2027 yılının kazanacak şirketleri: Nakit akışını yönetenler
2027’ye giderken şirketleri birbirinden ayıracak temel kriter ciro büyüklüğü değil; kasaya giren gerçek para olacak. Yeni dönemin kazananları daha çok satanlar değil, sattığını nakde çevirebilenler olacak.
Türkiye ekonomisinde son açıklanan rakamlar aslında şirket yöneticilerine oldukça açık bir mesaj veriyor: Ciro büyüyor olabilir, fakat üretim aynı hızla büyümüyor. Fiyatlar yükseliyor, finansman pahalı kalıyor ve sermaye giderek daha değerli hale geliyor.
TÜİK’in 10 Ağustos’ta açıkladığı Haziran 2026 Sanayi Üretim Endeksi, takvim etkisinden arındırılmış olarak sanayi üretiminin yıllık %1,4 gerilediğini gösterdi. İmalat sanayindeki düşüş %1,5 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yalnızca %0,1 arttı; imalat sanayinde aylık değişim sıfır oldu.
Daha da dikkat çekici olan ise bir gün sonra açıklanan veri.
Haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi yıllık %25,8 arttı. Sanayi sektöründe ciro artışı %26,7, inşaatta %29,9, ticarette %23,5, hizmetlerde %31,3 oldu. Buna karşılık toplam ciro aylık bazda %0,3, sanayi cirosu ise %2,7 geriledi.
İşte 2027’ye giderken şirketlerin önündeki en önemli yanılgı burada başlıyor:
Ciro büyümesi, artık şirketin büyüdüğü anlamına gelmiyor.
Ciro büyüyor ama üretim küçülüyorsa…
Temmuz itibarıyla tüketici enflasyonu yıllık %31,75, yurt içi üretici fiyatları artışı ise %27,83 seviyesinde.
Dolayısıyla %20-25 seviyesindeki nominal ciro artışları ilk bakışta etkileyici görünse bile, fiyat etkisinden arındırıldığında aynı başarıyı göstermeyebilir.
Sanayi üretiminin yıllık %1,4 düşerken toplam cironun %25,8 artması bu nedenle önemli bir uyarıdır.
Türkiye artık şirketlerin “ciro yanılsaması” ile karşı karşıya olduğu bir döneme giriyor.
Bir şirket satışlarını 1 milyar TL’den 1,25 milyar TL’ye çıkarabilir. Yönetim kurulu toplantısında yüzde 25 büyümeden söz edilebilir. Ancak stoklar yüzde 40, alacaklar yüzde 35, finansal borçlar yüzde 50 büyümüşse o şirket gerçekte büyümüş müdür?
Cevap nettir:
Hayır. Şirket bilançosunu büyütmüştür; değerini değil.
Paranın maliyeti şirket stratejisini değiştiriyor
TCMB, 23 Temmuz toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tuttu. Daha önemlisi, 17 Temmuz haftasında TL ticari kredi faizlerinin ortalama %48,9 seviyesinde bulunduğunu açıkladı.
Yüzde 49’a yaklaşan finansman maliyetinin olduğu bir ekonomide şirket yönetiminin birinci önceliğinin artık ciro değil, işletme sermayesi olması gerekir.
Basit bir örnek düşünelim.
Yıllık 1 milyar TL satış yapan ve 800 milyon TL satış maliyeti bulunan bir şirket, müşteri tahsilat süresini 15 gün kısaltırsa yaklaşık 41 milyon TL nakit serbestleştirebilir.
Stokta kalma süresini 20 gün azaltırsa yaklaşık 44 milyon TL, tedarikçi ödeme süresini 10 gün uzatabilirse yaklaşık 22 milyon TL daha işletme sermayesi yaratabilir.
Toplam potansiyel:
Yaklaşık 107 milyon TL.
Bu tutarın banka kredisi yerine kullanılması halinde, bugün yaklaşık %49 seviyesindeki ticari kredi maliyeti üzerinden teorik yıllık finansman etkisi 50 milyon TL’nin üzerine çıkabilir.
İşte 2027 şirket yönetiminin matematiği budur.
Bazen satışları yüzde 10 artırmaktan daha değerli olan şey, stokları 20 gün azaltmaktır.
