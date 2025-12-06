2026 işgücü haritası nasıl şekillenecek?
Küresel iş dünyasında rüzgar sert esiyor, yön sürekli değişiyor. Son iki yıldır hem Türkiye’de hem dünyada şirketlerin ajandasında en zorlu maddelerden bir tanesi istihdam dengesini korumak. Ekonomik sıkışma, kur baskısı, enerji maliyetleri, üretim temposundaki dalgalanmalar derken, işgücünü yönetmek artık yalnızca ücret ve pozisyon planlaması değil; stratejik esneklik testi. 2025’i geride bırakırken tablo net: Piyasa zorlandı ama kırılmadı.
Üstelik belirli sektörlerde toparlanma sinyalleri belirginleşiyor. Page Group Genel Müdürü Fatih Cömert tabloyu oldukça yalın bir cümleyle özetliyor: “Bu sene zor geçiyor, son çeyrekte de zorlanmalar sürüyor. 2025, şirketlerin istihdam tarafında güçlüklerle karşılaştığı bir yıl oldu.” Kısa vadede negatif görünen bu tablo, aslında orta vadeli bir dönüşüm sürecinin habercisi. Cömert 2026’nın ilk dört ayının durgun geçmesini, yaz sonrasında da kademeli bir normalleşme sürecine girilmesini öngörüyor.
Page Group’un küresel araştırması Talent Trends 2025’e göre, çalışan beklentileri sessiz ama güçlü bir biçimde yön değiştiriyor. Eskiden ilk sırada ücret vardı. Maaş artık ikinci sırada, üçüncü sıradaysa iş tatmini geliyor. Türkiye özelinde maaş hala motivasyonda güçlü bir unsur olmaya devam ediyor. Ancak aktif iş arayanların sayısı azaldı çünkü ekonomik durgunluk dönemlerinde insanlar mevcut pozisyonlarını korumayı tercih ediyor. Sektör haritası ise farklı tonlarda:
● Teknoloji en çok tercih edilen alan olmaya devam etti.
● Perakende zemin kaybederken, finansal hizmetlerde istihdam geçişkenliği artış gösterdi.
● Üretim sektörü en yüksek geçişkenliğin olduğu alan olmaya devam etti.
En fazla hareket cfo seviyesinde
2025’te birçok işveren hedeflenen zam oranına ulaşamadı. Yeni yılda şirketler Ocak ayında tek seferlik artış planlıyor ancak belirleyici unsur yine asgari ücret seviyesi olacak. En hareketli alan üst yönetimde. Cömert üst düzey işe alımlarda en fazla hareketliliğin üst düzey finans yöneticilerinde (CFO) görüldüğünü ikinci sıradaysa genel müdürlerin yer aldığını belirtiyor. Kriz dönemlerinde ilk değişen koltukların finans liderliği olması şaşırtıcı değil; belirsizlik dönemleri nakit, risk ve yönetilebilir maliyet gerektirir. 2026’ya ilişkin bir diğer kırılma noktası ise yapay zekâ. Türkiye bu konuda Avrupa’nın önünde ilerliyor.
Beyaz yakalıların yüzde 45’i artık yapay zekâ kullanıyor; geçen yıl bu oran yüzde 30’du. Muhasebe ve raporlama fonksiyonları hızla dönüşürken, yeni roller sessizce doğuyor. Bu eğilim yalnızca istihdamı değil, yetenek stratejilerini ve organizasyon tasarımını da yeniden şekillendiriyor. Cömert geleceğin anahtarını şöyle ifade ediyor: “Zorluklara rağmen uyum yeteneği, teknoloji ve şeffaf uygulama trendleri dönüşümde olan pazarda önümüzdeki yıllarda başarıyı belirleyecek.” Bu cümle, önümüzdeki dönemin sadece ekonomik değil kültürel bir sınav olduğunu hatırlatıyor.
Bir dönem eşiği
2025’in bize öğrettiği en temel cümle şu: Zor yıllar küçültür gibi görünür, ama aslında şirketleri keskinleştirir.
Bugün şirketler yalnızca işe alım planlamıyor; işin anlamını, hızını ve ritmini yeniden tasarlıyor. Ücret politikaları kadar çalışan bağlılığı, yapay zekâ kullanımı kadar insan odağı belirleyici oluyor. Bazen büyüme rakamlarda değil, kaybedilmemiş yetenekte saklı oluyor. 2026’ya girerken gözümüz şu soruda olmalı: Dengeyi koruyarak mı ilerleyeceğiz, yoksa dönüşümü erteleyerek mi?
Çünkü artık rekabet yalnızca pazar payı değil, dayanıklılık ve uyarlanabilirlik üzerine kuruluyor. Bu yıl şirketlere düşen rol, yalnızca istihdamı yönetmek değil — iş deneyimini yeniden tasarlamak. Ve belki de asıl fırsat tam burada başlıyor.
İşgücü piyasasında yaşananlar bir yıllık bir dalganın ötesine geçiyor ve daha uzun bir geçiş döneminin parçasını ifade ediyor. Veriler açık: Maaş hala önemli ama tek motivasyon değil.
Şirketler zam planlıyor ama aynı oranda çeviklik ve teknoloji adaptasyonu gerekecek.
İstihdam artık sadece sayı değil; kalite, denge ve dayanıklılık meselesi.
2026’yı kazananlar, büyüyen değil esneyebilen şirketler olacak.
