2026’ya girerken global piyasalarda beklenti ekonomisinin gücü

Finansal piyasalar çoğu zaman olanı değil, olacağına inanılanı fiyatlar. Sorun şu ki; inanılan ile gerçekleşen her zaman aynı şey de­ğildir. Finansal piyasalar çoğu zaman verilerle değil, verilere dair anlatılan hikâyelerle hare­ket eder.

Bugün yaşadığımız dönem bunun en berrak örneklerinden biri. Enflasyon hâlâ he­deflerin üzerinde, küresel borçluluk tarihî zir­velerde, jeopolitik riskler masadan kalkmış de­ğil. Buna rağmen borsalar güçlü, risk iştahı can­lı ve “rahatlama” kelimesi yatırımcı diline geri dönmüş durumda.

Peki, gerçekten rahatlayacak bir ekonomik zemin mi var, yoksa piyasalar kendine iyi ge­len bir hikâyeyi mi satın alıyor? Ekonomi bili­minin en zor kabul edilen gerçeklerinden biri şudur: Piyasalar bugünü değil, yarını fiyatlar. Ancak bu “yarın”, çoğu zaman kesinleşmiş bir gelecek değil; tahmin edilen, umulan ve hatta bazen arzulanan bir senaryodur.

Bugün faiz indirimleri konuşuluyor. Net bir takvim yok ama niyet seziliyor. Enflasyon düşme eğiliminde deniyor, büyüme yavaş ama “kontrollü” olarak tanımlanıyor. Bu belirsiz ama iyimser çerçeve, piyasalar için şimdilik ye­terli görünüyor. Oysa rakamlar hâlâ ihtiyatlı ol­mayı gerektiriyor. Küresel büyüme potansiye­li zayıflamış durumda. Verimlilik artışı sınırlı. Kamu borçları yönetilebilir ama kırılgan. Buna rağmen piyasalar yukarı yönlü. Çünkü beklenti, gerçeğin önüne geçmiş durumda.

Hikâye ekonomisi

Eskiden piyasalar bilanço okurdu, nakit akı­şına bakardı, makro verileri tartardı. Bugün ise farklı bir bakış açısı ile bakılıyor: Hikâye eko­nomisi. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm, savunma sanayi, enerji arz güvenliği gibi temalar; kendi başına ekonomik değer üretmekten çok, gele­ceğe dair umut satıyor. Bu umut, bol likiditeyle birleştiğinde fiyatları yukarı taşıyor.

Sorun şu ki; hikâyeler gerçeklerden kopmaya başladığında, düzeltmeler sert olur. Çünkü ha­yal kırıklığı da en az umut kadar hızlı fiyatlanır.

Merkez bankaları ne diyor, piyasalar ne anlıyor?

Merkez bankalarının dili son yıllarda dik­kat çekici biçimde değişti. Eskiden netlik var­dı; bugün ise esnek belirsizlik hâkim. “Veriye bağlıyız”, “gerekirse”, “zamanı geldiğinde” gi­bi ifadeler, piyasalara geniş bir yorum alanı bı­rakıyor. Bir merkez bankası “faiz indirimi için acelemiz yok” dediğinde, global piyasalar bu­nu “indirimi tamamen dışlamıyoruz” şeklinde okuyor. Aradaki fark, fiyatlarda milyarlarca do­larlık etki yaratıyor. Artık iletişim yalnızca bir politika aracı değil; doğrudan piyasa yönlendi­rici bir sinyal mekanizması.

İyimserlik mi, erken rehavet mi?

Tarih bize şunu söylüyor: Piyasalar genellik­le erken sevinir, geç üzülür. Bugünkü iyimser­lik, kontrollü bir normalleşmenin önceden sa­tın alınması olabilir. Ama aynı zamanda erken rehavet riskini de içinde barındırıyor. Çünkü şu sorular hâlâ net cevap bulmuş değil:

-Enflasyon gerçekten kalıcı olarak kontrol altına alındı mı?

-Faizler düşse bile finansman koşulları gevşeyecek mi?

-Jeopolitik riskler fiyatların neresinde du­ruyor?

Bu soruların her biri, bugün anlatılan hikâ­yenin zayıf halkaları.

En az rakamlar kadar belirleyici olan faktör yatırımcı psikolojisi

Finansal piyasalarda matematik kadar güçlü olan diğer bir kavram da psikolojidir. Bugün yatırımcı davranışlarında üç temel eği­lim öne çıkıyor: Fırsatı kaçırma korkusu, “Bu sefer farklı” düşüncesi ve kötü senaryoları görmezden gelme eğilimi.

Bu psikoloji fiyatları bir süre daha yukarı ta­şıyabilir. Ancak sürdürülebilirlik, hikâyenin bir noktada gerçekle buluşmasını gerektirir.

Asıl soru şu: Piyasalar gerçekten daha iyi bir ekonomik geleceği mi fiyatlıyor, yoksa daha zor bir dönemi erteleyen bir iyimserliği mi?

Eğer büyüme zayıf ama istikrarlı kalır, enf­lasyon kontrol altında tutulur ve finansal sis­tem yeni bir şokla karşılaşmazsa; bugünkü fi­yatlamalar anlamlı olabilir.

Ancak bu varsayımlardan biri bile bozulursa, hikâye hızla değişir. Piyasalar hikâyeleri sever. Çünkü hikâyeler umut verir, yön gösterir ve be­lirsizliği tolere edilebilir kılar. Ama ekonomi nihayetinde rakamlarla konuşur. Beklentiler gerçeğin önüne geçebilir; fakat ondan sonsuza kadar kaçamaz. 2026’ya girerken yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım belki de şudur: Hikâ­yeyi dinle, ama temkinli ol. Çünkü piyasa her zaman bir şeyleri fiyatlar; ama eninde sonunda gerçeği de hesaba katar.