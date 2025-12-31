2025 muhasebesi: Enflasyonla imtihandan “yumuşak inişe” Türkiye ekonomisi
Türkiye ekonomisi için 2025 yılı, sadece bir takvim değişikliği değil; 2023 yılının ortalarında rotası çizilen rasyonel politikalara dönüşün en kritik “test sürüşü” oldu.
Yılın son gününde, geriye dönüp baktığımızda karşımızda hem umut veren bir dengelenme tablosu hem de çözüm bekleyen kronik yapısal zorluklar görüyoruz. 2025, Türkiye’nin “enflasyonist büyüme” modelinden “istikrarlı dezenflasyon” sürecine geçişinin mihenk taşı olarak kayıtlara geçti.
Enflasyon: Hedefler ve yapışkanlık sorunu
Yılın kuşkusuz ana gündem maddesi enflasyondu. 2024 yılını %44 bandında kapatan TÜFE, 2025 boyunca Merkez Bankası’nın (TCMB) kararlı duruşu, sıkı para politikası ve baz etkisinin desteğiyle kademeli bir düşüş sergiledi. Eylül ayı itibarıyla psikolojik sınır olan %40’ın altına inilmesi ve yıl sonunda %30-32 bandına yaklaşılması, dezenflasyon sürecinin işlediğinin somut bir kanıtı oldu.
Ancak madalyonun diğer yüzünde, hizmet enflasyonundaki katılık ve beklentilerin tam olarak çıpalanamamış olması yer alıyor. Kira artışları, eğitim ve sağlık gibi kalemlerdeki fiyatlama davranışları, para politikasının etkisinin bu alanlara sirayet etmesinin zaman aldığını gösterdi. Orta Vadeli Program (OVP) başında hedeflenen daha iddialı seviyelerin bir miktar uzağında kalınması, enflasyonla mücadelenin sadece faizle değil, topyekün bir mali disiplinle yürütülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Büyüme ve iç talep: Sert iniş mi, yumuşak iniş mi?
2025’in en çok tartışılan konularından biri büyüme kompozisyonuydu. Politika faizinin uzun süre yüksek seviyelerde tutulması ve kredi musluklarının seçici olarak kısılmasıyla iç talepte belirgin bir soğuma yaşandı. 2024’teki %3,3’lük büyümenin ardından, 2025’in genelinde ekonominin %3,5 civarında bir performans sergilemesi, korkulan “sert inişin” (hard landing) gerçekleşmediğine işaret ediyor.
Özellikle perakende ve inşaat sektörleri yüksek faiz ortamına karşı beklenenden fazla direnç gösterirken, imalat sanayii tarafında daha karamsar bir tablo izledik. Sanayi üretimindeki ivme kaybı ve kapasite kullanım oranlarındaki gerileme, sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki finansman yükünü ve işletme sermayesi ihtiyacını artırdı. 2025 yılı bu yönüyle, finansal istikrar ile üretim sürekliliği arasındaki o ince dengenin en çok test edildiği yıl oldu.
Dış dengede tarihi iyileşme ve rezervler
Makro dengeler açısından 2025’in tartışmasız “yıldızı” cari işlemler dengesi ve rezerv birikimi oldu. İç talebin yavaşlaması ithalat iştahını dizginlerken, ihracatta savunma sanayii, havacılık ve yazılım gibi katma değerli kolların performansı cari açığı milli gelire oranla %1,5-2 bandına kadar çekti. Bu iyileşme, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını azaltırken, Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervlerinin pozitif bölgede güçlenmesine imkan tanıdı.
Türkiye’nin kredi notundaki artışlar ve risk primindeki (CDS) istikrarlı düşüş, uluslararası sermaye akışını yeniden Türkiye’ye yöneltti. Türk Lirası, yıl boyunca kontrollü ve reel olarak değerlenme eğilimini sürdürerek hem dezenflasyona katkı sağladı hem de “carry trade” ilgisini diri tuttu. Ancak bu durumun ihracatçının maliyet baskısı altında rekabetçilik şikayetlerini artırması, 2025’in ekonomi yönetimini en çok zorlayan denklemlerinden biri oldu.
İstihdam ve iş gücü piyasası
Ekonomik soğumanın en çekinilen yan etkisi işsizlik oranlarındaki artış ihtimaliydi. Ancak 2025 verileri, iş gücü piyasasının esnekliğini koruduğunu gösterdi. İşsizlik oranının tek haneli rakamlarda kalması, büyümedeki yavaşlamanın istihdam kaybına dönüşmemesi ekonomi yönetimi için büyük bir başarı olarak not edildi. Yine de genç işsizliği ve kadınların iş gücüne katılımı gibi yapısal sorunlar, 2025 ajandasında çözüm bekleyen maddeler olarak kalmaya devam etti.
2026’ya devreden riskler ve reform ihtiyacı
2025’i kapatırken masadaki en büyük risk, maliye politikasının para politikasına eşlik etme hızıdır. Bütçe açığının GSYH’ye oranının kontrol altında tutulması ve kamu tasarruflarının kağıt üzerinde kalmaması, 2026’da tek haneli enflasyon yolculuğu için hayati önem taşıyor. Ayrıca asgari ücret düzenlemelerinin alım gücü ile maliyet dengesini ne ölçüde koruyacağı, sosyal huzur ve fiyat istikrarı arasındaki ince çizgiyi belirleyecek.
Sonuç olarak; 2025 yılı, Türkiye ekonomisinin “tedavi sürecine” sadık kaldığı, makro ihtiyati tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığı bir yıl oldu. Evet, hane halkı için hayat pahalılığı ve geçim derdi hala en büyük sancı; ancak makro göstergelerdeki bu düzelme, kalıcı refah artışı için gerekli olan “istikrar zeminini” hazırlıyor. Eğer 2026’da bu disiplin, vergi reformu ve hukuk alanındaki iyileştirmeler gibi yapısal adımlarla desteklenirse, 2025’i ekonomideki “büyük dönüşümün başarıldığı yıl” olarak anacağız. Bir yol kazası yaşanması durumunda ise 2026 yılı “hayal kırıklığı yılı” olarak anılmaya aday olabilir.
|Borsa
|11.220,17
|0,62 %
|Dolar
|42,9366
|0,01 %
|Euro
|50,4793
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1746
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.002,05
|0,14 %
|Altın (ONS)
|4.346,89
|0,12 %
|Brent
|61,2700
|-0,07 %