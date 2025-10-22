2026 vergi hedefi 13,8 trilyon TL: 8,5 trilyonu tüketimden
Ekonomide bozulan mali dengeleri “rasyonel zemine oturtmak” hedefiyle uygulanan parasal sıkılaştırma döneminde gidilen çeşitli düzenlemelerle önemli oranda artan vergi yükünde 2026 yılında da en büyük pay tüketicilere düşecek. Ancak bütçenin vergi geliri hedefleri gelecek yıl tüketimden alınan dolaylı vergilerin payında sınırlı bir düşüşe işaret ediyor.
TBMM Başkanlığına sunulan 2026 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinde “brüt” vergi geliri 15 trilyon 631,1 milyar TL olarak belirlenirken, 1 trilyon 848 milyar liralık “ret ve iade” sonrası “net” vergi tahsilatı ise 13 trilyon 783,1 milyar lira hedefleniyor. Bu da 2026-2028 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılının tümünde brüt 10 trilyon 733,1 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilen tutara göre yüzde 28,4 oranında bir artışı ifade ediyor. Tüketici fiyatları (TÜFE) bazında yüzde 16 olarak hedeflenen enflasyonla indirgendiğinde, 2026’da devletin kasasına girecek vergide “reel” bazda artış yüzde 10,7’ye karşılık geliyor.
Dolaylı vergi oranında sınırlı düşüş
Öngörülen bütçe büyüklüklerine göre 2026’da toplam net vergi gelirinin yüzde 61,7 oranındaki 8 trilyon 502,4 milyar liralık bölümü, yurttaşların yaşamsal ihtiyaçları için tükettikleri mal ve hizmetlerin fiyatı içinde yer alan ve satın alırken ödedikleri Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi “dolaylı” vergilerden bekleniyor. Buna karşılık gelir, kar ve mülkiyet üzerinden alınan “doğrudan” vergilerde net gelir hedefi 5 trilyon 280,6 milyar lira ve toplam tahsilat hedefindeki payı yüzde 38,3.
Verginin yarısı KDV ve ÖTV’den
Bu yılın ilk dokuz ayındaki gerçekleşmelere göre vergi gelirinin yüzde 62,4’ü dolaylı vergilerden elde edildi. Vergide bu yılın tümündeki gerçekleşme de bu düzeyde olursa dolaylı verginin payında sadece 0,7 puanlık bir düşüş öngörülmüş oluyor. Bu hedefe göre ekonomi yönetiminin düşürme vaatlerine karşılık dolaylı verginin payında sınırlı bir düşüş yaşanırken, gelir, kar ve servet sahipleri yine verginin sadece üçte bir dolayındaki bir bölümünü ödeyecek.
En yaygın dolaylı vergi olarak neredeyse tüm mal ve hizmetlere uygulanan “dahilde alınan KDV”de 2026 yılı brüt tahsilat hedefi 3 trilyon 539,2 milyar lira olurken, ticari, sanayi, tarımsal veya serbest meslek faaliyetleri yürüten mükellefler, ihracatçılar ve teşvik belgeli yatırım yapanlara 1 trilyon 638,7 milyar liralık KDV iadesi sonrası beklenen net gelir 1 trilyon 900,5 milyar TL. 2026 yılında tüketilecek ithal ürünlerden beklenen KDV tahsilatının net tutarı ise 2 trilyon 92,8 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
Lüks tüketim malları, çevreye zararlı ve sağlık açısından risk taşıyan ürünler gibi kategorilerdeki birçok üründen alınan ÖTV’den de yılın tümünde 2 trilyon 531,5 liralık net tahsilat hedefleniyor. Buna göre sadece KDV ve ÖTV olmak üzere iki dolaylı vergi kaleminden beklenen yıllık net gelir 6 trilyon 524,9 milyar lira ile yıllık vergi pastasının yüzde 47,3’ünü oluşturuyor
2026’da kim ne kadar ÖTV ödeyecek?
2026 yılında hedeflenen toplam ÖTV tahsilatının ürün gruplarına göre dağılımı şöyle:
-Motorlu taşıt alımları 960 milyar
-Akaryakıt ve doğal gaz tüketimi 662,1 milyar
-Sigara ve diğer tütün mamulleri tüketimi 563 milyar
-Alkollü içki satışları 191,6 milyar
-Kolalı gazoz tüketimi 23,5 milyar
-Dayanıklı tüketim ve diğer ürünler 149 milyar TL.
