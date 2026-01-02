2026 beklentileri, “Mutsuzluğun nedeni” mi? Ekonomik aktivitenin gereği/temeli mi?

En basit anlatımıyla:

Sınırsız kabul edilen maddi ihtiyaçla­rın, kıt kaynaklar ile nasıl karşılayabilece­ğini araştırır ekonomi bilimi…

Beklentiler ve buna göre öncelikler be­lirlemek bu nedenle ekonominin temeli…

***

(NOT: “Sıfır beklenti, sonsuz mutlu­luk”;

Paulo Coelho’nun, “İşte hayat böyle: Ne fazla şikayetçi ol, ne de fazla beklenti­li...”;

Can Yücel’in, “Her şeyin kadar değil, değeri kadar seveceksin. Çünkü bek­lentin ne kadar çok olursa, o kadar kı­rılırsın” gibi onlarca tespit ise farklı bir bilim dalının meyveleri…)

***

Ekonomik aktivite/canlılık için, bek­lentileri yüksek/olumlu tutmak önemli…

Beklentileri olumluya çevirebilmek için ise “güven” gerekli…

***

Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu:

Yatırım yapabilmenin de, araştıra­bilmenin de, geliştirebilmenin de, ve­rimli çalışabilmenin de, ilişkiler/ime­ce/kooperatifçilik gelişiminin de te­meli…

***

Dün de ayrıntılarıyla anlattım:

Güven endeksleri, 2025 yılını yükseliş­le kapattı…

Ama…

Yılbaşına göre daha yüksek olan bu de­ğerlerin de, “güvensizliği/karamsarlığı/ kötümserliği gösterdiği” unutulmamalı…

***

Petrol fiyatlarındaki gerileme, doların uluslararası piyasalarda değer kaybetme­si, gelişmiş ülkelerde başlayan faiz indi­rim süreci, TCMB’nin de faiz indirimleri­ne başlaması, döviz riskinin görece olarak ortadan kalkması, tahvillere alım gelmesi güven endekslerimizi 100’e yaklaştırdı…

***

Değerin 100’den büyük olup, 200’e yak­laşması, ekonomik iyimserliğin arttığını;

100’den küçük olması ise, güvenin azal­dığını, kötümserliğin arttığını gösterip, karar alıcıları uyarıyor…

200’e yaklaşmak için ne gerekli?

VELHASIL

2025’in “güvene dair” son resmi ve­rilerine göre:

2026 beklentilerinde ve dolayısıyla ekonomik aktivitesinde, 2025’e göre bir iyileşme beklenebilir mi?

***

TÜİK ile Merkez Bankası iş birli­ğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eği­lim Anketi’nin aralık ayı sonuçları, bu merakımıza ışık tutuyor…

Örneğin:

Gelecek 12 aydaki işsiz sayısına ilişkin endeks değeri…

Aralık aylarına baz alındığında yüz­de 3.7 düşmüş…

Yani işsizlik için 2026 beklentileri­nin 2025’e kıyasla daha kötü olduğu, resmi bir veri…

***

(İşsizlikte artış beklentisi, güven­sizliği ve daha fazlasını anlatıyor. Ama, durumu terse çevirebilecek, gü­vene dair, veriler/beklentiler de var. Pazartesi anlatalım..)