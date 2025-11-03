Orta Vadeli Program ile çerçevesi belirle­nen ve Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Tamamlayıcı Emek­lilik Sistemi (TES), 2026 yılının 1 Nisan – 30 Hazi­ran tarihleri arasında yü­rürlüğe girecek. Yeni sis­tem, yaklaşık 20 milyon 382 bin çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Çalışanların ma­aşlarından %3, işverenlerden de %3 oranında katkı yapılacak. Ya­ni toplamda brüt maaşın %6’sı ka­dar bir kesintiyle uzun vadeli bir emeklilik fonu oluşturulacak.

Kimleri kapsıyor?

Düzenleme, hem özel sektörde­ki SSK (4A) sigortalı çalışanları hem de kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsa­yacak. Bu da Türkiye’de aktif ça­lışan nüfusun neredeyse tamamı­nın sisteme dâhil olacağı anlamı­na geliyor. Yaklaşık 17 milyon özel sektör çalışanı ve 3,4 milyon kamu görevlisi, maaşlarından otomatik kesintiyle sisteme katılacak.

Bugünkü maaşlar üzerinden ne kadar kesinti olacak?

-2025 yılı için asgari ücretin brüt tutarı 26.005,50 TL.

-Türkiye’de ortalama brüt ka­zançlar ise bugün 35 bin TL civa­rında.

-Bu durumda, asgari ücretli bir çalışanın maaşından her ay yakla­şık 1.560 lira,

-Ortalama gelir düzeyindeki bir çalışanın maaşından ise 2.100 lira civarında kesinti yapılacak.

-Bu tutarlar, çalışandan %3, iş­verenden %3 olmak üzere toplam %6 oranında fona aktarılacak.

kBu hesaplamalar 2025 yılı ra­kamlarıyla bugünkü koşullar üze­rinden yapılmıştır. Ancak siste­min 2026 Nisan–Haziran döne­minde devreye gireceği göz önüne alındığında, asgari ücrette ve or­talama brüt kazançlarda yaşana­cak artışlarla bu kesinti tutarla­rının da yükseleceğini söylemek mümkün. Gerçek fon büyüklüğü, bugünkü hesaplamaların çok daha üzerinde olacaktır.

Fonun büyüklüğü ne olacak?

-Ortalama 35.000 TL brüt ma­aş ve 20,38 milyon çalışan üzerin­den yapılan hesaplamaya göre:

-Aylık fon girişi: yaklaşık 42,8 milyar TL

-Yıllık fon hacmi: yaklaşık 513 milyar TL

-10 yılda (getiri hariç): 5,1 tril­yon TL

-20 yılda (getiri hariç): 10,2 trilyon TL

Bugünkü döviz kuru olan 1 do­lar = 42 TL baz alındığında bu tu­tarlar:

-10 yılda: yaklaşık 122 milyar dolar

-20 yılda: yaklaşık 244 milyar dolar

Ücretlerdeki artışlar ve fon ge­tirileri dikkate alındığında, bu bü­yüklüklerin ilerleyen yıllarda çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. TES, Türkiye ekono­misinde bugüne kadar oluşturula­cak en büyük uzun vadeli iç tasar­ruf havuzlarından biri olma po­tansiyeli taşıyor.

Fon nasıl işleyecek, kim yönetecek?

Tamamlayıcı Emeklilik Siste­mi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız işleyecek bir mo­del olarak planlanıyor. Fonların, lisanslı portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi; katılımcı­ların birikimlerini kendi adlarına açılacak bireysel hesaplarda izle­yebilmesi öngörülüyor. Yatırım­ların tahvil, hisse senedi, altyapı projeleri ve uzun vadeli finans­man araçlarında değerlendirilme­si bekleniyor. Amaç, hem bireysel emeklilik gelirini artırmak hem de ekonomiye uzun vadeli bir kay­nak kazandırmak.

Ne zaman ve hangi koşullarda ödeme yapılacak?

Sistemin temel ilkesi, uzun va­deli birikim.

