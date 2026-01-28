2026 eşiğinde Türkiye: Kredi notları, CDS ve ekonomik restorasyonun geleceği

2026 yılının ilk ayı, Türkiye ekonomisi için kü­resel finans çevre­lerinin mercek al­tına alındığı kritik bir dönemeç oldu. Uzun süredir uy­gulanan rasyonel para politikasının sürdürülebilirli­ği, mali disiplindeki kararlılık ve rezerv birikimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluş­larının Ocak ayı ajandasını be­lirleyen temel unsurlar olarak karşımıza çıktı.

Fitch ve Mo­ody’s’in Ocak 2026 kararları, Türkiye’nin küresel sermaye piyasalarındaki konumunu sa­dece bir not artışı beklentisiyle değil, risk algısının kökten de­ğişimiyle yeniden tanımlıyor.

Derecelendirme devlerinin Ocak 2026 vizyonu

Ocak ayının üçüncü hafta­sında Fitch Ratings, Türki­ye’nin uzun vadeli döviz cin­sinden kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, not görü­nümünü “durağan”dan **”po­zitif”**e yükselterek piyasa­lara beklenen müjdeyi verdi. Hemen ardından Moody’s, no­tu “Ba3” seviyesinde sabit tut­sa da raporunun satır araların­da yapısal reformların ivme kazanmasına vurgu yaparak, 2026’nın ikinci yarısı için yeşil ışık yaktı.

Bu kararların makroekono­mik zemini incelendiğinde, Türkiye’nin dış denge ve enf­lasyon arasındaki hassas den­geyi yönetme becerisinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ca­ri açığın GSYH’ye oranının %1,8 seviyelerine gerileme­si ve Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin rekor seviyeler­de kalıcılaşması, Fitch’in gö­rünüm artırımındaki en güçlü dayanaklar oldu. Kuruluşlar, Türkiye’nin artık bir “likidite riski” taşımadığını, meselenin bir “enflasyonla mücadele ka­rarlılığı” meselesine dönüştü­ğünü tescil etmiş oldular.

CDS primleri: 200 baz puanın altı bir hayal mi?

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Ocak 2026 itibarıyla 205-215 baz puan aralığına yerleşerek son 8 yılın en iyi performansını sergiliyor. 2024 başında 300’lü seviyele­rin üzerinde olan bu rakamın gerilemesi, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerini doğ­rudan aşağı çekiyor. 2026 pro­jeksiyonumuza göre, enflasyo­nun baz etkisiyle değil, talep kontrolü ve arz yönlü reform­larla %20 bandına doğru kalıcı bir iniş sergilemesi durumun­da, yılın ikinci yarısında CDS primlerinde 170-185 baz puan seviyelerinin görülmesi işten bile değil.

Risk primindeki bu iyileş­me, Hazine’nin Eurobond ih­raçlarında daha düşük kupon ödemeleri yapmasını sağlar­ken, özel sektörün sendikasyon kredilerine erişimini de kolay­laştırıyor. Özellikle bankacılık sektörünün dış kaynak temi­nindeki maliyet düşüşü, iç pi­yasada selektif kredi mekaniz­malarını destekleyebilir.

2026 makroekonomik beklenti tablosu

Kredi derecelendirme ku­ruluşlarının raporlarından ve piyasa konsensüsünden süzü­len 2026 yıl geneli beklentile­ri aşağıdaki tabloda somutlaş­maktadır:

Yatırım yapılabilir seviyeye kaç durak kaldı?

Türkiye, şu an her üç büyük kuruluşta da (Fitch, Moody’s, S&P) “yatırım yapılabilir” (In­vestment Grade) seviyenin üç basamak altında bulunuyor. Ancak 2026, bu uçurumun da­ralmaya başladığı yıl olarak ka­yıtlara geçebilir. Fitch’in Ocak ayındaki “pozitif” görünümü, Temmuz 2026’daki değerlen­dirmede notun “BB” seviye­sine çıkma ihtimalini %80’in üzerine taşımıştır.

Moody’s tarafında ise, asgari ücret artışlarının iç talep üze­rindeki soğuma etkisi ve gü­müş gibi endüstriyel maden fiyatlarındaki dalgalanmanın dış ticaret dengesine etkisi iz­leniyor. Eğer 2026’nın ilk yarı­sında bütçe açığının GSYH’ye oranı %3 hedefinin altında tu­tulabilirse, Moody’s’den de “pozitif” bir hamle gelmesi ka­çınılmaz olacaktır.

Riskler ve fırsatlar arasında 2026 yol haritası

Makroekonomik perspektif­ten bakıldığında, 2026 yılı Tür­kiye için “güvenin kalıcılaştı­ğı” bir yıl olma potansiyeline sahip. Ancak bu pembe tabloyu griye çevirebilecek dışsal risk­ler hala masada:

1 Küresel likidite koşulla­rı: Fed ve ECB’nin faiz in­dirimlerini jeopolitik gergin­likler nedeniyle ertelemesi, ge­lişmekte olan piyasalara para akışını yavaşlatabilir.

2 Maliyet enflasyonu: Enerji fiyatlarında yaşana­bilecek olası bir şokun, Türki­ye’nin dezenflasyon sürecini rayından çıkarma riski.

3 Mali disiplin sınavı: Dep­rem sonrası imar harcama­larının bütçe üzerindeki yükü­nün devam etmesi ve vergi ge­lirlerinin yavaşlayan büyüme nedeniyle hedeflerin altında kalması.

Sonuç: Hasat dönemine doğru

Ocak 2026 kararları gösteri­yor ki; Türkiye ekonomisi ar­tık “kriz yönetimi” refleksin­den sıyrılıp “kurumsal öngörü­lebilirlik” safhasına geçmiştir. CDS primlerinin 200 baz pua­nın altında dengelenmesi, Tür­kiye’yi küresel fon yöneticileri için “izleme” listesinden “ter­cih” listesine taşıyacak en güç­lü katalizördür.

Derecelendirme kuruluşla­rının 2026 takvimindeki bir sonraki durak, Nisan ayındaki S&P değerlendirmesi olacak. Fitch ve Moody’s’in attığı bu temkinli ama iyimser adımlar, bahar aylarında S&P’den gele­bilecek olası bir not artışının zeminini şimdiden hazırlamış­tır. Türkiye için 2026, makro­ekonomik restorasyonun ta­mamlandığı ve reel sektörün bu istikrardan payını almaya başladığı bir yıl olacaktır.