2027’de en çok satan mı, nakit üreten mi kazanacak?

Bir şirketin satış rekoru kırdı­ğı ay bankadan acil kredi is­temesi çelişki değildir. Satışın parası henüz müşteride, üreti­min parası depoda, ödeme günü ise bugündedir. Gelir tablosu bü­yümeyi gösterirken banka hesabı daralabilir. Türkiye’de 2027 büt­çelerini hazırlayan yönetim ku­rullarının önündeki temel soru bu nedenle yalnızca kaç lira satış ya­pılacağı değildir. Asıl soru, bu sa­tışı gerçekleştirmek için kaç lira­nın ne kadar süreyle bağlanacağı ve sonunda ne kadar serbest nakit kalacağıdır. Büyümenin finans­manı hesaplanmadan büyüme he­defi tamamlanmış sayılmaz.

20 Ekim itibarıyla TCMB’nin son politika faizi yüzde 37’dir. Bu oran şirketlerin kredi maliyeti­ni doğrudan göstermez; ancak fi­nansmanın önemsiz bir gider sa­yılamayacağı ortamı hatırlatır. Üstelik faizlerin gerilemesi bi­le kötü tahsilatı, aşırı stoku veya düşük katkı payını kendiliğinden düzeltmez. Yönetimin kontrol edebildiği alanlar beklemeye alı­nırsa, olası faiz indiriminin sağ­layacağı rahatlık da verimsiz iş­letme sermayesi içinde kaybola­bilir. Sağlam şirket, dış koşulların iyileşmesinden yararlanır; bütün planını o iyileşmenin mutlaka gerçekleşmesine bağlamaz.

Ciro artışı başarıyı tek başına anlatmaz

Örnek olarak satışları 1 milyar liradan 1,3 milyar liraya yükse­len bir şirket düşünelim. Nominal büyüme yüz­de 30’dur. Aynı ürün se­petindeki ortalama satış fiyatı yüzde 25 artmışsa, ürün karması değişme­diği varsayımıyla mik­tar artışı yaklaşık yüzde 4’tür: 1,30’un 1,25’e bö­lünmesi bunu gösterir. Yüzde 30 büyüme man­şetiyle yüzde 4 hacim artışı aynı şeyi anlatmaz. Burada kullanılan yüzde 25, genel enflas­yon oranı değil, şirketin örnek fi­yat artışıdır. Gerçek analiz ürün miktarını, fiyatı ve satış karması­nı ayrı incelemelidir.

Kârın yolu kasadan geçmeyebilir

Şimdi tamamen varsayımsal bir işletmenin 120 milyon lira faiz, amortisman ve vergi önce­si kâr, yani FAVÖK ürettiğini dü­şünelim. İşletme sermayesinde­ki artış 80 milyon, nakit vergi 10 milyon, nakit faiz 40 milyon, yatı­rım harcaması 30 milyon lira ol­sun. Diğer nakit kalemlerini dışa­rıda bırakan köprü hesabında yı­lın sonucu eksi 40 milyon liradır. Şirket operasyonel kâr açıklar­ken faaliyetinin, finansmanının ve yatırımının toplamında nakit tüketmiştir. FAVÖK yararlı bir göstergedir; fakat kasadaki para­nın yerine geçmez.

Bu tablo her zaman kötü yö­netim anlamına gelmez. Yeni bir fabrikanın devreye alınması veya güçlü bir siparişin hazırlanma­sı geçici nakit çıkışı yaratabilir. Sorun, çıkışın planlanmaması, uygun vadeli finansmanla karşı­lanmaması ve ne zaman geri dö­neceğinin bilinmemesidir. Büyü­me yatırımıyla sürekli zarar eden operasyon aynı açıklamayla sa­vunulamaz. Yönetim kurulu, na­kit açığının ne kadarının gelecek­te gelir yaratacağını, ne kadarının tahsilat ve stok hatalarından doğ­duğunu açıkça görmelidir. Her açığa büyüyoruz demek, teşhisi ertelemektir.

En pahalı müşteri en büyük müşteri olabilir

Bir siparişin büyüklüğü kadar ödeme şartı da önemlidir. Tama­mı peşin finanse edilen 9 milyon lira değişken maliyetle, 90 gün sonra tahsil edilecek 10 milyon li­ralık satış yapıldığını varsayalım. Başlangıçtaki katkı 1 milyon lira­dır. Yıllık yüzde 45 basit finans­man maliyetiyle 90 günlük yük yaklaşık 999 bin liraya çıkar. Sa­bit giderler ve tahsilat riski he­saba katılmadan katkının nere­deyse tamamı kaybolur. Bu oran güncel piyasa verisi değil, örnek varsayımdır; tedarikçi kredisi ve­ya müşteri avansı hesabı değişti­rebilir.

