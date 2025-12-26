2026 yılına yönelik bir uyarı
Zor bir yılı geride bıraktık. Ancak 2026 yılının çok daha iyi olacağını düşünebilmek zor. Benim beklentim gelecek yılın 2025 kıvamında bir yıl olacağı yönünde. Tabi yeni bir siyasi şok yaşamazsak.
Muhtemelen bu yılı potansiyel seviyesinde bir büyüme oranı ile kapatacağız. Yaklaşık olarak yüzde 4’e yakın bir oran olacağı tüm uzmanlar tarafından kabul ediliyor. Ama bu büyümenin nasıl elde edildiği ve daha da önemlisi elde edilen ekonomik büyümenin niteliği bakımından ekonomi yönetiminin nasıl bir tercihte bulunduğu göz ardı ediliyor.
Aslında “büyümenin niteliği” meselesi çok uzun zamandır dikkate alınmayan, hatta çok da önemsenmeyen bir konu. Rakam fetişizmi içine düşmüş olan ekonomi camiası, büyümenin rakamsal büyüklüğünü yeterli görüyor. Bu büyümenin niteliği itibarıyla halihazırda çözüm bekleyen diğer sorunlarımızla bunun bağlantısını görmüyor; görmek istemiyor.
Yeni bir yıla başlarken bu konudaki uyarımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum.
Nasıl bir büyüme?
Çok uzun zamandır Türkiye ekonomisi hizmet-ticaret-ve-inşaat çekişli olarak büyüyor. Bu üçlüye ara sıra bankacılık ve sigortacılık sektörü de katılıyor. Özellikle “Nas” politikalarının uygulandığı düşük faiz döneminde bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin çeyreklik büyüme oranlarına çift haneli katkıları olduğu görüldü.
Bu yüzden bizdeki büyümeyi genel olarak “hizmet çekişli büyüme” olarak adlandırabilmek mümkündür.
Büyüme bu niteliği ile ekonomi yönetiminin kontrolünde gerçekleştirilen ve idare edilebilen bir büyüme haline geliyor. Sektörlerdeki büyüme oranları üzerinde dış faktörlerin etkilerini dikkate almak gerekmiyor. Hizmetler genel olarak dış rekabete kapalı olduğundan ve ekonomide istihdam edilen nüfusun çok önemli bir bölümünü istihdam ettiğinden, bu şekilde büyümenin siyasilerin kontrol altında tutmak kolaylaşıyor. Diğer bir deyişle yurtiçindeki iktisadi gelişmelere bağlı olarak gerçekleştirilen ve yönlendirilebilen bu büyüme, biraz abartarak, kaynaklandığı sektörlerin niteliği itibariyle “yerli ve milli” bir büyüme olarak ifade edilebilir.
Ancak böyle bir kontrol gücü elde edebilmek için bu sektördeki talebi ve bu sektörlerde işlem gören malların ve varlıkların fiyatlarının yüksek tutulması önemlidir. Bunun içinde bu sektörlerdeki talebin sürekli olarak canlı olması önemli. Örneğin ülkemizde gayrimenkul fiyatlarının ve/veya borsanın yükselmesi ekonomide bir iyileşme göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde piyasalardaki iyileşme ise bu varlık piyasalarına kaynak girişi ile mümkündür.
Aynı şekilde hizmet sektörünün cazibesinin istikrarı için ekonomideki göreli fiyatların hizmetler lehine oluşmasına izin vermek gerekir. Örneğin Türk lirasının değerlenmesine izin vermek bu yönde bir müdahaledir. Bu da ağırlıklı olarak döviz cinsinden yabancı kaynak tüketimi ile mümkündür.
Dolayısıyla hizmet çekişli büyüme büyük ölçüde döviz tüketen bir büyümedir. Özellikle döviz rezervi biriktirmek için yüksek faiz ödemek zorunda kalan ve kurlarda istikrarı sağlamak için de döviz kurunu baskılamak zorunda kalan bir ekonomide böyle bir büyüme son derece maliyetlidir. Kanımca bu şekilde büyümek Türkiye gibi ülkeler için çok da rasyonel değildir.
