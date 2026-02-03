2026’da yönetim kurulları da dönüşmek zorunda
Şirketlerimiz 2026 ve sonrası için strateji geliştirirken bugün üç kritik gelişmeyi göz önüne almak zorunda: AB’nin Hindistan ve Mercosur ile yaptığı STA’lar, FDI akışlarının yön değiştirmesi ve yeni değer zincirleri, Agentic AI ile gelen iş modeli ve organizasyon kırılması.
Avrupa Birliği – Hindistan ve Mercosur STA’ları: görünmeyen rekabet
AB’nin Hindistan ve Mercosur ile ilerlettiği serbest ticaret anlaşmaları Türkiye için salt diplomatik bir gelişme değil; doğrudan rekabet koşullarını değiştiren bir kırılma. Türkiye, Gümrük Birliği nedeniyle AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı STA’ların tarafı oluyor, fakat aynı ayrıcalıklara sahip olamıyoruz. Bu ne demek?
Hintli, Brezilyalı, Arjantinli üretici AB pazarına daha avantajlı girerken, Türk üreticisi aynı pazarda görece dezavantajlı hale geliyor. Otomotivden tekstile, kimyadan makinaya kadar birçok sektörde rekabet parametreleri sessizce değişiyor. Bu konu artık sadece icranın değil, sonuçları itibariyle doğrudan Yönetim Kurulu’nun konusu.
FDI akışları ve yeni değer zincirleri: Harita yeniden çiziliyor
Doğrudan yabancı yatırımlarda küresel sistem “friend-shoring”, “near-shoring”, “bloc-shoring” eksenine kaydı. Yabancı doğrudan yatırımlar artık ucuz işgücüne değil; jeopolitik uyuma, tedarik güvenliğine ve bölgesel bloklara göre akıyor. Türkiye burada hem risk hem fırsat taşıyor. Avrupa için üretim üssü olma potansiyelimiz artarken, aynı zamanda Hindistan, Meksika, Polonya, Vietnam gibi ülkelerle aynı ligde yarışıyoruz. Bu yeni düzende soru şu: Şirketiniz mevcut değer zincirinin neresinde ve yeni kurulacak değer zincirinde nerede olmalı?
Bu, fizibilite ya da teşvik konusu değil; stratejik konumlanma konusu.
Agentic AI: İş modeli ve organizasyon mimarisi kırılıyor
Yapay zekâ artık süreçleri hızlandırmıyor; iş modellerini yeniden tanımlıyor. Agentic AI ile birlikte:
* Müşteriyle teması olan süreçler otonom hale geliyor
* Karar mekanizmaları algoritmik hale geliyor
* Organizasyon şemaları anlamını yitiriyor
Bugün birçok şirket ERP dönüşümü konuşurken, aslında çok daha büyük bir dönüşüm kapıda: İnsan merkezli organizasyondan, orkestrasyon merkezli organizasyona geçiş.
Soru şu: Bu değişim sizin iş modelinizi nereden kıracak?
Yönetim Kurulları ne konuşuyor, ne konuşmalı?
Pek çok Yönetim Kurulu hâlâ operasyon, bütçe sapmaları, mali tablolar, denetim bulguları konuşuyor. Bunlar elbette önemli. Ancak bunlar geleceği kuran başlıklar değil, geçmişi açıklayan başlıklar.
Bugün Yönetim Kurullarında şunları tartışmalıyız:
* Şirketimiz AB’nin yeni STA mimarisinde nerede kalacak?
* Yeni FDI ve değer zinciri düzeninde nasıl pozisyon alacağız?
* Agentic AI iş modelimizi nereden bozacak ve biz buna nasıl hazırlanacağız?
Bu sorular sorulmuyorsa, Yönetim Kurulu görevini eksik yapıyor demektir.
Bağımsız üyelere düşen rol değişiyor
Ülkemizde çok kıymetli bağımsız üye profilleri var. Büyük kısmı operasyon, finans, denetim geçmişinden geliyor. Bu tecrübe paha biçilemez. Ancak bugünün ihtiyacı bu değil.
Bugün ihtiyaç duyulan bağımsız üye profili:
* Küresel ticaret mimarisini okuyabilen
* Değer zinciri dönüşümlerini anlayabilen
* Yapay zekânın iş modeline etkisini kavrayabilen
* Yönetim Kurulu gündemini stratejik geleceğe taşıyabilen
Yani klasik anlamda “denetleyen” değil, geleceği tartıştıran bağımsız üye.
Strateji artık bugünü değil, yakın geleceği anlamakla yazılıyor
Strateji geçmiş performans analizinden çıkmıyor. Strateji, dünyanın gideceği yönü okuyabilenler tarafından yazılıyor. AB-Hindistan STA’sı, FDI kaymaları ve Agentic AI… Bu üç başlık, önümüzdeki 5 yıl içinde birçok sektörde liderleri ve geride kalanları belirleyecek. Bu başlıkları bugün Yönetim Kurullarında konuşmuyorsak, yarın konuşmak için geç kalmış olacağız.
|Borsa
|13.620,95
|-1,57 %
|Dolar
|43,4554
|-0,04 %
|Euro
|51,2776
|-0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1789
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.534,39
|0,47 %
|Altın (ONS)
|4.663,64
|0,23 %
|Brent
|66,3500
|0,12 %