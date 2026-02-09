2025’te vergi incelemeleri %130 artmış
Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nun 2025 çalışma sonuçları paylaşıldı. Geçen seneki çalışma sonuçlarından hareketle bazı hususların altını çizmek isterim. Henüz çalışma raporları paylaşılmadığı için detayları üzerinde rapor yayınlandığında yine dururuz.
1 Denetim araç ve yöntemleri çeşitlendiriliyor
Vergi denetiminde klasik vergi incelemesi dışında, izaha davet, gözetim ve teftiş, fiili envanter gibi denetim araçlarının, birbirini tamamlayacak şekilde kurgulandığına şahit olundu.
Hatırlanacak olursa “kurgan yazıları” geçen sene çok geniş bir mükellef grubunu doğrudan etkilemişti.
2 Dalga etkisi: Psikolojik harekât boyutu
Yapılan çalışmaların basına duyurulması, sosyal medya kullanımı, yapılan çalışmaların çok hızla ilgili herkesçe duyulmasını sağladı.
Örneğin, geçen sene IBAN üzerinden belgesiz nakit kabulünün vergi sorunu yaratmayacağını bilmeyen kimse kalmadı.
Artık tüm mükellefler IBAN üzerinden gelir elde ederken tedirgin oluyor.
3 Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Koordinasyon birimlerini daha verimli kullanmaya başladı
VDK’nın denetim çalışmalarına ilaveten Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde de çalışmalar sürdürüldü. Gelir İdaresince vergi daireleri ve il düzeyinde oluşturulan izaha davet komisyonları da bir nev’i ön inceleme kurulları gibi çalıştı. Defterdarlık denetim grup müdürlüklerinden mükelleflere bilgi isteme, yazılar gönderildi, yüz yüze görüşmeler yapıldı, yapılmaya devam ediyor.
4 2025’te incelenmemiş mükelleflere öncelik verilmiş.
Öncelikle 2025’te vergi incelemelerinde incelenmemiş mükelleflere odaklanılmış. İncelenen her 4 mükelleften 3›ü geriye dönük 5 sene içerisinde ilk kez incelenmiş.
5 İnceleme oranı %130 artmış
İnceleme oranı, toplam mükellef sayısının 2024 yılında yüzde 2,91 iken 2025 yüzde 6,72›ye çıkmış.
6 İncelemeler büyük ve orta boy işletmelerde yoğunlaşılmış
2025 incelemelerinde, 748 milyar liralık matrah farkı ve 294 milyar liralık vergi ve ceza uygulanmış. Matrah farkının yüzde 90’ı büyük ve orta ölçekli mükellefler nezdinde gerçekleştirilen incelemelerden elde edilmiş.
7 Büyük mükelleflerin inceleme oranı daha yüksek
Büyük Mükelleflerin incelemelerinde, yaklaşık 469 milyar lira matrah farkı üzerinden 101,6 milyar lira vergi tarhiyatı ve 172,6 milyar lira ceza rakamına ulaşılmış.
Dolayısıyla geçen seneki tarhiyatların %62,7’si büyük mükelleflere yapılmış.
2025 yılında VDK, 6 milyon TL’nin üstünde gelir elde edenleri büyük mükellef olarak sınıflamış.
2024 VDK çalışma raporunda büyük mükellef incelenme oranı %10.94 olarak paylaşılmıştı. 2025 yılında bu oran çok büyük bir ihtimalle %25 in üzerine çıktığı tahminindeyiz. Bu durum, geçen sene büyük mükellef olarak sınıflandırılan her dört mükelleften birinin incelenmesi anlamına gelmektedir.
8 Sahte belge tarhiyatları
Yapılan açıklamada, VDK çalışmaları ile tespit edilen matrah farkının 325,3 milyar lirasının, sahte belge fiillerinin dışında kalan, tahsil kabiliyeti yüksek genel inceleme konularından kaynaklandığı belirtiliyor.
Yapılan açıklamalardan yanlış anlamadıysak, bu ifadenin mefhumu muhalifinden 2025’te ilave tarhiyatlara esas alınan matrahın 423 milyarlık kısmının sahte belge ile ilişkili olduğu sonucu çıkar. Bu da 2025 yılında tespit edilen toplam ilave matrahın %56,5 ine denk gelmektedir.
Bu sonuç halen önemli bir mükellef grubunun sahte belge kullanma konusunda cesaretini muhafaza ettiğini gösteriyor. Mali İdarenin her sene katlanarak büyüyen denetim ve kontrol kapasitesi dikkate alındığında bu mükellef grubunun artık tarihe karışacağı dönemlerin çok hızla geleceğini umuyoruz.
9 VDK’nın izaha daveti 3 kat artmış
VDK tarafından 2024 yılında, 16 bin 495 mükellef izaha davet edilmişken, 2025 yılında üç katına çıkarak 51 bin 356 olmuş. VDK tarafından, izaha davet yoluyla artırılan matrah farkı, geçen yıl 86,8 milyar liranın, tahakkuk eden vergi de 6,3 milyar liranın üzerine çıkarak bu denetim türünde kaydedilen en yüksek rakamlara ulaşılmış.
10 Gözetim ve uyum
VDK, geçen yıl, yeni bir denetim türü olarak gözetim ve uyum programlarını da devreye almıştı. Gözetim ve uyum programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşılmış. Vergi müfettişlerinin yönlendirmesi ve mükelleflerin gönüllü uyumu sonucunda vergi matrahında 136,8 milyar lira tutarında artış elde edilmiş.
11 Vergi dairesi teftişleri
Vergi dairesi müdürlükleriyle yürütülen teftiş çalışmalarıyla da geçen yıl 31 bin 309 mükellefin düzeltme beyannamesi vermesi sağlanmış. Böylece, yaklaşık 55 milyar lira matrah farkı ve 8,5 milyar lira vergi tarhiyatına ulaşılmış.
12 Fiili envanter çalışmaları yapılmış
Aynı dönemde vergi müfettişleri 1415 adreste fiili envanter sayımı da yapmış.
Bunlar VDK’nın sonuçları. Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyetleri de dikkate alındığında, Mali İdarenin mükellefe dokunma, bilgi, belge, izahat, yoklama, inceleme vb. şekillerdeki dokunma oranları çok hızlı yükseliyor. Çok sürmeden büyük mükelleflerin beyanlarının her yılının incelendiği bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum.
