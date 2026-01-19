2025’te de vergi yükünü tüketici ve bordrolu sırtladı

Geçen yılki vergi gelirinin yüzde 62,4’ü KDV, ÖTV başta tüketimden alınan dolaylı vergi kalemlerinden geldi; gelir, kâr ve servetten alınan “doğrudan” vergilerin pastadaki payı yüzde 37,6’da kaldı.

Merkezi yönetim bütçe gelirinin ana kaynağı olan vergi­de, 2025 yılında da yükü tüke­ticiler ile bordrolular sırtladı.

2025 yılı boyunca gelir ver­gisi mükellefleri ile holding­ler dahil şirket kârları ve mül­kiyet üzerinden alınan “doğ­rudan” vergilerin pastadaki toplam payı yüzde 37,6 düze­yinde kaldı. Tüketicilerin ya­şamsal ihtiyaçları için sa­tın aldıkları mal ve hizmet­lere ödediği, fiyatın içinde yer alan Katma Değer Ver­gisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi “dolaylı” vergilerin payı ise yüzde 62,4 olarak gerçekleşti. Doğrudan nitelikteki gelir vergisinin de büyük bölümünü ücret ve maaşlardan kaynaktan yapı­lan kesinti oluşturdu. Söz ko­nusu kesintiler toplam vergi gelirinde yüzde 15,5 pay aldı. Böylece tüketiciler ile bord­rolu çalışanların vergi pasta­sına toplam katkısı yüzde 78’i buldu.

Bütçe vergiden, vergi dolaylıdan

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’nın açıkladığı verilere göre 2025 yılında 12 trilyon 800,3 milyar liraya ulaşan toplam merkezi yönetim bütçe geli­rinin yüzde 86,1’lik kısmı ver­gi tahsilatı yoluyla elde edil­di. Yılın tümünde elde edilen vergi geliri önceki yıla gö­re yüzde 53,1 artışla 11 tril­yon 49,5 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin ise 6 tril­yon 895,1 milyar lira ile yakla­şık üçte ikisi dolaylı, 4 trilyon 154,3 milyar lira ile üçte bi­ri doğrudan vergilerden sağ­landı. Tedarik zinciri içinde yasal yüklenicisi nihai tüke­ticiler olan dolaylı vergiler, geçen yıl da devletin başlı­ca finansman kaynağı olma­ya devam etti, bu nedenle ver­gi adaletsizliği yaratan tablo varlığını korudu.

Gelir vergisi tevkifatında hızlı artış

Doğrudan vergiler kap­samında yer alan gelir ver­gisinde yıllık tahsilat 2 tril­yon 813,2 milyar lira toplam pastanın yüzde 25,5’ini oluş­turdu. Bu tahsilatın 2 trilyon 630,2 milyar lira ile yüzde 93,5’ini, memur maaşları ve özel sektör çalışanlarının üc­retleri üzerinden kaynağın­dan yapılan kesintilerin de içinde yer aldığı “gelir vergisi tevkifatı” oluşturdu. Toplam vergi gelirinde yüzde 23,8 pay alan gelir vergisi tevkifatı ön­ceki yıla göre bir kata yakın artış kaydetti.

Ticari kazanç, zirai ka­zanç, serbest meslek kazan­cı, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden yıllık beyan­nameler kapsamında, basit usulde ve geçici nitelikte tah­sil edilen gelir vergisi tahsi­latlarının geçen yılki toplam tutarı ise sadece 183,1 milyar lira olarak gerçekleşti ve söz konusu tahsilat gelir vergisi­nin yüzde 6,5’ini, toplam pas­tanın ise sadece yüzde 1,7’sini oluşturdu.

Tevkifatın ne kadarı ücret-maaştan?

