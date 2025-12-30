2026: Risklerin ve fırsatların yılı

2026 yılı, Türk şirketleri için yalnızca yeni bir sene değil; iş yapma biçimle­rinin, rekabet anlayışlarının ve yönetsel reflekslerin köklü biçimde sınanacağı bir eşik olacak. Küresel ekonomi, jeopolitik kırılganlıklar, teknolojik sıçrama ve ik­lim baskısının aynı anda şekillendirdiği bu dönemde şirketler son beş senedir ol­duğu gibi “kriz yönetimi” değil, belirsiz­likte “değer üretme” yetkinliğiyle ayakta kalacak.

Bu dönemin en belirgin özelliği, risk ve fırsatların aynı anda, aynı hızda ve birbi­rini besleyerek büyümesi olacak.

Yeni risk haritası

2026’da şirketlerin karşı karşıya oldu­ğu riskleri yalnızca kur, faiz ve finansman başlıklarıyla sınırlamak büyük hata olur. Bugünün asıl risk alanı bence şirketlerin yapısal kapasitesi.

Jeopolitik kırılganlık artık tedarik zin­cirlerini, enerji maliyetlerini ve dış pazar­lara erişimi doğrudan etkileyen operas­yonel bir risk haline geldi. Ortadoğu’da­ki belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin–ABD gerilimi şirketlerin pazar, teda­rik ve yatırım kararlarını her gün yeniden şekillendiriyor.

İklim ve sürdürülebilirlik baskısı ise fi­nansal rekabetin merkezine yerleşmiş du­rumda. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınır­da Karbon Düzenleme Mekanizması, ma­liyet yapısını ve ihracat gücünü belirleyen temel faktörlerden biri haline geliyor. Karbon maliyetini yönetemeyen şirketler Avrupa pazarında ciddi dezavantajla kar­şılaşacak.

Bir diğer temel risk alanı dijital dönü­şüm. Yapay zekâ artık sadece verimlilik aracı değil; iş modellerini ve rekabet ku­rallarını yeniden yazan bir çekirdek yet­kinlik. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan şirketlerin pazarda görünmez hale gelme­si an meselesi.

Fırsatlar: Türkiye için stratejik pencere

Tüm bu risklere rağmen 2026, Türk şir­ketleri için güçlü fırsatlar sunuyor. Av­rupa’nın Çin’e bağımlılığı azaltma çaba­sı Türkiye’yi doğal bir üretim ve tedarik merkezi haline getiriyor. Doğru sektör ve yatırımlarla hareket eden şirketler küre­sel zincirde kalıcı konum elde edebilir.

Yeşil dönüşüm yatırımları, enerji ve­rimliliği ve sürdürülebilir üretim alanın­da erken hareket eden firmalara hem fi­nansmana daha ucuz erişim hem de ihra­catta rekabet üstünlüğü sağlayacak.

Yapay zekâ ve veri ekonomisi ise şirket­ler arası farkı dramatik biçimde açacak. Üretimden finansa kadar süreçlerini diji­tal hale getiren ve yapay zekâ ile yöneten şirketler maliyet, hız ve karar kalitesinde öne çıkacak.

Yeni yönetim paradigması: Dayanıklılık

2026’ya giderken şirketler için asıl be­lirleyici kavram kurumsal dayanıklılık olacak. Dayanıklılık, sadece krizden sağ çıkmak değil, belirsizlik içinde fırsat üre­tebilmek demek. Yani krizleri kaldıraç ya­pıp, eski durumdan dahi daha ileri bir se­viyeye ulaşmak.

Bunun için şirketlerin strateji, risk yö­netimi, iç kontrol ve uyum yapılarını en­tegre etmesi; dijital ve yeşil dönüşümü yö­netim kurulu gündeminin merkezine al­ması; organizasyonlarını çevik ve öğrenen yapılara dönüştürmesi gerekiyor.

2026 son şans

Pek çok riskin birlikte ve birbirini de te­tikler şekilde yaşanacağı bir sene olacak. Bu nedenle tavsiyem, bu sene için strate­jik ve operasyonel olarak özel bir hazırlık yapmanız. Şirketler ile bir gün birlikte ça­lışıp, 2026 değerlendirmesi yapıyor, risk ve fırsatları tanımlayarak, strateji ve ope­rasyon oyun planlarını hazırlıyoruz. Bunu yaparken de kurumsal gelişim yol haritası tanımlıyoruz. Bu çalışmayı kendi iç kay­naklarınızla veya daha iyisi danışmanlık alarak yapmanızı tavsiye ederim.

Dönüşme ihtiyacınızın ve risklerin far­kındaysanız, 2026 son şans. Sonrasında oyuna adapte olma ve başarıyla devam et­me olasılığınız azalabilir.

Yapay zekâ ve sürdürülebilirlik dalgası güçlü strateji, yeniden yapılanma, veri yö­netimi, risk yönetimi ve çevik organizas­yon gerektiriyor.