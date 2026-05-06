2026 ekonomik panoraması: Dış ticaretin zor sınavı ve turizmin dayanıklılığı
Türkiye ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğini küresel belirsizliklerin ve sıkı para politikalarının gölgesinde geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı ve birinci çeyrek verileri, dış ticaretteki yapısal zorluklar ile turizmdeki istikrarlı yükselişin yarattığı ikili bir tabloyu gözler önüne seriyor.
FED ve TCMB’nin faizleri sabit bırakma yönündeki kararlılığına eklenen jeopolitik gerilimler, önümüzdeki dönem için hem ihtiyatlı olmayı hem de stratejik çevikliği zorunlu kılıyor.
Dış ticarette “makas” açılıyor
2026 Mart ayı dış ticaret verileri, ihracatta bir ivme kaybına işaret ediyor. Genel ticaret sistemine göre Mart ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 21,9 milyar dolara gerilerken; ithalat %8,2’lik bir artışla 33,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, dış ticaret açığının Mart ayında %56 gibi çarpıcı bir oranda artarak 11,2 milyar dolara yükselmesine neden oldu.
Ocak-Mart döneminin geneline baktığımızda da benzer bir eğilim hâkim. Yılın ilk çeyreğinde ihracat %3,2 azalırken, ithalatın %4,7 oranında artmasıyla dış ticaret açığı 28,7 milyar doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı dönemindeki %74,4 seviyesinden %68,8’e gerilemesi, dış dengedeki baskının arttığını teyit ediyor. Özellikle yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının %3,5 gibi sınırlı bir seviyede kalması, katma değerli üretim dönüşümünün henüz beklenen hıza ulaşamadığını gösteriyor.
Turizm: Cari açığın ilacı olmaya devam ediyor
Dış ticaretteki bu karamsar tabloya karşılık turizm sektörü, 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk çeyreğinde turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artarak yaklaşık 9,9 milyar dolara ulaştı. Ziyaretçi sayısının %1,5 artışla 9,2 milyon kişiyi aşması ve kişi başı ortalama harcamanın 1022 dolardan 1047 dolara yükselmesi, sektörün niteliksel gelişimini sürdürdüğüne işaret ediyor.
Daha da sevindirici olan gelişme, vatandaşların yurt dışı seyahat harcamalarındaki (turizm gideri) %9,1’lik düşüştür. Bu durum, turizm sektörünün net döviz girdisi kapasitesini artırarak cari açığın finansmanında kritik bir rol oynamaya devam edeceğini kanıtlıyor. Özellikle yeme-içme ve konaklama harcamalarındaki çift haneli artışlar, iç piyasadaki canlılığın ve hizmet kalitesindeki sürekliliğin birer göstergesi.
Makroekonomik beklentiler ve risk yönetimi
Küresel konjonktürde FED’in faizleri yüksek seviyelerde sabit tutma eğilimi, gelişmekte olan piyasalar için döviz üzerindeki baskıyı canlı tutuyor. TCMB’nin de benzer bir duruş sergileyerek sıkı para politikasından taviz vermemesi, iç talebi kontrol altında tutmaya çalışırken sanayici ve ihracatçı için finansman maliyetlerini yüksek tutuyor. Bu durum, dış ticaret verilerindeki yavaşlamanın temel nedenlerinden birini oluşturuyor.
Mevcut jeopolitik durum ve ticaret yollarındaki istikrarsızlıklar, Türkiye’nin tedarik zincirindeki merkezi rolünü korumasını zorunlu kılıyor. Almanya’nın ihracattaki, Çin’in ise ithalattaki liderliğini sürdürmesi, Türkiye’nin hem geleneksel pazarlarındaki gücünü koruması hem de alternatif kaynaklara yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Sonuç ve projeksiyon
2026 yılının geri kalanı için turizm, ekonominin “yumuşak karnı” olan cari açık için en güçlü savunma hattı olmaya devam edecektir. Ancak dış ticaretteki açılmanın kontrol altına alınabilmesi için sadece kur üzerinden bir rekabet değil, teknoloji yoğunluklu ihracatın desteklenmesi elzemdir. Orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının %40’a dayanması umut verici bir gelişme olsa da, sürdürülebilir büyüme için yapısal reformların hızı artırılmalıdır.
Türkiye, sıkı para politikasının getirdiği daralma baskısı ile büyüme hedefleri arasındaki ince çizgide yürümektedir. Yılın geri kalanında döviz kurlarındaki istikrar ve turizm gelirlerindeki rekor beklentileri, makroekonomik dengelerin korunmasında anahtar rol oynayacaktır.
|Borsa
|14.495,77
|0,88 %
|Dolar
|45,2284
|0,01 %
|Euro
|52,9306
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1693
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.658,02
|0,53 %
|Altın (ONS)
|4.557,63
|0,78 %
|Brent
|109,01
|-2,95 %