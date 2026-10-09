2026’da otomotivde öne çıkan gelişmeler
Avrupalı -Çinli markalar arasındaki çekişme ,servis de yapay zekâ ve veri,
Otomotiv sektöründeki rekabet alanının araçların kendisinden servis ve satış sonrası ekosistemine doğru genişliyor. Yapay zekâ destekli servis asistanları, müşterilerle doğal dilde iletişim kurarak telefon üzerinden servis randevusu oluşturabilen sistemler, uzaktan teşhis, yazılım tanımlı araçlar ve siber güvenlik çözümleri teknoloji gündeminin de öne çıkıyor. Elektrikli araçlarda ise “komple değiştir” anlayışının yerini batarya teşhisi, onarımı ve yeniden kullanımı (atölye çözümleri, bağımsız batarya testleri) alıyor.
Avrupa–Çin çekişmesi: Vergi savaşından “yeni oyun kurallarına” geçiş
2026’da , en çok konuştuğumuz konu ,Avrupa Birliği ile Çin arasındaki elektrikli araç rekabetiydi. AB, Ekim 2024’ten beri uyguladığı Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergileri (marka bazlı %17, %18,8 ve %35,3) Ocak 2026’da minimum fiyat taahhüdü sistemine dönüştürmek için Çin’le uzlaşma zemini oluşturmaya başladı. Avrupa Komisyonu 12 Ocak 2026’da Çinli üreticilere yönelik “fiyat taahhüdü rehberi” yayınladı; vergilerin kaldırılması karşılığında model bazında asgari ithalat fiyatı şartı getirilmesi öngörülüyor.
Bu çekişme üç temel alanda hissediliyor :
* Korumacılık gevşedi ama rekabet bitmedi. Minimum fiyat sistemi, Çinli üreticilerin fiyatlarını zaten artırmış olması nedeniyle mevcut durumu resmileştiriyor. Sistemin olası sonuçlarından biri, Çinli üreticilerin araç başına kârını artırırken Avrupalı üreticiler üzerindeki rekabet baskısı daha istikrarlı ve kalıcı hale getirmesi. Avrupa otomotiv sektörünün özellikle maliyet yapısı ve teknolojik dönüşüm açısından Çinli rakipleri karşısındaki baskısı devam ediyor.
* Çinliler artık Avrupa tedarik zincirinin içine giriyor. Avrupalı tedarikçiler ürün portföylerini Çinli otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarına göre genişletmeye başladı. Bazı şirketler Avrupa aftermarket ürün kapsamlarını özellikle Çinli markalar için genişlettiklerini duyurdu.
* Yeni rekabet alanı: Yerel üretim ve hibrit araçlar. Ek vergilerin etkisini azaltmak isteyen Çinli üreticiler, AB içinde üretim tesisi kurmaya ve mevcut düzenlemeler kapsamında ek vergiye tabi olmayan plug-in hibrit modellere ağırlık vermeye başladı. Çinli bir markanın Macaristan’daki tesisi 2026’da deneme üretimine geçerken, Çin’den Avrupa’ya hibrit ithalatının bir dönem %892 arttığı görüldü. AB’nin bu alanı da mevcut ticaret önlemlerinin kapsamına almayı değerlendirmesi, rekabetin yeni bir cepheye taşındığına işaret ediyor.
2026’da sahne, Avrupa markalarıyla Çinli rakipler arasındaki vergi savaşının sona erip “entegre rekabet” dönemine geçildiğini gösterdi. Çinli şirketler artık Avrupa’da üretim yaparken Avrupalı tedarikçiler Çinli araçlara parça ve servis çözümleri sunuyor; taraflar aynı zamanda asgari fiyat uygulamaları konusunda müzakere yürütüyor.
2026’da batarya : Yüksek voltaj bataryasında onarım ekonomisi
Batarya teknolojileri fuarın en yoğun gündem başlıklarından biriydi. Ana mesaj ise : “Komple değiştir” dönemi yerini “teşhis et, onar ve yeniden kullan” yaklaşımına bırakıyor.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla “parçayı komple değiştir” yaklaşımının yerini, arızalı komponentin tespit edilip mümkün olduğunca onarılması ve yeniden kullanılması alıyor. Tartışmalarda batarya onarım ve yeniden kullanım atölyelerine yönelik çözümler ile bağımsız batarya sağlığı testleri dikkat çekiyor. Servis ağlarına yönelik yüksek voltaj batarya eğitimleri de bu yeni ekosistemin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
Sodyum-iyon teknolojisi vitrine çıktı
Lityuma alternatif olarak maliyet ve hammadde çeşitliliği sunan sodyum-iyon teknolojisi ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor. Çinli bir grup, start-stop uygulamalarında geleneksel akülere kıyasla 3 kat uzun ömürlü, geniş sıcaklık aralığında çalışan sodyum-iyon yardımcı akü çözümlerini sergilerken, sodyum-iyon ve lityum-iyon bazlı taşınabilir güç çözümlerini de sunmaya hazırlanıyor.
Bataryanın geleceği üç kelimede toplandı: Onarım, ikinci hayat ve geri dönüşüm.
Avrupalı oyuncular bu alanda vergi rekabeti yerine döngüsel ekonomi ile fark yaratmaya çalışıyor. Ürünler hem %30-70 daha ucuz hem de kanıtlanmış şekilde çok daha az karbon ayak izi bırakıyor. Bu, özellikle Çinli EV rekabeti karşısında Avrupa’nın öne çıkardığı stratejik bir alan olarak görülüyor.
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