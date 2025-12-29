2025 yılı piyasaların başını döndürdü

Piyasalar açısından 2025 yılı oldukça hareketli geçti. Si­yasi ve jeopolitik gelişme­ler hem içeride hem de yurtdışın­da gündeme resmen damgasını vurdu. Türkiye’de 2025 yılı pozitif beklentilerin ağırlıkta olduğu bir görünüm ile başladı. Merkez Ban­kası, faiz indirimlerine başlamış, enflasyonda yön aşağıya dönmüş­tü.

Ancak siyasi tarafta yaşanan gelişmeler bir anda umutları ter­sine çevirip karamsarlığa neden oldu. Mart ayı ortasına gelindi­ğinde İstanbul Büyükşehir Bele­diyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamın­da aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması piyasalarda çalkantıya neden ol­du. Hisse senedi fiyatları hızla ge­ri gelirken, dolar kurunda sert yu­karı hareket yaşandı.

Enflasyon­la mücadele programını sekteye uğratmaması için Merkez Banka­sı, döviz rezervlerini kullandı ve operasyonun ardından gelen 1 ay­da 50 milyar dolar civarında döviz satışı yaptı. İBB dışında çok sayı­da il ve ilçede başlatılan operas­yonlar ve 38. CHP Kurultayı’na yönelik açılan iptal davası siyaseti yılın büyük bölümünde gündemin ilk sırasına yerleştirdi.

Siyaset gündeme damga vurdu

2025 yılına 9 bin 852 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, tarih­ler 17 Mart’ı gösterdiğinde 11 bin puan sınırına dayanmıştı. Ancak siyasi belirsizlik yüzünden BIST 100 Endeksi, 1 haftada yüzde 20’nin üzerinde gerileyerek 8 bin 872 puana kadar indi. 24 Mart’ta görülen bu seviye yılın en düşük seviyesi olarak tarihe geçti.

Siya­si gelişmelerin yarattığı ilk şoku atlatan piyasalar, haziran ayı so­nunda CHP Kurultay davasının eylül ayına ertelendiği haberle­riyle moral toplamaya çalıştı. Ta­rihler 26 Ağustos’u gösterdiğin­de BIST 100 Endeksi, 11 bin 605 puan ile Türk Lirası bazında tari­hi zirvesini gördü. Bu süreçte son 2 yıldır rezervlerini güçlendiren Merkez Bankası, döviz piyasasın­da aşırı oynaklığa izin vermedi.

Eylül ayı ile birlikte davalar nede­niyle tedirginlik bir kez daha piya­salara hakim oldu. Ekim ayı orta­sında borsa yeniden 10 bin puan sınırına kadar indi. Endeks yılı ise 11 bin 300 puan seviyelerinden ta­mamladı. Böylece borsa yıllık yüz­de 31 olması beklenen enflasyo­nun altında bir performans gös­tererek yılı yüzde 15’e yakın bir artışla tamamladı.

Altın ve gümüşte rekor tırmanış

Türkiye’de 2025 yılında yatı­rım araçları arasında en iyi per­formans gösteren gram altın ol­du. Uluslararası piyasada Beyaz Saray’da ikinci kez dümene geçen Donald Trump, değerli metaller­de rallinin yolunu açtı. Trump’ın göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş, gümrük vergileri kozuyla tüm dünyaya savaş açması oldu.

Trump’tan gelen yüksek oranda­ki tarife tehditleri, piyasaları te­dirgin etti. Daha sonra tarifelerde ‘makul’ seviyelere inilse de altın, gümüş, platin, paladyum gibi de­ğerli metaller tarihi rekorlara im­za attı. Yılın son işlem günlerin­de değerli metallere sert satışlar gelse bile yılın en çok kazandıran­lar listesinde yerlerini koruma­yı başardılar. İsrail-Filistin-İran üçgeninde yaşanan sıcak çatış­malar, Suriye’de yönetim değişik­liği, Rusya-Ukrayna savaşı öne çı­kan jeopolitik gelişmeler oldu.

