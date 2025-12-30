2026: Risklerin ve fırsatların yılı
2026 yılı, Türk şirketleri için yalnızca yeni bir sene değil; iş yapma biçimlerinin, rekabet anlayışlarının ve yönetsel reflekslerin köklü biçimde sınanacağı bir eşik olacak. Küresel ekonomi, jeopolitik kırılganlıklar, teknolojik sıçrama ve iklim baskısının aynı anda şekillendirdiği bu dönemde şirketler son beş senedir olduğu gibi “kriz yönetimi” değil, belirsizlikte “değer üretme” yetkinliğiyle ayakta kalacak.
Bu dönemin en belirgin özelliği, risk ve fırsatların aynı anda, aynı hızda ve birbirini besleyerek büyümesi olacak.
Yeni risk haritası
2026’da şirketlerin karşı karşıya olduğu riskleri yalnızca kur, faiz ve finansman başlıklarıyla sınırlamak büyük hata olur. Bugünün asıl risk alanı bence şirketlerin yapısal kapasitesi.
Jeopolitik kırılganlık artık tedarik zincirlerini, enerji maliyetlerini ve dış pazarlara erişimi doğrudan etkileyen operasyonel bir risk haline geldi. Ortadoğu’daki belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin–ABD gerilimi şirketlerin pazar, tedarik ve yatırım kararlarını her gün yeniden şekillendiriyor.
İklim ve sürdürülebilirlik baskısı ise finansal rekabetin merkezine yerleşmiş durumda. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, maliyet yapısını ve ihracat gücünü belirleyen temel faktörlerden biri haline geliyor. Karbon maliyetini yönetemeyen şirketler Avrupa pazarında ciddi dezavantajla karşılaşacak.
Bir diğer temel risk alanı dijital dönüşüm. Yapay zekâ artık sadece verimlilik aracı değil; iş modellerini ve rekabet kurallarını yeniden yazan bir çekirdek yetkinlik. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan şirketlerin pazarda görünmez hale gelmesi an meselesi.
Fırsatlar: Türkiye için stratejik pencere
Tüm bu risklere rağmen 2026, Türk şirketleri için güçlü fırsatlar sunuyor. Avrupa’nın Çin’e bağımlılığı azaltma çabası Türkiye’yi doğal bir üretim ve tedarik merkezi haline getiriyor. Doğru sektör ve yatırımlarla hareket eden şirketler küresel zincirde kalıcı konum elde edebilir.
Yeşil dönüşüm yatırımları, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanında erken hareket eden firmalara hem finansmana daha ucuz erişim hem de ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacak.
Yapay zekâ ve veri ekonomisi ise şirketler arası farkı dramatik biçimde açacak. Üretimden finansa kadar süreçlerini dijital hale getiren ve yapay zekâ ile yöneten şirketler maliyet, hız ve karar kalitesinde öne çıkacak.
Yeni yönetim paradigması: Dayanıklılık
2026’ya giderken şirketler için asıl belirleyici kavram kurumsal dayanıklılık olacak. Dayanıklılık, sadece krizden sağ çıkmak değil, belirsizlik içinde fırsat üretebilmek demek. Yani krizleri kaldıraç yapıp, eski durumdan dahi daha ileri bir seviyeye ulaşmak.
Bunun için şirketlerin strateji, risk yönetimi, iç kontrol ve uyum yapılarını entegre etmesi; dijital ve yeşil dönüşümü yönetim kurulu gündeminin merkezine alması; organizasyonlarını çevik ve öğrenen yapılara dönüştürmesi gerekiyor.
2026 son şans
Pek çok riskin birlikte ve birbirini de tetikler şekilde yaşanacağı bir sene olacak. Bu nedenle tavsiyem, bu sene için stratejik ve operasyonel olarak özel bir hazırlık yapmanız. Şirketler ile bir gün birlikte çalışıp, 2026 değerlendirmesi yapıyor, risk ve fırsatları tanımlayarak, strateji ve operasyon oyun planlarını hazırlıyoruz. Bunu yaparken de kurumsal gelişim yol haritası tanımlıyoruz. Bu çalışmayı kendi iç kaynaklarınızla veya daha iyisi danışmanlık alarak yapmanızı tavsiye ederim.
Dönüşme ihtiyacınızın ve risklerin farkındaysanız, 2026 son şans. Sonrasında oyuna adapte olma ve başarıyla devam etme olasılığınız azalabilir.
Yapay zekâ ve sürdürülebilirlik dalgası güçlü strateji, yeniden yapılanma, veri yönetimi, risk yönetimi ve çevik organizasyon gerektiriyor.
