2026 kamu yatırım programı ve bütçedeki “teknoloji pazarı”
2026 Kamu Yatırım Programı’nda 13.887 projeye (3.857’si ana proje) 1,92 trilyon TL ödenek ayrılmış. Merkezi Yönetim Bütçesi ise genel bütçeli idareler 18,8 trilyon TL, özel bütçeliler 1,6 trilyon TL, düzenleyici-denetleyici kurumlar için 87 milyar TL ayrılmış durumda.
Bu projeler neler, harcamalar hangi alanlarda olacak, hangi kalemden satın alınacak? Teknoloji fırsatları neler?
Kamu yatırım programı
Ulaştırma-haberleşme sektörü 508,2 milyar TL (182,1 milyar TL’si KGM, kalan kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer kurumların projeleri).
Yüksek standartlı demiryolu projeleri 145,6 milyar TL, iltisak hattı 8,1 milyar TL, koridor projeleri için 15,5 milyar TL
Deprem tedbirleri için 697 milyar TL’lik projelerde sağlık (%45,7) ve eğitim (%19,5) öne çıkıyor.
Eğitim yatırımları 252,5 milyar TL (MEB uhdesindeki eğitim yatırımları 160,5 milyar TL).
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35,8 milyar TL (OSB’ler 17,6 milyar TL, KSS’ler 12,6 milyar TL).
TÜBİTAK araştırma destekleri ve araştırma altyapıları dahil Ar-Ge ve yenilik kapasitesi için 39 milyar TL.
2026’nın kritik kaldıracı: 5G
FATİH EBA kapasite geliştirme (2. faz) yatırım programına dahil edilmiş ve 4,6 milyar TL ödenek tahsis edilmiş.
1 Nisan 2026’da ilk 5G sinyali alınacak, iki yıl içinde ülke geneline yaygınlaşacak. Bu takvim, ulaştırma projelerini, kurumların dijital hizmet yükünü ve siber dayanıklılık ihtiyacını katlayacak. Teknoloji tedariki için eşsiz bir hızlandırıcı olacaktır.
2026 teknoloji fırsatları
Bütçede teknoloji alımları “mal ve hizmet alımı” ile “sermaye giderleri” kalemlerinde. Daha çok “izleme, entegrasyon, idame, lisans/abonelik, iş sürekliliği, güvenlik” olarak karşımıza çıkabilir.
Ulaştırma-haberleşme ve yüksek standartlı demiryolu projelerinde teknoloji ürünleri ve hizmetleri kaçınılmaz. Deprem, sağlık, eğitim yatırım projeleri veri sürekliliği, kimlik doğrulama, platform ve siber güvenlik katmanlarını otomatik olarak güçlendiriyor. BT bilgisayar yazılım alımları, lisans/ güncelleme, bilgiye abonelik, internet erişimi ve yönetilebilir hizmetler (SaaS) için de büyük satın almalar olacaktır.
Ulaştırma–haberleşme-demiryolu: saha izleme, sensör/kamera-analitik, kontrol merkezleri, haberleşme altyapısı, sinyalizasyon, bakım kestirimi, entegrasyon
Enerji-madencilik: SCADA/ OT modernizasyonu, OT siber güvenliği, izleme/segmentasyon, kestirimci bakım, verimlilik analitiği
Sağlık: Veri depolama-yedekleme-DR, iş sürekliliği, kimlik/erişim, log, ağ güvenliği
Eğitim: Platformlar, ölçme-değerlendirme, içerik yönetimi, kimlik/doğrulama, raporlama-veri entegrasyonu
Adalet-iç güvenlik: Uç nokta güvenliği, kayıt bütünlüğü, entegrasyon-arşiv
Kamu ortak platformlaşma: API/entegrasyon, veri ambarı-yönetişim, merkezi loglama-izleme
Veri merkezi-bulut: Sunucu/ depolama, sanallaştırma, yedeklilik, yönetilebilir hizmetler
Yeşil dönüşüm: Enerji izleme, tesis otomasyonu, karbon/ESG ölçüm-raporlama, optimizasyon
İhalelere yönelik “entegrasyon, izleme, kontrol merkezi, SCADA, idame, bakım-onarım, lisans, abonelik, yedekleme, felaket kurtarma, SIEM, IAM, EDR” aramaları yapın.
Son söz: 2026’da iyi bir “teknoloji pazarı” var. İhaleleri bugünden takip edip, konsorsiyumları şimdiden kurup, yerli/egemen çözümleri referanslarla güçlendirmekte fayda var. Ayrıca yurtdışına yönelip ihracat fırsatlarını da kovalamak şart.
