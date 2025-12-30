2026 ve ötesi: Rakamların soğukluğunda kaybolan “Anlam”

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.

Peter Drucker

2025 yılının son günlerindeyiz. Her ekonomist ve piyasa uz­manı gelecek yıl için beklentile­rini paylaşıyor; ünlü bankalardan gelen “2026 Görünüm” raporları ay başından beri e-postalarımı­zı dolduruyor. İtiraf edeyim ben de farklı platformlarda tahmin­lerimi, beklentilerimi paylaştım. Ama içim içimi yiyor..

Tüm bu yapılanlar bana hava tahminciliğini hatırlatıyor. Üs­telik belirsizliğin bu denli hakim olduğu, burnumuzun ucunu dahi göremediğimiz bir dünyada; “yıl sonunda enflasyon şu olur, bü­yüme burayı aşar” gibi iddialı ra­kamlar telaffuz ediyoruz. Evet, hava tahmini günü ve haftayı planlarken işe yarar. Ama yağmur yağdığında ıslanmanın ne demek olduğunu veya soğuk iliklere ka­dar işlediğinde insanın nasıl his­settiğini anlatmaya yetmez.

Bu nedenle bugün, köşemin adına yaraşır şekilde; rakamla­rın ötesine geçip bu tahminlerin toplumun ruhunda neler hisset­tirdiğine odaklanacağım. Sadece 2026’yı değil, bu süre­cin bizi gelecekte nasıl bir insanlık haline dö­nüştürebileceğini sor­gulamaya çalışacağım.

Zihinsel işgal ve kısa vadecilik hapishanesi

Peki bu “soğuk hava” ve belirsizlik iklimi biz­den asıl neyi götürüyor? Çoğumuzun aklına hemen eriyen maaşlar, kabaran faturalar veya artan etiketler geliyor. Oysa yük­sek enflasyonun ve öngörülemez­liğin en ağır bedeli cüzdanlarda değil, zihinlerimizde ödeniyor.

Ekonomik belirsizlik, sessizce ama derinden bir toplumun gra­merinden “gelecek zaman kipi­ni” çalar. Yarın markette fiyatın ne olacağını, üç ay sonra kiranın kaça çıkacağını bilemeyen birey, mecburi bir “kısa vadecilik hapis­hanesine” girer. Ufuk çizgisi 10 yıldan 10 güne düştüğünde, o top­lumda vizyon, uzun vadeli strateji ve hepsinden önemlisi yaratıcılık can çekişmeye başlar. Çünkü ya­ratıcılık, bugünün hayatta kalma kaygılarından sıyrılabilmiş sakin zihinlerin lüksüdür.

Maslow’un tabanında sıkışmak ve adalet krizi

Bu zihinsel işgalin sebebi se­bepsiz bir kuruntu değil, Mas­low’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en alt basamaklarında verdiğimiz o amansız mücadele. Maslow, “Fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları­nı karşılayamayan bir zihin, este­tiğe, bilime, kendini gerçekleştir­meye tırmanamaz” derken bugü­nü tarif etmiş.

TÜİK verileri bile bu uçurumu saklayamıyor: Üretilen milli ge­lirin neredeyse yarısını nüfusun en zengin %20’si alırken; geriye kalan %80, diğer yarıyı bölüşmek için birbirini eziyor. Maaşların büyük kısmını yutan kiralar ve artık “hayal” statüsüne gerileyen konut sahibi olma ihtimali, top­lumun güvenlik algısını yok edi­yor. Barınma gibi en temel ihti­yacın lükse dönüştüğü yerde, in­sanlardan “inovasyon” beklemek haksızlık değil midir?

Sanayideki sessizlik ve KOBİ’lerin çıkmazı

Bireyin bu sıkışmışlığı, kaçınıl­maz olarak sistemin çarklarını da durduruyor. 2025’ten miras ka­lan yüksek faiz ortamı ve negatif iç tüketim beklentisi, sanayinin üzerine kara bir bulut gibi çökmüş durumda. İş dünyası, bir yandan artan maliyetlerle boğuşurken, di­ğer yandan giderek kan kaybeden işgücü kalitesiyle sınanıyor.

Bu tabloyu daha da ağırlaştı­ran ise bankacılık tarafındaki tıkanıklık. Gerek regülasyon­lar gerekse bozulan kredi skor­ları nedeniyle bankaların işta­hı kapanmış durumda. Özellikle çığ gibi büyüyen sorunlu birey­sel krediler, finansmana erişimi zorlaştırıyor. Bunun bedelini ise en ağır şekilde, büyümenin asıl motoru olan KOBİ’ler ödü­yor. KOBİ’lerin bu ivme kaybı, sadece ekonomik bir veri değil; geri dönülmesi çok zor yapısal bir hasarın habercisidir.

Asıl Kriz: Anlamı yitirmek

Peki, 2026 için finansal ve eko­nomik bir “kriz” mi bekliyoruz? Hayır. Çünkü biz zaten krizin “içinde” yaşıyoruz, ona alıştık, onunla yürüyoruz.

Bizim asıl korkmamız gereken kriz; dövizde veya borsada değil, toplumun ve özellikle gençlerin geleceği anlamlandırma yetisin­de yaşanıyor. Dünya, yapay zeka ve teknolojideki baş döndürücü hızla bambaşka bir çağa koşar­ken; Türkiye’nin 2026’yı da “ki­ranın kaç lira olacağı” veya “asga­ri ücret zammı” gibi dar ve kısır tartışmalarla geçirme lüksü yok. Gençlerimizin gözündeki ışığın sönmesi, herhangi bir borsa en­deksinin düşmesinden çok daha maliyetli bir iflastır.

Sonuç: Yakınmayı bırakıp öncü olmak

Bu sarmaldan çıkış için sihirli bir değnek yok; ama bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Kapsamlı, tüm kesimleri içine alan bir zih­niyet devrmi hem de. Çözümü sa­dece Ankara’dan, devletten ve­ya yeni bir ekonomi paketinden beklemenin artık sürdürülebilir bir strateji olmadığını anlamak için çok geç değil mi?

İş dünyasının, yıllardır sürege­len “yakınma kültürünü” ve sü­rekli devletten teşvik bekleme alışkanlığını bir kenara bırakma­sı gerekiyor. Sanayicisiyle, ban­kacısıyla, ihracatçısıyla iş dün­yası; elini taşın altına koymalı ve sadece kendi bilançosunu değil, toplumun refahını ve niteliğini dert edinmeli.

Eğer nitelikli işgücü bulamıyor­sak, eğitim reformunu bekleme­den kendi akademilerimizi kura­cağız. Eğer teknolojiye yetişemi­yorsak, devlet desteği beklemeden Ar-Ge’ye kaynak ayıracağız. Ya da yapılan edilen tüm yanlışlara yük­sek sesle itiraz edeceğiz. Korkma­dan çekinmeden. 2026, şikayet edenlerin değil; mazeret üretme­den topluma öncülük eden, gele­ceğe ve insana yatırım yapan ce­sur kurumların yılı olmalıdır.

Unutmayalım; ekonomileri ra­kamlar yönetir ama milletleri ayakta tutan anlam ve umuttur.

2026, rakamların değil; anlam üretenlerin yılı olmak zorunda.