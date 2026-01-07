2026 emlak vergisi değerlerinde netleşen ve netleşmeyen hususlar var
2026-2029 dönemi için uygulanmak üzere yürürlüğe konulan emlak vergisi rayiç değerleri, açıklanan yüksek tutarlar sebebiyle toplumun birçok kesimi tarafından tepki almış; bunun üzerine 19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7566 sayılı Kanunla, 2026 değerlerinin 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari birim değerlerinin iki katından fazlasını geçemeyeceği belirtilmiştir.
7566 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesiyle emlak vergisi artışına 2026 yılı için üst sınır getirildi. Bu düzenlemeyle; daha önce takdir komisyonlarınca çok yüksek belirlenen 2026 yılı değerleri, 2025 yılında belirlenmiş olan değerlerin iki kat fazlasını geçemez. Ancak, “iki kat fazlasını geçemez” ibaresinin pratikte nasıl hesaplanacağına dair farklı görüşler (hesaplamalar) gayrimenkul sahiplerinin kafasını karıştırmış durumdadır.
2027, 2028 ve 2029 yıllarında emlak vergisi değerleri ise, bir önceki yıl değerlerinin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre; 7566 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 1319 sayılı kanunun 29’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde” ibareleri “yeniden değerleme oranında” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Düzenleme başka birçok vergiyi etkiliyor
Belirlenen rayiç bedellerdeki artış, sadece mülk sahiplerinin her yıl ödediği emlak vergisini etkilemekle kalmayıp, aşağıdaki başka vergilerin de artmasına yol açacaktır.
-Tapu alım-satım harçlarını
-Veraset ve intikal vergilerini
-Değerli konut vergilerini
Bu nedenle, yeni bir düzenlemenin bir an önce mecliste görüşülecek torba kanuna eklenmesi beklenilmektedir.
Enflasyon düzeltmesi ertelendi, yeniden değerleme uygulaması geldi
25/12/2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7571 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle; şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmaması hükme bağlanmıştır. Bu fıkra kapsamında belirlenen dönemleri geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere üç hesap dönemine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Uygulama kapsamında, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği dönem sonları itibarıyla aktife kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetler ile bunlara ait amortismanlar yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. Buna göre, 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılabilecektir.
Tartışılan konular
1-2026 yılında uygulanacak değerler; 2025 yılında belirlenmiş olan değerlerin iki kat fazlasını geçemez. Bazı yorumculara göre, 2025 yılı emlak vergisi değeri 10 milyon lira olan gayrimenkulün 2026 değeri 20 milyon lirayı geçemez. Bazı yorumculara göre ise 30 milyon lirayı geçemez. Bana göre ise, 2025 yılı emlak vergisi değeri 10 milyon lira olan gayrimenkulün 2026 değeri 20 milyon lirayı geçemez. Ayrıca, 2025 değeri beli olmayan bazı gayrimenkullerin 2026 değeri neye göre belirlenecek?
2-Enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi sonucu getirilen yeniden değerleme uygulamasının (ihtiyari de olsa) 2025 yılı dördüncü geçici vergi dönemine de uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki tartışmalar veya belirsizlik. Bana göre; 2025 yılı dördüncü geçici vergi dönemine de yeniden değerleme yapılabilmeli.
Uygulanması konusunda tartışmaları devam eden, gerek 7566 sayılı Kanunla getirilen emlak vergisi asgari değerleri, gerekse 7571 sayılı Kanunla getirilen yeniden değerleme uygulaması konularında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca acilen bir tebliğ yayımlanması beklenmektedir.
|Borsa
|12.023,78
|2,75 %
|Dolar
|43,0289
|0,00 %
|Euro
|50,3184
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1686
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.215,56
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.495,12
|0,03 %
|Brent
|61,5500
|-0,24 %