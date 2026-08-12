2027 yılının kazanacak şirketleri: Nakit akışını yönetenler

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2027’ye giderken şirketleri birbi­rinden ayıracak te­mel kriter ciro bü­yüklüğü değil; kasa­ya giren gerçek para olacak. Yeni dönemin kazananları daha çok satanlar değil, sattı­ğını nakde çevirebi­lenler olacak.

Türkiye ekonomisinde son açıklanan rakamlar aslında şir­ket yöneticilerine oldukça açık bir mesaj veriyor: Ciro büyüyor olabilir, fakat üretim aynı hız­la büyümüyor. Fiyatlar yük­seliyor, finansman pahalı ka­lıyor ve sermaye giderek daha değerli hale geliyor.

TÜİK’in 10 Ağustos’ta açıkla­dığı Haziran 2026 Sanayi Üre­tim Endeksi, takvim etkisinden arındırılmış olarak sanayi üre­timinin yıllık %1,4 gerilediğini gösterdi. İmalat sanayindeki dü­şüş %1,5 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yalnızca %0,1 arttı; imalat sanayinde aylık değişim sıfır ol­du.

Daha da dikkat çekici olan ise bir gün sonra açıklanan veri.

Haziran ayında sanayi, inşa­at, ticaret ve hizmet sektörleri­nin toplam ciro endeksi yıllık %25,8 arttı. Sanayi sektöründe ciro artışı %26,7, inşaatta %29,9, ticarette %23,5, hizmetlerde %31,3 oldu. Buna karşılık toplam ciro aylık bazda %0,3, sanayi ci­rosu ise %2,7 geriledi.

İşte 2027’ye giderken şirket­lerin önündeki en önemli yanılgı burada başlıyor:

Ciro büyümesi, artık şirke­tin büyüdüğü anlamına gelmi­yor.

Ciro büyüyor ama üretim küçülüyorsa…

Temmuz itibarıyla tüketici enflasyonu yıllık %31,75, yurt içi üretici fiyatları artışı ise %27,83 seviyesinde.

Dolayısıyla %20-25 seviyesin­deki nominal ciro artışları ilk ba­kışta etkileyici görünse bile, fiyat etkisinden arındırıldığında aynı başarıyı göstermeyebilir.

Sanayi üretiminin yıllık %1,4 düşerken toplam cironun %25,8 artması bu nedenle önemli bir uyarıdır.

Türkiye artık şirketlerin “ciro yanılsaması” ile karşı karşıya olduğu bir döneme giriyor.

Bir şirket satışlarını 1 milyar TL’den 1,25 milyar TL’ye çıkara­bilir. Yönetim kurulu toplantı­sında yüzde 25 büyümeden söz edilebilir. Ancak stoklar yüzde 40, alacaklar yüzde 35, finansal borçlar yüzde 50 büyümüşse o şirket gerçekte büyümüş müdür?

Cevap nettir:

Hayır. Şirket bilançosunu büyütmüştür; değerini değil.

Paranın maliyeti şirket stratejisini değiştiriyor

TCMB, 23 Temmuz toplan­tısında politika faizini %37 se­viyesinde tuttu. Daha önemlisi, 17 Temmuz haftasında TL ticari kredi faizlerinin ortalama %48,9 seviyesinde bulunduğunu açıkla­dı.

Yüzde 49’a yaklaşan finansman maliyetinin olduğu bir ekonomi­de şirket yönetiminin birinci ön­celiğinin artık ciro değil, işletme sermayesi olması gerekir.

Basit bir örnek düşünelim.

Yıllık 1 milyar TL satış yapan ve 800 milyon TL satış maliyeti bulunan bir şirket, müşteri tah­silat süresini 15 gün kısaltırsa yaklaşık 41 milyon TL nakit ser­bestleştirebilir.

Stokta kalma süresini 20 gün azaltırsa yaklaşık 44 milyon TL, tedarikçi ödeme süresini 10 gün uzatabilirse yaklaşık 22 milyon TL daha işletme sermayesi yara­tabilir.

Toplam potansiyel:

Yaklaşık 107 milyon TL.

Bu tutarın banka kredisi yerine kullanılması halinde, bugün yak­laşık %49 seviyesindeki ticari kredi maliyeti üzerinden teorik yıllık finansman etkisi 50 mil­yon TL’nin üzerine çıkabilir.

İşte 2027 şirket yönetiminin matematiği budur.

