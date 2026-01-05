2026 kripto gündemi: Regülasyon

Türkiye’de kripto varlık ekosistemi, küre­sel ölçekte olduğu gibi tanımlı, öngörülebi­lir ve daha kurumsal bir yapıya doğru ilerliyor.

Kripto paraların benimsenmesinin artması ile büyüyen sektör, düzenlemelerle sermaye ye­terliliği, koruma, şeffaflık ve sürdürülebilirlik odaklı bir çerçeveye doğru eviriliyor. Bunu bir küçülme olarak değil, sektörün doğal bir olgun­laşma evresi olarak değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye’de regülasyonların sürekliliği

Türkiye’de kripto varlık piyasasının düzen­lenmesine yönelik çalışmalar son iki yılda hız kazandı. Bu sürecin önemli dönüm noktaların­dan biri, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Ga­zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Serma­ye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun oldu.

Söz konusu düzenleme ile kripto varlıklar, hukuki zeminde tanımlanarak sermaye piyasası mevzuatı kapsamına alındı ve bu alandaki faaliyetlerin denetim çerçevesi netleştirildi. Bu yasal altyapı üzerine inşa edi­len ikincil düzenlemelerle birlikte, kripto var­lık hizmet sağlayıcılarına ilişkin regülasyon süreci bugün daha bütüncül ve yerleşik bir ya­pıya ulaşmış durumda.

Sermaye Piyasası Kuru­lu’nun 2026 için platformlar ve saklama kuru­luşlarına yönelik sermaye yeterliliği tutarları­nı yeniden güncellemesi de bu sürekliliğin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) için 250 milyon TL, saklama kuruluşları için ise 630 milyon TL olarak belirlenen tutarlar, regülasyonun geçici değil, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çerçe­vede ilerlediğini ortaya koyuyor.

Faaliyette bulunan platform sayısındaki değişim

Sürecin başından beri SPK tarafından ya­yımlanan listelerde 100’e yakın kuruluş faa­liyet izni için başvuruda bulunmuştu. Geli­nen noktada listede 49 kripto para borsası ve 9 saklama kuruluşu yer alıyor.

Yeni yılla birlikte SPK tarafından belir­lenen şartları yerine getiremeyen şirketle­rin listeden çıkarılabileceği regülasyonların statik değil, dinamik bir denetim mekaniz­masıyla yürütüldüğünü gösteriyor.

Küresel vergi şeffaflığı ve CARF dönemi

Ülkemizdeki son gelişmelerin ardından kü­resel ölçekte neler yapıldığına bakalım. Kü­resel sistemde de regülasyon artık yalnızca li­sanslama ve sermaye şartlarıyla sınırlı değil. Vergi şeffaflığı, sınır ötesi veri paylaşımı ve mali uyum, kripto varlık piyasalarının yeni ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

OECD tarafından geliştirilen ve 2027’de yü­rürlüğe girecek olan Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi (CARF), kripto varlık işlemlerine ilişkin veriler birçok ülkede kademeli olarak kayda alınacak. Türkiye’nin de dahil olduğu ül­keler grubunda altyapı çalışmaları sürüyor.

He­def, kripto işlemlerinin yapıldığı yerden bağım­sız olarak vergi yükümlülüklerinin etkin şekil­de denetlenebilmesi. Bu kapsamda ilk grupta yer alan ülkelerde veri toplama yükümlülüğü 2026 itibariyle başlarken, Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının CARF uyumlu veri toplama yükümlülüğünün 2027 itibariyle başlaması, ülkeler arası otomatik bilgi payla­şımının ise 2028’den itibaren devreye girmesi hedefleniyor.

ABD’de ise uzun süredir tartışı­lan düzenleyici belirsizliğin giderilmesine yö­nelik adımlar öne çıkıyor. 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen CLARITY Act, dijital varlık­ların hangi koşullarda hangi düzenleyici çerçe­veye tabi olacağına dair daha net bir ayrım ge­tirmeyi hedefliyor. Bu düzenlemenin, yalnızca ABD piyasaları için değil, küresel kripto ekosis­temi açısından da bir örnek olması bekleniyor.

Yeni dönemde rekabetin tanımı değişiyor

SPK başta olmak üzere MASAK (Mali Suç­ları Araştırma Kurulu), TÜBİTAK (Türkiye Bi­limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve TSPB’nin (Türki­ye Sermaye Piyasaları Birliği) sürece aktif kat­kı sunduğu çalışmaların, 2026 yılının ilk yarı­sında da gündemin önemli başlıklarından biri olması muhtemel görünüyor. Regülasyonla bir­likte sektörde rekabet, hız, güven, şeffaflık ve hizmet kalitesi üzerinden şekillenecek.

Güçlü sermaye yapısı, etkin risk yönetimi ve yatırım­cı güveni, sektörde kalıcı olmanın temel unsur­ları haline geliyor. Ülkemizde atılan adımlar, küresel regülasyon eğilimleriyle uyumlu bir piyasa yapısının önünü açıyor. Regülasyonun getirdiği sadeleşme, belirsizlikleri azaltırken, uzun vadeli planlama yapabilen oyuncular için daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Bu süreci doğru okuyan ve buna göre konumlanan yapılar için önümüzdeki dönem, belirsizlikten çok is­tikrar ve fırsat barındırıyor.