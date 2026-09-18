2026’nın büyük sürprizi: Faiz indirimi beklerken faiz artırımı geldi
2026 yılına girerken finans piyasalarının üzerinde büyük ölçüde uzlaştığı bir senaryo vardı: Enflasyon yavaşlayacak, merkez bankaları üzerindeki baskı azalacak ve dünya yeniden faiz indirimlerini konuşmaya başlayacaktı.
Takvim eylül ayını gösterdiğinde ise karşımızda bambaşka bir tablo var.
Amerikan Merkez Bankası Fed, 16 Eylül’deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına çıkardı. Üstelik bu karar, üç yılı aşkın sürenin ardından gelen ilk faiz artırımı oldu.
Bence asıl önemli olan 25 baz puanlık artışın kendisi değil. Önemli olan, dünyanın birkaç ay içinde nasıl olup da faiz indirimini tartışırken yeniden faiz artırımını konuşur hale geldiği.
Çünkü bu değişim bize küresel ekonominin yeni gerçeği hakkında önemli bir şey söylüyor:
Enflasyonla mücadele henüz kazanılmış değil.
Hesapları bozan enerji oldu
Merkez bankalarının son birkaç yıldaki en büyük beklentisi enflasyonun kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasıydı. Ancak ekonomi bazen merkez bankalarının modellerine göre hareket etmiyor.
Jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarını yeniden dünya ekonomisinin merkezine taşıdı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması yalnızca benzin istasyonlarındaki rakamların değişmesi anlamına gelmiyor.Petrol aynı zamanda taşımacılık demek. Gübre demek. Plastik demek. Havayolu demek. Kimya sanayisi demek. Üretim maliyeti demek.
Dolayısıyla petrol fiyatındaki kalıcı yükseliş, ekonominin hemen her noktasına yayılan yeni bir maliyet dalgası yaratıyor.
Nitekim Fed de son açıklamasında enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu açık biçimde vurguladı. Yeni ekonomik projeksiyonlarda 2026 yılı PCE enflasyon beklentisi yüzde 3,7 seviyesine yükselirken, politika yapıcıların medyan tahmini yıl bitmeden bir faiz artırımına daha işaret ediyor. Bu nedenle bugün yaşadığımız gelişmeyi yalnızca bir Fed kararı olarak okumamak gerekiyor. Asıl mesele, dünya ekonomisinin birkaç yıl önce kurtulduğunu düşündüğü bir probleme yeniden dönüyor olması.
Eski reçete bu kez yeterli olmayabilir
Burada daha zor bir problem var. Eğer enflasyon yalnızca güçlü tüketimden kaynaklansaydı merkez bankalarının işi nispeten kolay olurdu. Faizi artırırsınız, kredi talebi azalır, tüketim yavaşlar ve fiyat baskısı zaman içinde geriler.
Peki enflasyonun kaynağı petrolse? Faizi artırarak petrol üretemezsiniz. Faizi artırarak Hürmüz Boğazı’nı genişletemezsiniz. Faizi artırarak enerji taşıma yollarını güvenli hale getiremezsiniz.
İşte önümüzdeki dönemde merkez bankalarının karşı karşıya kalabileceği temel ikilem burada.
Enflasyonu kontrol etmek için faizleri yüksek tutmaları gerekiyor. Ancak yüksek faiz aynı zamanda yatırımları, konut piyasasını, şirket finansmanını ve ekonomik büyümeyi baskılıyor.
Başka bir ifadeyle dünya ekonomisi yeniden çok tehlikeli bir denkleme yaklaşıyor:
Yüksek enerji maliyeti + yüksek faiz + yüksek borç.
Bu üçlü uzun süre devam ederse, yalnızca finans piyasalarının değil devlet bütçelerinin de dengesi değişebilir.
Borç artık daha pahalı
ABD açısından mesele daha da önemli. Uzun yıllar boyunca düşük faiz sayesinde devasa kamu borcu görece rahat biçimde çevrilebildi. Ancak faizlerin yüksek kaldığı bir dünyada aynı borcun maliyeti çok daha ağır.
Nitekim Fed kararının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam yalnızca tahvil yatırımcılarını ilgilendirmiyor.
ABD’nin borçlanma maliyetinden mortgage faizlerine, şirketlerin finansman giderlerinden gelişmekte olan ülkelere giden sermayeye kadar küresel finans sisteminin önemli bir bölümü Amerikan tahvil faizleri üzerinden fiyatlanıyor.
Dolayısıyla Fed’in faiz artırması Washington’da alınan yerel bir karar değil. İstanbul’daki yatırımcıyı da, Frankfurt’taki şirketi de, Tokyo’daki bankayı da ilgilendiriyor.
Peki dolar ve altın neden birlikte güçlü kalabiliyor?
Normal şartlarda faizlerin yükseldiği dönemlerde doların güçlenmesi, altının ise baskı altında kalması beklenir. Ancak bugün ilginç bir tablo görüyoruz. Fed kararının ardından dolar güçlenirken altın kısa süreli gerilemenin ardından yeniden 4.300 doların üzerine çıktı.
Bence bu görüntü finans piyasalarının içinde bulunduğu ruh halini çok iyi anlatıyor. Bir tarafta yüksek faiz nedeniyle dolara yönelim var.Diğer tarafta ise jeopolitik riskler, yüksek kamu borçları ve enflasyon endişesi nedeniyle altına talep devam ediyor.
Yani yatırımcı yalnızca getiri aramıyor. Aynı zamanda güvenli liman arıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemin en önemli kavramlarından biri muhtemelen “belirsizlik primi” olacak.
2026’nın asıl sürprizi
Yılın başında piyasalarda hâkim olan hikâye oldukça basitti.
Enflasyon düşecek.
Fed faiz indirecek.
Tahvil faizleri gerileyecek.
Riskli varlıklar bundan faydalanacak.
Bugün ise bu hikâyenin önemli bölümü yeniden yazılıyor.
Fed üç yılı aşkın aradan sonra faiz artırdı. Üstelik bunun son artırım olmayabileceğinin sinyalini de verdi. Belki de 2026’nın finans piyasalarına verdiği en önemli ders şu:
Ekonomide hiçbir senaryo sonsuza kadar geçerli değildir. Bazen bir savaş, bazen bir petrol fiyatı, bazen bir ticaret kararı bütün modelleri birkaç ay içerisinde değiştirebilir.
Bu nedenle bundan sonra piyasaların soracağı soru artık “Fed faizleri ne zaman indirecek?” olmayabilir.
Yeni soru şu olabilir:
Fed faizleri ne kadar daha artırmak zorunda kalacak?
Ve daha önemlisi:
Dünya ekonomisi yüksek enerji fiyatları ile yüksek faizlerin aynı anda yaşandığı bir dönemi ne kadar taşıyabilir?
Sanırım önümüzdeki ayların küresel ekonomideki asıl tartışması tam da bu olacak.
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