2025’in enflasyonu yüzde 30,89

Aralık ayı enflasyonu, yüzde 0,89 oranı ile bek­lentilerin altında gel­di. En ağırlıklı harcama grubu olan gıdada ile haberleşmedeki yüksek artışa rağmen giyim ve ulaştırmadaki düşüş ve diğerle­rindeki artışların görece düşük kalması, aylık oranı aşağı çekti. Enflasyon yıllık bazda ise 2025’i yüzde 30,89 düzeyinde kapadı. Düşük açıklanan enflasyon fa­iz indirim sürecinin devamı için yeşil ışık yaktı.

Ülke genelinde 20 milyon do­layındaki emekliler ile memur­lara ocak ayında yapılacak ma­aş ve aylık zamları da belli oldu. Hükümet ek iyileştirmeye git­mezse, hesaplama yöntemi do­layısıyla ilk yarıda; işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri, memurlar ve memur emeklilerinden 6,4 puan daha düşük zam alıyor.

Yıllık oranda son 49 ayın en düşüğü

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı veri­lere göre, tüketici fiyat endek­sinde (TÜFE) aralıkta gerçekle­şen aylık artış, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’n­den çıkan yüzde 1,08’lik beklen­tinin de altında geldi. TÜFE’de aralıktaki yüzde 0,89’luk artı­şın, son 31 ayın en düşük aylık oranı olduğu belirlendi. Dezenf­lasyonda kalıcılaşma algısını pekiştiren düşük aylık oran, fa­iz indiriminde Merkez Banka­sı’nın elini güçlendirdi.

Aralıktaki aylık artış geçen yı­lın aynı ayındaki yüzde 1,03’lük oranın altında kaldığı için yıl­lık enflasyon kasım sonunda­ki düzeyine göre 0,18 puan dü­şerek yüzde 30,89’a indi. Bunun Kasım 2021’den bu yana son 49 ayın en düşük yıllık enflasyonu olduğu belirlendi. Yıllık enflas­yon 2024 sonuna göre 13,49 pu­an ve 2024’te yüzde 75,45’le en yüksek düzeyi gördüğü mayıs sonuna göre 44,56 puan düşmüş oldu.

2025’te gerçekleşen yıllık TÜ­FE enflasyonunda Merkez Ban­kası’nın yüzde 25-29’luk tahmin aralığı tutmamakla birlikte, üst sınır önemli oranda yakınsandı. Bu da 2026 için öngörülen yüz­de 16’lık hedef için iyimserliğe katkı verdi.

Aralıkta giyim ve ulaştırma aşağı çekti

TÜFE kapsamındaki ana har­cama grupları içinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,91’le ha­berleşmede yaşandı. Ancak bu grubun TÜFE’deki ağırlığı yüz­de 3,62 ile düşük olduğu için bu artışın manşet enflasyona yan­sıması 0,09 puanda kaldı.

TÜFE’de yüzde 24,97 ile en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da aylık artış yüzde 1,99’la yük­sek geldi. Et ürünleri ile meyve ve sebzede ihracat artışı gıdada­ki fiyat artışında etkili oldu. Gı­da, bu artış oranı ile aylık manşet enflasyona 0,48 puanla en faz­la katkıyı yapan harcama grubu oldu.

Endeksteki ağırlıkları ile orantılı olarak; konuttaki yüz­de 1,39’luk artış aylık enflasyo­na 0,24 puan, lokanta ve oteller­deki yüzde 1,51’lik artış 0,13 pu­an, ev eşyasındaki yüzde 1,56’lık artış 0,11 puan, sağlıktaki yüzde 1,97 artış 0,08 puan, çeşitli mal ve hizmetlerdeki yüzde 1,34’lük artış da 0,06 puan olarak yansı­dı. Buna karşılık giyim ve ayak­kabıdaki yüzde 2,94 düşüş ay­lık manşet enflasyonu 0,18 pu­an, ulaştırmadaki yüzde 1,03’lük düşüş de 0,16 puan aşağı çekti.

Yıllık enflasyonun yarısı 2 alandan

Yıllık bazda en yüksek fiyat ar­tışının yaşandığı harcama gru­bu yüzde 66,27 ile eğitim oldu. Ancak endeksteki ağırlığı yüzde 2,31 olan eğitimin yıllık enflas­yona katkısı ise 1,53 yüzde puan düzeyinde kaldı.

