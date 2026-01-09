2026’ya girerken global piyasalarda beklenti ekonomisinin gücü
Finansal piyasalar çoğu zaman olanı değil, olacağına inanılanı fiyatlar. Sorun şu ki; inanılan ile gerçekleşen her zaman aynı şey değildir. Finansal piyasalar çoğu zaman verilerle değil, verilere dair anlatılan hikâyelerle hareket eder.
Bugün yaşadığımız dönem bunun en berrak örneklerinden biri. Enflasyon hâlâ hedeflerin üzerinde, küresel borçluluk tarihî zirvelerde, jeopolitik riskler masadan kalkmış değil. Buna rağmen borsalar güçlü, risk iştahı canlı ve “rahatlama” kelimesi yatırımcı diline geri dönmüş durumda.
Peki, gerçekten rahatlayacak bir ekonomik zemin mi var, yoksa piyasalar kendine iyi gelen bir hikâyeyi mi satın alıyor? Ekonomi biliminin en zor kabul edilen gerçeklerinden biri şudur: Piyasalar bugünü değil, yarını fiyatlar. Ancak bu “yarın”, çoğu zaman kesinleşmiş bir gelecek değil; tahmin edilen, umulan ve hatta bazen arzulanan bir senaryodur.
Bugün faiz indirimleri konuşuluyor. Net bir takvim yok ama niyet seziliyor. Enflasyon düşme eğiliminde deniyor, büyüme yavaş ama “kontrollü” olarak tanımlanıyor. Bu belirsiz ama iyimser çerçeve, piyasalar için şimdilik yeterli görünüyor. Oysa rakamlar hâlâ ihtiyatlı olmayı gerektiriyor. Küresel büyüme potansiyeli zayıflamış durumda. Verimlilik artışı sınırlı. Kamu borçları yönetilebilir ama kırılgan. Buna rağmen piyasalar yukarı yönlü. Çünkü beklenti, gerçeğin önüne geçmiş durumda.
Hikâye ekonomisi
Eskiden piyasalar bilanço okurdu, nakit akışına bakardı, makro verileri tartardı. Bugün ise farklı bir bakış açısı ile bakılıyor: Hikâye ekonomisi. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm, savunma sanayi, enerji arz güvenliği gibi temalar; kendi başına ekonomik değer üretmekten çok, geleceğe dair umut satıyor. Bu umut, bol likiditeyle birleştiğinde fiyatları yukarı taşıyor.
Sorun şu ki; hikâyeler gerçeklerden kopmaya başladığında, düzeltmeler sert olur. Çünkü hayal kırıklığı da en az umut kadar hızlı fiyatlanır.
Merkez bankaları ne diyor, piyasalar ne anlıyor?
Merkez bankalarının dili son yıllarda dikkat çekici biçimde değişti. Eskiden netlik vardı; bugün ise esnek belirsizlik hâkim. “Veriye bağlıyız”, “gerekirse”, “zamanı geldiğinde” gibi ifadeler, piyasalara geniş bir yorum alanı bırakıyor. Bir merkez bankası “faiz indirimi için acelemiz yok” dediğinde, global piyasalar bunu “indirimi tamamen dışlamıyoruz” şeklinde okuyor. Aradaki fark, fiyatlarda milyarlarca dolarlık etki yaratıyor. Artık iletişim yalnızca bir politika aracı değil; doğrudan piyasa yönlendirici bir sinyal mekanizması.
İyimserlik mi, erken rehavet mi?
Tarih bize şunu söylüyor: Piyasalar genellikle erken sevinir, geç üzülür. Bugünkü iyimserlik, kontrollü bir normalleşmenin önceden satın alınması olabilir. Ama aynı zamanda erken rehavet riskini de içinde barındırıyor. Çünkü şu sorular hâlâ net cevap bulmuş değil:
-Enflasyon gerçekten kalıcı olarak kontrol altına alındı mı?
-Faizler düşse bile finansman koşulları gevşeyecek mi?
-Jeopolitik riskler fiyatların neresinde duruyor?
Bu soruların her biri, bugün anlatılan hikâyenin zayıf halkaları.
En az rakamlar kadar belirleyici olan faktör yatırımcı psikolojisi
Finansal piyasalarda matematik kadar güçlü olan diğer bir kavram da psikolojidir. Bugün yatırımcı davranışlarında üç temel eğilim öne çıkıyor: Fırsatı kaçırma korkusu, “Bu sefer farklı” düşüncesi ve kötü senaryoları görmezden gelme eğilimi.
Bu psikoloji fiyatları bir süre daha yukarı taşıyabilir. Ancak sürdürülebilirlik, hikâyenin bir noktada gerçekle buluşmasını gerektirir.
Asıl soru şu: Piyasalar gerçekten daha iyi bir ekonomik geleceği mi fiyatlıyor, yoksa daha zor bir dönemi erteleyen bir iyimserliği mi?
Eğer büyüme zayıf ama istikrarlı kalır, enflasyon kontrol altında tutulur ve finansal sistem yeni bir şokla karşılaşmazsa; bugünkü fiyatlamalar anlamlı olabilir.
Ancak bu varsayımlardan biri bile bozulursa, hikâye hızla değişir. Piyasalar hikâyeleri sever. Çünkü hikâyeler umut verir, yön gösterir ve belirsizliği tolere edilebilir kılar. Ama ekonomi nihayetinde rakamlarla konuşur. Beklentiler gerçeğin önüne geçebilir; fakat ondan sonsuza kadar kaçamaz. 2026’ya girerken yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım belki de şudur: Hikâyeyi dinle, ama temkinli ol. Çünkü piyasa her zaman bir şeyleri fiyatlar; ama eninde sonunda gerçeği de hesaba katar.
|Borsa
|12.087,97
|0,49 %
|Dolar
|43,1138
|0,17 %
|Euro
|50,2829
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1660
|0,07 %
|Altın (GR)
|6.196,14
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.478,16
|0,03 %
|Brent
|62,5900
|-0,19 %