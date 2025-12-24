2026’ya girerken Türkiye ekonomisi değerlendirme raporu
Türkiye ekonomisi 2026 yılına girerken, son on yılın en kritik eşiklerinden birinde duruyor. Ekonomi yönetimi, son iki yıldır uygulanan sıkı para politikası ve görece rasyonel adımlarla “istikrar” vurgusu yapıyor. Enflasyon düşüyor, rezervler toparlanıyor, finansal piyasalarda görece bir sakinlik sağlanmış görünüyor. Ancak bu tabloya yakından bakıldığında, karşımıza çıkan manzara şu: İstikrar var ama gelir dağılımı bozuk; denge var ama büyüme zayıf; disiplin var ama beklenti sınırlı.
Türkiye ekonomisi bugün ne açık bir kriz yaşıyor ne de sağlıklı bir büyüme patikasına girmiş durumda. Daha çok, yüksek maliyetli bir bekleme odasında zaman geçiriyor.
Enflasyon düşüyor ama hayat ucuzlamıyor
2024 sonunda yüzde 65’e yaklaşan yıllık tüketici enflasyonu, 2025 boyunca düşüş eğilimine girdi ve yıl sonunda yaklaşık %31 seviyesine geriledi. 2026 başına girerken piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun %20-25 aralığında seyredeceğini gösteriyor. Bu rakamlar, geçmiş yıllarla kıyaslandığında önemli bir gerilemeye işaret ediyor.
Ancak asıl soru şu: Bu enflasyon düşüşü nasıl sağlandı?
Cevap net: Üretim artışıyla değil, talep kısılmasıyla. Politika faizi 2025 sonunda %38 seviyesinde kalırken, ticari kredi faizleri birçok sektörde %55–65 bandına çıktı. Konut kredileri fiilen durdu, tüketici kredileri sert biçimde yavaşladı.
Sonuç olarak:
-Hanehalkı harcamaları reel olarak daraldı
-Dayanıklı tüketim ve otomotiv satışları yavaşladı
-Küçük ve orta ölçekli işletmeler yatırım kararlarını askıya aldı
Enflasyon düştü ama hayat pahalılığı azalmadı. Çünkü fiyat artışları yavaşladı; fiyatlar gerilemedi. Gelir artışları ise enflasyonun gerisinde kaldı. Asgari ücretli ve sabit gelirli kesimler için “enflasyonla mücadele”, çoğu zaman harcamadan vazgeçmek anlamına geldi.
Büyüme var ama nefesi kısa
Türkiye ekonomisi 2024’te yaklaşık %4,5, 2025’te ise %3–3,5 oranında büyüdü. 2026 için öngörüler %3-3,5 bandına işaret ediyor. Bu rakamlar teknik olarak büyümeye işaret etse de Türkiye gibi genç nüfusa ve yüksek işgücü ihtiyacına sahip bir ülke için yetersiz.Daha önemlisi, büyümenin niteliği. Sanayi üretimi 2025 boyunca zayıf ve dalgalı seyretti. Bazı aylarda sanayi üretim endeksindeki yıllık artış %1’in altına indi. İnşaat sektörü ise yüksek finansman maliyetleri nedeniyle belirgin biçimde yavaşladı.
Büyümeyi ayakta tutan ana unsur, hizmetler sektörü oldu. Ancak hizmetler ağırlıklı büyüme, kalıcı refah üretmez. Üretmeden, teknoloji geliştirmeden, ihracatın niteliğini artırmadan sürdürülen her büyüme modeli, er ya da geç tıkanır.
Reel sektörün gerçek sorunu: Hayatta kalmak
2026’ya girerken reel sektörün gündeminde yatırım, kapasite artışı veya ihracat hamlesi yok. Gündemde olan tek şey: nakit akışı.
Yüksek faiz ortamı, şirket bilançolarını ciddi biçimde zorluyor. Kârlı görünen birçok işletme, nakit yaratamadığı için risk altında. Stok devir hızları düşüyor, ticari alacak vadeleri uzuyor, tahsilat riski artıyor.
Özellikle KOBİ’ler için tablo daha kırılgan:
-Banka kredisine erişim zor
-Mevcut kredilerin maliyeti yüksek
-Ticari borçlanma pahalı ve kısa vadeli
Birçok işletme için soru artık “nasıl büyürüm?” değil, “bu yılı nasıl çıkarırım?” hâline gelmiş durumda. Bu da 2026 sonrası için potansiyel büyümeyi aşağı çeken en önemli unsurlardan biri.
