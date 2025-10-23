2026’da devletin faiz yükü ağır

İç ve dış borçları dolayı­sıyla 20256 yılında 2,7 trilyon liralık faiz yükü bulunan devlet, mevcut pro­jeksiyonlara göre günde orta­lama 7,5 milyar TL dolayında faiz ödeyecek.

Son yıllarda hızla büyüyen kamu açıkları ve artan kamu borçlanma gereği Hazine’ye yoğun borçlanma maratonu yaşatırken, parasal sıkılaş­ma programının özellikle ilk bir buçuk yıllık döneminde aşırı yüksek faizler oranları paralelinde devletin faiz yü­künde hızlı bir artış yaşandı. Son beş yıllık dönem itibarıy­la bakıldığında Covid 19 pan­demisi, Türkiye’de meydana gelen büyük depremlerin ağır hasar maliyeti, genel ve yerel seçimler sürecinde çeşitli si­yasi kesimlere siyasi saikle verilen ödünler, EYT düzen­lemesinin de etkisiyle sosyal güvenliğin hızla büyüyen yü­kü, savaşlar ve jeopolitik risk­lerin küresel ekonomide yol açtığı belirsizlik ve istikrar­sızlıkların yansımaları kamu açıkları ve faiz yükündeki bü­yümede etkili oldu.

Uygulama dönemi iki bu­çuk yıla yaklaşan parasal sı­kılaştırma esaslı program sü­recinde kamu mali dengeleri henüz rasyonel zemine yete­rince oturtulamadı. Geçmiş yılların borç mirası ve hala de­vam eden yüksek borçlanma ihtiyacı dolayısıyla projeksi­yonlar devletin faiz yükünde büyüme ivmesi 2026’da süre­ceğine işaret ediyor.

Faizde ödemeleri 3 trilyona yaklaşacak

TBMM Başkanlığı’na su­nulan 2026 Yılı Merkezi Yö­netim Bütçe Teklifine gö­re bu yılın tümünde 14 tril­yon 674,1 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edi­len toplam bütçe giderleri­nin 2026’da yüzde 29 artışla 18 trilyon 928,8 milyar lira­ya ulaşması öngörülüyor. Bu kapsamda bu yıl için 1 trilyon 950 milyar lira olarak öngö­rülen ancak 102,7 milyar li­ralık sapma ile 2 trilyon 52,7 milyar lirayı bulacağı tahmin edilen faiz ödemelerinin ge­lecek yıl yüzde 33,6 artışla 2 trilyon 741,7 milyar liraya ulaşacağı varsayılıyor.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2026 yılında tü­ketici fiyatları (TÜFE) bazın­da enflasyon hedefi ise yüz­de 16. Mevcut borç projeksi­yonlara göre merkezi yönetim bütçesinden yapılacak faiz ödemelerinde öngörülen ar­tış ise bunun çok üzerinde bu­lunuyor. Faiz ödemelerinin öngörülen düzeyde kalacağı varsayımında cari artış ora­nı enflasyonla indirgendiğin­de 2026 yılında devletin faiz ödemelerinde yüzde 15 dola­yında bir “reel” artış öngörül­düğü dikkati çekiyor.

Ancak merkezi yönetim bütçesinden 2026 yılında ya­pılacak faiz ödemelerine iliş­kin mevcut iç ve dış borç sto­kunun vade ve maliyet ya­pısına göre hesaplanan faiz ödemelerinin tutarı, kamu borçlanma ihtiyacı ve mali­yetinde arızi yeni artışlar ya­şanması ve özellikle vadesi yıl içinde dolacak şekilde ekstra borçlanmalara gidilmesi du­rumunda daha da büyüyecek.

Yüksek açık, yüklü borç, ağır faiz yükü

Merkezi yönetim bütçesi bu yılın ilk dokuz ayında 1 trilyon 731,7 milyar TL nakit açığı verdi. Nakit açığını ağırlıkla iç borçlanma ile finansa eden Hazine, iç ve dış toplamında 2 trilyon 343,1 milyar TL ile bunun da üzerinde net borçlanmaya gitti. Bu dönemde sadece 178 milyar liralık net dış borç kullanan Hazine’nin net iç borçlanması 2 trilyon 165,1 milyar liraya ulaştı. Net borç verme kalemindeki küçük çaplı hareket sonrası, borçlanmadan gelen tutarın 611,9 milyar lirası Hazine’nin kasasında kaldı.

Merkez Bankası aralık ayında başlattığı indirim süreci ile politika faizini yüzde 50’den eylül itibarıyla yüzde 40,5’e indirirken, aynı dönemde Hazine iç borçlanmasının kümülatif yıllık bileşik maliyeti kuponsuz senetlerde yüzde 45,25’ten yüzde 40,51’e indi, sabit getirili kağıtlarda ise yüzde 36,65’ten yüzde 39,47’ye çıktı.

