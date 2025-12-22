2025’te para kazandıranlar, başkalarının para kazanmasını sağlayanlardı
2025 yılı teknoloji dünyasında önemli bir zihinsel kırılmaya sahne oldu. Önceki yıllarda “en çok kazanan şirketler” konuşulurken, 2025’te tablo tersine döndü: Asıl değer, doğrudan para kazanmaktan ziyade başkalarına para kazandıran teknolojileri geliştirenlerin elinde toplandı. Yani ürün satanlar değil, ürün yapılmasını mümkün kılanlar; uygulama yazanlar değil, uygulama ekosistemleri oluşturanlar kazandı. Bu fark ilk bakışta semantik gibi görünse de, yıl sonu rakamları bunun yapısal bir dönüşüm olduğunu açık biçimde ortaya koydu.
2025 itibarıyla küresel teknoloji yatırımlarının yaklaşık %62’si son kullanıcıya yönelik “bitmiş ürünlere” değil; API, platform, altyapı ve otomasyon teknolojilerine yöneldi. Bunun temel nedeni, bu teknolojilerin çarpan etkisi yaratmasıydı. Bir SaaS uygulaması yüz bin kullanıcıya ulaşabilirken, bir altyapı teknolojisi binlerce SaaS’ın doğmasına imkan tanıyordu. Özellikle yapay zekâ altyapısı sağlayan bir platform, tekil gelir yerine ekosistem geliri üretmeye başladı. Bu yaklaşım, 2025’in kazananlarını tanımlayan ana eksen oldu, en bariz örneği NVIDIA; doğrudan “son kullanıcı ürünü” satmadı; başkalarının AI ürünü yapmasını sağlayan altyapıyı sundu. Veri merkezleri, AI altyapısı ve ekosistemi sayesinde binlerce AI girişimi ve kurumsal ürün NVIDIA üzerine inşa edildi.
Altyapı ve platform sağlayanlar istikrarlı şekilde değer kazandı
Bu dönüşümün finansal yansıması son derece netti. 2025’te kurumsal yazılım gelirlerinin yaklaşık %45’i, “ürün” lisanslarından değil; platform kullanımı, işlem hacmi, API çağrısı ve altyapı servislerinden geldi. Bir başka ifadeyle, şirketler “kullandıkça öde” ve “üzerine iş kur” modellerini tercih etti. Çünkü bu modeller hem ölçeklenebilir hem de krizlere karşı daha dayanıklıydı. Enflasyon, faiz artışları veya talep daralması dönemlerinde bile, altyapı sağlayıcıları sistemin vazgeçilmez parçası olmaya devam etti.
Kazandıran teknolojiler: Altyapı, platform ve karar motorları
Küresel ölçekte yalnızca ödeme ve finansal API pazarının büyüklüğü 2025 sonunda 120 milyar doları aştı. Bu rakam, doğrudan tüketiciye satılan fintech uygulamalarının toplam gelirinden daha yüksek bir hacme işaret ediyordu. Çünkü her yeni uygulama, altyapı sağlayıcıya sürekli ve tekrar eden bir gelir akışı yaratıyordu.
Bir diğer güçlü kazandırıcı alan agentic yapay zekâ altyapıları oldu. 2023–2024 döneminde popülerleşen chatbot’lar, 2025’te yerini karar alan, görev yürüten ve sonuç üreten AI ajanlara bıraktı. Ancak asıl kazanç, bu ajanları “kullanan” uygulamalarda değil; ajan geliştirme, orkestrasyon ve entegrasyon altyapılarını sunan teknolojilerde ortaya çıktı. 2025’te kurumsal AI harcamalarının yaklaşık %38’i doğrudan bu altyapılara gitti. Bunun sebebi basitti: Bir şirket tek bir AI ajanı satın alabilir, ama onlarca farklı iş kolunda yüzlerce ajan çalıştırabilmek için sağlam bir altyapıya ihtiyaç duyardı.
Veri platformları ve karar motorları da 2025’in sessiz ama en etkili kazandırıcıları arasında yer aldı. Yapay zekâ modelleri hızla değişirken, veriyi toplayan, işleyen ve karara dönüştüren sistemler kalıcı değer üretti. Finans, sigorta, sağlık ve perakende sektörlerinde kullanılan karar motorları; kredi onayı, risk skoru, fiyatlama ve öneri mekanizmaları sayesinde milyarlarca dolarlık ekonomik hareketi yönlendirdi. 2025’te yalnızca finansal karar motorları üzerinden geçen işlem hacminin 9 trilyon dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu motorları geliştiren ve başkalarının kullanımına sunan teknolojiler, doğrudan değil ama dolaylı yoldan devasa bir gelir pastasını mümkün kıldı.
2025’in net dersi: Ürün değil, ekosistem kazandırır
2025 yılı sonunda ortaya çıkan tablo son derece açıktı: Tek başına para kazanan ürünler sınırlı kalırken, başkalarının para kazanmasını sağlayan teknolojiler kalıcı güç elde etti. Bu güç yalnızca finansal değildi; aynı zamanda pazarlık gücü, regülasyon uyumu ve stratejik konum anlamına geliyordu. Altyapı sağlayıcılar, ekosistemin “olmazsa olmazı” haline geldikleri için fiyatlama gücüne de sahip oldular.
Somut olarak bakıldığında, 2025’te unicorn değerlemelerine ulaşan yeni girişimlerin %70’inden fazlası, son kullanıcı ürünü değil; altyapı, platform veya teknoloji geliştiren şirketlerdi. Bu şirketlerin ortalama müşteri yaşam boyu değeri (LTV), klasik SaaS ürünlerine kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksekti. Çünkü müşteriler yalnızca bir yazılım değil, işlerini sürdürebilmek için gereken temel bir yapı satın alıyor. Bu da müşteri kaybını azaltıyor, gelir sürekliliğini artırıyor.
Günümüzün en değerli şirketleri ve teknoloji ekosisteminin öncüleri (Amazon, Google, Microsoft gibi), cloud ile başlayan; iş zekâsı araçlarıyla startupları kendi platformlarına alıştıran ve bugün yapay zekâ ile bu bağımlılığı derinleştiren katmanlı bir ekosistem inşa ettiler.
2025, teknoloji dünyasında şu gerçeği netleştirdi: Para kazandıranlar, başkalarının para kazanmasını sağlayanlardı. Bu yaklaşım bir trend değil, yeni normal haline geldi. 2026 ve sonrasında da rekabet; “en iyi uygulamayı kim yaptı” sorusundan çok, “kimin altyapısı üzerinde daha fazla iş kuruldu” sorusu etrafında şekillenecek. Ve bu sorunun cevabını doğru verenler, yalnızca bugünün değil, önümüzdeki on yılın da kazananları olacak.
|Borsa
|11.341,90
|0,06 %
|Dolar
|42,7405
|-0,14 %
|Euro
|50,0657
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1716
|0,05 %
|Altın (GR)
|5.962,23
|-0,17 %
|Altın (ONS)
|4.339,09
|-0,01 %
|Brent
|60,1900
|1,24 %