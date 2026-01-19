2026 kamu yatırım programı ve bütçedeki “teknoloji pazarı”

2026 Kamu Yatı­rım Programı’nda 13.887 projeye (3.857’si ana proje) 1,92 trilyon TL ödenek ayrılmış. Merkezi Yönetim Bütçe­si ise genel bütçeli idare­ler 18,8 trilyon TL, özel bütçeliler 1,6 trilyon TL, düzenleyici-denetleyici kurumlar için 87 milyar TL ayrılmış durumda.

Bu projeler neler, harcamalar hangi alanlarda olacak, hangi kalemden satın alınacak? Tek­noloji fırsatları neler?

Kamu yatırım programı

Ulaştırma-haberleşme sektörü 508,2 milyar TL (182,1 milyar TL’si KGM, kalan kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer kurum­ların projeleri).

Yüksek standartlı demiryolu projeleri 145,6 milyar TL, iltisak hattı 8,1 milyar TL, koridor proje­leri için 15,5 milyar TL

Deprem tedbirleri için 697 mil­yar TL’lik projelerde sağlık (%45,7) ve eğitim (%19,5) öne çıkıyor.

Eğitim yatırımları 252,5 milyar TL (MEB uhdesindeki eğitim yatı­rımları 160,5 milyar TL).

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35,8 milyar TL (OSB’ler 17,6 milyar TL, KSS’ler 12,6 milyar TL).

TÜBİTAK araştırma destekleri ve araştırma altyapıları dahil Ar-Ge ve yenilik kapasitesi için 39 milyar TL.

2026’nın kritik kaldıracı: 5G

FATİH EBA kapasite geliştir­me (2. faz) yatırım programına da­hil edilmiş ve 4,6 milyar TL ödenek tahsis edilmiş.

1 Nisan 2026’da ilk 5G sinyali alınacak, iki yıl içinde ülke geneli­ne yaygınlaşacak. Bu takvim, ulaş­tırma projelerini, kurumların di­jital hizmet yükünü ve siber da­yanıklılık ihtiyacını katlayacak. Teknoloji tedariki için eşsiz bir hızlandırıcı olacaktır.

2026 teknoloji fırsatları

Bütçede teknoloji alımları “mal ve hizmet alımı” ile “sermaye gi­derleri” kalemlerinde. Daha çok “izleme, entegrasyon, idame, li­sans/abonelik, iş sürekliliği, gü­venlik” olarak karşımıza çıkabilir.

Ulaştırma-haberleşme ve yük­sek standartlı demiryolu projele­rinde teknoloji ürünleri ve hizmet­leri kaçınılmaz. Deprem, sağlık, eğitim yatırım projeleri veri sürek­liliği, kimlik doğrulama, platform ve siber güvenlik katmanlarını oto­matik olarak güçlendiriyor. BT bil­gisayar yazılım alımları, lisans/ güncelleme, bilgiye abonelik, in­ternet erişimi ve yönetilebilir hiz­metler (SaaS) için de büyük satın almalar olacaktır.

Ulaştırma–haberleşme-de­miryolu: saha izleme, sensör/ka­mera-analitik, kontrol merkezleri, haberleşme altyapısı, sinyalizas­yon, bakım kestirimi, entegrasyon

Enerji-madencilik: SCADA/ OT modernizasyonu, OT siber gü­venliği, izleme/segmentasyon, kes­tirimci bakım, verimlilik analitiği

Sağlık: Veri depolama-yedek­leme-DR, iş sürekliliği, kimlik/eri­şim, log, ağ güvenliği

Eğitim: Platformlar, ölç­me-değerlendirme, içerik yöne­timi, kimlik/doğrulama, raporla­ma-veri entegrasyonu

Adalet-iç güvenlik: Uç nokta güvenliği, kayıt bütünlüğü, enteg­rasyon-arşiv

Kamu ortak platformlaşma: API/entegrasyon, veri ambarı-yö­netişim, merkezi loglama-izleme

Veri merkezi-bulut: Sunucu/ depolama, sanallaştırma, yedekli­lik, yönetilebilir hizmetler

Yeşil dönüşüm: Enerji izleme, tesis otomasyonu, karbon/ESG öl­çüm-raporlama, optimizasyon

İhalelere yönelik “entegrasyon, izleme, kontrol merkezi, SCADA, idame, bakım-onarım, lisans, abo­nelik, yedekleme, felaket kurtarma, SIEM, IAM, EDR” aramaları yapın.

Son söz: 2026’da iyi bir “tekno­loji pazarı” var. İhaleleri bugünden takip edip, konsorsiyumları şimdi­den kurup, yerli/egemen çözümleri referanslarla güçlendirmekte fayda var. Ayrıca yurtdışına yönelip ihra­cat fırsatlarını da kovalamak şart.