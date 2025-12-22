2025’te para kazandıranlar, başkalarının para kazanmasını sağlayanlardı

2025 yılı teknoloji dünyasın­da önemli bir zihinsel kırıl­maya sahne oldu. Önceki yıllar­da “en çok kazanan şirketler” ko­nuşulurken, 2025’te tablo tersine döndü: Asıl değer, doğrudan para kazanmaktan ziyade başkaları­na para kazandıran teknolojile­ri geliştirenlerin elinde toplandı. Yani ürün satanlar değil, ürün ya­pılmasını mümkün kılanlar; uy­gulama yazanlar değil, uygulama ekosistemleri oluşturanlar kazan­dı. Bu fark ilk bakışta semantik gi­bi görünse de, yıl sonu rakamları bunun yapısal bir dönüşüm oldu­ğunu açık biçimde ortaya koydu.

2025 itibarıyla küresel tek­noloji yatırımlarının yaklaşık %62’si son kullanıcıya yöne­lik “bitmiş ürünlere” değil; API, platform, altyapı ve otomasyon teknolojilerine yöneldi. Bunun temel nedeni, bu teknolojilerin çarpan etkisi yaratmasıydı. Bir SaaS uygulaması yüz bin kulla­nıcıya ulaşabilirken, bir altyapı teknolojisi binlerce SaaS’ın doğ­masına imkan tanıyordu. Özel­likle yapay zekâ altyapısı sağla­yan bir platform, tekil gelir ye­rine ekosistem geliri üretmeye başladı. Bu yaklaşım, 2025’in ka­zananlarını tanımlayan ana eksen oldu, en bariz örneği NVIDIA; doğru­dan “son kullanıcı ürü­nü” satmadı; başkaları­nın AI ürünü yapmasını sağlayan altyapıyı sun­du. Veri merkezleri, AI altyapısı ve ekosistemi sayesinde binlerce AI girişimi ve kurumsal ürün NVIDIA üzerine inşa edildi.

Altyapı ve platform sağlayanlar istikrarlı şekilde değer kazandı

Bu dönüşümün finansal yansı­ması son derece netti. 2025’te ku­rumsal yazılım gelirlerinin yakla­şık %45’i, “ürün” lisanslarından değil; platform kullanımı, işlem hacmi, API çağrısı ve altyapı ser­vislerinden geldi. Bir başka ifa­deyle, şirketler “kullandıkça öde” ve “üzerine iş kur” modelleri­ni tercih etti. Çünkü bu modeller hem ölçeklenebilir hem de kriz­lere karşı daha dayanıklıydı. Enf­lasyon, faiz artışları veya talep daralması dönemlerinde bile, alt­yapı sağlayıcıları sistemin vazge­çilmez parçası olmaya devam etti.

Kazandıran teknolojiler: Altyapı, platform ve karar motorları

Küresel ölçekte yalnızca öde­me ve finansal API pazarının bü­yüklüğü 2025 sonunda 120 milyar doları aştı. Bu rakam, doğrudan tüketiciye satılan fintech uygula­malarının toplam gelirinden daha yüksek bir hacme işaret ediyordu. Çünkü her yeni uygulama, altya­pı sağlayıcıya sürekli ve tekrar eden bir gelir akışı yaratıyordu.

Bir diğer güçlü kazandırıcı alan agentic yapay zekâ altyapıları oldu. 2023–2024 döneminde po­pülerleşen chatbot’lar, 2025’te yerini karar alan, görev yürü­ten ve sonuç üreten AI ajanla­ra bıraktı. Ancak asıl kazanç, bu ajanları “kullanan” uygulama­larda değil; ajan geliştirme, or­kestrasyon ve entegrasyon alt­yapılarını sunan teknolojilerde ortaya çıktı. 2025’te kurumsal AI harcamalarının yaklaşık %38’i doğrudan bu altyapılara gitti. Bu­nun sebebi basitti: Bir şirket tek bir AI ajanı satın alabilir, ama on­larca farklı iş kolunda yüzlerce ajan çalıştırabilmek için sağlam bir altyapıya ihtiyaç duyardı.

Veri platformları ve karar mo­torları da 2025’in sessiz ama en etkili kazandırıcıları arasın­da yer aldı. Yapay zekâ modelle­ri hızla değişirken, veriyi topla­yan, işleyen ve karara dönüştü­ren sistemler kalıcı değer üretti. Finans, sigorta, sağlık ve pera­kende sektörlerinde kullanılan karar motorları; kredi onayı, risk skoru, fiyatlama ve öneri meka­nizmaları sayesinde milyarlarca dolarlık ekonomik hareketi yön­lendirdi. 2025’te yalnızca finan­sal karar motorları üzerinden geçen işlem hacminin 9 trilyon dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu motorları geliştiren ve başkalarının kullanımına su­nan teknolojiler, doğrudan değil ama dolaylı yoldan devasa bir ge­lir pastasını mümkün kıldı.

2025’in net dersi: Ürün değil, ekosistem kazandırır

2025 yılı sonunda ortaya çıkan tablo son derece açıktı: Tek ba­şına para kazanan ürünler sınır­lı kalırken, başkalarının para ka­zanmasını sağlayan teknolojiler kalıcı güç elde etti. Bu güç yalnız­ca finansal değildi; aynı zamanda pazarlık gücü, regülasyon uyumu ve stratejik konum anlamına ge­liyordu. Altyapı sağlayıcılar, eko­sistemin “olmazsa olmazı” hali­ne geldikleri için fiyatlama gücü­ne de sahip oldular.

Somut olarak bakıldığında, 2025’te unicorn değerlemelerine ulaşan yeni girişimlerin %70’in­den fazlası, son kullanıcı ürünü değil; altyapı, platform veya tek­noloji geliştiren şirketlerdi. Bu şirketlerin ortalama müşteri ya­şam boyu değeri (LTV), klasik SaaS ürünlerine kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksekti. Çünkü müş­teriler yalnızca bir yazılım değil, işlerini sürdürebilmek için gere­ken temel bir yapı satın alıyor. Bu da müşteri kaybını azaltıyor, ge­lir sürekliliğini artırıyor.

Günümüzün en değerli şirket­leri ve teknoloji ekosisteminin öncüleri (Amazon, Google, Mic­rosoft gibi), cloud ile başlayan; iş zekâsı araçlarıyla startupları kendi platformlarına alıştıran ve bugün yapay zekâ ile bu bağım­lılığı derinleştiren katmanlı bir ekosistem inşa ettiler.

2025, teknoloji dünyasında şu gerçeği netleştirdi: Para kazandı­ranlar, başkalarının para kazan­masını sağlayanlardı. Bu yakla­şım bir trend değil, yeni normal haline geldi. 2026 ve sonrasında da rekabet; “en iyi uygulamayı kim yaptı” sorusundan çok, “ki­min altyapısı üzerinde daha fazla iş kuruldu” sorusu etrafında şe­killenecek. Ve bu sorunun ceva­bını doğru verenler, yalnızca bu­günün değil, önümüzdeki on yılın da kazananları olacak.