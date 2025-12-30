2026 ve ötesi: Rakamların soğukluğunda kaybolan “Anlam”
Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.
Peter Drucker
2025 yılının son günlerindeyiz. Her ekonomist ve piyasa uzmanı gelecek yıl için beklentilerini paylaşıyor; ünlü bankalardan gelen “2026 Görünüm” raporları ay başından beri e-postalarımızı dolduruyor. İtiraf edeyim ben de farklı platformlarda tahminlerimi, beklentilerimi paylaştım. Ama içim içimi yiyor..
Tüm bu yapılanlar bana hava tahminciliğini hatırlatıyor. Üstelik belirsizliğin bu denli hakim olduğu, burnumuzun ucunu dahi göremediğimiz bir dünyada; “yıl sonunda enflasyon şu olur, büyüme burayı aşar” gibi iddialı rakamlar telaffuz ediyoruz. Evet, hava tahmini günü ve haftayı planlarken işe yarar. Ama yağmur yağdığında ıslanmanın ne demek olduğunu veya soğuk iliklere kadar işlediğinde insanın nasıl hissettiğini anlatmaya yetmez.
Bu nedenle bugün, köşemin adına yaraşır şekilde; rakamların ötesine geçip bu tahminlerin toplumun ruhunda neler hissettirdiğine odaklanacağım. Sadece 2026’yı değil, bu sürecin bizi gelecekte nasıl bir insanlık haline dönüştürebileceğini sorgulamaya çalışacağım.
Zihinsel işgal ve kısa vadecilik hapishanesi
Peki bu “soğuk hava” ve belirsizlik iklimi bizden asıl neyi götürüyor? Çoğumuzun aklına hemen eriyen maaşlar, kabaran faturalar veya artan etiketler geliyor. Oysa yüksek enflasyonun ve öngörülemezliğin en ağır bedeli cüzdanlarda değil, zihinlerimizde ödeniyor.
Ekonomik belirsizlik, sessizce ama derinden bir toplumun gramerinden “gelecek zaman kipini” çalar. Yarın markette fiyatın ne olacağını, üç ay sonra kiranın kaça çıkacağını bilemeyen birey, mecburi bir “kısa vadecilik hapishanesine” girer. Ufuk çizgisi 10 yıldan 10 güne düştüğünde, o toplumda vizyon, uzun vadeli strateji ve hepsinden önemlisi yaratıcılık can çekişmeye başlar. Çünkü yaratıcılık, bugünün hayatta kalma kaygılarından sıyrılabilmiş sakin zihinlerin lüksüdür.
Maslow’un tabanında sıkışmak ve adalet krizi
Bu zihinsel işgalin sebebi sebepsiz bir kuruntu değil, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en alt basamaklarında verdiğimiz o amansız mücadele. Maslow, “Fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayan bir zihin, estetiğe, bilime, kendini gerçekleştirmeye tırmanamaz” derken bugünü tarif etmiş.
TÜİK verileri bile bu uçurumu saklayamıyor: Üretilen milli gelirin neredeyse yarısını nüfusun en zengin %20’si alırken; geriye kalan %80, diğer yarıyı bölüşmek için birbirini eziyor. Maaşların büyük kısmını yutan kiralar ve artık “hayal” statüsüne gerileyen konut sahibi olma ihtimali, toplumun güvenlik algısını yok ediyor. Barınma gibi en temel ihtiyacın lükse dönüştüğü yerde, insanlardan “inovasyon” beklemek haksızlık değil midir?
Sanayideki sessizlik ve KOBİ’lerin çıkmazı
Bireyin bu sıkışmışlığı, kaçınılmaz olarak sistemin çarklarını da durduruyor. 2025’ten miras kalan yüksek faiz ortamı ve negatif iç tüketim beklentisi, sanayinin üzerine kara bir bulut gibi çökmüş durumda. İş dünyası, bir yandan artan maliyetlerle boğuşurken, diğer yandan giderek kan kaybeden işgücü kalitesiyle sınanıyor.
Bu tabloyu daha da ağırlaştıran ise bankacılık tarafındaki tıkanıklık. Gerek regülasyonlar gerekse bozulan kredi skorları nedeniyle bankaların iştahı kapanmış durumda. Özellikle çığ gibi büyüyen sorunlu bireysel krediler, finansmana erişimi zorlaştırıyor. Bunun bedelini ise en ağır şekilde, büyümenin asıl motoru olan KOBİ’ler ödüyor. KOBİ’lerin bu ivme kaybı, sadece ekonomik bir veri değil; geri dönülmesi çok zor yapısal bir hasarın habercisidir.
Asıl Kriz: Anlamı yitirmek
Peki, 2026 için finansal ve ekonomik bir “kriz” mi bekliyoruz? Hayır. Çünkü biz zaten krizin “içinde” yaşıyoruz, ona alıştık, onunla yürüyoruz.
Bizim asıl korkmamız gereken kriz; dövizde veya borsada değil, toplumun ve özellikle gençlerin geleceği anlamlandırma yetisinde yaşanıyor. Dünya, yapay zeka ve teknolojideki baş döndürücü hızla bambaşka bir çağa koşarken; Türkiye’nin 2026’yı da “kiranın kaç lira olacağı” veya “asgari ücret zammı” gibi dar ve kısır tartışmalarla geçirme lüksü yok. Gençlerimizin gözündeki ışığın sönmesi, herhangi bir borsa endeksinin düşmesinden çok daha maliyetli bir iflastır.
Sonuç: Yakınmayı bırakıp öncü olmak
Bu sarmaldan çıkış için sihirli bir değnek yok; ama bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Kapsamlı, tüm kesimleri içine alan bir zihniyet devrmi hem de. Çözümü sadece Ankara’dan, devletten veya yeni bir ekonomi paketinden beklemenin artık sürdürülebilir bir strateji olmadığını anlamak için çok geç değil mi?
İş dünyasının, yıllardır süregelen “yakınma kültürünü” ve sürekli devletten teşvik bekleme alışkanlığını bir kenara bırakması gerekiyor. Sanayicisiyle, bankacısıyla, ihracatçısıyla iş dünyası; elini taşın altına koymalı ve sadece kendi bilançosunu değil, toplumun refahını ve niteliğini dert edinmeli.
Eğer nitelikli işgücü bulamıyorsak, eğitim reformunu beklemeden kendi akademilerimizi kuracağız. Eğer teknolojiye yetişemiyorsak, devlet desteği beklemeden Ar-Ge’ye kaynak ayıracağız. Ya da yapılan edilen tüm yanlışlara yüksek sesle itiraz edeceğiz. Korkmadan çekinmeden. 2026, şikayet edenlerin değil; mazeret üretmeden topluma öncülük eden, geleceğe ve insana yatırım yapan cesur kurumların yılı olmalıdır.
Unutmayalım; ekonomileri rakamlar yönetir ama milletleri ayakta tutan anlam ve umuttur.
2026, rakamların değil; anlam üretenlerin yılı olmak zorunda.
|Borsa
|11.150,90
|-1,27 %
|Dolar
|42,9298
|0,00 %
|Euro
|50,5842
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1774
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.986,02
|0,04 %
|Altın (ONS)
|4.333,85
|-0,03 %
|Brent
|61,5100
|1,74 %