Fabrikanın doluluğu da alarm veriyor
TCMB’nin Temmuz 2026 verisine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı mevsimsellikten arındırılmış olarak %73,8’e, arındırılmamış olarak %73,9’a geriledi. Bir ay önce mevsimsellikten arındırılmış oran %74,3’tü.
Bu veri sanayi üretimindeki zayıflamayla birlikte okunmalı.
Şirketlerin önündeki sorun artık yalnızca finansman maliyeti değildir.
Aynı zamanda kapasitenin ne kadar verimli kullanıldığı, hangi ürünün gerçekten para kazandırdığı ve sermayenin hangi müşteriye bağlandığıdır.
Bu nedenle 2027’de yönetim kuruluna yalnızca gelir tablosunu değil, nakit dönüşüm döngüsünü götürmesi gerekiyor.
Alacak günü: müşteriden kaç günde para topluyoruz?
Stok günü: stok kaç gün depoda bekliyor?
Ticari borç günü: tedarikçiye kaç günde ödeme yapıyoruz?
Bu üç göstergenin bileşkesi şirketin bankaya ne ölçüde bağımlı olduğunu belirliyor.
Yapay zekâ meselesi teknoloji değil, nakit meselesidir
2027’de ikinci büyük ayrışma yapay zekâ ve otomasyon yatırımlarında yaşanacak.
Ancak doğru soru “Şirketimiz yapay zekâ kullanıyor mu?” değildir.
Doğru soru şudur:
Yapay zekâ EBITDA’yı ve nakit akışını kaç TL artırıyor?
Satış tahminindeki hata oranını düşürmeyen, stokları azaltmayan, satın alma fiyatlarını optimize etmeyen, tahsilat riskini önceden göstermeyen veya çalışan başına verimliliği yükseltmeyen AI yatırımı finansal açıdan teknoloji vitrini olmaktan öteye gitmez.
2027’nin kazanan şirketi yapay zekâyı sunumlarında en çok kullanan değil; stok devir hızına, brüt kârına ve nakit akışına dönüştüren şirket olacak.
Fiyatlama gücü yeni rekabet avantajıdır
Enflasyonun %31,75 olduğu bir ekonomide maliyet artışını müşteriye aktarabilmek de kritik hale geliyor. Ancak fiyat artırmakla fiyatlama gücü aynı şey değildir.
Gerçek fiyatlama gücü; fiyat yükseltirken müşteri kaybetmemek, ürün karmasını yüksek marjlı ürünlere çevirmek ve brüt kâr marjını koruyabilmektir.
2027’de düşük marjla yüksek ciro yapan şirketlerden çok, yüksek katma değerle kontrollü büyüyen şirketler avantajlı olacaktır.
2027’nin formülü
Yeni dönemin şirketini beş rakam tanımlayacak:
Serbest nakit akışı, net borç/ FAVÖK, nakit dönüşüm süresi, brüt kâr marjı ve sermaye getirisi.
Ciro artık altıncı sıraya düşebilir.
Çünkü önümüzdeki dönemde şirketlerin kaderini “ne kadar sattıkları” değil, satıştan ne kadar para bıraktıkları belirleyecek.
Sanayi üretiminin yıllık %1,4 gerilediği, imalat kapasite kullanımının %74’ün altına indiği, politika faizinin %37 ve ticari kredi maliyetlerinin yaklaşık %49 olduğu bir ekonomide yönetim anlayışının değişmemesi mümkün değil.
2027’nin kazanan şirketleri bugünden belli olmaya başladı.
Kasasında yüksek borç taşıyanlar değil; borca ihtiyaç duymadan nakit üretebilenler.
Depolarını büyütenler değil; stoklarını hızla çevirebilenler.
Her müşteriye satış yapanlar değil; kârlı müşteriye doğru fiyatla satış yapanlar.
Yapay zekâya para harcayanlar değil; yapay zekâdan para kazananlar.
Ve belki de yeni dönemin en önemli yönetim cümlesi şu olacak:
Ciro egoyu, kâr muhasebeyi, nakit ise şirketi yönetir.
Son sözler: “İnsan ancak sustuklarını duyan biriyle bir hayat sürdürülebilir”Osho
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