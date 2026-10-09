2026’da otomotivde öne çıkan gelişmeler

Avrupalı -Çinli markalar arasındaki çe­kişme ,servis de yapay zekâ ve veri,

Otomotiv sektöründeki rekabet alanının araçların kendisinden servis ve satış sonrası ekosistemine doğru genişliyor. Yapay zekâ des­tekli servis asistanları, müşterilerle doğal dilde iletişim kurarak telefon üzerinden servis ran­devusu oluşturabilen sistemler, uzaktan teşhis, yazılım tanımlı araçlar ve siber güvenlik çö­zümleri teknoloji gündeminin de öne çıkıyor. Elektrikli araçlarda ise “komple değiştir” anla­yışının yerini batarya teşhisi, onarımı ve yeni­den kullanımı (atölye çözümleri, bağımsız ba­tarya testleri) alıyor.

Avrupa–Çin çekişmesi: Vergi savaşından “yeni oyun kurallarına” geçiş

2026’da , en çok konuştuğumuz konu ,Avru­pa Birliği ile Çin arasındaki elektrikli araç reka­betiydi. AB, Ekim 2024’ten beri uyguladığı Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergileri (marka bazlı %17, %18,8 ve %35,3) Ocak 2026’da mini­mum fiyat taahhüdü sistemine dönüştürmek için Çin’le uzlaşma zemini oluşturmaya başla­dı. Avrupa Komisyonu 12 Ocak 2026’da Çinli üreticilere yönelik “fiyat taahhüdü rehberi” ya­yınladı; vergilerin kaldırılması karşılığında mo­del bazında asgari ithalat fiyatı şartı getirilmesi öngörülüyor.

Bu çekişme üç temel alanda hissediliyor :

* Korumacılık gevşedi ama rekabet bitmedi. Minimum fiyat sistemi, Çinli üreticilerin fiyat­larını zaten artırmış olması nedeniyle mevcut durumu resmileştiriyor. Sistemin olası sonuçla­rından biri, Çinli üreticilerin araç başına kârını artırırken Avrupalı üreticiler üzerindeki reka­bet baskısı daha istikrarlı ve kalıcı hale getirme­si. Avrupa otomotiv sektörünün özellikle mali­yet yapısı ve teknolojik dönüşüm açısından Çin­li rakipleri karşısındaki baskısı devam ediyor.

* Çinliler artık Avrupa tedarik zincirinin içine giriyor. Avrupalı tedarikçiler ürün port­föylerini Çinli otomobil üreticilerinin ihtiyaç­larına göre genişletmeye başladı. Bazı şirketler Avrupa aftermarket ürün kapsamlarını özellik­le Çinli markalar için genişlettiklerini duyurdu.

* Yeni rekabet alanı: Yerel üretim ve hibrit araçlar. Ek vergilerin etkisini azaltmak isteyen Çinli üreticiler, AB içinde üretim tesisi kurma­ya ve mevcut düzenlemeler kapsamında ek ver­giye tabi olmayan plug-in hibrit modellere ağır­lık vermeye başladı. Çinli bir markanın Maca­ristan’daki tesisi 2026’da deneme üretimine geçerken, Çin’den Avrupa’ya hibrit ithalatının bir dönem %892 arttığı görüldü. AB’nin bu alanı da mevcut ticaret önlemlerinin kapsamına al­mayı değerlendirmesi, rekabetin yeni bir cep­heye taşındığına işaret ediyor.

2026’da sahne, Avrupa markalarıyla Çinli rakipler arasındaki vergi savaşının sona erip “entegre rekabet” dönemine geçildiğini gös­terdi. Çinli şirketler artık Avrupa’da üretim yaparken Avrupalı tedarikçiler Çinli araçla­ra parça ve servis çözümleri sunuyor; taraflar aynı zamanda asgari fiyat uygulamaları konu­sunda müzakere yürütüyor.

2026’da batarya : Yüksek voltaj bataryasında onarım ekonomisi

Batarya teknolojileri fuarın en yoğun gündem başlıklarından biriydi. Ana mesaj ise : “Komple değiştir” dönemi yerini “teşhis et, onar ve yeni­den kullan” yaklaşımına bırakıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla “par­çayı komple değiştir” yaklaşımının yerini, arı­zalı komponentin tespit edilip mümkün oldu­ğunca onarılması ve yeniden kullanılması alı­yor. Tartışmalarda batarya onarım ve yeniden kullanım atölyelerine yönelik çözümler ile ba­ğımsız batarya sağlığı testleri dikkat çekiyor. Servis ağlarına yönelik yüksek voltaj batarya eğitimleri de bu yeni ekosistemin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sodyum-iyon teknolojisi vitrine çıktı

Lityuma alternatif olarak maliyet ve ham­madde çeşitliliği sunan sodyum-iyon tekno­lojisi ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor. Çinli bir grup, start-stop uygulamalarında gelenek­sel akülere kıyasla 3 kat uzun ömürlü, geniş sı­caklık aralığında çalışan sodyum-iyon yardım­cı akü çözümlerini sergilerken, sodyum-iyon ve lityum-iyon bazlı taşınabilir güç çözümlerini de sunmaya hazırlanıyor.

Bataryanın geleceği üç kelimede toplandı: Onarım, ikinci hayat ve geri dönüşüm.

Avrupalı oyuncular bu alanda vergi rekabeti yerine döngüsel ekonomi ile fark yaratmaya ça­lışıyor. Ürünler hem %30-70 daha ucuz hem de kanıtlanmış şekilde çok daha az karbon ayak izi bırakıyor. Bu, özellikle Çinli EV rekabeti karşı­sında Avrupa’nın öne çıkardığı stratejik bir alan olarak görülüyor.