Bu yılı yüzde 30’un biraz üzerinde tamamlaması beklenen, 2026’da yüzde 16’ya ve 2027’de tek haneye indirilmesi hedeflenen enflasyon baz alındığında Hazine’nin hala yüksek maliyetle borçlandığı görülüyor. Borç verilebilir fonların büyük bölümüne kamu kesiminin talip olması, faiz maliyetinin de yükselmesine yol açıyor. Kamunun, açıklarını finanse edebilmek için yüksek faizle borçlanarak finansal kaynakları çekmesi, özel sektörün fonlara erişimini azaltıyor ve maliyet artışı dolayısıyla yatırım harcamaları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum “crowding-out” etkisi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca yüksek kamu borçlanması, kamuya borç verenler bakımından mali yönden güçsüz diğer kesimler aleyhine bir eşitsizlik yaratarak sosyal dengeyi bozması nedeniyle yurt içinde gelir dağılımını da bozuyor.

Günde ortalama 7,5 milyar TL

Mevcut faiz ödeme projeksiyonları baz alındığında ise devlet gelecek yıl yapacağı toplam iç ve dış borç faiz ödemesi, ayda ortalama 228 milyar 475 milyon; günde ortalama 7 milyar 511,5 milyon, saatte ortalama 312 milyon 979 bin 452, dakikada ortalama 5 milyon 216 bin 324 ve saniyede ortalama 86 bin 939 TL’ye denk geliyor. Ancak 2026 yılı faiz ödemeleri için öngörülen bu düzeylerin de aşılması güçlü olasılık olarak değerlendiriliyor.

Faizin bütçe payında 16 yılın zirvesi

2026 yılı için mevcut projeksiyonlara göre öngörülen faiz ödemesi tutarı, gelecek yılki toplam bütçe harcamalarının yüzde 14,5’ine denk geliyor. Gelecek yılki faiz ödemeleri, yılın tümünde elde edilecek vergi gelirlerinin yüzde 19,9’unu, toplam bütçe gelirlerinin de yüzde 16,9’unu alıp götürecek. Buna göre devlet 2026 yılında topladığı her 100 TL verginin yaklaşık 20 TL’si ile faiz ödeyecek. Bu projeksiyonlara göre faiz ödemelerinin bütçedeki payı ve vergi gelirlerine oranı son 16 yılın en yüksük düzeyine çıkmış olacak.

2006 yılında yüzde 25,8’le bütçenin üçte birini oluşturan faizin payı, 2010’da yüzde 16,4’e ve izleyen dönemde sürekli gerileyerek 2017’de yüzde 8,4’e kadar düşmüştü. 2006 yılında yüzde 33,4 olan faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı da izleyen yıllarda sürekli gerileyerek 2017’de yüzde 10,6’ya inmişti. Faiz/vergi oranında 2026 için beklenen düzeye göre bundan önceki en yüksek düzey ise yüzde 22,9’la 2010’da görülmüştü. Esas olarak 2019’dan itibaren yükselmeye başlayan faizin toplam bütçe harcamaları içindeki payı ve vergi gelirlerine oranı devam ediyor.

Merkezi yönetim borç stoku 13 trilyon TL

Artmaya devam eden kamu borçlanma gereği paralelinde merkezi yönetimin toplam iç ve dış borç stoku, bu yılın eylül sonu itibarıyla 12 trilyon 964 milyar liraya ulaştı. Stokta yılın ilk dokuz ayında yüzde 40 oranında 3 trilyon 706,6 milyar liralık net büyüme yaşandı. Stokun 7 trilyon 593,5 milyar lirası iç ve TL karşılığı olarak 5 trilyon 370,5 milyar lirası ise dış borçlardan oluşuyor.

Dokuz ayda iç borçlarda yüzde 53,1 oranında 2 trilyon 633,6 milyar, dış borçların TL cinsinden tutarında ise kur farkı dahil yüzde 25 oranında 1 trilyon 73 milyar liralık artış yaşandı. Bu dönemde Hazine, kamu açıklarını ağırlıkla iç borçlanma yoluyla finanse etti. İç borçların 1 trilyon 519,3 milyar liralık bir bölümünü döviz cinsi borçlar oluşturuyor. Buna göre merkezi yönetimin toplam borç stoku içinde dış borç ve dövize dayalı iç borçlanma olmak üzere dövizli borçların toplam hacmi 6 trilyon 889,8 milyar liraya ulaşıyor. Toplam stokun yüzde 53,2’lik bölümünü dövize dayalı borçlar oluşturuyor.