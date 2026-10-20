2027’de 19,9 trilyon TL verginin 12 trilyonu tüketimden

TBMM’ye sunulan bütçe yasa teklifine göre 2027’de her 100 TL verginin 60 TL’sini mal ve hizmetlerin fiyatı içinde dolaylı vergi olarak tüketiciler ödeyecek. KDV ve ÖTV olmak üzere sadece iki dolaylı vergi kaleminden beklenen gelir yaklaşık 9 trilyon lira ile toplam vergi pastasının yaklaşık yarısı.

2027 yılı bütçe yasa tasarısı, bütçe gelirlerinin omurgası­nı oluşturan vergi sistemin­deki kronik dolaylı vergi yükünün yeni yılda da ağırlığını koruyacağı­nı ortaya koydu. Yaklaşık 20 trilyon lira dolayında hedeflenen tahsilat­ta dolaylı vergilerin payının yüzde 60 düzeyinde öngörülmesi; mali yapının tüketim odaklı kırılganlı­ğını sürdüreceğine, toplumsal gelir adaletsizliğini derinleştiren tüke­tim vergilerinin kamunun ana gelir kaynağı olmaya devam edeceğini gösteriyor.

TBMM Başkanlığına sunulan 2027 Mali Yılı Merkezi Bütçe Ka­nunu Teklifinde “brüt” vergi geli­ri 22 trilyon 139,3 milyar TL ola­rak belirlenirken, 2 trilyon 233,3 milyar liralık “ret ve iade” sonra­sı “net” vergi tahsilatı ise 19 tril­yon 906 milyar lira olarak hedef­lendi. Bu da 2027-2029 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılının tümünde 14 trilyon 585,7 milyar lira olarak gerçekle­şeceği tahmin edilen vergi geliri­ne göre yüzde 36,5 oranında bir ca­ri artışı ifade ediyor. Tüketici fi­yatları (TÜFE) bazında yüzde 21 olarak hedeflenen enflasyonla in­dirgendiğinde, 2027’de devletin kasasına girecek vergide “reel” bazda artış yüzde 12,8 oranında bir artış öngörüldüğü görülüyor.

Her 100 TL verginin 60’ını tüketenler ödeyecek

Bütçe hedeflerine göre 2027’de toplam net vergi gelirinin yüzde 60 oranındaki 11 trilyon 950,9 mil­yar liralık bölümü, yurttaşların yaşamsal ihtiyaçları için tükettik­leri mal ve hizmetlerin fiyatı için­de yer alan ve satın alırken peşi­nen ödedikleri Katma Değer Ver­gisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi “dolaylı” vergilerden bekleniyor. Buna karşılık gelir, kar ve mülkiyet üzerinden alınan “doğrudan” vergilerde net gelir hedefi 7 trilyon 952,3 milyar lira.

Bu yılın ilk dokuz ayındaki ger­çekleşmelere göre vergi gelirinin yüzde 58,9’u dolaylı vergilerden el­de edildi. Vergide bu yılın tümün­deki gerçekleşme de bu düzeyde olursa dolaylı verginin payı gelecek yıl 1,1 puanlık bir artışla yük­sek kalmaya devam edecek, gelir, kar ve servet sahiplerinin pastada­ki payı yine düşük kalacak.

Yaklaşık yarısı 2 kalemden

En yaygın dolaylı vergi olarak neredeyse tüm mal ve hizmetlere uygulanan “dahilde alınan KDV”­de 2027 yılı brüt tahsilat hedefi 4 trilyon 146,1 milyar lira olurken, ticari, sanayi, tarımsal veya ser­best meslek faaliyetleri yürüten mükellefler, ihracatçılar ve teş­vik belgeli yatırım yapanlara ya­pılacak 1 trilyon 955,9 milyar lira­lık KDV iadesi sonrası beklenen net gelir 2 trilyon 790,2 milyar TL olarak belirlendi. 2027 yılında tü­ketilecek ithal ürünlerden bekle­nen KDV tahsilatının net tutarı ise 2 trilyon 891,2 milyar lira.

Lüks tüketim malları, çevreye zararlı ve sağlık açısından risk ta­şıyan ürünler gibi kategorilerdeki birçok üründen alınan ÖTV’den de yılın tümünde 3 trilyon 283,9 milyar liralık net tahsilat bekle­niyor. Buna göre sadece KDV ve ÖTV olmak üzere iki dolaylı ver­gi kaleminden beklenen yıllık net gelir 8 trilyon 965,3 milyar lira ile toplam vergi pastasının yüzde 45’ini oluşturuyor.

2027 yılında hedeflenen top­lam ÖTV tahsilatının net 1 trilyon 151,2 milyar lira ile en büyük bölü­mü yeni motorlu taşıt alımlarından bekleniyor. Akaryakıt ve doğal gaz tüketiminden 870,6 milyar, tütün mamullerinden 796 milyar, alkol­lü içki tüketiminden 259,7 milyar, kolalı gazoz tüketiminden 31,6 mil­yar, dayanıklı tüketim malları ve diğer ürünlerin tüketiminden top­lam 225,7 milyar lira ÖTV tahsilatı hedefleniyor.

