2025’te “dip yapan”/ “kaybettiğimiz” güven, 2026’da geri döner mi?
Ekonomik Güven Endeksi;
Ve Tüketici Güven Endeksi...
TÜİK verilerinde, 0-200 aralığında değer alıyor…
***
100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliğin arttığını gösteriyor…
100’den küçük olması ise, güvenin azaldığına, kötümserliğin arttığına işaret edip, karar alıcıları uyarıyor…
***
Ekonomik Güven Endeksi, 2025 yılının Temmuz ayında 96 olarak açıklanmıştı…
Aynı tarihte, yine TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi ise 83.5 değerini almıştı…
***
Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayından sonra artmaya başlamıştı…
Kasım, Aralık aylarında 99.5 seviyesine çıktı.
***
Tüketici Güven Endeksi ise…
2025’e, yılın en düşük seviyesi olan 81 ile başladı…
Ve yılı 83.5 seviyesinde kapattı…
***
Yıla 102.6 seviyesinden başlayan Reel Kesim Güven Endeksi ise, Haziran ayında 98.4'e kadar gerileyerek, 100’ün de altına sarkmıştı…
Aralık ayı verilerine göre, yılı 103.7 ile kapattı…
Bu değer ile son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı…
***
Hizmet Sektörü Güven Endeksi ise, yılı, 112.3 ile kapattı.
VELHASIL
Güven endeksleri, 2025 yılını yükselişle kapattı…
Ama…
Yılbaşına göre daha yüksek olan bu değerlerin de, “güvensizliği/karamsarlığı/kötümserliği gösterdiği” unutulmamalı…
***
Petrol fiyatlarındaki gerileme, doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi, gelişmiş ülkelerde başlayan faiz indirim süreci, TCMB'nin de faiz indirimlerine başlaması, döviz riskinin görece olarak ortadan kalkması, tahvillere alım gelmesi güven endekslerimizi 100’e yaklaştırdı…
***
200’e yaklaşmak için:
“Ürettiğinden para kazanıp, tasarruf da yapabilen”, “katma değerli/dünya standartlarındaki üretimi, tüketiminden fazla olan”, “Mal ve hizmet fazlası ile dış pazarlarda rekabet edebilen” gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor…
Birbirine/geleceğe güvenin arttığı, (bereketli bir ekonomik yapıda) refah içinde, sağlıklı, huzurlu nice yıllara…
|Borsa
|11.261,52
|0,37 %
|Dolar
|42,9596
|0,08 %
|Euro
|50,5750
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1752
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.946,88
|-0,10 %
|Altın (ONS)
|4.311,37
|-0,04 %
|Brent
|60,8900
|-0,69 %