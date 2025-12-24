2026’ya girerken Türkiye ekonomisi değerlendirme raporu

Türkiye ekonomisi 2026 yılına girerken, son on yılın en kri­tik eşiklerinden birinde duruyor. Ekonomi yönetimi, son iki yıl­dır uygulanan sıkı para politikası ve görece rasyonel adımlarla “is­tikrar” vurgusu yapıyor. Enflas­yon düşüyor, rezervler toparlanı­yor, finansal piyasalarda görece bir sakinlik sağlanmış görünüyor. Ancak bu tabloya yakından bakıl­dığında, karşımıza çıkan manzara şu: İstikrar var ama gelir dağılı­mı bozuk; denge var ama büyü­me zayıf; disiplin var ama bek­lenti sınırlı.

Türkiye ekonomisi bugün ne açık bir kriz yaşıyor ne de sağlıklı bir büyüme patikasına girmiş du­rumda. Daha çok, yüksek mali­yetli bir bekleme odasında za­man geçiriyor.

Enflasyon düşüyor ama hayat ucuzlamıyor

2024 sonunda yüzde 65’e yak­laşan yıllık tüketici enflasyonu, 2025 boyunca düşüş eğilimine gir­di ve yıl sonunda yaklaşık %31 se­viyesine geriledi. 2026 başına gi­rerken piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun %20-25 aralığında seyredeceğini gösteriyor. Bu ra­kamlar, geçmiş yıllarla kıyaslan­dığında önemli bir gerilemeye işa­ret ediyor.

Ancak asıl soru şu: Bu enflasyon düşüşü nasıl sağ­landı?

Cevap net: Üretim artışıyla de­ğil, talep kısılmasıyla. Politika fa­izi 2025 sonunda %38 seviye­sinde kalırken, ticari kredi fa­izleri birçok sektörde %55–65 bandına çıktı. Konut kredileri fiilen durdu, tüketici kredileri sert biçimde yavaşladı.

Sonuç olarak:

-Hanehalkı harcamaları reel olarak daraldı

-Dayanıklı tüketim ve oto­motiv satışları yavaşladı

-Küçük ve orta ölçekli iş­letmeler yatırım kararlarını askı­ya aldı

Enflasyon düştü ama hayat pa­halılığı azalmadı. Çünkü fiyat artışları yavaşladı; fiyatlar gerile­medi. Gelir artışları ise enflasyo­nun gerisinde kaldı. Asgari ücretli ve sabit gelirli kesimler için “enf­lasyonla mücadele”, çoğu zaman harcamadan vazgeçmek anla­mına geldi.

Büyüme var ama nefesi kısa

Türkiye ekonomisi 2024’te yak­laşık %4,5, 2025’te ise %3–3,5 oranında büyüdü. 2026 için öngö­rüler %3-3,5 bandına işaret edi­yor. Bu rakamlar teknik olarak bü­yümeye işaret etse de Türkiye gi­bi genç nüfusa ve yüksek işgücü ihtiyacına sahip bir ülke için ye­tersiz.Daha önemlisi, büyümenin niteliği. Sanayi üretimi 2025 bo­yunca zayıf ve dalgalı seyretti. Ba­zı aylarda sanayi üretim endeksin­deki yıllık artış %1’in altına indi. İnşaat sektörü ise yüksek finans­man maliyetleri nedeniyle belir­gin biçimde yavaşladı.

Büyümeyi ayakta tutan ana un­sur, hizmetler sektörü oldu. Ancak hizmetler ağırlıklı büyüme, ka­lıcı refah üretmez. Üretmeden, teknoloji geliştirmeden, ihracatın niteliğini artırmadan sürdürülen her büyüme modeli, er ya da geç tıkanır.

Reel sektörün gerçek sorunu: Hayatta kalmak

2026’ya girerken reel sektörün gündeminde yatırım, kapasite ar­tışı veya ihracat hamlesi yok. Gün­demde olan tek şey: nakit akışı.

Yüksek faiz ortamı, şirket bi­lançolarını ciddi biçimde zorlu­yor. Kârlı görünen birçok işletme, nakit yaratamadığı için risk altın­da. Stok devir hızları düşüyor, ti­cari alacak vadeleri uzuyor, tahsi­lat riski artıyor.

Özellikle KOBİ’ler için tablo da­ha kırılgan:

-Banka kredisine erişim zor

-Mevcut kredilerin maliyeti yüksek

-Ticari borçlanma pahalı ve kısa vadeli

Birçok işletme için soru ar­tık “nasıl büyürüm?” değil, “bu yılı nasıl çıkarırım?” hâline gelmiş durumda. Bu da 2026 sonrası için potansi­yel büyümeyi aşağı çeken en önemli unsurlardan biri.

