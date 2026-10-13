2027 bütçeniz hangi geleceğe hazır?

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Şirketlerde bütçe hazırlıkları başlıyor. Satış hedefleri belirlenecek, giderler ve yatırımlar tartışılacak. Pek çok şirket­te geçen yılın rakamlarına artış uygulana­cak. Toplantılar ve yönetim onayıyla büt­çe tamamlanacak.

Peki bu tablo, şirketin 2027’de nasıl re­kabet edeceğini, hangi risklerle nasıl nakit üreteceğini gösterecek mi?

Bütçe hazırlarken geleceğe ilişkin ter­cihlerimizi kaynaklarla buluşturmalıyız. Stratejisi netleşmeden hazırlanan bütçe, geçmişin maliyetlerini geleceğe taşır.

Hangi büyümeyi istiyoruz?

İlk soru “Ne kadar büyüyeceğiz?” olma­malı. Hangi müşterilerde, ürünlerde ve pazarlarda, nasıl bir kârlılıkla büyüyece­ğimizi konuşmalıyız. Hangi işlere kaynak ayıracağız? Hangilerini küçültecek veya bırakacağız?

Ciro artışını fiyat, miktar ve ürün kar­ması olarak ayrıştırmalıyız. Fiyat artışını, daha fazla ürün satmakla aynı başarı ola­rak göremeyiz. Müşteri ve ürünlerin mar­jını, kapasite ve nakit ihtiyacını değerlen­dirmeliyiz.

Uzun vadeli satışlarla kazanılan bir müşteri, ciroyu artırırken finansman ihti­yacını büyütebilir. Düşük marjlı siparişler kapasiteyi doldururken daha kârlı işleri dışarıda bırakabilir. Bütçe, bu tercihlerin bedelini göstermelidir.

Riskleri dipnota yazmayalım

2027 bütçelerinde talep, fiyatlama gücü, finansmana erişim, kur ve maliyetler bir­likte ele alınmalı. Jeopolitik gelişmelerin enerji, lojistik ve ihracat pazarlarına etki­leri; ticaret kısıtlamaları ve müşterilerin ödeme gücü değerlendirilmelidir.

Tek müşteriye veya tedarikçiye bağımlı­lık, kapasite darboğazı, çalışan kaybı ve si­ber kesintiler bütçeyi bozabilir. İhracatçı­lar, çevresel uyum ve izlenebilirlik taleple­rinin maliyetlerini de hesaplamalıdır.

Yapay zekâ, otomasyon ve süreç iyileş­tirmeleri nerede verimlilik sağlayabilir? Yatırımları maliyetleri, beklenen katkı­ları ve uygulama kapasitemizle değerlen­dirmeliyiz. Denenmemiş bir çözümün ta­sarrufunu peşinen bütçeye yazmamalıyız.

Varsayım, temenni değildir

“Satışlar yüzde 30 artacak” bir hedef­tir. Artışın hangi müşteri, sipariş, fiyat ve kapasite hesabına dayandığı ise varsayım setidir. Hedefle tahmini karıştırdığımızda aradaki boşluğu iyimserlikle doldururuz.

Her kritik varsayımın kaynağı, sorum­lusu ve gözden geçirme eşiği bulunmalı­dır. Orta Vadeli Program referans alınabi­lir. Ancak ülke hedefleri, şirketin gerçek­leşme garantisi değildir. Sektör, müşteri ve maliyet gerçeklerini esas almalıyız.

Yıl sonu enflasyonunu bütün giderlere tek oran olarak uygulamak yanıltıcıdır. Üc­ret, enerji, hammadde ve kira farklı zaman­larda değişir. Kurun yıl içindeki seyri, tah­silat vadeleri ve maliyet artışlarını fiyatla­ra yansıtma süresi aylık hesaplanmalıdır.

Baz, olumsuz ve olumlu senaryolar ha­zırlayalım. Senaryo, bütün rakamları yüz­de 10 değiştirerek kurulmaz. Talep zayıf­larken vadeler uzayabilir, stoklar birike­bilir. Etkileri birlikte hesaplamalı, hangi eşikte hangi tedbiri alacağımızı belirle­meliyiz.

Bütçe ortak bir yönetim taahhüdüdür

Satış hedefi, operasyonun kapasitesi, insan kaynağı ve finansmanın imkânları aynı tabloda buluşmalıdır. Her stratejik önceliğin sorumlusu, eylem planı, kaynak ihtiyacı ve başarı göstergesi olmalıdır.

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışını birlikte kuralım. Kârlı görünen büyüme­nin hangi ayda ne kadar finansman gerek­tireceğini görelim. Yatırımları nakit üret­me kapasitemize göre sıralayalım.

Bütçeyi hesap verebilirlik referansı olarak korurken tahminleri güncelleye­lim. Sapma toplantılarında “Kim hede­fi tutturamadı?” kadar, “Hangi varsayım değişti, hangi kararı almalıyız?” sorusu­nu da soralım.

2027 bütçesinin kalitesi, strateji, risk ve nakit arasındaki tutarlılıkta belli olacak. Yönetim kurullarının onayladığı şey, şir­ketin geleceğine ilişkin önemli bir tercih olmalıdır.