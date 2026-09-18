2026’nın büyük sürprizi: Faiz indirimi beklerken faiz artırımı geldi

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2026 yılına girer­ken finans piya­salarının üzerinde büyük ölçüde uz­laştığı bir senaryo vardı: Enflasyon ya­vaşlayacak, merkez bankaları üzerinde­ki baskı azalacak ve dünya yeniden fa­iz indirimlerini ko­nuşmaya başlaya­caktı.

Takvim eylül ayını gösterdi­ğinde ise karşımızda bambaş­ka bir tablo var.

Amerikan Merkez Bankası Fed, 16 Eylül’deki toplantısın­da politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 ara­lığına çıkardı. Üstelik bu karar, üç yılı aşkın sürenin ardından gelen ilk faiz artırımı oldu.

Bence asıl önemli olan 25 baz puanlık artışın kendisi de­ğil. Önemli olan, dünyanın bir­kaç ay içinde nasıl olup da faiz indirimini tartışırken yeniden faiz artırımını konuşur hale geldiği.

Çünkü bu değişim bize kü­resel ekonominin yeni gerçeği hakkında önemli bir şey söy­lüyor:

Enflasyonla mücadele he­nüz kazanılmış değil.

Hesapları bozan enerji oldu

Merkez bankalarının son birkaç yıldaki en büyük bek­lentisi enflasyonun kademe­li olarak yüzde 2 hedefine yak­laşmasıydı. Ancak ekonomi bazen merkez bankalarının modellerine göre hareket et­miyor.

Jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarını yeniden dünya eko­nomisinin merkezine taşıdı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması yalnızca ben­zin istasyonlarındaki rakam­ların değişmesi anlamına gel­miyor.Petrol aynı zamanda taşımacılık demek. Gübre de­mek. Plastik demek. Havayolu demek. Kimya sanayisi demek. Üretim maliyeti demek.

Dolayısıyla petrol fiyatında­ki kalıcı yükseliş, ekonominin hemen her noktasına yayılan yeni bir maliyet dalgası yara­tıyor.

Nitekim Fed de son açıkla­masında enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu açık biçimde vurguladı. Yeni ekonomik pro­jeksiyonlarda 2026 yılı PCE enflasyon beklentisi yüzde 3,7 seviyesine yükselirken, politi­ka yapıcıların medyan tahmini yıl bitmeden bir faiz artırımına daha işaret ediyor. Bu nedenle bugün yaşadığımız gelişmeyi yalnızca bir Fed kararı olarak okumamak gerekiyor. Asıl me­sele, dünya ekonomisinin bir­kaç yıl önce kurtulduğunu dü­şündüğü bir probleme yeniden dönüyor olması.

Eski reçete bu kez yeterli olmayabilir

Burada daha zor bir prob­lem var. Eğer enflasyon yalnız­ca güçlü tüketimden kaynak­lansaydı merkez bankalarının işi nispeten kolay olurdu. Faizi artırırsınız, kredi talebi azalır, tüketim yavaşlar ve fiyat bas­kısı zaman içinde geriler.

Peki enflasyonun kaynağı petrolse? Faizi artırarak petrol üretemezsiniz. Faizi artırarak Hürmüz Boğazı’nı genişlete­mezsiniz. Faizi artırarak ener­ji taşıma yollarını güvenli hale getiremezsiniz.

İşte önümüzdeki dönem­de merkez bankalarının karşı karşıya kalabileceği temel iki­lem burada.

Enflasyonu kontrol etmek için faizleri yüksek tutmaları gerekiyor. Ancak yüksek faiz aynı zamanda yatırımları, ko­nut piyasasını, şirket finans­manını ve ekonomik büyümeyi baskılıyor.

Başka bir ifadeyle dünya ekonomisi yeniden çok tehli­keli bir denkleme yaklaşıyor:

Yüksek enerji maliyeti + yük­sek faiz + yüksek borç.

Bu üçlü uzun süre devam ederse, yalnızca finans piyasa­larının değil devlet bütçeleri­nin de dengesi değişebilir.

Borç artık daha pahalı

ABD açısından mesele da­ha da önemli. Uzun yıllar bo­yunca düşük faiz sayesinde devasa kamu borcu görece ra­hat biçimde çevrilebildi. An­cak faizlerin yüksek kaldığı bir dünyada aynı borcun maliyeti çok daha ağır.

Nitekim Fed kararının ar­dından ABD 10 yıllık tahvil fa­izi yüzde 5 seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam yalnızca tahvil yatırımcılarını ilgilen­dirmiyor.

ABD’nin borçlanma mali­yetinden mortgage faizlerine, şirketlerin finansman giderle­rinden gelişmekte olan ülkele­re giden sermayeye kadar kü­resel finans sisteminin önem­li bir bölümü Amerikan tahvil faizleri üzerinden fiyatlanıyor.

Dolayısıyla Fed’in faiz ar­tırması Washington’da alı­nan yerel bir karar değil. İstan­bul’daki yatırımcıyı da, Frank­furt’taki şirketi de, Tokyo’daki bankayı da ilgilendiriyor.

Peki dolar ve altın neden bir­likte güçlü kalabiliyor?

Normal şartlarda faizlerin yükseldiği dönemlerde doların güçlenmesi, altının ise baskı altında kalması beklenir. An­cak bugün ilginç bir tablo gö­rüyoruz. Fed kararının ardın­dan dolar güçlenirken altın kı­sa süreli gerilemenin ardından yeniden 4.300 doların üzerine çıktı.

Bence bu görüntü finans pi­yasalarının içinde bulunduğu ruh halini çok iyi anlatıyor. Bir tarafta yüksek faiz nedeniyle dolara yönelim var.Diğer ta­rafta ise jeopolitik riskler, yük­sek kamu borçları ve enflasyon endişesi nedeniyle altına talep devam ediyor.

Yani yatırımcı yalnızca geti­ri aramıyor. Aynı zamanda gü­venli liman arıyor. Bu neden­le önümüzdeki dönemin en önemli kavramlarından biri muhtemelen “belirsizlik pri­mi” olacak.

2026’nın asıl sürprizi

Yılın başında piyasalarda hâkim olan hikâye oldukça ba­sitti.

Enflasyon düşecek.

Fed faiz indirecek.

Tahvil faizleri gerileyecek.

Riskli varlıklar bundan fay­dalanacak.

Bugün ise bu hikâyenin önemli bölümü yeniden yazı­lıyor.

Fed üç yılı aşkın aradan son­ra faiz artırdı. Üstelik bunun son artırım olmayabileceği­nin sinyalini de verdi. Belki de 2026’nın finans piyasalarına verdiği en önemli ders şu:

Ekonomide hiçbir senaryo sonsuza kadar geçerli değildir. Bazen bir savaş, bazen bir pet­rol fiyatı, bazen bir ticaret ka­rarı bütün modelleri birkaç ay içerisinde değiştirebilir.

Bu nedenle bundan sonra pi­yasaların soracağı soru artık “Fed faizleri ne zaman indire­cek?” olmayabilir.

Yeni soru şu olabilir:

Fed faizleri ne kadar daha ar­tırmak zorunda kalacak?

Ve daha önemlisi:

Dünya ekonomisi yüksek enerji fiyatları ile yüksek faiz­lerin aynı anda yaşandığı bir dönemi ne kadar taşıyabilir?

Sanırım önümüzdeki ayla­rın küresel ekonomideki asıl tartışması tam da bu olacak.