İthal tüketim bütçeye destek-cari açığa tehdit

2027’de ithalden alınan KDV’nin yanı sıra, ithal ürünlerin fiyatına binen ve tüketim zinciri içinde son halka olarak nihai tüketicinin öde­diği Gümrük Vergisinde net 530,7 milyar ve diğer kalemlerden elde edilecek 8,9 milyar lira ile birlik­te dış ticaretten elde edilecek top­lam net gelirin 3 trilyon 430,8 mil­yar liraya ulaşması hedefleniyor. Küresel konjonktür ticarette ko­rumacılığı ve yavaşlamayı daya­tırken, Türkiye’nin 2027 bütçe mimarisi, mali dengeyi korumak adına ithalatın ve döviz çıkışının aynen sürmesi üzerine kurulmuş gözüküyor. Bu ise bütçe dengesi­ni kısa vadede suni olarak ayakta tutarken makroekonomik istik­rarı ve cari dengeyi kırılganlaştı­racak bir durum. Değerli TL’nin cazip kıldığı ithalat dolayısıyla buradan elde edilen yüksek ver­gi geliri devletin kasasını güven­ceye alırken, içeride sanayicinin hammadde maliyetlerini artıra­rak enflasyonist baskıyı besleyen yapısal bir kısır döngü yaratma potansiyeli taşıyor.

Bankacılıktan 990, harçlardan 748 milyar

2027 yılında yüksek tutarda tahsilat beklenen bir diğer dolaylı vergi kalemi de Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV). Gelecek yıl bu vergide devletin kasasına girmesi beklenen tutar 990,1 milyar lira. Dolaylı vergi niteliğindeki yargı, noter, tapu, vergi, pasaport, gemi ve liman, imtiyaz name-ruhsatname, diploma ve trafik harçları gibi geniş bir yelpaze oluşturan harçlar alanından da toplam 748,2 milyar lira tahsilat bekleniyor. Gelecek yıl dolaylı vergiler kapsamında ayrıca Damga Vergisinden 467,3 milyar, şans oyunları üzerinden devletin aldığı vergilerden 104,3 milyar, 1999 Marmara Depremi sonrası “geçici” bir vergi olarak getirilen ancak 2000’de kalıcı hale gelen ve telekomünikasyon hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisinden 84,5 milyar, Konaklama Vergisinden 27,3 milyar ve Dijital Hizmet Vergisinde 24,3 milyar lira bekleniyor.

2027 yılında TÜFE bazında enflasyonun yüzde 21’e indirilmesi hedeflenirken, harçlar, MTV, Damga Vergisi, Trafik Cezaları ve ÖTV’deki maktu tutarlar 3 Kasım’da netleşecek olan ve yüzde 30 dolayında beklenen yeniden değerleme oranına göre artacak. 2027 için öngörülen tutarlar, bu kalemlere otomatik olarak yansıyacak olan yeniden değerleme oranı artışlarının vatandaşın sırtına getireceği ek yükü de peşinen tescillemiş oldu.

Gelir vergisi bordrolunun sırtında

Doğrudan vergiler kapsamında ise Gelir Vergisinde yıllık tahsilat hedefi 5 trilyon 584,4 milyar lira. Bu tahsilatın 5 trilyon 171,2 milyar lira ile tamamına yakınını, çalışanların ücret ve maaşlarından tevkifat şeklinde kaynağından kesilecek tutar oluşturuyor. Ticari, sınai ve zirai işletmelerin (şirketler) ödediği Kurumlar Vergisinde 2027’da 147,9 milyar liralık ret ve iade sonrası net 2 trilyon 223,4 milyar liralık bir tahsilat bekleniyor. 2027’de mülkiyet üzerinden alınacak vergilerde tahsilat hedefi ise 195,9 milyar lira ile toplam pastanın sadece yüzde 1’i düzeyinde. Yıllık tahsilat hedefi Motorlu Taşıt Vergisinde 175,1 milyar, Veraset ve İntikal Vergisinde 20 milyar, Değerli Konut vergisinde ise sadece 780,6 milyon lira.

Gelir Vergisinin tamamen bordrolu çalışanların üzerine yıkılması, sıklıkla dile getirilen “vergiyi tabana yayma” iddiasını desteklemiyor. Büyük sermaye grupları, holdingler, gayrimenkul zenginleri, serbest meslek erbabı (doktor, avukat vb.) ve şirket ortaklarının toplam bütçeye katkısı; fabrikada, ofiste, tezgâh başında çalışan işçi ve memurun ödediği verginin yanında devede kulak düzeyinde. Devletin, şirketler ve şahısların kendi bildirdiği kazançlar üzerinden beyana dayalı olarak topladığı vergi yetersiz kalırken, bordrolu çalışan, parası daha cebine girmeden vergisi işveren tarafından kaynağından kesilerek devlete aktarıldığı için vergi kaçırma veya vergiden kaçınma şansı sıfır olan tek kesim.

Ayrıca, enflasyonist ortamlarda asgari ücret ve genel maaşlar kâğıt üzerinde artsa da vergi dilimleri (gelir vergisi tarifesi) aynı hızda yükseltilmediği için çalışanlar yılın daha ilk aylarında yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’lik üst vergi dilimlerine yakalanıyor. Bu durum, maaş zamlarının daha çalışanın cebine girmeden vergi eliyle geri alınmasına ve çalışan kesimin refah düzeyinin sistematik olarak gerilemesine yol açıyor.