Bu nedenle satış primi yalnızca faturaya bağlanmamalıdır. Tah­sil edilmiş satış, korunmuş katkı payı ve müşteri riskine göre dü­zenlenmelidir. Büyük müşteriye verilen uzun vade, görünmeyen bir fiyat indirimidir. Fiyat görüş­mesinde bir puan kazanıp vadede otuz gün kaybetmek, yüksek fi­nansman maliyetinde pahalı bir anlaşmaya dönüşebilir. Satış ve finans ekiplerinin aynı müşteri kârlılığı tablosuna bakması gere­kir. Müşteriyle ilişkiyi korumak elbette değerlidir; ancak ilişki­nin bütün finansmanını satıcının üstlenmesi sürdürülebilir bir or­taklık oluşturmayabilir.

Depodaki güven duygusunun da bir faturası var

Stok yöneticisi mal bulunurlu­ğunu, finans yöneticisi nakdi sa­vunur. İkisinin ortak hedefi hiz­met seviyesini bozmadan doğru stoktur. Yıllık satış maliyeti 730 milyon lira olan örnek bir işlet­mede stok süresinin 20 gün azal­ması, yaklaşık 40 milyon lira kay­nak çözer. Aynı yıllık yüzde 45 varsayımıyla bu kaynağın borç azaltımında kullanılması 18 mil­yon lira faiz tasarrufu potansi­yeli yaratır. Ancak bütün ürün­lerde aynı kesintiyi yapmak yan­lıştır. Kritik parçalar, tedarik süresi uzun girdiler ve talebi oy­nak ürünler ayrı değerlendiril­melidir.

Tedarikçi ödemesini geciktir­mek de sınırsız bir çözüm değil­dir. Uzayan vade karşılığında fi­yat yükseliyorsa, iskonto kaybe­diliyorsa veya teslimat güvenliği bozuluyorsa görünürdeki nakit avantajı pahalıya gelebilir. Güçlü şirket, kendi bilançosunu düzel­tirken tedarik zincirini zayıflat­maz. Satın alma tasarrufu birim fiyat, ödeme tarihi, kalite ve stok ihtiyacı birlikte hesaplandığın­da anlamlıdır. Ucuz diye altı aylık mal almak, finansman ve depola­ma gideri eklendiğinde en pahalı satın almaya dönüşebilir. Her in­dirim gerçek tasarruf yaratmaz.

2027 bütçesinin ilk sayfasına nakdi yazın

Yeni bütçede satış hedefinin yanında brüt katkı, tahsilat süre­si, stok günü, borç vadesi ve ser­best nakit hedefi bulunmalıdır. Şirketin önündeki 13 haftayı gös­teren nakit tahmini her hafta ye­nilenmeli; tahminle gerçekleşme arasındaki farkın nedeni açıklan­malıdır. Yönetim yalnızca dönem sonu bakiyesini değil, dönem içindeki en düşük nakit noktasını da görmelidir. Çünkü ay sonunda para bulunması, ayın ortasında maaşın veya kritik tedarikçi öde­mesinin yapılabildiği anlamına gelmez. Likidite, takvimle birlik­te yönetilir.

Yatırım kararları da aynı disip­line bağlanmalıdır. Bakım ve gü­venlik harcamaları korunurken kapasite artışları gerçek sipari­şe, verimlilik projeleri ölçülebilir tasarrufa dayanmalıdır. Gerekti­ğinde az katkı sağlayan müşteri veya üründen çıkmak, büyüme­den vazgeçmek değil daha sağlık­lı büyümeye kaynak açmaktır. Or­taklık, varlık satışı veya borç va­desinin uzatılması gibi kararlar ise sıkışıklık son aşamaya gelme­den değerlendirilmelidir.

Pazar­lık gücü, kasada seçenek varken yüksektir. Nakit yönetimi yalnız­ca muhasebenin görevi değildir; şirketin hareket serbestisini ko­ruyan temel yönetim sorumlulu­ğudur. 2027’nin kazananı, satış hedefini nakit hesabından kopar­mayan şirket olacaktır. Daha çok satmak değerlidir; fakat müşte­rinin finansmanını üstlenirken kendi geleceğini borçlandırmak başarı sayılamaz. Yönetim kuru­lunun gerçek performans sorusu şudur: Bu büyüme şirketin se­çeneklerini artırıyor mu, azal­tıyor mu? Çünkü ciro büyük­lüğü alkış getirir; zamanında üretilen nakit ise şirketin bü­tün paydaşlarına verdiği sözle­ri tutarak yarın da ayakta kal­masını sağlar.

Son sözler: “Bir insan başkala­rından daha çok şey bilirse, yal­nızlaşır” Carl Jung

“Arzular kralları köle yapar, sa­bır ise köleleri kral yapar” Gazali