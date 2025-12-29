2026’da sosyal güvenlikte ne değişti? Primler, borçlanmalar, Bağ-Bur…Hepsi baştan yazıldı

Yeni yıla girerken Sosyal Güvenlik Kuru­mu’nun (SGK) yayımladığı 2026 yılına ait prim ve borçlanma tabloları, önceki yıllardan çok daha dikkatli okunmayı hak ediyor. Çünkü bu yıl sadece asgari ücrete bağlı artışlar olmadı prim oranlarında da ayrıca artışlar oldu bu ne­denle daha yüksek oranlarda artışa neden oldu!

Tabloya bakan herkes şunu söylüyor:

“Bu da artmış, bu da değişmiş, borçlanmalar uçmuş.” Gerçekten de öyle.

Önce asgari ücret: Her şeyin temeli burası

2026 yılında:

-Brüt asgari ücret 33.030 TL

-Net asgari ücret 28.075 TL

-Günlük brüt asgari ücret 1.101 TL oldu.

Bu artış ile:

-Primler,

-Borçlanmalar,

-Bağ-Kur ihyaları,

-Üst sınırlar tamamı asgari ücrete bağlı.

Prime esas üst sınır da arttı

2026’da SGK primine esas:

-Aylık üst sınır 297.270 TL (9 kat)

-Günlük üst sınır 9.909 TL

Bu ne demek?

Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli ay­lığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin da­ha fazla artması anlamına geliyor.

İşverenler: Maliyet bir kez daha arttı

2026’da asgari ücretli bir çalışanın:

-İşverene toplam maliyeti 41.535 TL

Teşvik varsa:

-2 puan teşvikle 40.214 TL

-5 puan teşvikle 39.223 TL

Ama yine de tablo net: 2026, işveren için daha pahalı bir yıl.

Esnaf ve Bağ-Kur’lular: Aylık 12 bin TL Sınırı

Bağ-Kur’da 2026 rakamları şöyle:

-Aylık asgari Bağ-Kur primi 11.808 TL

-Düzenli ödeyen için 10.156 TL

Küçük esnaf için bu rakamlar artık sadece “prim” değil, aylık sabit gider haline geldi.

Tarımda primler:

Tarımda çalışanlar için tablo ikiye ayrılıyor:

-Tarım Bağ-Kur: 11.725 TL

-2925 tarım SSK: 5.862 TL

İsteğe bağlı sigorta: Artık daha ağır

2026’da isteğe bağlı sigorta primi:

-10.899 TL

Unutmayalım:

İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur sayılıyor

Uzun vadede emeklilik statüsünü değiştirebilir

Çalışmayanlar ve GSS

Çalışmayan, güvencesi olmayanlar için: Asga­ri ücretin brüt tutarının %3’ü olan GSS primi 1 Aralıkta Brüt tutarının %6’sı ve 1 Ocak 2026’da %27 asgari ücret artışı ile 1.981 TL’ye yükseldi.

GSS’de Artış Oranı %154 oldu!

-Genel Sağlık Sigortası primi 1.981 TL

Şimdi gelelim asıl bomba kısma: Borçlanmalar

2026’da borçlanmalar konusunda tablo çok sert.

Doğum ve Yurt Dışı Borçlanması

-Oran: %27

-Oran değişmedi

-Ama brüt asgari ücret arttığı için tutar %27 yükseldi!

Askerlik, Kısmi Süre, Doktora süreleri gibi borçlanmalar %78.5 Zamlandı!

İşte asıl kırılma burada.

-Eski oran: %32

-Yeni oran: %45

Aynı süre için daha yüksek asgari ücret daha yüksek oran çifte zam yapılmış oldu.

Bağ-Kur ihyası: %65.7 zamlandı!

Bağ-Kur ihyasında tablo çok net:

-Eskiden: %34,5

-Şimdi: %45

Hem oran arttı, hem asgari ücret arttı. Sonuç: Bağ-Kur ihyası çok pahalı hale geldi.

Sonuç olarak:

2026 yılı sosyal güvenlik açısından:

-Daha pahalı

-Daha karmaşık

-Daha dikkat isteyen bir yıl.

Bu yıl borçlanma yapacak olanların iki kere düşünmesi, prim ödeyenlerin statüsünü iyi bil­mesi gerekiyor. Çünkü 2026’da sosyal güvenlik­te kazananlar, rakamları bilenler olacak.