Katılımcıların en az 10 yıl sis­temde kalmaları ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş 1/5/2008 sonra­sında sigortalı olanların ise 58-65 yaş şartlarını sağlamaları gereke­cek. Bu koşullar oluştuğunda TES birikimleri, SGK emekli maaşına ek gelir olarak ödenecek.

Doğum, evlilik, askerlik, hasta­lık gibi özel durumlarda birikimle­rin bir kısmının erken çekilmesi­ne ilişkin düzenlemeler henüz net­leşmedi. Bu tür esnekliklerin olup olmayacağı, yasa taslağı ortaya çı­kıp Resmî Gazete’de yayımlandı­ğında kesinleşecek. Uygulamanın detaylarını, taslağın son hâli açık­landığında öğrenmiş olacağız.

Gerçekçi beklenti: “İkinci bir emeklilik” değil, ek gelir desteği

Sistem kamuoyunda “ikin­ci emeklilik” olarak tanımlanı­yor; ancak bu ifade beklentiyi faz­la yükseltebilir. TES’ten alına­cak aylıklar, SGK veya Bağ-Kur emekli maaşlarına eşdeğer düzey­de olmayacak. Bugün Türkiye’de emekli aylıkları zaten düşük.

Yeni sistem, bu maaşlara bir miktar katkı sunabilir; ancak bu katkının emekli maaşının %10– 20’si civarında olması bekleni­yor. Yani bugün 20.000 TL emekli maaşı alan bir kişi, TES’ten 2.000 ila 4.000 TL civarında bir ek gelir alabilecek. Bu nedenle TES, tam anlamıyla ikinci bir emeklilik de­ğil; mevcut emekli maaşlarını kıs­men destekleyen ek bir tasarruf mekanizması olacak. Çalışanlar sisteme girerken büyük beklen­tiler taşımamalı; çünkü bu sis­tem, bugünkü düşük emekli ma­aşlarının yerine yeni bir emek­lilik düzeyi getirmeyecek. Ama doğru yönetildiğinde, ilerleyen yıllarda emeklilik gelirine bir destek sağlayabilir.

Çalışan, işveren ve ekonomi üzerindeki etkiler

-Çalışan açısından: Net ma­aşta %3’lük bir kesinti olacak, ancak uzun vadede ikinci bir ge­lir desteği sağlanacak.

-İşveren açısından: %3’lük katkı, özellikle küçük işletme­ler için yeni bir maliyet unsuru oluşturacak.

-Ekonomi açısından: 10 yılda 5 trilyon TL’yi aşan fon, sermaye piyasalarına derinlik kazandıra­cak ve Türkiye’nin tasarruf ora­nını kalıcı biçimde artıracak.

Sonuç: Büyük fon, büyük sorumluluk

Tamamlayıcı Emeklilik Siste­mi, Türkiye’nin emeklilik yapı­sında ikinci basamak olarak ta­nımlanıyor.

lAmaç, bireylerin emeklilik döneminde gelirlerini güçlen­dirmek ve ülke tasarruf oranla­rını artırmak. Kısa vadede çalı­şanlar için küçük bir kesinti an­lamına gelse de, uzun vadede bu sistemin Türkiye ekonomisi­nin dayanıklılığını artıracak bir tasarruf reformu olması bekle­niyor.

Ancak sistemin başarısı, fon yönetiminin şeffaflığı, katı­lımcı güveni ve mali disiplin­le doğrudan bağlantılı olacak.

2026 yılının 1 Nisan – 30 Ha­ziran döneminde başlayacak Ta­mamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye’nin sosyal güvenlik ya­pısında yeni bir sayfa açacak. Yasa taslağı ortaya çıkıp Resmî Gazete’de yayımlandığında tüm detaylar netleşecek; 2026’da yü­rürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 20 milyon ça­lışanın maaşından %6 kesintiy­le dev bir fon oluşturacak. Ancak bu fon, “ikinci bir emeklilik” de­ğil, mevcut maaşlara ek bir des­tek olacak.