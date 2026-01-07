2025’te reel kredi genişlemesi
Bankacılık kredileri, yüksek faizin yanında seçici kredi uygulaması ve aylık büyüme sınırları ile miktarsal kısıtlamanın etkisiyle 2024’teki reel daralmanın ardından, sıkılaşmada kontrollü gevşeme ve faizlerde indirime gidilen, enflasyonda düşüşün de hızlandığı 2025’te ise “reel” bazda yüzde 10’a yaklaşan bir büyüme kaydetti.
Enflasyonla mücadelede önemli yol katedilen, iç ve dış gelişmelere bağlı olarak yaşanan arızi aksamalara rağmen faiz indirimlerine devam edilen 2025 yılında, kredi faizlerinde sınırlı bir düşüş yaşanmasına rağmen, indirimlerin süreceği beklentisi ve enflasyon bekleyişlerindeki iyileşmenin de etkisiyle hem tüketiciler hem de şirketlerin kredi kullanımları (taşıt kredisi hariç) enflasyonun üzerinde arttı. Ancak reel kredi büyümesi daha çok tüketim ve nakit ihtiyacı kaynaklı kullanımlara bağlı olarak yaşandı; hem bireysel hem kurumsal kredi kartları ile “avans hesap”, “ek hesap” gibi adlarla da anılan kredili mevduat hesabına başvuru rekor düzeyde arttı, yatırım ve varlık oluşturmaya yönelik kredilendirme ise daha zayıf kaldı.
Enflasyon yüzde 30,9, cari kredi büyümesi yüzde 43,9
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 2024 sonuna göre kaydettiği yüzde 43,9’luk cari artışla 26 Aralık 2025 haftasında 22 trilyon 877 milyar liraya ulaştı. Toplam kredi hacmindeki nominal büyüme tüketici fiyatları (TÜFE) bazında yüzde 30,89’luk enflasyonun 10 puan altında kaldı. Enflasyonla indirgendiğinde toplam kredi hacminin reel olarak yüzde 9,9 genişlediği belirlendi.
İkinci yarısında miktar kısıtlamalarına gidilen ve faizlerin yükseltildiği 2023’te yıllık enflasyon yüzde 64,77, bankacılık sektörü toplam kredi hacminde yıllık cari büyüme yüzde 53,7 olmuş, böylece kredi hacminde yüzde 6,7’lik bir reel daralma yaşanmış; sıkılaşma önlemlerinin devam ettiği 2024’te de enflasyon yüzde 44,38, cari kredi büyümesi yüzde 36,7 olmuş, kredi hacmi yüzde 5,3 daralmıştı.
Merkez Bankası’nın politika faizinde indirimlerinin devam ettiği 2025 yılında (bireysel kredi kartı hariç) toplam tüketici kredileri cari olarak yüzde 43,2, reel bazda yüzde 9,4 artışla 2 trilyon 881,3 milyar liraya yükseldi. Bu artış ise esas olarak “ihtiyaç” segmenti kaynaklı gerçekleşti.
Sanayi, hizmetler, inşaat gibi sektörlerden büyük bölümü KOBİ’lerden oluşan şirketler kesiminin fonlanması niteliğinde kullandırılan tutarları kapsayan ve toplam pastada en büyük bölümü oluşturan “ticari ve diğer” kredilerin hacmi de cari bazda yüzde 43,1 ve reel bazda yüzde 9,3 artışla 17 trilyon 302 milyar liraya ulaştı.
İhtiyaç kredisi 2,2 trilyona ulaştı
2025 sonu itibarıyla tüketici kredileri hacminin en büyük bölümünü 2 trilyon 156,1 milyar lira ile ihtiyaç kredileri oluşturdu. Söz konusu krediler yıllık bazda cari olarak yüzde 51,3, reel olarak yüzde 15,6 büyüme kaydetti. 2025 yılında yüzde 31,8 cari artışla 673,9 milyar liraya ulaşan konut kredilerinde reel artış yüzde 0,7’de kaldı. Konut kredilerinin reel olarak yerinde saydığı 2025 yılında taşıt kredilerinde ise nominal olarak da sert bir daralma yaşandı. Yeni açılan kredilerin geri ödemelerden düşük kalması sonucu geçen yıl cari olarak yüzde 32,1 azalarak 51,3 milyar liraya kadar inen taşıt kredisi hacminde ise reel bazda yüzde 48,2 oranında bir daralma yaşandı.
Taksitli bireysel kart borcunda patlama
2025 sonu itibarıyla toplam kredi hacminin 2 trilyon 693,7 milyar lirasını bireysel kredi kartı borçları oluşturdu. Söz konusu hacim geçen yıl cari olarak yüzde 50,1, reel bazda yüzde 14,6 artış kaydetti. Böylece bankaların tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı yoluyla tüketici kesimden alacak hacmi nominal bazda yüzde 46,4, reel bazda yüzde 11,9 artışla 5 trilyon 575 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi kartlarında özellikle, taksit sınırlaması nedeniyle önceki dönemde baskılanan taksitli borçların hacmi nominal bazda yüzde 59, reel bazda yüzde 21,5 büyüyerek 1 trilyon 1,8 milyar liraya çıktı. Taksitsiz (tek çekim) bireysel kart borçları da cari olarak yüzde 45,2, reel olarak yüzde 11 artarak 1 trilyon 691,9 milyar lira oldu.
