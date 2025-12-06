2026 işgücü haritası nasıl şekillenecek?

Küresel iş dünyasında rüzgar sert esiyor, yön sürekli de­ğişiyor. Son iki yıldır hem Tür­kiye’de hem dünyada şirketlerin ajandasında en zorlu maddeler­den bir tanesi istihdam dengesi­ni korumak. Ekonomik sıkışma, kur baskısı, enerji maliyetleri, üretim temposundaki dalgalan­malar derken, işgücünü yönet­mek artık yalnızca ücret ve po­zisyon planlaması değil; stratejik esneklik testi. 2025’i geride bıra­kırken tablo net: Piyasa zorlan­dı ama kırılmadı.

Üstelik belirli sektörlerde toparlanma sinyal­leri belirginleşiyor. Page Group Genel Müdürü Fatih Cömert tab­loyu oldukça yalın bir cümleyle özetliyor: “Bu sene zor geçiyor, son çeyrekte de zorlanmalar sü­rüyor. 2025, şirketlerin istihdam tarafında güçlüklerle karşılaştı­ğı bir yıl oldu.” Kısa vadede ne­gatif görünen bu tablo, aslında orta vadeli bir dönüşüm süreci­nin habercisi. Cömert 2026’nın ilk dört ayının durgun geçmesini, yaz sonrasında da kademeli bir normalleşme sürecine girilmesi­ni öngörüyor.

Page Group’un küresel araştır­ması Talent Trends 2025’e göre, çalışan beklentileri sessiz ama güçlü bir biçimde yön değiştiri­yor. Eskiden ilk sırada ücret var­dı. Maaş artık ikinci sırada, üçün­cü sıradaysa iş tatmini geliyor. Türkiye özelinde maaş hala moti­vasyonda güçlü bir unsur olmaya devam ediyor. Ancak aktif iş ara­yanların sayısı azaldı çünkü eko­nomik durgunluk dönemlerinde insanlar mevcut pozisyonlarını korumayı tercih ediyor. Sektör haritası ise farklı tonlarda:

● Teknoloji en çok tercih edi­len alan olmaya devam etti.

● Perakende zemin kaybeder­ken, finansal hizmetlerde istih­dam geçişkenliği artış gösterdi.

● Üretim sektörü en yüksek geçişkenliğin olduğu alan olma­ya devam etti.

En fazla hareket cfo seviyesinde

2025’te birçok işveren hedef­lenen zam oranına ulaşamadı. Yeni yılda şirketler Ocak ayında tek seferlik artış planlıyor ancak belirleyici unsur yine asgari üc­ret seviyesi olacak. En hareketli alan üst yönetimde. Cömert üst düzey işe alımlarda en fazla ha­reketliliğin üst düzey finans yö­neticilerinde (CFO) görüldüğü­nü ikinci sıradaysa genel müdür­lerin yer aldığını belirtiyor. Kriz dönemlerinde ilk değişen kol­tukların finans liderliği olma­sı şaşırtıcı değil; belirsizlik dö­nemleri nakit, risk ve yönetile­bilir maliyet gerektirir. 2026’ya ilişkin bir diğer kırılma noktası ise yapay zekâ. Türkiye bu konu­da Avrupa’nın önünde ilerliyor.

Beyaz yakalıların yüzde 45’i ar­tık yapay zekâ kullanıyor; geçen yıl bu oran yüzde 30’du. Muha­sebe ve raporlama fonksiyonları hızla dönüşürken, yeni roller ses­sizce doğuyor. Bu eğilim yalnızca istihdamı değil, yetenek strateji­lerini ve organizasyon tasarımı­nı da yeniden şekillendiriyor. Cö­mert geleceğin anahtarını şöyle ifade ediyor: “Zorluklara rağmen uyum yeteneği, teknoloji ve şef­faf uygulama trendleri dönü­şümde olan pazarda önümüzde­ki yıllarda başarıyı belirleyecek.” Bu cümle, önümüzdeki dönemin sadece ekonomik değil kültürel bir sınav olduğunu hatırlatıyor.

Bir dönem eşiği

2025’in bize öğrettiği en temel cümle şu: Zor yıllar küçültür gi­bi görünür, ama aslında şirketleri keskinleştirir.

Bugün şirketler yalnızca işe alım planlamıyor; işin anlamı­nı, hızını ve ritmini yeniden ta­sarlıyor. Ücret politikaları kadar çalışan bağlılığı, yapay zekâ kul­lanımı kadar insan odağı belir­leyici oluyor. Bazen büyüme ra­kamlarda değil, kaybedilmemiş yetenekte saklı oluyor. 2026’ya girerken gözümüz şu soruda ol­malı: Dengeyi koruyarak mı iler­leyeceğiz, yoksa dönüşümü erte­leyerek mi?

Çünkü artık rekabet yalnızca pazar payı değil, dayanıklılık ve uyarlanabilirlik üzerine kuru­luyor. Bu yıl şirketlere düşen rol, yalnızca istihdamı yönetmek de­ğil — iş deneyimini yeniden ta­sarlamak. Ve belki de asıl fırsat tam burada başlıyor.

İşgücü piyasasında yaşananlar bir yıllık bir dalganın ötesine ge­çiyor ve daha uzun bir geçiş dö­neminin parçasını ifade ediyor. Veriler açık: Maaş hala önemli ama tek motivasyon değil.

Şirketler zam planlıyor ama aynı oranda çeviklik ve teknoloji adaptasyonu gerekecek.

İstihdam artık sadece sayı de­ğil; kalite, denge ve dayanıklılık meselesi.

2026’yı kazananlar, büyüyen değil esneyebilen şirketler ola­cak.