2026’e girerken emeklilik, borçlanma, asgari ücret ve zam beklentileri

2025-2026 yılı, sosyal güven­lik sisteminde hem çalışanlar hem de emekliliğini planlayanlar açısından kritik bir dönüm nok­tası olacak.

Zira 2026 itibarıyla bazı borç­lanma oranları artacak, bazı ka­lemlerde ise mevcut oranlar ko­runacak. Ancak tüm borçlanma­lar asgari ücrete yapılacak zam oranında ayrıca artacak.

Bu değişiklikler, özellikle prim günü eksik olan sigortalılar açı­sından emeklilik maliyetini doğ­rudan etkileyecek.

Prim gün sayısı az olanlar için 5510 Sayılı Kanun’un 41’inci maddesi ne diyor?

Emeklilikte prim gün sayısı az olan herkes SGK’ya bir miktar para vereyim gün alayım şeklin­de borçlanma yapamıyor. Borç­lanma yapmak isteyenlerin aşa­ğıda belirtilen süreler için öde­me yaparak prim günü satın alma hakları vardır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu­nu’nun 41’inci maddesi, sigorta­lılara geçmişte sigortasız geçen belirli süreleri “borçlanma” yo­luyla emeklilik primine dahil et­me hakkı tanıyor.

Bu madde kapsamında doğum, askerlik, eğitim, tutukluluk, grev, kısmi çalışma gibi süreler, yazılı talep ve prim ödemesiyle emekliliğe sayılabiliyor.

Borçlanma tutarı, sigortalının kendi belirleyeceği günlük ka­zanç üzerinden hesaplanıyor ve bu kazanç üzerinden %32 ora­nında prim ödeniyor.

Ancak 2026 itibarıy­la bu oran bazı borçlan­ma türleri için %45’e çıkarılacak.

Eksik günü olanlar hangi süreleri borçlanabilir?

Prim günü eksik olan çalışanlar veya emek­lilik yaşını öne çekmek isteyenler, bazı süreleri borçla­narak prim gün sayılarını artıra­bilirler.

41’inci maddeye göre borçla­nılabilecek başlıca süreler şun­lardır:

1- Doğum borçlanması:

Sigortalı kadının, doğum­dan sonra iki yıllık süreyi geç­memek kaydıyla, üç doğuma ka­dar çalışmadığı ve çocuğunun yaşadığı süreleri kapsar.

Oran %32 olup, 2026’da değiş­meyecek.

Ancak asgari ücret artışıyla tutar yükselecektir.

2- Askerlik borçlanması:

Er, erbaş veya yedek su­bay okulunda geçen süreler borçlanılabilir.

Oran %32’den %45’e çıkacak. Ayrıca Asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.

3 Aylıksız izin süreleri:

Kamu görevlilerinin per­sonel mevzuatına göre kullan­dıkları aylıksız izinler.

4- Eğitim süreleri:

Sigortalı olmadan dok­tora yapanların veya tıpta uz­manlık eğitimi görenlerin bu sü­releri.

Aynı şekilde avukatlık stajın­da geçen süreler de borçlanıla­bilir.

Oran %32’den %45’e çıkacak.

5- Tutukluluk veya gözaltı süreleri:

Herhangi bir suçtan tutukla­nan veya gözaltına alınıp daha sonra beraat eden kişilerin bu süreleri.

Oran %32’den %45’e çıkacak.

6- Grev ve lokavt süreleri:

Çalışılmayan bu dönem­ler de borçlanma kapsamında­dır.

7- Kısmi süreli (part-time) çalışanların eksik gün­leri:

25 Şubat 2011 sonrası kısmi süreli çalışanların eksik günleri borçlanılabilir.

Eğer bu süreler için genel sağ­lık sigortası primi ödenmiş­se, borçlanma oranı %32 yerine %20 olarak uygulanır.

8- Yurtdışı borçlanması:

Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen çalışma, iş­sizlik veya ev hanımlığı süreleri borçlanılabilir.

Oran zaten %45 olup, 2026’da değişmeyecek.

9- Bağkur ihyası:

Borçlanmadan farklıdır; Bağkur sigortalılığının yeniden canlandırılması anlamına gelir.

