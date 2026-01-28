2026 eşiğinde Türkiye: Kredi notları, CDS ve ekonomik restorasyonun geleceği
2026 yılının ilk ayı, Türkiye ekonomisi için küresel finans çevrelerinin mercek altına alındığı kritik bir dönemeç oldu. Uzun süredir uygulanan rasyonel para politikasının sürdürülebilirliği, mali disiplindeki kararlılık ve rezerv birikimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Ocak ayı ajandasını belirleyen temel unsurlar olarak karşımıza çıktı.
Fitch ve Moody’s’in Ocak 2026 kararları, Türkiye’nin küresel sermaye piyasalarındaki konumunu sadece bir not artışı beklentisiyle değil, risk algısının kökten değişimiyle yeniden tanımlıyor.
Derecelendirme devlerinin Ocak 2026 vizyonu
Ocak ayının üçüncü haftasında Fitch Ratings, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, not görünümünü “durağan”dan **”pozitif”**e yükselterek piyasalara beklenen müjdeyi verdi. Hemen ardından Moody’s, notu “Ba3” seviyesinde sabit tutsa da raporunun satır aralarında yapısal reformların ivme kazanmasına vurgu yaparak, 2026’nın ikinci yarısı için yeşil ışık yaktı.
Bu kararların makroekonomik zemini incelendiğinde, Türkiye’nin dış denge ve enflasyon arasındaki hassas dengeyi yönetme becerisinin ön plana çıktığını görüyoruz. Cari açığın GSYH’ye oranının %1,8 seviyelerine gerilemesi ve Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin rekor seviyelerde kalıcılaşması, Fitch’in görünüm artırımındaki en güçlü dayanaklar oldu. Kuruluşlar, Türkiye’nin artık bir “likidite riski” taşımadığını, meselenin bir “enflasyonla mücadele kararlılığı” meselesine dönüştüğünü tescil etmiş oldular.
CDS primleri: 200 baz puanın altı bir hayal mi?
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Ocak 2026 itibarıyla 205-215 baz puan aralığına yerleşerek son 8 yılın en iyi performansını sergiliyor. 2024 başında 300’lü seviyelerin üzerinde olan bu rakamın gerilemesi, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerini doğrudan aşağı çekiyor. 2026 projeksiyonumuza göre, enflasyonun baz etkisiyle değil, talep kontrolü ve arz yönlü reformlarla %20 bandına doğru kalıcı bir iniş sergilemesi durumunda, yılın ikinci yarısında CDS primlerinde 170-185 baz puan seviyelerinin görülmesi işten bile değil.
Risk primindeki bu iyileşme, Hazine’nin Eurobond ihraçlarında daha düşük kupon ödemeleri yapmasını sağlarken, özel sektörün sendikasyon kredilerine erişimini de kolaylaştırıyor. Özellikle bankacılık sektörünün dış kaynak teminindeki maliyet düşüşü, iç piyasada selektif kredi mekanizmalarını destekleyebilir.
2026 makroekonomik beklenti tablosu
Kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarından ve piyasa konsensüsünden süzülen 2026 yıl geneli beklentileri aşağıdaki tabloda somutlaşmaktadır:
Yatırım yapılabilir seviyeye kaç durak kaldı?
Türkiye, şu an her üç büyük kuruluşta da (Fitch, Moody’s, S&P) “yatırım yapılabilir” (Investment Grade) seviyenin üç basamak altında bulunuyor. Ancak 2026, bu uçurumun daralmaya başladığı yıl olarak kayıtlara geçebilir. Fitch’in Ocak ayındaki “pozitif” görünümü, Temmuz 2026’daki değerlendirmede notun “BB” seviyesine çıkma ihtimalini %80’in üzerine taşımıştır.
Moody’s tarafında ise, asgari ücret artışlarının iç talep üzerindeki soğuma etkisi ve gümüş gibi endüstriyel maden fiyatlarındaki dalgalanmanın dış ticaret dengesine etkisi izleniyor. Eğer 2026’nın ilk yarısında bütçe açığının GSYH’ye oranı %3 hedefinin altında tutulabilirse, Moody’s’den de “pozitif” bir hamle gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
Riskler ve fırsatlar arasında 2026 yol haritası
Makroekonomik perspektiften bakıldığında, 2026 yılı Türkiye için “güvenin kalıcılaştığı” bir yıl olma potansiyeline sahip. Ancak bu pembe tabloyu griye çevirebilecek dışsal riskler hala masada:
1 Küresel likidite koşulları: Fed ve ECB’nin faiz indirimlerini jeopolitik gerginlikler nedeniyle ertelemesi, gelişmekte olan piyasalara para akışını yavaşlatabilir.
2 Maliyet enflasyonu: Enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası bir şokun, Türkiye’nin dezenflasyon sürecini rayından çıkarma riski.
3 Mali disiplin sınavı: Deprem sonrası imar harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün devam etmesi ve vergi gelirlerinin yavaşlayan büyüme nedeniyle hedeflerin altında kalması.
Sonuç: Hasat dönemine doğru
Ocak 2026 kararları gösteriyor ki; Türkiye ekonomisi artık “kriz yönetimi” refleksinden sıyrılıp “kurumsal öngörülebilirlik” safhasına geçmiştir. CDS primlerinin 200 baz puanın altında dengelenmesi, Türkiye’yi küresel fon yöneticileri için “izleme” listesinden “tercih” listesine taşıyacak en güçlü katalizördür.
Derecelendirme kuruluşlarının 2026 takvimindeki bir sonraki durak, Nisan ayındaki S&P değerlendirmesi olacak. Fitch ve Moody’s’in attığı bu temkinli ama iyimser adımlar, bahar aylarında S&P’den gelebilecek olası bir not artışının zeminini şimdiden hazırlamıştır. Türkiye için 2026, makroekonomik restorasyonun tamamlandığı ve reel sektörün bu istikrardan payını almaya başladığı bir yıl olacaktır.
|Borsa
|13.106,99
|-0,53 %
|Dolar
|43,3905
|-0,02 %
|Euro
|52,2519
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,2034
|0,03 %
|Altın (GR)
|7.225,45
|0,01 %
|Altın (ONS)
|5.174,79
|-0,04 %
|Brent
|66,5900
|-0,22 %