Yıllık artış oranında eğitimi yüzde 49,45’le ile konut, yüzde 34,11’le lokanta ve oteller, yüz­de 30,87 ile sağlık, yüzde 29,68’le çeşitli mal ve hizmetler, yüz­de 28,44’le ulaştırma, yüzde 28,31’le gıda, yüzde 24,99’la eğ­lence ve kültür, yüzde 24,97 ile ev eşyası, yüzde 19,04’le haber­leşme, yüzde 6,50 ile giyim ve ayakkabı izledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 7,52’lik kısmı tek başına ko­nut, yüzde 7,07’lik kısmı da gı­dadan kaynaklandı. Buna göre TÜFE’de yıllık artışın yaklaşık yarısı bu iki harcama grubun­dan. Yıllık enflasyona ulaştır­manın katkısı 4,36 puan, lokan­ta ve otellerin katkısı 2,84 puan, ev eşyasının 1,91 puan olurken, diğer harcama gruplarının te­kil etkisi daha düşük düzeyler­de oluştu.

Memur ve emekli zamları netleşti

2025 enflasyonu ile birlikte me­mur maaşı ve emekli aylıklarına bu yıl ilk yarıda yapılacak zamlar da belli oldu. Aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında önceki altı ayda gerçekleşmiş enflasyon oranında artırılan SSK ve BAĞ-KUR emek­lileri bu ay, TÜFE’de temmuz-ara­lık döneminde yüzde 11,20 olarak gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memurlar ve memur emek­lileri için ise 2025’in ikinci yarısı için aldıkları yüzde 5’lik toplu söz­leşme zammı ile bu dönemde ger­çekleşen TÜFE artışı dolayısıyla yüzde 6,85’lek bir enflasyon farkı oluştu.

Bu fark, memur ve emek­lilerinin yüzde 11’lik 2026 ilk yarı zammına eklendiğinde bu kesimin ocak ayı artış oranı yüzde 18,60 ol­du. Buna göre memurlar ve memur emeklileri, ek bir düzenlemeye gi­dilmezse, SSK ve BAĞ-KUR emek­lilerine göre 6,41 puan daha yüksek zam alacak. Ancak seyyanen zam, refah payı gibi beklentiler karşı­lanmazsa, tüm emeklilerin gelir­leri açlık ve yoksulluk sınırları baz alındığında yetersiz kalacak.

Yaşlılık aylığı ve bedelli askerlik de arttı

Memurun zam oranının netleşmesi ile birlikte 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücretlerinde yeni tutarlar belli oldu. Buna göre, evde bakım yardımı 11 bin 538 TL’den 13 bin 686 TL’ye, 65 yaş aylığı 5 bin 315 TL’den 6 bin 304 TL’ye engelli aylığı yüzde 40-69 arası 4 bin 243 TL’den 5 bin 32 TL’ye, engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri 6 bin 363 TL’den 7 bin 548 TL’ye ve 18 yaş altı engelli aylığı 4 bin 243 TL’den 5 bin 32 TL’ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabi olan kıdem tazminatı tavanı 53 bin 924,76 TL’den 63 bin 960,16 TL’ye yükselirken, bedelli askerlik ücreti ise 52 bin 271 TL zamla 280 bin 877 TL’den 333 bin 148 TL’ye yükseldi.

Ocak kira artışları yüzde 34,88

Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde bu ayki kira artışları, TÜFE’de aralık sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 olan enflasyon oranını geçemeyecek. Kira artış tavanı olarak baz alınan enflasyon da önceki aya göre düşmeye devam etti. Yıllık ve on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranları arasında uzun süre devam eden ve yüksek kira artışlarının sürmesine yol açan makas da giderek daraldı. Manşet enflasyonda bir yıl öncesine göre 13,5 puanlık düşüşe karşılık, on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyonda düşüş 23,63 puan. Ancak Aralık 2025 itibarıyla iki oran arasında hala 3,99 puanlık bir marj bulunuyor. Bu arada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aralıkta yüzde 0,75, yıllık bazda yüzde 27,67, on iki aylık ortalamalara göre oran ise yüzde 25,36 artış kaydetti.

Hedef %20’lerin altına inmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz. 2026 yılında enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz” dedi.

Dezenflasyon genele yayıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun bir senede 13,5 puan düştüğüne işaret ederek dezenflasyonun genele yayıldığını bildirdi. Şimşek, “2025 yıl sonu enflasyonu, bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı. 2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar, dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Piyasa bozucu denetimler sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdüreceklerini söyledi. Bolat, “Önümüzdeki dönemde alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir. Enflasyondaki gerilemenin, üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir. Bakanlık olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.