İthal tüketimden kasaya 2,5 trilyon
İthalden alınan KDV’nin yanı sıra, ithal ürünlerin fiyatına binen ve tüketim zinciri içinde son halka olarak nihai tüketicinin ödediği Gümrük Vergisinde 396,1 milyar ve diğer kalemlerden elde edilecek 7,1 milyar lira ile birlikte dış ticaretten elde edilecek toplam net gelirin 2026 yılında 2 trilyon 496 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Buna göre vergi cephesinde 2026’da bu alandan beklenen yüksek vergi geliri, sıkı para politikasına rağmen ithal tüketimdeki artışın hız kesse de devam edeceği öngörüsünü yansıtıyor.
Bankacılık işlemlerinden 631,6 milyar gelecek
2026 yılında yüksek tutarda tahsilat beklenen bir diğer dolaylı vergi kalemi de Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV). Gelecek yıl bu vergide devletin kasasına girmesi beklenen tutar 631,6 milyar lira. 2026’da dolaylı vergiler kapsamında ayrıca Damga Vergisinden 307,6 milyar, şans oyunları üzerinden devletin aldığı vergilerden 67,1 milyar, 1999 Marmara Depremi sonrası “geçici” bir vergi olarak getirilen ancak 2000’de kalıcı hale gelen ve telekomünikasyon hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisinden 59,3 milyar, 37 milyar, Konaklama Vergisinden 18,1 milyar lira bekleniyor.
Doğrudan vergiler hangi kalemlerden?
Doğrudan vergiler kapsamında ise Gelir Vergisinde yıllık tahsilat hedefi 3 trilyon 517 milyar lira. Bunun da tamamına yakını çalışanların ücret ve maaşlarından tevkifat şeklinde kaynağından kesilecek. Ticari, sınai ve zirai işletmelerin (şirketler) ödediği Kurumlar Vergisinde 2026’da 1 trilyon 613,2 milyar liralık bir tahsilat bekleniyor. Motorlu Taşıt, Veraset ve İntikal ve Değerli Konut gibi mülkiyet/servet üzerinden alınan vergilerde beklenen yıllık tahsilat ise sadece 150,3 milyar lira ve bu da toplam pastanın sadece yüzde 1,1’ini oluşturuyor.
Harçlardan beklenen 453,5 milyar TL
Dolaylı vergi niteliğindeki harçlardan beklenen toplam tahsilat, 453,5 milyar lira. Bazı kamu hizmetlerinden yararlanan yurttaşların bu hizmetlerin maliyetine belli ölçüde katılmaları ya da bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali yükümlülük olan harçlar, dolaylı vergi niteliği taşıyor.
Bu yükümlülük; yargı, noter, tapu, vergi, pasaport, gemi ve liman, imtiyaz name-ruhsatname, diploma ve trafik harçları gibi geniş bir yelpaze oluşturuyor. Gelecek yıl tahsil edilmesi hedeflenen harçlarda en büyük payı 263,6 milyar lira ile tapu harçları alıyor. Yargı harçlarından 82 milyar, pasaport ve konsolosluk harçlarından 42,8 milyar TL bekleniyor.
“Verginin de vergisi”
KDV ve ÖTV’de ürünlere göre değişen oranlar uygulanıyor. Ürünün niteliğinde göre KDV oranı yüzde 1’le yüzde 20 arasında değişiyor. İhracat teslimleri, uluslararası taşımacılık, diplomatik kuruluşlara teslimler, deniz, hava, demiryolu araçlarının teslimi, onarını, serbest bölgelere teslimler ve yatırım teşvik belgeli bazı işlemler ise KDV’den müstesna. ÖTV oranları ise istisnalar hariç ve en yüksek otomotivde olmak üzere yüzde 10’la yüzde 220 arasında değişiyor.
Akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinde ise maktu ÖTV alınıyor. ÖTV, genellikle ürünün vergisiz satış fiyatına ekleniyor, bu şekilde elde edilen toplam üzerinden KDV hesaplanıyor. Buna göre ürünün ana fiyatının yanı sıra bunun üzerine binen ÖTV tutarı kadarına da o ürün için geçerli oran üzerinden ÖTV ekleniyor. Böylece, halk arasındaki deyişle “verginin de vergisi” ödenmiş oluyor.
