2026: Aktif ve sabırlı bekleyiş yılı
2025 biterken çoğu lider “hızlan” refleksiyle davranıyor. Ben 2026 için başka bir kas öneriyorum: sabır. Sabır, durmak değil. Aktif ve sabırlı bekleyiş; radar açıp veri toplayarak, küçük denemelerle kas geliştirerek, doğru anı kollamak demek. Çünkü IMF’ye göre küresel büyüme 2026’da yüzde 3,1 bandında kalıyor; belirsizlik yüksek seyrediyor.
Böyle bir iklimde kazanan, çok konuşan değil, hazırlığını ölçen olacak. Yani yavaş yavaş acele etmek gerekecek.
1. Üretken yapay zeka, iş akışlarına “ajan” olarak girecek. Çoklu ajan sistemleri (multi-agent systems) yaygınlaşacak. Kurumsal bir Ajan Kataloğu oluşturun. Hangi işi hangi rol adına, hangi veriyle yaptığınızı netleştirin. Hata sınırı ve insan onayı noktalarını da tanımlayın.
2.Teknoloji, altyapı ve yapay zekalı uç cihaz harcamaları büyüyecek. Gartner, küresel yapay zeka harcamasının 2026’da 2 trilyon doları aşacağını öngörüyor. Üçlü bütçe kurun: üretim, deneme, güvenlik.
3.“Genel model” dönemi daralacak. Alana ve işe özel modeller daha doğru ve daha ucuz sonuç verecek. Alan-özel dil modeli (DSLM, domain-specific language model) yaklaşımı, kurum verisiyle çalışan sistemlerde öne çıkacak. İnce ayar (fine-tuning) stratejisiyle ilerleyin. Veri kalitesi için tek sözlük, tek tanım, tek kaynak belirleyin.
4.Güvenlik, yeni verimlilik olacak. Gartner, AI güvenlik platformlarını 2026’nın stratejik trendleri arasına aldı; prompt saldırısı (prompt injection) ve veri sızıntısı gibi riskleri özellikle vurguluyor. Testleri takvime bağlayın. Üçüncü taraf araçlarda erişim yetkisini asgari düzeye indirin.
5.Regülasyon kapıda değil içeride olacak. AB Yapay Zeka Yasası’nın büyük bölümü 2 Ağustos 2026’da uygulanmaya başlıyor. Sistem envanteri çıkarın. Tedarikçi sözleşmelerini güncelleyin. Şeffaflık etiketlerini hazırlayın. Uyumu ürün geliştirmeye gömün; sonradan “yama” yapmayın.
6.Karbon maliyeti, fiyat etiketi gibi çalışacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) kesin dönem 1 Ocak 2026’da başlıyor. İhracatçıysanız tedarikçi verisini tek formatta standardize edin. Ürün başına karbon maliyeti simülasyonu yapın. Sözleşmelere “karbon verisi maddesi” eklemeyi değerlendirin.
7.Elektrik, yeni darboğaz olacak. IEA, veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026’da 1.000 TWh’nin üzerine çıkabileceğini söylüyor; bu büyüklük kabaca Japonya’nın yıllık elektrik tüketimine denk. Bulut sözleşmelerine enerji şeffaflığı şartı ekleyin. İş yüklerini saat, bölge ve verimlilik bazında optimize edin.
8.Yönetişim yeniden tanımlanacak. ISO/IEC 42001, yapay zeka yönetim sistemi standardı sunuyor. Kurum içinde “model sorumlusu” rolünü atayın. Kayıt (log) ve denetim izini tasarlayın. Kararların açıklanabilirliğini zorunlu kılın.
9.Gerçeklik saldırı altında kalacak. WEF, yanlış bilgi ve dezenformasyonu kısa vadede en yüksek riskler arasında gösteriyor. Deepfake’e karşı kimlik kanıtı, içerik doğrulama ve kriz senaryosu hazırlayın. Üst yönetimin sesi, yüzü ve imzası için koruma protokolü kurun.
10.Ufukta “bilgi üreten” sistemler var. Sam Altman, 2026’da yeni içgörü (novel insights) üreten sistemlerin görülmesini olası buluyor. Merak bütçesi ayırın. Haftalık deney ritmi kurun; ölçün, işe yaramayanı kapatın. Her deneyi somut iş sonucuna bağlayın.
2026’da beklemek pasiflik değil; hazırlık, ölçüm, prova demek
Şöyle düşünün: Önünüzde 90 gün var. En kritik üç süreci seçin: Birini ajanlaştırın, birini karbonsuzlaştırın, birini de güvence altına alın.
Ve şunu kavrayın; 2026’nın oyunu “daha hızlı koşmak” değil, doğru anda doğru hamleyi yapmak. Veri ve enerji gerçeğini ciddiye alan, ajanları kurala bağlayan, karbonu maliyet gibi yöneten, gerçeği doğrulayan şirketler büyür. Diğerleri büyüme zannettiği şeyi risk biriktirerek yaşar. Sabır burada beklemek değil; sağlam zeminde hamle anını yakalamaktır. İyi seneler…
