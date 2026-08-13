2027’de Değerli Konut Vergisi sürprizi yaşanabilir
Emlak vergisine esas değerlerde 2026 yılında yaşanan artış, yalnızca emlak vergisini yükseltmekle kalmayacak. Aynı zamanda daha fazla meskenin Değerli Konut Vergisi (DKV) kapsamına girmesine de yol açabilir.
Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birden fazla konutu olanların 2027 yılına girerken bu durumu dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.
Değerli Konut Vergisi nedir?
2026 yılı itibarıyla 17.711.000 TL’yi aşan bina vergi değerine sahip meskenler DKV kapsamına giriyor.
Burada iki temel nokta var:
-Esas alınan değer, piyasa değeri değil binanın emlak vergisi değeridir.
-Birden fazla konuta sahip olmak tek başına vergi mükellefiyeti doğurmaz.
Birden fazla meskeni olan kişilerde, DKV kapsamına giren taşınmazlar arasında en düşük değerli olan tek mesken istisna edilir. Diğerleri için şartlar oluşmuşsa vergi doğar.
Vergi tüm değer üzerinden alınmıyor
DKV, konutun tamamı üzerinden değil, belirli dilimler üzerinden hesaplanır.
2026 tarifesi şöyledir:
-17.711.000 TL’ye kadar: Vergi yok
-17.711.000 – 26.567.000 TL: arası binde 3
-26.567.000 – 35.425.000 TL: arası değer kısmi üzerinden binde 6
-35.425.000 TL üzeri: Aşan kısım üzerinden binde 10
Buna göre: Örneğin, 2026 yılında, öteden beri kapsamda olan ve emlak vergisi değeri 25 milyon TL’lik olan bir meskenin için vergi, sadece 17.711.000 TL’yi aşan kısım için binde 3 oranında hesaplanır.
2026 yılı neden kritik?
Değerli konut vergisinde mükellefiyet kapsama girilen yılı takip eden yıldan başlıyor.
2025 yılında arsa ve arazi metrekare değerleri takdir komisyonlarınca yeniden belirlendi. Büyükşehirler başta birçok yerde takdir edilen değerlerde ciddi artışlar yaşandı. Daha sonra yapılan yasal düzenlemeyle, emlak vergisi değer artışına üst sınır getirildi. Buna göre 2026 değerleri, 2025’in en fazla üç katına çıkabiliyor. Bu düzenleme emlak vergisini sınırlarken, DKV açısından yeni bir etki doğurdu. Çünkü 2026 yılında DKV sınırı sadece %12,74 artırılarak 15.709.000 TL’den 17.711.000 TL’ye yükseldi. Genel itibarıyla özellikle büyükşehirlerde büyük ölçüde taşınmazların emlak vergisi değer artışı üç kata kadar çıktı. Bu da 2027 de DKV mükellefiyetinde bir patlama yaratabilir.
Konuyu bir örnekle açıklayalım
Bir kişinin 2025 yılında 6, 9 ve 15 milyon TL emlak vergisi değeri olan üç konutu olduğunu düşünelim. 2025’te bu kişi DKV mükellefi değildir. Zira, tüm konutları KDV sınırı altındadır. Ancak 2026’da bu üç konutun da emlak vergisi değerinin 3 kat attığını değerlendirdiğinizde her üç konut da DKV kapsamına girmiş olur.
En düşük değerli konut istisna edilir, diğerleri için 2027 yılında DKV gündeme gelir.
Vergi neden 2027’de?
DKV mükellefiyeti gerek yeni alım ve gerekse emlak vergisi değer artışı nedeniyle kapsama giren konutlarda sınırın aşıldığı yıl değil, takip eden yıldan başlar.
Bu nedenle 2026’da ilk kez sınır aşılırsa vergi yükümlülüğü 2027 yılında başlar. Beyanname de 2027 Şubat ayında verilir. Elbette 2027 yılı sınırı ayrıca belirleneceği için nihai hesap o yılın değerleriyle yapılacaktır. Zira mükellefiyet; konutun satışında satış tarihinden, bina vergisi değerinin sınırın altında kalması halinde o yılda sona erer.
Beyannamenin verileceği vergi dairesi
DKV Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi dairelerine beyan edilir. Beyanname prensip olarak konutun bulunduğu yer vergi dairesine verilir. Kapsama giren birden fazla konut bulunması durumunda, herhangi birinin bulunduğu vergi dairesine verilebilir. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlarca bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
-Beyan süresi: 20 Şubat
-Ödeme: Şubat ve Ağustos olmak üzere iki taksit
Bürokrasi ve bir öneri
Beyanname elektronik ortamda verilebiliyor. Ancak belediyeden alınan bina vergi değeri belgesinin ayrıca sunulması gerekiyor.
Bu durum gereksiz bir bürokrasi yaratıyor. Bu verilerin günümüz teknolojik imkanları dikkate alındığında kurumlar arasında otomatik paylaşılması hem mükellef hem idare açısından süreci kolaylaştıracaktır. Ayrıca Gelir İdaresinin mükellefiyet kapsamında olan konutları takibi bakımından da bu daha pratik bir yoldur.
Son söz
Büyük şehirlere göçü önlemek anlamında vergi politikaları araç olarak kullanılabilir. Zaten bu nedenle de yıllardır emlak vergisi oranı büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde iki kat olarak uygulanır. Ancak kalıcı çözüm yalnızca vergilerle değil; alternatif şehirler, yeni istihdam merkezleri ve dengeli şehirleşme politikalarıyla mümkündür. Bu anlamda daha önce bu köşede bahsettiğimiz mega endüstri bölgeleri gibi teşvikler son derece önemlidir.
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