2025’te %34,5, 2026 itibarıyla %45 oranı uygulanacak.

Oran Artışı: %13 puan mı, %41 maliyet mi?

2026’da yürürlüğe girecek oran değişikliği, kağıt üzerin­de %13 puanlık artış gibi görün­se de,

gerçekte borçlanma tutarına etkisi yaklaşık %41 oranında bir maliyet farkı yaratacak.

Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir askerlik borçlanması, oran değiştikten sonra yaklaşık 141.000 TL olacak.

Ancak tablo burada bitmiyor.

Çünkü 2026 yılı başında asgari ücretin de %25 civarında artması bekleniyor.

Borçlanma tutarları asgari üc­rete endeksli olduğu için, bu artış da doğrudan tutara yansıyacak.

Yani oran farkı (%41) ve asgari ücret artışı tahmini (%25) (daha yüksek olabilir!) birlikte düşü­nüldüğünde, toplam artış şu şe­kilde hesaplanıyor:

%41 + %25 + (%41 x %25) = yak­laşık %78.

Bu da şu anlama geliyor:

Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir borçlanma, 2026 başında yak­laşık 178.000 TL civarına çıka­cak.

Dolayısıyla, 2025 yılı içinde yapılacak borçlanma başvuru­ları yalnızca zaman değil, yak­laşık %78 maliyet avantajı da sağlayacak.

Neden 31 Aralık 2025’e kadar başvuru önemli?

2025 yılı bitmeden borçlanma veya ihya başvurusunda bulunan sigortalılar, bugünkü oranları sa­bitleyebilir.

Bu sayede 2026’da yürürlüğe girecek yüksek oranlardan etki­lenmeden, daha düşük maliyetle prim ödeme hakkı kazanırlar.

-Oranı artacak borçlanmalar (%32 - %45) için erken başvuru, 13 puanlık farkı ortadan kaldırır.

Bu farkın ödemeye yansıması ise yaklaşık %41 maliyet artışını engeller.

-Asgari ücrette beklenen tah­mini %25 artış (daha yüksek oranda artış olabilir!) da hesaba katıldığında, 2026’da yapılacak borçlanmalarda yaklaşık %78 daha fazla ödeme gerekecek.

-Doğum ve yurtdışı borçlan­maları oran açısından sabit kal­sa da, asgari ücret artışı nedeniy­le tutar yükselmeden işlem yap­mak avantajlıdır.

-Bağkur İhyası için de bu­günkü %34,5 oranı sabitlemek, 2026’daki artıştan korunma an­lamına gelir.

Enflasyon, asgari ücret ve emeklilik dengesi

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için açıkladığı enflasyon beklenti­si %31–33 aralığında.

Bu tahmine göre:

-Enflasyon %32 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,10,

Memur ve memur emeklilerine %19,57 artış yapılacak.

-Enflasyon %33 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,98,

Memur ve memur emeklilerine %20,49 zam uygulanacak.

Bu oranlara göre, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı 2025 so­nunda yaklaşık 19.250 TL seviye­sine ulaşacak.

Asgari ücrette ise %25 civarında artış bekleniyor. Bu durumda as­gari ücret 27.500 TL civarına, kı­dem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına bağlı olarak yak­laşık 64.950 TL seviyesine çıkacak gibi gözüküyor.

Tabi bu rakamlar kesin değil sadece enflasyon verilerine gö­re bizim tahmin ettiğimiz rakam­lardır.Asgari ücret Aralık ayı so­nunda, emekli aylıklarına uygu­lanacak enflasyon farkı ise 2026 Ocak ayında resmi açıklama ile belli olacak.

Emeklilik zamanlaması: 2025 mi, 2026 mı?

Emekliliğini 2026 yılına bıra­kanlar için maaşlarda ortalama %2–3, en fazla %5 civarında bir düşüş bekleniyor.

Bu fark, güncelleme katsayısı ve yıllık büyüme oranı farkından kay­naklanacak. Dolayısıyla, emeklili­ğe hak kazanmış olanlar açısından 2025 yılı içinde başvuru yapmak, maaş yönünden hâlâ daha avan­tajlı ancak bu durum kişilerin özel durumuna göre değişiklik göstere­bilir.