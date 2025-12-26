2025’in otomotiv dünyası özeti: Değişim ve rekabet

Muhtemelen 2025 yılı, glo­bal otomotiv sektö­rü için satışların 89,1 milyon adet seviye­sinde, yani 2024’e göre %3 artışla ka­pandığı bir yıl ola­cak.

En son açıklanan global ekim rakam­larına göre, 2025 dünya otomo­bil pazarı sıralamasında (ülke­lere göre) Çin, elektrikli araçlar­daki büyümenin de desteğiyle %5’in üzerinde artış göstererek en büyük payı almaya devam ediyor. Avrupa’da ise Fransa ön­de gelen ülkeler arasında düşüş­le gerilerken, İngiltere ve Kana­da yükseliş gösteriyor.

Ekim 2025’e kadar küresel araç satışları (otomobil + hafif ticari araçlar) 73 milyon adede ulaşırken, yılbaşından itibaren ülke bazlı rakamlara bakıldığın­da Çin, tüm küresel satışların %30’unu oluşturarak en büyük pazar olmayı sürdürdü. ABD, satış hacminde %2,6’lık artış­la ikinci sırada yer alırken, kü­resel pazarın %18,5’ini oluştur­du. Hindistan %5,1’lik payla ve %1,5’lik artışla üçüncü sırada, Japonya ise yine %5,1’lik payla ve %4,3’lük artışla dördüncü sı­rada konumlandı.

Beşinci sırada yer alan Alman­ya, toplam pazarın %3,2’lik pa­yıyla (+%0,5) Avrupa’nın en bü­yük pazarı olurken; onu altıncı sırada (+%2,7) bir basamak yük­selen Brezilya izledi. Yedinci sı­rada (-%3,9) bir sıra gerileyen İn­giltere yer alırken; sekizinci sıra­da (+%4,7) Kanada, dokuzuncu sırada (-%7,3) Fransa ve ilk 10’u (-%3,1) İtalya tamamladı.

Elektrikli araç pazarı hareketliydi

Küresel ölçekte elektrikli araç satışları hızla artıyor. Ekim 2025’e kadar satılan toplam araçların yaklaşık %16’sına ula­şan elektrikli araçlar, %16,2 ora­nında büyüme gösterdi.

Bu büyümeyle birlikte günde­me gelen en önemli başlıklar­dan biri ise, gümrük vergilerine ilişkin görüşmelerin netleşmesi sonrası AB ve ABD otomotiv pa­zarları üzerindeki etkiler oldu. AB anlaşmasının ardından, iki pazar arasındaki etkileşimi ya­kından izleyen sektör, 2024 yı­lında 4,8 milyar ABD doları bü­yüklüğünde olan ABD otomo­tiv pazarının, 2033 yılına kadar 13,8 milyar ABD dolarına ulaş­masını bekliyor.

2023 yılında motorlu taşıtlar ve yedek parça sektörü, yaklaşık 27,72 trilyon dolarlık ABD GS­YİH’si içinde 750 milyar dolar­lık bir büyüklüğe sahipti. Bu da ekonominin yaklaşık %2,7’sine karşılık geliyordu.

Uluslararası Otomobil Üreti­cileri Örgütü’ne göre ABD, yıllık motorlu taşıt üretiminde Çin’in ardından ikinci en büyük otomo­bil üreticisi konumunda. 2023’te ABD toplam 10,61 milyon binek ve ticari araç üretimi gerçek­leştirdi. Çin’i sırasıyla Japonya, Hindistan, Almanya, Güney Ko­re, İspanya ve Brezilya izliyor.

ABD otomotiv sektörü 2,8 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor ve yıllık yaklaşık 130 mil­yar dolar maaş ödemesi yapıyor. Bu nedenle sektörün insan kay­nakları boyutu da ekonomi üze­rinde büyük bir etkiye sahip.

AB–ABD otomotiv sektörü etkileşimi yoğun

ACEA verilerine göre, ABD, Birleşik Krallık’tan sonra ye­ni AB araç ihracatında ikinci en büyük pazar olmaya devam edi­yor. Değer bazında ABD, 2024 yılında AB ihracat pazarının %22’sini oluşturdu.

Avrupalı ve diğer uluslarara­sı otomobil üreticileri ABD’de önemli bir üretim varlığına sahip; bu durum yüz binler­ce Amerikalıya istihdam sağlı­yor. AB araç ihracatının beşte birinden fazlası ABD’ye gider­ken, ABD araç ihracatının %9’u AB’ye yapılıyor. AB’den ABD’ye ihraç edilen otomobillerin yak­laşık %15’i elektrikli araçlardan oluşuyor. Avrupa merkezli şir­ketler ABD’deki toplam üreti­me yaklaşık 830.000 araç katkı sağlarken, ürettikleri araçların %50–60’ını ihraç ediyor.

AB’den gelen son veriler

Avrupa’da 13,6 milyon ki­şi otomotiv sektöründe çalışı­yor. AB’deki tüm imalat işlerinin %8,1’i otomotiv sektörüne ait­ken, sektör Avrupa hükümetleri için 414,7 milyar avro vergi ge­liri yaratıyor. Avrupa Birliği’ne 93,9 milyar avro ticaret fazlası sağlayan otomotiv sektörü, AB GSYİH’sının %8’inden fazlası­nı oluşturuyor. Yıllık 84,6 milyar avroluk Ar-Ge harcamasıyla sek­tör, AB toplam Ar-Ge harcamala­rının %34’ünü gerçekleştiriyor.

Yeni otomobil satışları açı­sından Avrupa’da Kasım 2025 itibarıyla yılbaşından bu ya­na %1,4’lük artış görülürken, elektrikli araçların pazar payı %16,9’a ulaştı. Hibrit elektrikli araçlar, alıcılar arasında en po­püler güç aktarma sistemi ol­maya devam ederken, şarj edi­lebilir hibritler de ivme kazan­dı. Hibrit araç kayıtları pazarın %34,6’sını oluştururken, ben­zinli ve dizel otomobillerin top­lam pazar payı 2024’ün aynı dö­nemine göre %45,8’den %36,1’e geriledi.

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında otomotiv endüstri­si, ülkeler arasında yoğun itha­lat ve ihracat yapılan, en bağlan­tılı sektörlerden biri olmaya de­vam ediyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarları arasında yer alan ABD, Avrupa ve Çin; hem yerli hem de yabancı üretime olan yüksek talepleriyle küre­sel otomotiv pazarındaki belir­leyici rollerini sürdüreceklerini açıkça gösteriyor.