2025’te elektrikli araçların yükselişi

Aralık 2025’te dünya genelinde 2,1 milyon elektrikli araç satıldı. Yılso­nu itibarıyla binek otomobil ve hafif tica­ri araç segmentinde satılan toplam elekt­rikli araç sayısı 20,7 milyon olarak hesap­landı.

Böylece toplam satış bir önceki yıla göre %20 artış göstererek rekor seviye­ye ulaştı. Çin’de satışlar %17 artışla 12,9 milyon adede, Avrupa’da %33 artışla 4,3 milyon adede ulaştı. Aynı dönemde Kuzey Amerika’da satışlar %4 düşüşle 1,8 mil­yon adede gerilerken, dünyanın geri kala­nında %48 artışla 1,7 milyon adet seviye­sine çıktı.

Avrupa’da elektrikli otomobillerin payı hızla artıyor

2025 yılında Avrupa’da elektrikli oto­mobil satışları, 1,8 milyon adedi aşar­ken, elektrikli araçlar AB pazar payının %17,4’ünü oluşturdu. Elektrikli otomobil­lerin %62’sini oluşturan AB’nin en büyük dört pazarında Almanya (%43,2), Hol­landa (%18,1), Belçika (%12,6) ve Fransa (%12,5) büyüme görüldü.

Ocak-Aralık 2025 döneminde, en bü­yük dört pazardaki güçlü performansın etkisiyle AB genelinde yeni hibrit elekt­rikli otomobil tescilleri 3,7 milyon ade­di aştı. Aralık 2025 içinde yıllık değişim, elektrikli otomobillerde %51, şarj edi­lebilir hibrit elektrikli otomobillerde ise %36,7’lik bir artış gösterirken, hibrit elektrikli otomobillerde %5,8’lik bir artış kaydedildi.

Küresel lider: Çin elektrikli araç pazarı

Çin’de elektrikli ve hibrit araç pazarı, 2024’e kıyasla 2025’te %17 oranında bü­yüdü; aynı dönemde elektrikli araçlarda %26, şarj edilebilir hibrit araçlarda ise %6 artış görüldü. Yıllık büyüme, 2025’in son çeyreğinde belirgin şekilde yavaşla­yarak 2024’ün dördüncü çeyreğine kıyas­la sadece %4’e ulaştı. 2026 yılında Çin’de elektrikli araçlardan ilk kez vergi alına­cak, daha önce elektrikli araçlar tama­men vergiden muafken, 2026’dan itiba­ren %50 vergi muafiyeti ile satın alınabi­lecek. Pazarında Yavaşlama

Kuzey Amerika’da elektrikli araç pazarında yavaşlama

2025’te Kuzey Amerika’da %4 düşüşle 1,8 milyon adede gerileyen elektrikli araç satışları, ABD’de, 30 Eylül 2025’te vergi indirimlerinin kaldırılması, araç üreti­mini ve tedarik zincirlerini ülke içine ta­şımayı amaçlayan korumacı politikaların getirilmesi, pazar ivmesini önemli ölçüde zayıflattı. ABD’deki elektrikli araç satış­ları 2025’te sadece %1 oranında arttı.

Kanada’da ise pazar, 2025’in başlarında sübvansiyonların kaldırılmasının ardın­dan elektrikli araç satışlarının yıl içinde %41 oranında düşmesine neden oldu. Bu­na karşılık, Meksika’daki elektrikli araç satışları %29 arttı. Bu büyümenin büyük kısmı Çin’den ithal edilen elektrikli araç­lardan kaynaklandı.

Türkiye’de elektrikli araçların payı artıyor

Türkiye, geçen yıl elektrikli otomobil satışlarında yaklaşık 190 bin adetle Avru­pa’da en büyük dördüncü pazar olarak öne çıktı. Yerli elektrikli otomobilimizin sa­tış performansı ve pazardaki hızlı büyü­menin etkisiyle, geçen yıl Türkiye’de sa­tılan yeni otomobillerin yaklaşık %17’si tamamen elektrikli araçlardan oluştu.

Bu oran 2024’te %10 seviyesindeydi. Bu ar­tışla birlikte Türkiye, Almanya, İngilte­re ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pa­zarı haline geldi. Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın önemli elektrikli araç pazar­ları Norveç, Hollanda ve Belçika’yı geride bıraktı. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, Türkiye bu sıralamada 2023’te 9’uncu sı­rada yer alıyordu.

Tam elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, bu araçlar toplam pazarın %44,9’unu oluş­tururken, toplam satış adedi 487.338’e ulaştı. 2026’ya ilişkin görünüm, tüketici tercihlerinin elektrikli araçlar lehine iv­meleneceğine ve otomobil üreticilerinin farklı segmentler ile çeşitli teknoloji se­çeneklerini içeren daha geniş bir ürün ga­mıyla pazara çıkacağına işaret ediyor.