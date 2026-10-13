2027 bütçeniz hangi geleceğe hazır?
Şirketlerde bütçe hazırlıkları başlıyor. Satış hedefleri belirlenecek, giderler ve yatırımlar tartışılacak. Pek çok şirkette geçen yılın rakamlarına artış uygulanacak. Toplantılar ve yönetim onayıyla bütçe tamamlanacak.
Peki bu tablo, şirketin 2027’de nasıl rekabet edeceğini, hangi risklerle nasıl nakit üreteceğini gösterecek mi?
Bütçe hazırlarken geleceğe ilişkin tercihlerimizi kaynaklarla buluşturmalıyız. Stratejisi netleşmeden hazırlanan bütçe, geçmişin maliyetlerini geleceğe taşır.
Hangi büyümeyi istiyoruz?
İlk soru “Ne kadar büyüyeceğiz?” olmamalı. Hangi müşterilerde, ürünlerde ve pazarlarda, nasıl bir kârlılıkla büyüyeceğimizi konuşmalıyız. Hangi işlere kaynak ayıracağız? Hangilerini küçültecek veya bırakacağız?
Ciro artışını fiyat, miktar ve ürün karması olarak ayrıştırmalıyız. Fiyat artışını, daha fazla ürün satmakla aynı başarı olarak göremeyiz. Müşteri ve ürünlerin marjını, kapasite ve nakit ihtiyacını değerlendirmeliyiz.
Uzun vadeli satışlarla kazanılan bir müşteri, ciroyu artırırken finansman ihtiyacını büyütebilir. Düşük marjlı siparişler kapasiteyi doldururken daha kârlı işleri dışarıda bırakabilir. Bütçe, bu tercihlerin bedelini göstermelidir.
Riskleri dipnota yazmayalım
2027 bütçelerinde talep, fiyatlama gücü, finansmana erişim, kur ve maliyetler birlikte ele alınmalı. Jeopolitik gelişmelerin enerji, lojistik ve ihracat pazarlarına etkileri; ticaret kısıtlamaları ve müşterilerin ödeme gücü değerlendirilmelidir.
Tek müşteriye veya tedarikçiye bağımlılık, kapasite darboğazı, çalışan kaybı ve siber kesintiler bütçeyi bozabilir. İhracatçılar, çevresel uyum ve izlenebilirlik taleplerinin maliyetlerini de hesaplamalıdır.
Yapay zekâ, otomasyon ve süreç iyileştirmeleri nerede verimlilik sağlayabilir? Yatırımları maliyetleri, beklenen katkıları ve uygulama kapasitemizle değerlendirmeliyiz. Denenmemiş bir çözümün tasarrufunu peşinen bütçeye yazmamalıyız.
Varsayım, temenni değildir
“Satışlar yüzde 30 artacak” bir hedeftir. Artışın hangi müşteri, sipariş, fiyat ve kapasite hesabına dayandığı ise varsayım setidir. Hedefle tahmini karıştırdığımızda aradaki boşluğu iyimserlikle doldururuz.
Her kritik varsayımın kaynağı, sorumlusu ve gözden geçirme eşiği bulunmalıdır. Orta Vadeli Program referans alınabilir. Ancak ülke hedefleri, şirketin gerçekleşme garantisi değildir. Sektör, müşteri ve maliyet gerçeklerini esas almalıyız.
Yıl sonu enflasyonunu bütün giderlere tek oran olarak uygulamak yanıltıcıdır. Ücret, enerji, hammadde ve kira farklı zamanlarda değişir. Kurun yıl içindeki seyri, tahsilat vadeleri ve maliyet artışlarını fiyatlara yansıtma süresi aylık hesaplanmalıdır.
Baz, olumsuz ve olumlu senaryolar hazırlayalım. Senaryo, bütün rakamları yüzde 10 değiştirerek kurulmaz. Talep zayıflarken vadeler uzayabilir, stoklar birikebilir. Etkileri birlikte hesaplamalı, hangi eşikte hangi tedbiri alacağımızı belirlemeliyiz.
Bütçe ortak bir yönetim taahhüdüdür
Satış hedefi, operasyonun kapasitesi, insan kaynağı ve finansmanın imkânları aynı tabloda buluşmalıdır. Her stratejik önceliğin sorumlusu, eylem planı, kaynak ihtiyacı ve başarı göstergesi olmalıdır.
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışını birlikte kuralım. Kârlı görünen büyümenin hangi ayda ne kadar finansman gerektireceğini görelim. Yatırımları nakit üretme kapasitemize göre sıralayalım.
Bütçeyi hesap verebilirlik referansı olarak korurken tahminleri güncelleyelim. Sapma toplantılarında “Kim hedefi tutturamadı?” kadar, “Hangi varsayım değişti, hangi kararı almalıyız?” sorusunu da soralım.
2027 bütçesinin kalitesi, strateji, risk ve nakit arasındaki tutarlılıkta belli olacak. Yönetim kurullarının onayladığı şey, şirketin geleceğine ilişkin önemli bir tercih olmalıdır.
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