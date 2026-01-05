2026 kripto gündemi: Regülasyon
Türkiye’de kripto varlık ekosistemi, küresel ölçekte olduğu gibi tanımlı, öngörülebilir ve daha kurumsal bir yapıya doğru ilerliyor.
Kripto paraların benimsenmesinin artması ile büyüyen sektör, düzenlemelerle sermaye yeterliliği, koruma, şeffaflık ve sürdürülebilirlik odaklı bir çerçeveye doğru eviriliyor. Bunu bir küçülme olarak değil, sektörün doğal bir olgunlaşma evresi olarak değerlendirmek gerekiyor.
Türkiye’de regülasyonların sürekliliği
Türkiye’de kripto varlık piyasasının düzenlenmesine yönelik çalışmalar son iki yılda hız kazandı. Bu sürecin önemli dönüm noktalarından biri, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun oldu.
Söz konusu düzenleme ile kripto varlıklar, hukuki zeminde tanımlanarak sermaye piyasası mevzuatı kapsamına alındı ve bu alandaki faaliyetlerin denetim çerçevesi netleştirildi. Bu yasal altyapı üzerine inşa edilen ikincil düzenlemelerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin regülasyon süreci bugün daha bütüncül ve yerleşik bir yapıya ulaşmış durumda.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2026 için platformlar ve saklama kuruluşlarına yönelik sermaye yeterliliği tutarlarını yeniden güncellemesi de bu sürekliliğin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) için 250 milyon TL, saklama kuruluşları için ise 630 milyon TL olarak belirlenen tutarlar, regülasyonun geçici değil, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlediğini ortaya koyuyor.
Faaliyette bulunan platform sayısındaki değişim
Sürecin başından beri SPK tarafından yayımlanan listelerde 100’e yakın kuruluş faaliyet izni için başvuruda bulunmuştu. Gelinen noktada listede 49 kripto para borsası ve 9 saklama kuruluşu yer alıyor.
Yeni yılla birlikte SPK tarafından belirlenen şartları yerine getiremeyen şirketlerin listeden çıkarılabileceği regülasyonların statik değil, dinamik bir denetim mekanizmasıyla yürütüldüğünü gösteriyor.
Küresel vergi şeffaflığı ve CARF dönemi
Ülkemizdeki son gelişmelerin ardından küresel ölçekte neler yapıldığına bakalım. Küresel sistemde de regülasyon artık yalnızca lisanslama ve sermaye şartlarıyla sınırlı değil. Vergi şeffaflığı, sınır ötesi veri paylaşımı ve mali uyum, kripto varlık piyasalarının yeni ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
OECD tarafından geliştirilen ve 2027’de yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi (CARF), kripto varlık işlemlerine ilişkin veriler birçok ülkede kademeli olarak kayda alınacak. Türkiye’nin de dahil olduğu ülkeler grubunda altyapı çalışmaları sürüyor.
Hedef, kripto işlemlerinin yapıldığı yerden bağımsız olarak vergi yükümlülüklerinin etkin şekilde denetlenebilmesi. Bu kapsamda ilk grupta yer alan ülkelerde veri toplama yükümlülüğü 2026 itibariyle başlarken, Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının CARF uyumlu veri toplama yükümlülüğünün 2027 itibariyle başlaması, ülkeler arası otomatik bilgi paylaşımının ise 2028’den itibaren devreye girmesi hedefleniyor.
ABD’de ise uzun süredir tartışılan düzenleyici belirsizliğin giderilmesine yönelik adımlar öne çıkıyor. 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen CLARITY Act, dijital varlıkların hangi koşullarda hangi düzenleyici çerçeveye tabi olacağına dair daha net bir ayrım getirmeyi hedefliyor. Bu düzenlemenin, yalnızca ABD piyasaları için değil, küresel kripto ekosistemi açısından da bir örnek olması bekleniyor.
Yeni dönemde rekabetin tanımı değişiyor
SPK başta olmak üzere MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve TSPB’nin (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) sürece aktif katkı sunduğu çalışmaların, 2026 yılının ilk yarısında da gündemin önemli başlıklarından biri olması muhtemel görünüyor. Regülasyonla birlikte sektörde rekabet, hız, güven, şeffaflık ve hizmet kalitesi üzerinden şekillenecek.
Güçlü sermaye yapısı, etkin risk yönetimi ve yatırımcı güveni, sektörde kalıcı olmanın temel unsurları haline geliyor. Ülkemizde atılan adımlar, küresel regülasyon eğilimleriyle uyumlu bir piyasa yapısının önünü açıyor. Regülasyonun getirdiği sadeleşme, belirsizlikleri azaltırken, uzun vadeli planlama yapabilen oyuncular için daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Bu süreci doğru okuyan ve buna göre konumlanan yapılar için önümüzdeki dönem, belirsizlikten çok istikrar ve fırsat barındırıyor.
