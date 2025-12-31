2025 muhasebesi: Enflasyonla imtihandan “yumuşak inişe” Türkiye ekonomisi

Türkiye ekono­misi için 2025 yılı, sadece bir tak­vim değişikliği değil; 2023 yılının ortala­rında rotası çizilen rasyonel politikala­ra dönüşün en kritik “test sürüşü” oldu.

Yılın son gününde, geriye dönüp baktı­ğımızda karşımızda hem umut veren bir dengelen­me tablosu hem de çözüm bek­leyen kronik yapısal zorluklar görüyoruz. 2025, Türkiye’nin “enflasyonist büyüme” mode­linden “istikrarlı dezenflasyon” sürecine geçişinin mihenk taşı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon: Hedefler ve yapışkanlık sorunu

Yılın kuşkusuz ana gündem maddesi enflasyondu. 2024 yı­lını %44 bandında kapatan TÜ­FE, 2025 boyunca Merkez Ban­kası’nın (TCMB) kararlı duru­şu, sıkı para politikası ve baz etkisinin desteğiyle kademe­li bir düşüş sergiledi. Eylül ayı itibarıyla psikolojik sınır olan %40’ın altına inilmesi ve yıl so­nunda %30-32 bandına yakla­şılması, dezenflasyon süreci­nin işlediğinin somut bir kanı­tı oldu.

Ancak madalyonun diğer yü­zünde, hizmet enflasyonundaki katılık ve beklentilerin tam ola­rak çıpalanamamış olması yer alıyor. Kira artışları, eğitim ve sağlık gibi kalemlerdeki fiyat­lama davranışları, para politi­kasının etkisinin bu alanlara si­rayet etmesinin zaman aldığını gösterdi. Orta Vadeli Program (OVP) başında hedeflenen da­ha iddialı seviyelerin bir miktar uzağında kalınması, enflasyon­la mücadelenin sadece faizle değil, topyekün bir mali disip­linle yürütülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Büyüme ve iç talep: Sert iniş mi, yumuşak iniş mi?

2025’in en çok tartışılan ko­nularından biri büyüme kom­pozisyonuydu. Politika faizinin uzun süre yüksek seviyelerde tutulması ve kredi muslukla­rının seçici olarak kısılmasıy­la iç talepte belirgin bir soğu­ma yaşandı. 2024’teki %3,3’lük büyümenin ardından, 2025’in genelinde ekonominin %3,5 ci­varında bir performans sergi­lemesi, korkulan “sert inişin” (hard landing) gerçekleşmedi­ğine işaret ediyor.

Özellikle perakende ve inşa­at sektörleri yüksek faiz orta­mına karşı beklenenden fazla direnç gösterirken, imalat sa­nayii tarafında daha karamsar bir tablo izledik. Sanayi üreti­mindeki ivme kaybı ve kapasi­te kullanım oranlarındaki ge­rileme, sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki finans­man yükünü ve işletme serma­yesi ihtiyacını artırdı. 2025 yılı bu yönüyle, finansal istikrar ile üretim sürekliliği arasındaki o ince dengenin en çok test edil­diği yıl oldu.

Dış dengede tarihi iyileşme ve rezervler

Makro dengeler açısından 2025’in tartışmasız “yıldızı” ca­ri işlemler dengesi ve rezerv bi­rikimi oldu. İç talebin yavaşla­ması ithalat iştahını dizginler­ken, ihracatta savunma sanayii, havacılık ve yazılım gibi kat­ma değerli kolların performan­sı cari açığı milli gelire oran­la %1,5-2 bandına kadar çekti. Bu iyileşme, Türkiye’nin dış fi­nansman ihtiyacını azaltırken, Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervlerinin pozitif bölge­de güçlenmesine imkan tanıdı.

Türkiye’nin kredi notunda­ki artışlar ve risk primindeki (CDS) istikrarlı düşüş, ulusla­rarası sermaye akışını yeniden Türkiye’ye yöneltti. Türk Lira­sı, yıl boyunca kontrollü ve re­el olarak değerlenme eğilimini sürdürerek hem dezenflasyona katkı sağladı hem de “carry tra­de” ilgisini diri tuttu. Ancak bu durumun ihracatçının maliyet baskısı altında rekabetçilik şi­kayetlerini artırması, 2025’in ekonomi yönetimini en çok zorlayan denklemlerinden bi­ri oldu.

İstihdam ve iş gücü piyasası

Ekonomik soğumanın en çe­kinilen yan etkisi işsizlik oran­larındaki artış ihtimaliydi. An­cak 2025 verileri, iş gücü piya­sasının esnekliğini koruduğunu gösterdi. İşsizlik oranının tek haneli rakamlarda kalması, bü­yümedeki yavaşlamanın istih­dam kaybına dönüşmemesi ekonomi yönetimi için büyük bir başarı olarak not edildi. Yi­ne de genç işsizliği ve kadınla­rın iş gücüne katılımı gibi yapı­sal sorunlar, 2025 ajandasında çözüm bekleyen maddeler ola­rak kalmaya devam etti.

2026’ya devreden riskler ve reform ihtiyacı

2025’i kapatırken masadaki en büyük risk, maliye politika­sının para politikasına eşlik et­me hızıdır. Bütçe açığının GS­YH’ye oranının kontrol altında tutulması ve kamu tasarrufla­rının kağıt üzerinde kalmama­sı, 2026’da tek haneli enflas­yon yolculuğu için hayati önem taşıyor. Ayrıca asgari ücret dü­zenlemelerinin alım gücü ile maliyet dengesini ne ölçüde ko­ruyacağı, sosyal huzur ve fiyat istikrarı arasındaki ince çizgiyi belirleyecek.

Sonuç olarak; 2025 yılı, Tür­kiye ekonomisinin “tedavi sü­recine” sadık kaldığı, makro ih­tiyati tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığı bir yıl oldu. Evet, hane halkı için hayat pa­halılığı ve geçim derdi hala en büyük sancı; ancak makro gös­tergelerdeki bu düzelme, kalı­cı refah artışı için gerekli olan “istikrar zeminini” hazırlıyor. Eğer 2026’da bu disiplin, ver­gi reformu ve hukuk alanında­ki iyileştirmeler gibi yapısal adımlarla desteklenirse, 2025’i ekonomideki “büyük dönüşü­mün başarıldığı yıl” olarak ana­cağız. Bir yol kazası yaşanması durumunda ise 2026 yılı “hayal kırıklığı yılı” olarak anılmaya aday olabilir.