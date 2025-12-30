2026: Aktif ve sabırlı bekleyiş yılı

2025 biterken çoğu lider “hızlan” ref­leksiyle davranıyor. Ben 2026 için başka bir kas öneriyorum: sabır. Sabır, durmak değil. Aktif ve sabırlı bekleyiş; radar açıp veri toplayarak, küçük dene­melerle kas geliştirerek, doğru anı kol­lamak demek. Çünkü IMF’ye göre küre­sel büyüme 2026’da yüzde 3,1 bandında kalıyor; belirsizlik yüksek seyrediyor.

Böyle bir iklimde kazanan, çok konu­şan değil, hazırlığını ölçen olacak. Yani yavaş yavaş acele etmek gerekecek.

1. Üretken yapay zeka, iş akışlarına “ajan” olarak girecek. Çoklu ajan sis­temleri (multi-agent systems) yaygınlaşa­cak. Kurumsal bir Ajan Kataloğu oluştu­run. Hangi işi hangi rol adına, hangi veriyle yaptığınızı netleştirin. Hata sınırı ve insan onayı noktalarını da tanımlayın.

2.Teknoloji, altyapı ve yapay zekalı uç cihaz harcamaları büyüyecek. Gartner, küresel yapay zeka harcamasının 2026’da 2 trilyon doları aşacağını öngörüyor. Üçlü bütçe kurun: üretim, deneme, güvenlik.

3.“Genel model” dönemi daralacak. Alana ve işe özel modeller daha doğru ve daha ucuz sonuç verecek. Alan-özel dil modeli (DSLM, domain-specific langua­ge model) yaklaşımı, kurum verisiyle ça­lışan sistemlerde öne çıkacak. İnce ayar (fine-tuning) stratejisiyle ilerleyin. Veri kalitesi için tek sözlük, tek tanım, tek kay­nak belirleyin.

4.Güvenlik, yeni verimlilik olacak. Gartner, AI güvenlik platformlarını 2026’nın stratejik trendleri arasına aldı; prompt saldırısı (prompt injection) ve veri sızıntısı gibi riskleri özellikle vurguluyor. Testleri takvime bağlayın. Üçüncü taraf araçlarda erişim yetkisini asgari düzeye indirin.

5.Regülasyon kapıda değil içeride ola­cak. AB Yapay Zeka Yasası’nın büyük bölü­mü 2 Ağustos 2026’da uygulanmaya baş­lıyor. Sistem envanteri çıkarın. Tedarikçi sözleşmelerini güncelleyin. Şeffaflık eti­ketlerini hazırlayın. Uyumu ürün geliştir­meye gömün; sonradan “yama” yapmayın.

6.Karbon maliyeti, fiyat etiketi gi­bi çalışacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) kesin dönem 1 Ocak 2026’da başlıyor. İhracatçıysanız te­darikçi verisini tek formatta standardize edin. Ürün başına karbon maliyeti simü­lasyonu yapın. Sözleşmelere “karbon veri­si maddesi” eklemeyi değerlendirin.

7.Elektrik, yeni darboğaz olacak. IEA, veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026’da 1.000 TWh’nin üzerine çıkabile­ceğini söylüyor; bu büyüklük kabaca Ja­ponya’nın yıllık elektrik tüketimine denk. Bulut sözleşmelerine enerji şeffaflığı şartı ekleyin. İş yüklerini saat, bölge ve ve­rimlilik bazında optimize edin.

8.Yönetişim yeniden tanımlanacak. ISO/IEC 42001, yapay zeka yönetim siste­mi standardı sunuyor. Kurum içinde “mo­del sorumlusu” rolünü atayın. Kayıt (log) ve denetim izini tasarlayın. Kararların açıklanabilirliğini zorunlu kılın.

9.Gerçeklik saldırı altında kalacak. WEF, yanlış bilgi ve dezenformasyonu kısa vadede en yüksek riskler arasında gösteri­yor. Deepfake’e karşı kimlik kanıtı, içe­rik doğrulama ve kriz senaryosu hazırla­yın. Üst yönetimin sesi, yüzü ve imzası için koruma protokolü kurun.

10.Ufukta “bilgi üreten” sistemler var. Sam Altman, 2026’da yeni içgörü (no­vel insights) üreten sistemlerin görülme­sini olası buluyor. Merak bütçesi ayırın. Haftalık deney ritmi kurun; ölçün, işe ya­ramayanı kapatın. Her deneyi somut iş sonucuna bağlayın.

2026’da beklemek pasiflik değil; hazırlık, ölçüm, prova demek

Şöyle düşünün: Önünüzde 90 gün var. En kritik üç süreci seçin: Birini ajanlaş­tırın, birini karbonsuzlaştırın, birini de gü­vence altına alın.

Ve şunu kavrayın; 2026’nın oyunu “daha hızlı koşmak” değil, doğru anda doğru hamleyi yapmak. Veri ve enerji gerçeğini ciddiye alan, ajanları kurala bağ­layan, karbonu maliyet gibi yöneten, ger­çeği doğrulayan şirketler büyür. Diğerle­ri büyüme zannettiği şeyi risk biriktirerek yaşar. Sabır burada beklemek değil; sağ­lam zeminde hamle anını yakalamaktır. İyi seneler…