Maalesef potansiyel düzeyde bile olsa Türkiye’nin 2025 yılındaki büyümesi bu tarz bir büyüme olmuştur.
Kaynak yaratan büyüme
Bizim gibi yabancı kaynak fakiri ülkeler için en uygun büyüme şekli, ülkeye kaynak yaratacak şekilde büyüyebilmektir. Bu ise büyümede ülkeye döviz geliri sağlayacak iktisadi faaliyetlere öncelik vermekle mümkündür. Elbette hizmetler içinde, turizm gibi ülkeye döviz gelir sağlayan sektörler var. Ama bir ülkenin temel döviz kaynağı ihracat ve bu ihracatın yapılabilmesini mümkün kılan sanayi ve tarım sektörlerindeki üretimdir.
Maalesef ülkemiz bu her iki sektörün bize sağlayacağı olanaklardan yeterince yararlanamıyor. Uluslararası mali sistemin karmaşık kurumsal yapısının sağladığı olanakları kullanarak ihtiyaç duyulan dövize kolayca erişebiliyoruz. Bu da karar alıcılarının tarım ve sanayi gibi dış rekabet baskısının şiddetli olduğu sektörlerden kaçınmasına yol açıyor. Ayrıca siyasi önceliklerin arzulanan önceliği alamadığı bu sektörel üretim süreçlerini maalesef siyasiler yeterince kontrol edemiyorlar. Uluslararası rekabet nedeniyle ne istihdam koşullarını ne de bu sektörlerdeki üretilen gelirleri belirlemede siyasiler arzu ettikleri kontrol gücünü bu sektörlerde elde edememektedirler. Dahası, bu sektörlere yönelik alınacak tedbirlerin sonuçlarını kısa dönemde görebilmek de mümkün değildir.
Dolayısıyla tarım ve sanayi gibi iktisadi faaliyetleri teşvik etmek yerine, büyümek için siyasiler daha çok hizmet-ticaret-ve-inşaat gibi iktisadi faaliyetleri siyasi bir araç olarak kullanırlar. Bu yolla elde edilen büyümenin en önemli mahsuru ise büyümenin döviz kazandırmadan, daha çok döviz tükete bir niteliğe sahip olmasıdır.
2026’da ne yapmalı?
Türkiye ekonomisinin birçok yapısal sorunu mevcut. Bu sorunların her birinin ciddi miktarlarda kaynağa ihtiyacı olacaktır. Bu sorunları çözmeyi kendine dert edinen bir siyasi anlayışın, sahip olduğu kaynakları daha etkin kullanması beklenir. Bir yandan bu sorunları çözerken, diğer yandan ülke ekonomisinin büyümesini sağlayabilmek doğru sektörler tercihleri yapması beklenir. Bu bakımdan tarım ve sanayinin desteklenip, ülkenin döviz kazanma kabiliyetinin geliştirilmesi beklenir. Bu aynı zamanda “başarılı” olarak kabul edeceğimiz bir dezenflasyon ve reform programının gerçekleştirmesi beklenen hedeflerdir.
Ancak ekonomi yönetiminin gelecek yıla yönelik açıklamalarında bu yönde bir dönüşümün izlerine rastlayamıyoruz. Dahası bugün dezenflasyon için yapılan uygulamalar tarım ve sanayi üzerinde ciddi tahribatlara yol açarak, gelecekte bu sektörlere dayanarak elde üretilmek istenen büyümeyi de tehlikeye sokmaktadır.
Kısa vadede belki enflasyon düşürülebilecektir. Ancak düşen bu enflasyonun, bugün fark edilmese de gelecekteki büyüme üzerinde yüksek maliyetler oluşturacaktır.
