2025’in otomotiv dünyası özeti: Değişim ve rekabet
Muhtemelen 2025 yılı, global otomotiv sektörü için satışların 89,1 milyon adet seviyesinde, yani 2024’e göre %3 artışla kapandığı bir yıl olacak.
En son açıklanan global ekim rakamlarına göre, 2025 dünya otomobil pazarı sıralamasında (ülkelere göre) Çin, elektrikli araçlardaki büyümenin de desteğiyle %5’in üzerinde artış göstererek en büyük payı almaya devam ediyor. Avrupa’da ise Fransa önde gelen ülkeler arasında düşüşle gerilerken, İngiltere ve Kanada yükseliş gösteriyor.
Ekim 2025’e kadar küresel araç satışları (otomobil + hafif ticari araçlar) 73 milyon adede ulaşırken, yılbaşından itibaren ülke bazlı rakamlara bakıldığında Çin, tüm küresel satışların %30’unu oluşturarak en büyük pazar olmayı sürdürdü. ABD, satış hacminde %2,6’lık artışla ikinci sırada yer alırken, küresel pazarın %18,5’ini oluşturdu. Hindistan %5,1’lik payla ve %1,5’lik artışla üçüncü sırada, Japonya ise yine %5,1’lik payla ve %4,3’lük artışla dördüncü sırada konumlandı.
Beşinci sırada yer alan Almanya, toplam pazarın %3,2’lik payıyla (+%0,5) Avrupa’nın en büyük pazarı olurken; onu altıncı sırada (+%2,7) bir basamak yükselen Brezilya izledi. Yedinci sırada (-%3,9) bir sıra gerileyen İngiltere yer alırken; sekizinci sırada (+%4,7) Kanada, dokuzuncu sırada (-%7,3) Fransa ve ilk 10’u (-%3,1) İtalya tamamladı.
Elektrikli araç pazarı hareketliydi
Küresel ölçekte elektrikli araç satışları hızla artıyor. Ekim 2025’e kadar satılan toplam araçların yaklaşık %16’sına ulaşan elektrikli araçlar, %16,2 oranında büyüme gösterdi.
Bu büyümeyle birlikte gündeme gelen en önemli başlıklardan biri ise, gümrük vergilerine ilişkin görüşmelerin netleşmesi sonrası AB ve ABD otomotiv pazarları üzerindeki etkiler oldu. AB anlaşmasının ardından, iki pazar arasındaki etkileşimi yakından izleyen sektör, 2024 yılında 4,8 milyar ABD doları büyüklüğünde olan ABD otomotiv pazarının, 2033 yılına kadar 13,8 milyar ABD dolarına ulaşmasını bekliyor.
2023 yılında motorlu taşıtlar ve yedek parça sektörü, yaklaşık 27,72 trilyon dolarlık ABD GSYİH’si içinde 750 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahipti. Bu da ekonominin yaklaşık %2,7’sine karşılık geliyordu.
Uluslararası Otomobil Üreticileri Örgütü’ne göre ABD, yıllık motorlu taşıt üretiminde Çin’in ardından ikinci en büyük otomobil üreticisi konumunda. 2023’te ABD toplam 10,61 milyon binek ve ticari araç üretimi gerçekleştirdi. Çin’i sırasıyla Japonya, Hindistan, Almanya, Güney Kore, İspanya ve Brezilya izliyor.
ABD otomotiv sektörü 2,8 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor ve yıllık yaklaşık 130 milyar dolar maaş ödemesi yapıyor. Bu nedenle sektörün insan kaynakları boyutu da ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip.
AB–ABD otomotiv sektörü etkileşimi yoğun
ACEA verilerine göre, ABD, Birleşik Krallık’tan sonra yeni AB araç ihracatında ikinci en büyük pazar olmaya devam ediyor. Değer bazında ABD, 2024 yılında AB ihracat pazarının %22’sini oluşturdu.
Avrupalı ve diğer uluslararası otomobil üreticileri ABD’de önemli bir üretim varlığına sahip; bu durum yüz binlerce Amerikalıya istihdam sağlıyor. AB araç ihracatının beşte birinden fazlası ABD’ye giderken, ABD araç ihracatının %9’u AB’ye yapılıyor. AB’den ABD’ye ihraç edilen otomobillerin yaklaşık %15’i elektrikli araçlardan oluşuyor. Avrupa merkezli şirketler ABD’deki toplam üretime yaklaşık 830.000 araç katkı sağlarken, ürettikleri araçların %50–60’ını ihraç ediyor.
AB’den gelen son veriler
Avrupa’da 13,6 milyon kişi otomotiv sektöründe çalışıyor. AB’deki tüm imalat işlerinin %8,1’i otomotiv sektörüne aitken, sektör Avrupa hükümetleri için 414,7 milyar avro vergi geliri yaratıyor. Avrupa Birliği’ne 93,9 milyar avro ticaret fazlası sağlayan otomotiv sektörü, AB GSYİH’sının %8’inden fazlasını oluşturuyor. Yıllık 84,6 milyar avroluk Ar-Ge harcamasıyla sektör, AB toplam Ar-Ge harcamalarının %34’ünü gerçekleştiriyor.
Yeni otomobil satışları açısından Avrupa’da Kasım 2025 itibarıyla yılbaşından bu yana %1,4’lük artış görülürken, elektrikli araçların pazar payı %16,9’a ulaştı. Hibrit elektrikli araçlar, alıcılar arasında en popüler güç aktarma sistemi olmaya devam ederken, şarj edilebilir hibritler de ivme kazandı. Hibrit araç kayıtları pazarın %34,6’sını oluştururken, benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı 2024’ün aynı dönemine göre %45,8’den %36,1’e geriledi.
Günümüzün küreselleşmiş dünyasında otomotiv endüstrisi, ülkeler arasında yoğun ithalat ve ihracat yapılan, en bağlantılı sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarları arasında yer alan ABD, Avrupa ve Çin; hem yerli hem de yabancı üretime olan yüksek talepleriyle küresel otomotiv pazarındaki belirleyici rollerini sürdüreceklerini açıkça gösteriyor.
