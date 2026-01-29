2025 yılında gayrimenkul satanlar maliyenin radarında

Anadolu Ajansı muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve­rilerinden derlediği bilgilere göre, Tür­kiye genelinde satılan gayrimenkul sa­yısı 2025’ yılında 3,3 milyonu aştı. Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlem­lerden elde edilen harç geliri yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon 103 bin li­raya yükseldi.

Gayrimenkul alış ve satış işlemleri uzun bir süredir Maliyenin Ra­darında olup, bu alım satım işlemlerin bir yönünü Tapu Harçları oluşturmakta diğer yönünü ise “Ticari Kazançlar” ile “Değer Artış Kazançları” oluşturmakta­dır. Bu yazımızda gerçek kişiler tarafın­dan yapılan gayrimenkul alım-satımın­da, Gelir Vergisi Kanununda yer alan “Değer Artış Kazançları” açısından yeri­ne getirilmesi gereken vergisel yüküm­lülüklere değinilecektir.

Gayrimenkul satışlarında beyanname

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesini uyarınca, ivazsız iktisap edilenler hariç, anılan Kanunun 70 inci maddesinde sayılan gayrimenkul vb. mal ve hakların, edinme tarihinden başlaya­rak 5 (beş) yıl içerisinde elden çıkarıl­masından doğan kazançlar, değer artışı kazancının konusunu oluşturmaktadır. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edin­dikleri gayrimenkullerin (konut, arsa, vb.) edinme tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir.

Gayrimenkulün elde edinme tarihi

Gayrimenkullerde elde edinme, Türk Medeni Kanunu uyarınca, tapuya tes­cille gerçekleşmektedir. Buna göre, kat karşılığı müteahhide veya kooperatifle­re verilen arsa karşılığında alınan gay­rimenkuller dahil, gayrimenkullerin el­den çıkarılması halinde, değer artışı ka­zancının tespiti yönünden elde edinme tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tes­cil edildiği tarih esas alınacaktır.

Maliyet bedelinin endekslenmesi

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay ha­riç olmak üzere Türkiye İstatistik Kuru­munca belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artı­rılarak tespit edilir. Endeksleme; gay­rimenkulün alış tarihindeki değerinin, enflasyon artışına göre artırılarak satış tarihindeki gerçek değerine getirilmesi işlemidir.

Uygulanacak istisna ve indirimler

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasın­dan doğan değer artışı kazancının her yıl için belirlenen bir kısmı istisna edil­miş olup 2025 takvim yılı kazançlarında dikkate alınacak istisna tutarı 120.000 TL’dir.

Değer artışında beyan edilecek ka­zançtan, satışta yapılan ve satıcının üze­rinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar bu kazançtan indirilir.

Gayrimenkul satışında RADAR'a takılmayın

Değer artış kazancına tabi gayrimen­kul satışında, satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarının altında ka­lan gelirler için yıllık beyanname veril­meyecektir. İstisnayı aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde ise yıllık beyanna­me verilecek ve istisna tutarı beyan edi­len gelirden düşülebilecektir.

2025 yılında gayrimenkul satışı ya­panların tapu harçlarını doğru beyan et­seler dahi “Değer Artış Kazançları” yö­nünden vergiye tabi gelir elde etmiş ol­maları halinde 2026 Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermeleri ge­rekmektedir. Aksi halde Maliyenin RA­DAR ına takılarak cezalı vergi ödemek durumunda kalınacaktır.

Gayrimenkul alım satım işlerinin de­vamlı olarak yapılması, alım satımın yıl içinde birden fazla olması ve gayrimen­kul satışının kazanç elde etmek için ya­pılması halinde elde edilen kazanç “Ti­cari Kazanç” hükümlerine göre vergile­necektir.