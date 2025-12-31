2025’te “dip yapan”/ “kaybettiğimiz” güven, 2026’da geri döner mi?

Ekonomik Güven Endeksi;

Ve Tüketici Güven Endeksi...

TÜİK verilerinde, 0-200 aralığında değer alıyor…

***

100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliğin arttığını gösteriyor…

100’den küçük olması ise, güvenin azaldığı­na, kötümserliğin arttığına işaret edip, karar alıcıları uyarıyor…

***

Ekonomik Güven Endeksi, 2025 yılının Temmuz ayında 96 olarak açıklanmıştı…

Aynı tarihte, yine TÜİK tarafından açıkla­nan Tüketici Güven Endeksi ise 83.5 değerini almıştı…

***

Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayından sonra artmaya başlamıştı…

Kasım, Aralık aylarında 99.5 seviyesine çıktı.

***

Tüketici Güven Endeksi ise…

2025’e, yılın en düşük seviyesi olan 81 ile başladı…

Ve yılı 83.5 seviyesinde kapattı…

***

Yıla 102.6 seviyesinden başlayan Reel Ke­sim Güven Endeksi ise, Haziran ayında 98.4'e kadar gerileyerek, 100’ün de altına sarkmıştı…

Aralık ayı verilerine göre, yılı 103.7 ile ka­pattı…

Bu değer ile son 2 yılın en yüksek seviyesi­ne ulaştı…

***

Hizmet Sektörü Güven Endeksi ise, yılı, 112.3 ile kapattı.

VELHASIL

Güven endeksleri, 2025 yılını yükselişle ka­pattı…

Ama…

Yılbaşına göre daha yüksek olan bu değerle­rin de, “güvensizliği/karamsarlığı/kötümser­liği gösterdiği” unutulmamalı…

***

Petrol fiyatlarındaki gerileme, doların ulus­lararası piyasalarda değer kaybetmesi, geliş­miş ülkelerde başlayan faiz indirim süreci, TC­MB'nin de faiz indirimlerine başlaması, dö­viz riskinin görece olarak ortadan kalkması, tahvillere alım gelmesi güven endekslerimizi 100’e yaklaştırdı…

***

200’e yaklaşmak için:

“Ürettiğinden para kazanıp, tasarruf da ya­pabilen”, “katma değerli/dünya standartların­daki üretimi, tüketiminden fazla olan”, “Mal ve hizmet fazlası ile dış pazarlarda rekabet edebi­len” gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor…

Birbirine/geleceğe güvenin arttığı, (bereket­li bir ekonomik yapıda) refah içinde, sağlıklı, huzurlu nice yıllara…