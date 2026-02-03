2026’da yönetim kurulları da dönüşmek zorunda

Şirketlerimiz 2026 ve sonrası için strateji geliştirirken bugün üç kritik gelişmeyi göz önüne almak zorunda: AB’nin Hindistan ve Mercosur ile yaptığı STA’lar, FDI akışları­nın yön değiştirmesi ve yeni değer zincirle­ri, Agentic AI ile gelen iş modeli ve organi­zasyon kırılması.

Avrupa Birliği – Hindistan ve Mercosur STA’ları: görünmeyen rekabet

AB’nin Hindistan ve Mercosur ile ilerletti­ği serbest ticaret anlaşmaları Türkiye için salt diplomatik bir gelişme değil; doğrudan rekabet koşullarını değiştiren bir kırılma. Türkiye, Gümrük Birliği nedeniyle AB’nin üçüncü ülke­lerle yaptığı STA’ların tarafı oluyor, fakat aynı ayrıcalıklara sahip olamıyoruz. Bu ne demek?

Hintli, Brezilyalı, Arjantinli üretici AB paza­rına daha avantajlı girerken, Türk üreticisi aynı pazarda görece dezavantajlı hale geliyor. Oto­motivden tekstile, kimyadan makinaya kadar birçok sektörde rekabet parametreleri sessiz­ce değişiyor. Bu konu artık sadece icranın değil, sonuçları itibariyle doğrudan Yönetim Kuru­lu’nun konusu.

FDI akışları ve yeni değer zincirleri: Harita yeniden çiziliyor

Doğrudan yabancı yatırımlarda küresel sis­tem “friend-shoring”, “near-shoring”, “blo­c-shoring” eksenine kaydı. Yabancı doğrudan yatırımlar artık ucuz işgücüne değil; jeopoli­tik uyuma, tedarik güvenliğine ve bölgesel bloklara göre akıyor. Türkiye burada hem risk hem fırsat taşıyor. Avrupa için üretim üssü ol­ma potansiyelimiz artarken, aynı zamanda Hin­distan, Meksika, Polonya, Vietnam gibi ülkeler­le aynı ligde yarışıyoruz. Bu yeni düzende soru şu: Şirketiniz mevcut değer zincirinin neresin­de ve yeni kurulacak değer zincirinde nere­de olmalı?

Bu, fizibilite ya da teşvik konusu değil; stra­tejik konumlanma konusu.

Agentic AI: İş modeli ve organizasyon mimarisi kırılıyor

Yapay zekâ artık süreçleri hızlandırmıyor; iş modellerini yeniden tanımlıyor. Agentic AI ile birlikte:

* Müşteriyle teması olan süreçler otonom hale geliyor

* Karar mekanizmaları algoritmik hale geli­yor

* Organizasyon şemaları anlamını yitiriyor

Bugün birçok şirket ERP dönüşümü konu­şurken, aslında çok daha büyük bir dönüşüm kapıda: İnsan merkezli organizasyondan, or­kestrasyon merkezli organizasyona geçiş.

Soru şu: Bu değişim sizin iş modelinizi nere­den kıracak?

Yönetim Kurulları ne konuşuyor, ne konuşmalı?

Pek çok Yönetim Kurulu hâlâ operasyon, büt­çe sapmaları, mali tablolar, denetim bulguları konuşuyor. Bunlar elbette önemli. Ancak bun­lar geleceği kuran başlıklar değil, geçmişi açıklayan başlıklar.

Bugün Yönetim Kurullarında şunları tartış­malıyız:

* Şirketimiz AB’nin yeni STA mimarisinde nerede kalacak?

* Yeni FDI ve değer zinciri düzeninde nasıl pozisyon alacağız?

* Agentic AI iş modelimizi nereden bozacak ve biz buna nasıl hazırlanacağız?

Bu sorular sorulmuyorsa, Yönetim Kurulu görevini eksik yapıyor demektir.

Bağımsız üyelere düşen rol değişiyor

Ülkemizde çok kıymetli bağımsız üye profil­leri var. Büyük kısmı operasyon, finans, dene­tim geçmişinden geliyor. Bu tecrübe paha biçi­lemez. Ancak bugünün ihtiyacı bu değil.

Bugün ihtiyaç duyulan bağımsız üye profili:

* Küresel ticaret mimarisini okuyabilen

* Değer zinciri dönüşümlerini anlayabilen

* Yapay zekânın iş modeline etkisini kavra­yabilen

* Yönetim Kurulu gündemini stratejik gele­ceğe taşıyabilen

Yani klasik anlamda “denetleyen” değil, gele­ceği tartıştıran bağımsız üye.

Strateji artık bugünü değil, yakın geleceği anlamakla yazılıyor

Strateji geçmiş performans analizinden çık­mıyor. Strateji, dünyanın gideceği yönü oku­yabilenler tarafından yazılıyor. AB-Hindis­tan STA’sı, FDI kaymaları ve Agentic AI… Bu üç başlık, önümüzdeki 5 yıl içinde birçok sek­törde liderleri ve geride kalanları belirleyecek. Bu başlıkları bugün Yönetim Kurullarında ko­nuşmuyorsak, yarın konuşmak için geç kalmış olacağız.