık açmak­la yetineceğiz. Ayrı yazı konusu yap­makta ve tartışılmasında fayda gö­rüyoruz. Bu haliyle bakıldığında, bir düzenleme yapılmış, daha sonra, beklenenin tersine vergi gelirlerini azaltacağı endişe ve hesaplarıyla uy­gulamadan son anda vazgeçilmiş, he­saplarını ve mali yapılarını mevcut düzenlemeye göre oluşturmuş şir­ketler büyük finansman yükleri ile karşı karşıya bırakılmıştır.

İlk etapta oluşturduğum bu liste­yi devam eden tartışmaları da göz önüne alarak geliştirmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

2 Nakit sermaye indirimi

Başta, mali idarenin, “Sermaye avansının yılsonuna kadar sermaye­ye ilave edilememiş olması halinde artırılan sermayenin nakit sermaye indirimi hesabında dikkate alınma­yacağı” yönündeki yaklaşımı olmak üzere birçok husus yargıya taşınabi­lecektir.

Örneğin kâr dağıtımı yapılıp sonra sermaye artışı yapılması, ortağa bor­cun ödenip sonra sermaye artışı ya­pılması hallerinin nakdi sermaye ar­tışı olarak değerlendirilmemesi ha­talıdır.

3 Finansman gider kısıtlaması

Bizce bu konu ancak bireysel baş­vuru yoluyla Anayasa Mahkemesine götürme göze alınıyorsa yargıya ta­şınmalıdır. Özellikle 4.02.2021 önce­si alınan borçlarla ilgili finansman gi­derleri, muhasebe açısından yabancı kaynak olmakla birlikte herhangi bir finansman gideri yaratmayan hesap­ların kısıtlanacak tutarın belirlen­mesinde dikkate alınıyor olması hu­suslarında Danıştay’ımızın vardığı sonuca katılmıyor ve halen yargıya taşınabileceğini düşünüyorum.

4 İyi mükellef indirimi sorunları

Mali idare, kanuni süresinde ve­rilen bir beyannameyi ilişkin olma­dıkça pişmanlıkla verilen beyanna­melerin iyi mükellef indirim şartını ihlal ettiği yaklaşımındadır. Biz piş­manlıkla verilen beyannamelerde böyle bir sınırlamanın olmadığı dü­şüncesindeyiz ki yargıda bugüne ka­dar verdiği kararlarda aynı yaklaşım içindedir. Genellikle bu konu beyan­name verilirken beyan sisteminin iyi mükellef indirimini kabul etmemesi ile anlaşılmaktadır. Benim tavsiyem iyi mükellef indirimi ile ilgili her­hangi bir nedenle tereddütünüz var ve kaybetmemeniz gerektiğini dü­şünüyorsanız beyanname ile birlik­te itirazı kayıt dilekçesini de verin ve dava açın.

5 Sinyallenmiş konular

Daha önce, kurgan, izaha davet, beyana davet, düzeltmeye davet vb. durumlarla karşı karşıya kal­dıysanız ve aynı hususlar 2025 yı­lında da varsa, ihtirazi kayıtla be­yanı değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca:

● Sektörel incelemelerde sektö­rünüzde eleştirilen konular,

● Konu bazlı incelemelerde mali idare den farklı uygulama yaptığı­nız durumlar,

● İndirimi reddedilmiş veya ia­de incelemelerinde izahat istenmiş( sahte olabileceği şüphesi olan) fatu­ralar,

● Tasdik yapan YMM'nin riskli olabileceğini, mali idarenin farklı de­ğerlendirmesinin olduğuna işaret et­tiği konular,

● Daha önce yapılmış bir inceleme­de eleştirilmiş konular,

● Yaptığınız uygulamaya göre mali idarenin farklı özelge verdiği konu­lar,

● Dayanak aldığınız yargı kararla­rında yargının görüş değiştirdiği ko­nular, olup olmadığından, var ise ih­tirazi kayıtla beyan hususunu detay­lıca masaya yatırmanızı öneririm.

6 İştiraklerin tasfiyesinden do­ğan zararlar

Bu konuda son zamanlarda verilen bazı kararlarda mali idarenin aksine iştirak tasfiye zararlarının kazançtan indirilebileceği kabul edilmiştir.

7 Dernek aidatları

Üyeliği zorunlu olmayan dernek­lere ödenen aidatlar, bu derneğin faaliyetleri işletmenin faaliyeti-ka­zançları ile ilgili ise matrahtan indi­rilebileceği yönünde yargı kararları mevcuttur.

8 Konusu suç olmayan kusu­ra dayanan tazminatların ka­zançtan indirile bilirliği

Mali idarenin yaklaşımının aksine, bazı yargı kararlarında şayet tazmi­nat ceza hukuku anlamında suçla il­gili değil ise matrahtan indirilebile­ceği kabul edilmiştir.