Bazen satışları yüzde 10 ar­tırmaktan daha değerli olan şey, stokları 20 gün azaltmaktır.

Fabrikanın doluluğu da alarm veriyor

TCMB’nin Temmuz 2026 ve­risine göre imalat sanayi kapasi­te kullanım oranı mevsimsellik­ten arındırılmış olarak %73,8’e, arındırılmamış olarak %73,9’a geriledi. Bir ay önce mevsimsel­likten arındırılmış oran %74,3’tü.

Bu veri sanayi üretimindeki zayıflamayla birlikte okunmalı.

Şirketlerin önündeki sorun ar­tık yalnızca finansman maliyeti değildir.

Aynı zamanda kapasitenin ne kadar verimli kullanıldığı, hangi ürünün gerçekten para kazandır­dığı ve sermayenin hangi müşte­riye bağlandığıdır.

Bu nedenle 2027’de yönetim kuruluna yalnızca gelir tablosu­nu değil, nakit dönüşüm döngü­sünü götürmesi gerekiyor.

Alacak günü: müşteriden kaç günde para topluyoruz?

Stok günü: stok kaç gün depoda bekliyor?

Ticari borç günü: tedarikçiye kaç günde ödeme yapıyoruz?

Bu üç göstergenin bileşkesi şir­ketin bankaya ne ölçüde bağımlı olduğunu belirliyor.

Yapay zekâ meselesi teknoloji değil, nakit meselesidir

2027’de ikinci büyük ayrışma yapay zekâ ve otomasyon yatı­rımlarında yaşanacak.

Ancak doğru soru “Şirketimiz yapay zekâ kullanıyor mu?” de­ğildir.

Doğru soru şudur:

Yapay zekâ EBITDA’yı ve nakit akışını kaç TL artırıyor?

Satış tahminindeki hata ora­nını düşürmeyen, stokları azalt­mayan, satın alma fiyatlarını op­timize etmeyen, tahsilat riskini önceden göstermeyen veya ça­lışan başına verimliliği yükselt­meyen AI yatırımı finansal açı­dan teknoloji vitrini olmaktan öteye gitmez.

2027’nin kazanan şirketi ya­pay zekâyı sunumlarında en çok kullanan değil; stok devir hızı­na, brüt kârına ve nakit akışı­na dönüştüren şirket olacak.

Fiyatlama gücü yeni rekabet avantajıdır

Enflasyonun %31,75 olduğu bir ekonomide maliyet artışını müş­teriye aktarabilmek de kritik ha­le geliyor. Ancak fiyat artırmakla fiyatlama gücü aynı şey değildir.

Gerçek fiyatlama gücü; fiyat yükseltirken müşteri kaybet­memek, ürün karmasını yüksek marjlı ürünlere çevirmek ve brüt kâr marjını koruyabilmektir.

2027’de düşük marjla yüksek ciro yapan şirketlerden çok, yük­sek katma değerle kontrollü büyüyen şirketler avantajlı ola­caktır.

2027’nin formülü

Yeni dönemin şirketini beş ra­kam tanımlayacak:

Serbest nakit akışı, net borç/ FAVÖK, nakit dönüşüm süresi, brüt kâr marjı ve sermaye ge­tirisi.

Ciro artık altıncı sıraya düşe­bilir.

Çünkü önümüzdeki dönem­de şirketlerin kaderini “ne kadar sattıkları” değil, satıştan ne ka­dar para bıraktıkları belirleye­cek.

Sanayi üretiminin yıllık %1,4 gerilediği, imalat kapasite kulla­nımının %74’ün altına indiği, po­litika faizinin %37 ve ticari kredi maliyetlerinin yaklaşık %49 ol­duğu bir ekonomide yönetim an­layışının değişmemesi mümkün değil.

2027’nin kazanan şirketleri bugünden belli olmaya başladı.

Kasasında yüksek borç taşı­yanlar değil; borca ihtiyaç duy­madan nakit üretebilenler.

Depolarını büyütenler değil; stoklarını hızla çevirebilenler.

Her müşteriye satış yapanlar değil; kârlı müşteriye doğru fi­yatla satış yapanlar.

Yapay zekâya para harcayanlar değil; yapay zekâdan para ka­zananlar.

Ve belki de yeni dönemin en önemli yönetim cümlesi şu ola­cak:

Ciro egoyu, kâr muhasebeyi, nakit ise şirketi yönetir.

Son sözler: “İnsan ancak sus­tuklarını duyan biriyle bir hayat sürdürülebilir”Osho

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