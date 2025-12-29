2025 yılı piyasaların başını döndürdü
Piyasalar açısından 2025 yılı oldukça hareketli geçti. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler hem içeride hem de yurtdışında gündeme resmen damgasını vurdu. Türkiye’de 2025 yılı pozitif beklentilerin ağırlıkta olduğu bir görünüm ile başladı. Merkez Bankası, faiz indirimlerine başlamış, enflasyonda yön aşağıya dönmüştü.
Ancak siyasi tarafta yaşanan gelişmeler bir anda umutları tersine çevirip karamsarlığa neden oldu. Mart ayı ortasına gelindiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması piyasalarda çalkantıya neden oldu. Hisse senedi fiyatları hızla geri gelirken, dolar kurunda sert yukarı hareket yaşandı.
Enflasyonla mücadele programını sekteye uğratmaması için Merkez Bankası, döviz rezervlerini kullandı ve operasyonun ardından gelen 1 ayda 50 milyar dolar civarında döviz satışı yaptı. İBB dışında çok sayıda il ve ilçede başlatılan operasyonlar ve 38. CHP Kurultayı’na yönelik açılan iptal davası siyaseti yılın büyük bölümünde gündemin ilk sırasına yerleştirdi.
Siyaset gündeme damga vurdu
2025 yılına 9 bin 852 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, tarihler 17 Mart’ı gösterdiğinde 11 bin puan sınırına dayanmıştı. Ancak siyasi belirsizlik yüzünden BIST 100 Endeksi, 1 haftada yüzde 20’nin üzerinde gerileyerek 8 bin 872 puana kadar indi. 24 Mart’ta görülen bu seviye yılın en düşük seviyesi olarak tarihe geçti.
Siyasi gelişmelerin yarattığı ilk şoku atlatan piyasalar, haziran ayı sonunda CHP Kurultay davasının eylül ayına ertelendiği haberleriyle moral toplamaya çalıştı. Tarihler 26 Ağustos’u gösterdiğinde BIST 100 Endeksi, 11 bin 605 puan ile Türk Lirası bazında tarihi zirvesini gördü. Bu süreçte son 2 yıldır rezervlerini güçlendiren Merkez Bankası, döviz piyasasında aşırı oynaklığa izin vermedi.
Eylül ayı ile birlikte davalar nedeniyle tedirginlik bir kez daha piyasalara hakim oldu. Ekim ayı ortasında borsa yeniden 10 bin puan sınırına kadar indi. Endeks yılı ise 11 bin 300 puan seviyelerinden tamamladı. Böylece borsa yıllık yüzde 31 olması beklenen enflasyonun altında bir performans göstererek yılı yüzde 15’e yakın bir artışla tamamladı.
Altın ve gümüşte rekor tırmanış
Türkiye’de 2025 yılında yatırım araçları arasında en iyi performans gösteren gram altın oldu. Uluslararası piyasada Beyaz Saray’da ikinci kez dümene geçen Donald Trump, değerli metallerde rallinin yolunu açtı. Trump’ın göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş, gümrük vergileri kozuyla tüm dünyaya savaş açması oldu.
Trump’tan gelen yüksek orandaki tarife tehditleri, piyasaları tedirgin etti. Daha sonra tarifelerde ‘makul’ seviyelere inilse de altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller tarihi rekorlara imza attı. Yılın son işlem günlerinde değerli metallere sert satışlar gelse bile yılın en çok kazandıranlar listesinde yerlerini korumayı başardılar. İsrail-Filistin-İran üçgeninde yaşanan sıcak çatışmalar, Suriye’de yönetim değişikliği, Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkan jeopolitik gelişmeler oldu.
Yıla 2 bin 850 dolar seviyelerinden başlayan altının ons fiyatı 4 bin 550 doları, yıla 30 dolar seviyelerinden başlayan gümüş fiyatları ise 84 dolar sınırına kadar çıktı. Uluslararası piyasalarda ons fiyatında yaşanan 65’e yakın artış ve içeride dolar kurundaki yüzde 22’lik yükseliş, gram altın fiyatlarının Türkiye’de ikiye katlanmasına neden oldu.
Mevduata yatıranın yüzü güldü Altının dışında Türk Lirası mevduat ve para piyasası fonlarına parasını yatıranlar 2025’te enflasyonun üzerinde getiri elde etti. TL mevduatlar stopaj artışına rağmen yıllık kümülatif yüzde 45 civarı bir getiri sundu. Yine para piyasası fonlarında yıllık getiri yüzde 50’yi aştı.
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesinde yaşanan artışın etkisiyle, euro kuru doların aksine yüzde 37.6 ile enflasyonun üzerinde değer kazandı. Borsa İstanbul, her ne kadar TL bazlı yükselese de hisse bazlı durum pek iç açısı değil. BIST 100 Endeksi içerisinde yer alan 100 hissenin 62’si endeksin altında bir performans gösterirken hisselerin yarısı yılı düşüşle tamamladı. En çok yükselen endeks hissesi yüzde 504 ile Işıklar Enerji oldu. Borsada işlem gören tüm hisseler arasında ise yılın en fazla kazandıranı yüzde 2 bin 235 ile Tera Yatırım oldu.
Onu yüzde bin 450 ile Tera Holding izledi. Hedef Holding ve Peker GYO yüzde 1000’in üzerinde getiri sağlayan diğer iki hisse oldu. Borlease yüzde 75.86 ile 2025 yılında en fazla düşen hisse olarak tarihe geçti. Vestel yüzde 59.4, Yaprak Süt yüzde 58.78, Ray Sigorta yüzde 58.53 ve Turex yüzde 57.4 ile en fazla düşen hisseler listesinde üst sıralarda yer aldı.
Küresel borsalar için yükseliş yılı
Borsa İstanbul’un aksine 2025 yılı küresel hisse senetleri açısından oldukça iyi geçti. Gelişmekte olan ülke borsaları en çok getiri sağlayan borsalar listesinde üst sıralarda yer aldı. Dünyanın en büyük borsaları arasında Güney Kore yüzde 75’in üzerindeki artışıyla yılın en çok kazandıran borsası oldu. İsrail Borsası onca jeopolitik gelişmeye rağmen yüzde 51’lik performansı ile en çok yükselen ikinci borsa olarak dikkat çekti. Vietnam Borsası da yüzde 51’lik artışı ile öne çıktı. Avrupa borsalarının geneli için 2025 yılı yükseliş yılı olarak tanımlanabilir. İspanya, Avusturya, İtalya, Portekiz, Almanya, İngiltere, Belçika borsaları yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Meksika, Rusya, Hong Kong yine yüzde 20’nin üzerinde artış yaşanan borsalar oldu.
2026 yılı için de gündem yoğun gözüküyor. İçeride siyasi, jeopolitik gelişmelerin yanında özellikle enflasyon cephesinde yaşanacaklar ve Merkez Bankası’nın faiz kararları piyasaların ana gündemini oluşturuyor. Yine kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında verecekleri kararlar fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Küresel anlamda, ABD Başkanı Trump’ın ülkeler arasındaki iletişimi, ABD Merkez Bankası’nın hem faiz kararları hem de başkanlık yarışı kritik.
|Borsa
|11.261,52
|0,37 %
|Dolar
|42,9596
|0,08 %
|Euro
|50,5750
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1752
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.946,88
|-0,10 %
|Altın (ONS)
|4.311,37
|-0,04 %
|Brent
|60,8900
|-0,69 %