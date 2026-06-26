2026 2030 otomotivde yeni dönem: Yapay zekâ
Otomotivde yapay zekâ alanındaki en kritik adım, araçların artık “yazılım tanımlı mobilite platformlarına” dönüşmesi olacak. Güvenlikten batarya yönetimine, müşteri deneyiminden üretim modeline kadar her şey yapay zekâ merkezli ilerleyecek. Bu dönüşümün en görünür adımı ise OTA (Over-the- Air) güncellemeler ve batarya/ enerji optimizasyonu ile araçların sürekli öğrenen, güncellenen sistemlere dönüşmesi.
2026–2030 döneminde yapay zekâ ve otomotiv yatırımları hızla büyüyerek 2030’da 75 milyar doların üzerine çıkacak. ABD, Almanya, Çin ve Japonya önde gelen merkezler olurken Çin ve ABD özellikle otonom sürüş ve batarya teknolojilerinde liderliği paylaşacak. Avrupa ise premium segmentte yapay zekâ entegrasyonu ve sürdürülebilir üretim yatırımlarıyla öne çıkıyor.
Yatırım alanları ve pazar büyüklüğü
-ADAS ve güvenlik sistemleri: 2030’da 25 milyar dolara ulaşacak; yeni araçların %75’i, 2025 itibarıyla Level 2+ ADAS ile donatılmış durumda.
-Otonom sürüş platformları: 2030’da 20 milyar dolar gelir.
-Araç içi yapay zekâ ve bağlı hizmetler: 2030’da 15 milyar dolara ulaşacak; sesli asistanlar, kişiselleştirme ve tahmine dayalı bakım(predictive maintenance) öne çıkacak.
-Üretimde Yapay Zekâ: 2030’da 10 milyar dolara ulaşacak; kalite kontrol, generatif tasarım ve tedarik zinciri optimizasyonu temel kullanım alanları olacak.
En önemli adımlar
Gelişmiş sürüş destek sistemleri, kamera, radar ve sensör verilerini işleyen yapay zekâ algoritmaları sayesinde şerit takibi, adaptif hız sabitleme, çarpışma önleme ve acil fren gibi kritik güvenlik fonksiyonları yapay zekâ ile standart hale geliyor.
Yazılım güncellemeleriyle araçlar artık servise gitmeden yeni yazılımları alabiliyor. Bu da batarya performansını, enerji verimliliğini ve multimedya fonksiyonlarını sürekli iyileştirme imkânı sunuyor.
Batarya ve enerji yönetiminde ise yapay zekâ, batarya sağlığı (SOH), doluluk oranı (SOC) ve kullanım alışkanlıklarını analiz ederek menzil tahminlerini daha doğru hale getiriyor.
Müşteri deneyimi dönüşümünde ise showroomlar da hiper kişiselleştirilmiş deneyimler, çağrı merkezlerinde anlık bilgi erişimi ve servislerde tahmine dayalı bakım süreçleri öne çıkıyor.
Fabrikasız üretim modelinde, 2035’e kadar otomotiv markalarının üretimi stratejik ortaklara devredip tasarım ve müşteri deneyimine odaklanması bekleniyor. Yapay zekâ bu yeni modelin merkezinde yer alması bekleniyor.
Çin, otomotivde yapay zekâ yatırımlarını “AI Plus” ulusal stratejisiyle hızlandırarak küresel dengeleri değiştiriyor. Çinli üreticiler milyarlarca dolarlık yatırımlarla kendi çiplerini ve yazılım ekosistemlerini geliştiriyor. Bu yatırımlar sayesinde Çin, ABD ve Avrupa’ya bağımlılığı azaltıp 2026 sonrası dönemde yapay zekâ destekli araçlarda liderlik hedefliyor.
Çin’in yapay zekâ yatırım düzeyi
AI Plus stratejisi ile Çin’in son beş yıllık planında otomotiv dâhil tüm sektörlerde yapay zekâ entegrasyonu öngörülüyor. Yerli çip yatırımları ile de rekabette dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Çinli şirketler, kendi işlemcilerini geliştiriyor.
ADS 5.0 ile çarpışma riskini %50 azaltan yeni sürüş destek sistemi tanıtılırken, bazı araç içi yapay zekâ modelleri sürücünün doğal dil komutlarını anlayarak park, rezervasyon ve kişisel görevleri yerine getirebiliyor. Yeni batarya teknolojisiyle de-30°C’de bile 10 dakikada %97 doluluğa ulaşabilen hızlı şarj sistemi geliştirildi.
Bu şekilde ABD’ye bağımlılık azalıyor. Çin, kendi çip ve yazılım ekosistemini kurarak stratejik bağımsızlık kazanıyor. Küresel rekabetteÇinli üreticiler, Avrupa’nın premium segmentine ve ABD’nin otonom sürüş liderliğine meydan okuyor. Tüketici kazanımları olarak da daha uzun menzil, daha güvenli sürüş ve kişiselleştirilmiş araç içi deneyim mümkün hale geliyor.
Trendler (2026–2030 sonrası)
Otonom sürüşün 2030’da 556 milyar dolarlık küresel bir pazar haline gelmesi beklenirken, Level 4 otonom sürüşün yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Yapay zekânın otomotivde 2030 itibarıyla standart hale gelmesi bekleniyor. Yapay zekâ ile bakım maliyetlerinde %20–30 düşüş; ticari filolarda ise araç başına yıllık 12.000 dolar tasarruf öngörülüyor.
Bağlantılı araç ekosisteminin ise 2028’de 45 milyar dolarlık bir pazara ulaşması bekleniyor. Bu alanda infotainment ve veri odaklı hizmetler öne çıkıyor.
Yüksek Ar&Ge maliyetleri, yetenek açığıve jeopolitik belirsizlikler otomotivde temel riskler olarak görülürken; elektrikli araç-yapay zekâ entegrasyonu yeni iş modelleri yaratıyor Çin ve ABD’nin rekabeti, Avrupa üzerinde inovasyon baskısı oluşturuyor.
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