İstihdam ve gelir dağılımı: görünmeyen kriz

Resmî işsizlik oranları gö­rece düşük görünse de geniş ta­nımlı işsizlik ve atıl işgücü oran­ları yüksek seyrediyor. Genç işsiz­lik ve kadınların işgücüne katılımı hâlâ ciddi sorun alanları.

Daha da önemlisi, gelir dağılı­mı. Son yıllarda enflasyonun yü­kü, büyük ölçüde ücretlilerin ve sabit gelirlilerin sırtına bindi. Vergi yapısının ağırlıklı olarak do­laylı vergilere dayanması, bu ada­letsizliği derinleştirdi.

2025 itibarıyla Türkiye’de ver­gi gelirlerinin yaklaşık %65’i do­laylı vergilerden oluşuyor. Bu, düşük gelirli kesimin gelirinin da­ha büyük bir kısmını vergi olarak ödediği anlamına geliyor. Enflas­yon düşerken bile vatandaşın ce­bindeki yangının sönmemesinin temel nedenlerinden biri de bu.

Kamu maliyesi: Disiplin var, ama kimin üzerinden?

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı %5’in altında tu­tulmaya çalışılıyor. Bu, teknik ola­rak mali disiplin anlamına geliyor. Ancak bu disiplinin nasıl sağlan­dığı önemli.

Vergi artışları, harçlar, cezalar ve dolaylı vergilerle sağlanan ma­li disiplin; sosyal refahı baskılıyor. Kamu harcamalarında verimlilik artışı, israfla mücadele ve kayıt dı­şılığın azaltılması ise sınırlı ilerli­yor.

Cari denge: Sağlıklı değil, zorunlu bir iyileşme

Cari açık 2025’te belirgin bi­çimde geriledi. Ancak bu iyileş­me, güçlü ihracat performansın­dan değil; ithalatın daralma­sından kaynaklandı. İç talebin baskılanması ve enerji fiyatları­nın görece sakin seyri, cari den­geyi destekledi. Avrupa ekonomi­sindeki durgunluk, Türkiye’nin ihracat potansiyelini sınırlıyor. Küresel ticarette artan koruma­cılık ve jeopolitik riskler, 2026’yı dış talep açısından zor bir yıl hâ­line getiriyor.

Peki çözüm nerede?

Türkiye’nin 2026’ya girerken ihtiyacı olan şey yalnızca düşük enflasyon değil; adil, üretken ve kapsayıcı bir büyüme modeli.

Bunun için:

1.Para politikası, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken reel sek­törü tamamen boğmayan bir den­geye oturtulmalı

2.Vergi sistemi, dolaylı vergi­lerden doğrudan vergilere kaya­cak şekilde reforme edilmeli

3.Seçici kredi ve teşvik me­kanizmaları, üretim ve ihracat odaklı sektörlere yönlendirilmeli

4.Eğitim, teknoloji ve verim­lilik eksenli sanayi politikaları güçlendirilmeli

5.Hukuk, öngörülebilirlik ve kurumsal güven yeniden tesis edilmeli

Sonuç: Köprünün ortasında oyalanmak

Türkiye ekonomisi 2026’ya gi­rerken bir köprünün tam orta­sında. Ne eski modelin sürdü­rülemez rahatlığı var ne de yeni modelin sağlam zemini. Bugünkü politikalar, doğru yönde atılmış adımlar içeriyor; ancak yetersiz.

Eğer bu süreci yalnızca “enf­lasyonu düşürdük” söylemiyle geçiştirirsek, bedeli büyüme ve istihdamla öderiz. Ama bu dö­nemi gerçek yapısal reformlarla desteklersek, bugünkü fedakâr­lıklar anlam kazanır.

Soru basit ama ağır: Türkiye zaman mı kazanıyor, yoksa sorunları mı erteliyor? 2026, bu sorunun cevabının ka­çınılmaz olarak ortaya çıkacağı yıl olacak.

Son sözler: “Akıllı insan etki­lemeye değil, anlamaya çalışır” Marcus Aurelius

“Mezarlıktakilerin pişman ol­dukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyorlar” İmam Gazali

“Hayat işte ; yüzü gülsün di­ye uğraştığın insanın, se­ni ağlattığına şahit oluyorsun” Ovezniyazova