Şirketler de karta sarıldı
2025 yılında şirketlerin kullandığı kurumsal kredi kartı borçları da enflasyonun çok üzerinde büyüme kaydetti. Söz konusu kart borçlarının hacmi yıllık bazda yüzde 41,8 cari ve yüzde 8,3 reel artışla 830,5 milyar liraya ulaştı. Bu kesimin özellikle kredi kartlarıyla yaptıkları tek çekim harcamaların hacmi hızlı büyüdü. Geçen yıl taksitli kurumsal kredi kartı borç bakiyesi nominal yüzde 36,7, reel yüzde 4,4 artışla 210,4 milyar liraya çıkarken, aynı kartlarla yapılan taksitsiz borçlanmanın bakiyesi yüzde 43,6 nominal, yüzde 9,7 reel artışla 620,2 milyar liraya ulaştı. Kurumsal kredi kartı toplam borç bakiyesi 2024 yılında reel olarak yüzde 1 daralmıştı.
Taksitli ticari kredide hızlı artış
Ticari ve diğer krediler içinde 3 trilyon 458,3 milyar liralık bir bölümü “taksitli ticari krediler” oluşturdu. Söz konusu kredilerin hacmi 2025’te nominal bazda yüzde 59,1, reel olarak yüzde 21,5 genişledi. Bu kategoride 3 trilyon 65,7 milyar lira ile en büyük payı alan ticari ihtiyaç kredileri cari olarak yüzde 60,2, reel olarak yüzde 22,4; ticari taşıt kredileri cari bazda yüzde 50,3, reelde yüzde 14,9, işyeri kredisinin hacmi de cari olarak yüzde 57,3, reel bazda yüzde 20,2 genişledi.
Ticari kredilerdeki reel büyümede, kamu bankaları üzerinden gerçekleşen mikro gevşemenin rolü bulunuyor. Klasik ama etkili bir araç olarak kamu bankalarının bazı sektörlere piyasanın biraz altında fiyatlama yaparak, özellikle KOBİ, esnaf ve seçilmiş stratejik alanlara fonlamayı artırması, Merkez Bankası bilançosuna dokunmadan siyasi-ekonomik gevşeme olarak nitelendiriliyor.
En hızlı büyüme KMH’de
Geçen yıl oransal bazda en hızlı büyüme ise bankalarca belirlenen limitler dahilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesapta yeterli bakiye olmadığında bile hesaptan provizyon alınabilmesini sağlayan bir kredi türü olan kredili mevduat hesaplarının (KMH) hacminde gerçekleşti. Tüketicilerin KMH kullanımı yoluyla oluşan borçlarının 2024 sonunda 436,4 milyar lira olan bakiyesi, yüzde 68,6’lık nominal büyüme ile 2025 sonunda 735,3 milyar liraya ulaştı. Söz konusu borç hacminde yıllık yüzde 28,8 oranında bir reel büyüme yaşandı. Şirketler kesiminin KMH kaynaklı borç bakiyesi de nominal yüzde 53,3, reel yüzde 17,1 artışla 217,1 milyar liraya çıktı.
Resmi söylemde sıkılaşma devam ederken, kredi kartları ve KMH’nin fiilî gevşeme alanı olduğu görülüyor. Taksitli harcamaların kâğıt üzerinde sınırlı olmakla birlikte, uygulamada arka kapıdan sürmesi bu alandaki büyümede etkili. KMH büyümesinin açıkça frenlenmemesi, sessizce tolere edilmesinin borç büyümesinde payı bulunuyor. Uzmanlar, “Hane halkı tamamen kilitlenirse sosyal ve siyasi maliyet çıkar” görüşünü dile getiriyor.
KOBİ kredilerinde yüzde 12,8 reel büyüme
2025, ekonomik ve sosyal yapıda gelişme ve denge unsuru olarak varlığı büyük önem taşıyan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) kredi hacminin de reel olarak büyüdüğü bir yıl oldu. 2025 sonu itibarıyla ticari kredilerin 6 trilyon 149,5 milyar liralık bir bölümünü KOBİ’lerin kullandığı tutar oluşturdu.
Sanayi ve hizmet sektörlerine ve genel ekonomiye yaptıkları katkıya kıyasla finansal kaynaklardan aldığı pay düşük kalan KOBİ’lerin kredi hacminde cari büyüme 2025’te yüzde 47,7 ile enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Söz konusu kredilerin hacmi geçen yıl reel olarak yüzde 12,8 genişledi. Ülkedeki tüm işletmelerin sayıca yüzde 99,6’sını oluşturan KOBİ’lerin toplam pastada 2024’te yüzde 26,2 olan payı, 2025 sonunda yüzde 26,9’a çıktı.
|Borsa
|12.023,78
|2,75 %
|Dolar
|43,0272
|0,00 %
|Euro
|50,3171
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1686
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.215,04
|-0,03 %
|Altın (ONS)
|4.496,05
|0,05 %
|Brent
|61,5500
|-0,24 %