İstihdam ve gelir dağılımı: görünmeyen kriz
Resmî işsizlik oranları görece düşük görünse de geniş tanımlı işsizlik ve atıl işgücü oranları yüksek seyrediyor. Genç işsizlik ve kadınların işgücüne katılımı hâlâ ciddi sorun alanları.
Daha da önemlisi, gelir dağılımı. Son yıllarda enflasyonun yükü, büyük ölçüde ücretlilerin ve sabit gelirlilerin sırtına bindi. Vergi yapısının ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayanması, bu adaletsizliği derinleştirdi.
2025 itibarıyla Türkiye’de vergi gelirlerinin yaklaşık %65’i dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu, düşük gelirli kesimin gelirinin daha büyük bir kısmını vergi olarak ödediği anlamına geliyor. Enflasyon düşerken bile vatandaşın cebindeki yangının sönmemesinin temel nedenlerinden biri de bu.
Kamu maliyesi: Disiplin var, ama kimin üzerinden?
Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı %5’in altında tutulmaya çalışılıyor. Bu, teknik olarak mali disiplin anlamına geliyor. Ancak bu disiplinin nasıl sağlandığı önemli.
Vergi artışları, harçlar, cezalar ve dolaylı vergilerle sağlanan mali disiplin; sosyal refahı baskılıyor. Kamu harcamalarında verimlilik artışı, israfla mücadele ve kayıt dışılığın azaltılması ise sınırlı ilerliyor.
Cari denge: Sağlıklı değil, zorunlu bir iyileşme
Cari açık 2025’te belirgin biçimde geriledi. Ancak bu iyileşme, güçlü ihracat performansından değil; ithalatın daralmasından kaynaklandı. İç talebin baskılanması ve enerji fiyatlarının görece sakin seyri, cari dengeyi destekledi. Avrupa ekonomisindeki durgunluk, Türkiye’nin ihracat potansiyelini sınırlıyor. Küresel ticarette artan korumacılık ve jeopolitik riskler, 2026’yı dış talep açısından zor bir yıl hâline getiriyor.
Peki çözüm nerede?
Türkiye’nin 2026’ya girerken ihtiyacı olan şey yalnızca düşük enflasyon değil; adil, üretken ve kapsayıcı bir büyüme modeli.
Bunun için:
1.Para politikası, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken reel sektörü tamamen boğmayan bir dengeye oturtulmalı
2.Vergi sistemi, dolaylı vergilerden doğrudan vergilere kayacak şekilde reforme edilmeli
3.Seçici kredi ve teşvik mekanizmaları, üretim ve ihracat odaklı sektörlere yönlendirilmeli
4.Eğitim, teknoloji ve verimlilik eksenli sanayi politikaları güçlendirilmeli
5.Hukuk, öngörülebilirlik ve kurumsal güven yeniden tesis edilmeli
Sonuç: Köprünün ortasında oyalanmak
Türkiye ekonomisi 2026’ya girerken bir köprünün tam ortasında. Ne eski modelin sürdürülemez rahatlığı var ne de yeni modelin sağlam zemini. Bugünkü politikalar, doğru yönde atılmış adımlar içeriyor; ancak yetersiz.
Eğer bu süreci yalnızca “enflasyonu düşürdük” söylemiyle geçiştirirsek, bedeli büyüme ve istihdamla öderiz. Ama bu dönemi gerçek yapısal reformlarla desteklersek, bugünkü fedakârlıklar anlam kazanır.
Soru basit ama ağır: Türkiye zaman mı kazanıyor, yoksa sorunları mı erteliyor? 2026, bu sorunun cevabının kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağı yıl olacak.
Son sözler: “Akıllı insan etkilemeye değil, anlamaya çalışır” Marcus Aurelius
“Mezarlıktakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyorlar” İmam Gazali
“Hayat işte ; yüzü gülsün diye uğraştığın insanın, seni ağlattığına şahit oluyorsun” Ovezniyazova
|Borsa
|11.290,36
|-0,18 %
|Dolar
|42,8475
|0,06 %
|Euro
|50,6443
|-0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1795
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.178,17
|-0,24 %
|Altın (ONS)
|4.484,60
|-0,29 %
|Brent
|62,0100
|0,03 %