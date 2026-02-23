2025 kurumlar vergisi beyannamesinde yargıya taşınabilecek konular
2025 kurumlar vergisi beyannamelerinde hangi konuların yargıya götürülebileceğini listelemeye çalıştık.
1 Enflasyon düzeltmesinin ertelenmesinin Anayasa'ya aykırılığı
Bilindiği üzere yapılan bir düzenleme ile 2025 enflasyon düzeltmesi imkanının kaldırılması baz mükellefler (öz varlıkları düşük, yatırımlarını borçla finanse etmiş şirketler) için bir müjde iken bir kısım mükellefler (öz varlıkları güçlü, yatırımlarını öz kaynaklarla yapmış olan şirketler) için ceza ve ek mali külfet anlamına geldi.
Dönem kapanmadan, kanunla yapılan bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin geçmiş içtihatları dikkate alındığında, geçmişe yürüme olarak değerlendirmeyecek gibi durmaktadır.
Ancak geçmişe yürüme tartışmaları dışında, hukuk güvenliği, hukuk devleti ilkeleri açısından bakıldığında bu düzenlemenin Anayasal vergileme ilkeleri açısından sorunlu olduğu kanaatineyiz.
Şimdilik bu konuda başlık açmakla yetineceğiz. Ayrı yazı konusu yapmakta ve tartışılmasında fayda görüyoruz. Bu haliyle bakıldığında, bir düzenleme yapılmış, daha sonra, beklenenin tersine vergi gelirlerini azaltacağı endişe ve hesaplarıyla uygulamadan son anda vazgeçilmiş, hesaplarını ve mali yapılarını mevcut düzenlemeye göre oluşturmuş şirketler büyük finansman yükleri ile karşı karşıya bırakılmıştır.
İlk etapta oluşturduğum bu listeyi devam eden tartışmaları da göz önüne alarak geliştirmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
2 Nakit sermaye indirimi
Başta, mali idarenin, “Sermaye avansının yılsonuna kadar sermayeye ilave edilememiş olması halinde artırılan sermayenin nakit sermaye indirimi hesabında dikkate alınmayacağı” yönündeki yaklaşımı olmak üzere birçok husus yargıya taşınabilecektir.
Örneğin kâr dağıtımı yapılıp sonra sermaye artışı yapılması, ortağa borcun ödenip sonra sermaye artışı yapılması hallerinin nakdi sermaye artışı olarak değerlendirilmemesi hatalıdır.
3 Finansman gider kısıtlaması
Bizce bu konu ancak bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine götürme göze alınıyorsa yargıya taşınmalıdır. Özellikle 4.02.2021 öncesi alınan borçlarla ilgili finansman giderleri, muhasebe açısından yabancı kaynak olmakla birlikte herhangi bir finansman gideri yaratmayan hesapların kısıtlanacak tutarın belirlenmesinde dikkate alınıyor olması hususlarında Danıştay’ımızın vardığı sonuca katılmıyor ve halen yargıya taşınabileceğini düşünüyorum.
4 İyi mükellef indirimi sorunları
Mali idare, kanuni süresinde verilen bir beyannameyi ilişkin olmadıkça pişmanlıkla verilen beyannamelerin iyi mükellef indirim şartını ihlal ettiği yaklaşımındadır. Biz pişmanlıkla verilen beyannamelerde böyle bir sınırlamanın olmadığı düşüncesindeyiz ki yargıda bugüne kadar verdiği kararlarda aynı yaklaşım içindedir. Genellikle bu konu beyanname verilirken beyan sisteminin iyi mükellef indirimini kabul etmemesi ile anlaşılmaktadır. Benim tavsiyem iyi mükellef indirimi ile ilgili herhangi bir nedenle tereddütünüz var ve kaybetmemeniz gerektiğini düşünüyorsanız beyanname ile birlikte itirazı kayıt dilekçesini de verin ve dava açın.
5 Sinyallenmiş konular
Daha önce, kurgan, izaha davet, beyana davet, düzeltmeye davet vb. durumlarla karşı karşıya kaldıysanız ve aynı hususlar 2025 yılında da varsa, ihtirazi kayıtla beyanı değerlendirebilirsiniz.
Ayrıca:
● Sektörel incelemelerde sektörünüzde eleştirilen konular,
● Konu bazlı incelemelerde mali idare den farklı uygulama yaptığınız durumlar,
● İndirimi reddedilmiş veya iade incelemelerinde izahat istenmiş( sahte olabileceği şüphesi olan) faturalar,
● Tasdik yapan YMM'nin riskli olabileceğini, mali idarenin farklı değerlendirmesinin olduğuna işaret ettiği konular,
● Daha önce yapılmış bir incelemede eleştirilmiş konular,
● Yaptığınız uygulamaya göre mali idarenin farklı özelge verdiği konular,
● Dayanak aldığınız yargı kararlarında yargının görüş değiştirdiği konular, olup olmadığından, var ise ihtirazi kayıtla beyan hususunu detaylıca masaya yatırmanızı öneririm.
6 İştiraklerin tasfiyesinden doğan zararlar
Bu konuda son zamanlarda verilen bazı kararlarda mali idarenin aksine iştirak tasfiye zararlarının kazançtan indirilebileceği kabul edilmiştir.
7 Dernek aidatları
Üyeliği zorunlu olmayan derneklere ödenen aidatlar, bu derneğin faaliyetleri işletmenin faaliyeti-kazançları ile ilgili ise matrahtan indirilebileceği yönünde yargı kararları mevcuttur.
8 Konusu suç olmayan kusura dayanan tazminatların kazançtan indirile bilirliği
Mali idarenin yaklaşımının aksine, bazı yargı kararlarında şayet tazminat ceza hukuku anlamında suçla ilgili değil ise matrahtan indirilebileceği kabul edilmiştir.