Gelir vergisi tevkifatı için­de ücret ve maaşlardan yapı­lan kesintilerin oranı aylar itibarıyla sigortalı çalışan sa­yısı ve ücret düzeylerine göre değişiyor. Gelir İdaresi Baş­kanlığı’nın bu konuda en son 2023 itibarıyla yayımladığı veriye göre anılan yılda top­lam tevkifatta ücret ve ma­aşlardan yapılan kesintilerin payı yüzde 62,3 oldu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araş­tırma Vakfı’nın (TEPAV) yaptığı bir çalışmaya göre ise bu oran 2024 yılında yüz­de 65 dolayında gerçekleşti. 2024’teki oranın aynı kaldığı varsayılarak yapılan hesap­lama 2025 yılındaki gelir ver­gisi tevkifatı içinde ücret ve maaşlardan yapılan tevkifa­tın tutarı konusunda yakla­şık 1 trilyon 710 milyar liraya işaret ediyor. Bu da yıllık gelir vergisi tahsilatının yaklaşık yüzde 61’ini oluşturan bu tu­tar toplam vergi gelirinin de yaklaşık yüzde 15,5’ine denk geliyor.

Kurumlar vergisinin payı düştü

Doğrudan vergiler kapsamında yer alan kurumlar vergisinde geçen yıl 1 trilyon 223,9 milyar liralık bir tahsilat gerçekleşti. Önceki yıla göre yüzde 37,5 artan kurumlar vergisi tahsilatının toplam pastada 2024 itibarıyla yüzde 12,2 olan payı 2025’te yüzde 11,1’e indi. Başka deyişle şirketler kesiminin bütçeye gelir katkısı geçen yıl daha da azaldı.

Mülkiyet üzerinden alınan “doğrudan” vergilerden Motorlu Taşıtlar Vergisinde yıllık tahsilat 106,5 milyar lira olurken, Veraset ve İntikal Vergisinde 10,6 milyar ve Değerli Konut Vergisinde 104,4 milyon liralık bir tahsilat gerçekleşti. Söz konusu üç kalemden oluşan mülkiyet vergilerinin toplam vergi pastasındaki payı önceki yılda olduğu gibi yüzde 1,1’de kaldı.

Kasa, tüketim vergileri ile doldu

* En yaygın dolaylı vergi olan KDV’de yıllık tahsilat, gelir ve kurumlar vergisi ile mülkiyet vergilerine yaklaştı. Dahilde 1 trilyon 555,9 milyar, ithal ürünlerden de 1 trilyon 724,2 milyar olmak üzere toplam 3 trilyon 280,1 milyar liraya ulaşan KDV tahsilatı, toplam vergi pastasının yüzde 29,7’sini oluşturdu.

* ÖTV tahsilatı 842,9 milyar lira ile yıllık toplam tahsilatta yüzde 18,3 pay aldı. Bunun da 787,9 milyarı taşıt alımlarından, 522,2 milyarı akaryakıt ve doğal gaz tüketiminden, 428,7 milyarı tütün ürünlerinden, 145,4 milyarı alkollü içeceklerden, 17,7 milyarı kolalı gazozlar, toplam 122,5 milyarı ise dayanıklı tüketim ve diğer tüm ürünlerden elde edildi.

* Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ndeki (BSMV) 551,8 milyar liralık tahsilat yıllık vergi gelirinin yüzde 5’ini oluşturdu.

* Dolaylı vergi niteliğindeki ehliyet, pasaport gibi resmi evraktan alınan toplam 337 milyar liralık harç pastada yüzde 3 pay aldı.

* Damga Vergisi’nde gerçekleşen 225,9 milyar liralık tahsilat, toplam gelire yüzde 2 katkı yaptı.

* Ayrıca Şans Oyunları Vergisi’nden 55,5 milyar, Özel İletişim Vergisi’nden 47,1 milyar, Dijital Hizmet Vergisinden 33,7 milyar, Konaklama Vergisi’nden 16,1 milyar TL geldi.

* Yıllık vergi pastasının yüzde 2,9’unu oluşturan 317,9 milyar liralık Gümrük Vergisi de nihai tüketiciye yansıdı.