Yı­la 2 bin 850 dolar seviyelerinden başlayan altının ons fiyatı 4 bin 550 doları, yıla 30 dolar seviyele­rinden başlayan gümüş fiyatları ise 84 dolar sınırına kadar çıktı. Uluslararası piyasalarda ons fi­yatında yaşanan 65’e yakın artış ve içeride dolar kurundaki yüzde 22’lik yükseliş, gram altın fiyatla­rının Türkiye’de ikiye katlanma­sına neden oldu.

Mevduata yatıranın yüzü güldü Altının dışında Türk Lirası mev­duat ve para piyasası fonlarına parasını yatıranlar 2025’te enf­lasyonun üzerinde getiri elde et­ti. TL mevduatlar stopaj artışına rağmen yıllık kümülatif yüzde 45 civarı bir getiri sundu. Yine para piyasası fonlarında yıllık getiri yüzde 50’yi aştı.

Uluslararası pi­yasalarda euro/dolar paritesin­de yaşanan artışın etkisiyle, euro kuru doların aksine yüzde 37.6 ile enflasyonun üzerinde değer ka­zandı. Borsa İstanbul, her ne ka­dar TL bazlı yükselese de his­se bazlı durum pek iç açısı değil. BIST 100 Endeksi içerisinde yer alan 100 hissenin 62’si endeksin altında bir performans gösterir­ken hisselerin yarısı yılı düşüşle tamamladı. En çok yükselen en­deks hissesi yüzde 504 ile Işıklar Enerji oldu. Borsada işlem gören tüm hisseler arasında ise yılın en fazla kazandıranı yüzde 2 bin 235 ile Tera Yatırım oldu.

Onu yüz­de bin 450 ile Tera Holding izle­di. Hedef Holding ve Peker GYO yüzde 1000’in üzerinde getiri sağ­layan diğer iki hisse oldu. Borle­ase yüzde 75.86 ile 2025 yılında en fazla düşen hisse olarak tari­he geçti. Vestel yüzde 59.4, Yaprak Süt yüzde 58.78, Ray Sigorta yüz­de 58.53 ve Turex yüzde 57.4 ile en fazla düşen hisseler listesin­de üst sıralarda yer aldı.

Küresel borsalar için yükseliş yılı

Borsa İstanbul’un aksi­ne 2025 yılı küresel his­se senetleri açısından oldukça iyi geçti. Geliş­mekte olan ülke borsaları en çok getiri sağlayan borsalar listesin­de üst sıralarda yer aldı. Dünya­nın en büyük borsaları arasında Güney Kore yüzde 75’in üzerin­deki artışıyla yılın en çok kazan­dıran borsası oldu. İsrail Borsa­sı onca jeopolitik gelişmeye rağ­men yüzde 51’lik performansı ile en çok yükselen ikinci borsa ola­rak dikkat çekti. Vietnam Borsası da yüzde 51’lik artışı ile öne çık­tı. Avrupa borsalarının geneli için 2025 yılı yükseliş yılı olarak ta­nımlanabilir. İspanya, Avusturya, İtalya, Portekiz, Almanya, İngilte­re, Belçika borsaları yatırımcıla­rının yüzünü güldürmeyi başardı. Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Meksika, Rusya, Hong Kong yine yüzde 20’nin üzerinde artış yaşanan borsalar oldu.

2026 yılı için de gündem yoğun gözüküyor. İçeride siyasi, jeopoli­tik gelişmelerin yanında özellik­le enflasyon cephesinde yaşana­caklar ve Merkez Bankası’nın faiz kararları piyasaların ana günde­mini oluşturuyor. Yine kredi dere­celendirme kuruluşlarının Türki­ye hakkında verecekleri kararlar fiyatlamalar üzerinde etkili ola­bilir. Küresel anlamda, ABD Baş­kanı Trump’ın ülkeler arasında­ki iletişimi, ABD Merkez Banka­sı’nın hem faiz kararları hem de başkanlık yarışı kritik.