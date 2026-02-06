2025’te elektrikli araçların yükselişi
Aralık 2025’te dünya genelinde 2,1 milyon elektrikli araç satıldı. Yılsonu itibarıyla binek otomobil ve hafif ticari araç segmentinde satılan toplam elektrikli araç sayısı 20,7 milyon olarak hesaplandı.
Böylece toplam satış bir önceki yıla göre %20 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Çin’de satışlar %17 artışla 12,9 milyon adede, Avrupa’da %33 artışla 4,3 milyon adede ulaştı. Aynı dönemde Kuzey Amerika’da satışlar %4 düşüşle 1,8 milyon adede gerilerken, dünyanın geri kalanında %48 artışla 1,7 milyon adet seviyesine çıktı.
Avrupa’da elektrikli otomobillerin payı hızla artıyor
2025 yılında Avrupa’da elektrikli otomobil satışları, 1,8 milyon adedi aşarken, elektrikli araçlar AB pazar payının %17,4’ünü oluşturdu. Elektrikli otomobillerin %62’sini oluşturan AB’nin en büyük dört pazarında Almanya (%43,2), Hollanda (%18,1), Belçika (%12,6) ve Fransa (%12,5) büyüme görüldü.
Ocak-Aralık 2025 döneminde, en büyük dört pazardaki güçlü performansın etkisiyle AB genelinde yeni hibrit elektrikli otomobil tescilleri 3,7 milyon adedi aştı. Aralık 2025 içinde yıllık değişim, elektrikli otomobillerde %51, şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobillerde ise %36,7’lik bir artış gösterirken, hibrit elektrikli otomobillerde %5,8’lik bir artış kaydedildi.
Küresel lider: Çin elektrikli araç pazarı
Çin’de elektrikli ve hibrit araç pazarı, 2024’e kıyasla 2025’te %17 oranında büyüdü; aynı dönemde elektrikli araçlarda %26, şarj edilebilir hibrit araçlarda ise %6 artış görüldü. Yıllık büyüme, 2025’in son çeyreğinde belirgin şekilde yavaşlayarak 2024’ün dördüncü çeyreğine kıyasla sadece %4’e ulaştı. 2026 yılında Çin’de elektrikli araçlardan ilk kez vergi alınacak, daha önce elektrikli araçlar tamamen vergiden muafken, 2026’dan itibaren %50 vergi muafiyeti ile satın alınabilecek. Pazarında Yavaşlama
Kuzey Amerika’da elektrikli araç pazarında yavaşlama
2025’te Kuzey Amerika’da %4 düşüşle 1,8 milyon adede gerileyen elektrikli araç satışları, ABD’de, 30 Eylül 2025’te vergi indirimlerinin kaldırılması, araç üretimini ve tedarik zincirlerini ülke içine taşımayı amaçlayan korumacı politikaların getirilmesi, pazar ivmesini önemli ölçüde zayıflattı. ABD’deki elektrikli araç satışları 2025’te sadece %1 oranında arttı.
Kanada’da ise pazar, 2025’in başlarında sübvansiyonların kaldırılmasının ardından elektrikli araç satışlarının yıl içinde %41 oranında düşmesine neden oldu. Buna karşılık, Meksika’daki elektrikli araç satışları %29 arttı. Bu büyümenin büyük kısmı Çin’den ithal edilen elektrikli araçlardan kaynaklandı.
Türkiye’de elektrikli araçların payı artıyor
Türkiye, geçen yıl elektrikli otomobil satışlarında yaklaşık 190 bin adetle Avrupa’da en büyük dördüncü pazar olarak öne çıktı. Yerli elektrikli otomobilimizin satış performansı ve pazardaki hızlı büyümenin etkisiyle, geçen yıl Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık %17’si tamamen elektrikli araçlardan oluştu.
Bu oran 2024’te %10 seviyesindeydi. Bu artışla birlikte Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı haline geldi. Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın önemli elektrikli araç pazarları Norveç, Hollanda ve Belçika’yı geride bıraktı. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, Türkiye bu sıralamada 2023’te 9’uncu sırada yer alıyordu.
Tam elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, bu araçlar toplam pazarın %44,9’unu oluştururken, toplam satış adedi 487.338’e ulaştı. 2026’ya ilişkin görünüm, tüketici tercihlerinin elektrikli araçlar lehine ivmeleneceğine ve otomobil üreticilerinin farklı segmentler ile çeşitli teknoloji seçeneklerini içeren daha geniş bir ürün gamıyla pazara çıkacağına işaret ediyor.
