2027’de en çok satan mı, nakit üreten mi kazanacak?
Bir şirketin satış rekoru kırdığı ay bankadan acil kredi istemesi çelişki değildir. Satışın parası henüz müşteride, üretimin parası depoda, ödeme günü ise bugündedir. Gelir tablosu büyümeyi gösterirken banka hesabı daralabilir. Türkiye’de 2027 bütçelerini hazırlayan yönetim kurullarının önündeki temel soru bu nedenle yalnızca kaç lira satış yapılacağı değildir. Asıl soru, bu satışı gerçekleştirmek için kaç liranın ne kadar süreyle bağlanacağı ve sonunda ne kadar serbest nakit kalacağıdır. Büyümenin finansmanı hesaplanmadan büyüme hedefi tamamlanmış sayılmaz.
20 Ekim itibarıyla TCMB’nin son politika faizi yüzde 37’dir. Bu oran şirketlerin kredi maliyetini doğrudan göstermez; ancak finansmanın önemsiz bir gider sayılamayacağı ortamı hatırlatır. Üstelik faizlerin gerilemesi bile kötü tahsilatı, aşırı stoku veya düşük katkı payını kendiliğinden düzeltmez. Yönetimin kontrol edebildiği alanlar beklemeye alınırsa, olası faiz indiriminin sağlayacağı rahatlık da verimsiz işletme sermayesi içinde kaybolabilir. Sağlam şirket, dış koşulların iyileşmesinden yararlanır; bütün planını o iyileşmenin mutlaka gerçekleşmesine bağlamaz.
Ciro artışı başarıyı tek başına anlatmaz
Örnek olarak satışları 1 milyar liradan 1,3 milyar liraya yükselen bir şirket düşünelim. Nominal büyüme yüzde 30’dur. Aynı ürün sepetindeki ortalama satış fiyatı yüzde 25 artmışsa, ürün karması değişmediği varsayımıyla miktar artışı yaklaşık yüzde 4’tür: 1,30’un 1,25’e bölünmesi bunu gösterir. Yüzde 30 büyüme manşetiyle yüzde 4 hacim artışı aynı şeyi anlatmaz. Burada kullanılan yüzde 25, genel enflasyon oranı değil, şirketin örnek fiyat artışıdır. Gerçek analiz ürün miktarını, fiyatı ve satış karmasını ayrı incelemelidir.
Kârın yolu kasadan geçmeyebilir
Şimdi tamamen varsayımsal bir işletmenin 120 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr, yani FAVÖK ürettiğini düşünelim. İşletme sermayesindeki artış 80 milyon, nakit vergi 10 milyon, nakit faiz 40 milyon, yatırım harcaması 30 milyon lira olsun. Diğer nakit kalemlerini dışarıda bırakan köprü hesabında yılın sonucu eksi 40 milyon liradır. Şirket operasyonel kâr açıklarken faaliyetinin, finansmanının ve yatırımının toplamında nakit tüketmiştir. FAVÖK yararlı bir göstergedir; fakat kasadaki paranın yerine geçmez.
Bu tablo her zaman kötü yönetim anlamına gelmez. Yeni bir fabrikanın devreye alınması veya güçlü bir siparişin hazırlanması geçici nakit çıkışı yaratabilir. Sorun, çıkışın planlanmaması, uygun vadeli finansmanla karşılanmaması ve ne zaman geri döneceğinin bilinmemesidir. Büyüme yatırımıyla sürekli zarar eden operasyon aynı açıklamayla savunulamaz. Yönetim kurulu, nakit açığının ne kadarının gelecekte gelir yaratacağını, ne kadarının tahsilat ve stok hatalarından doğduğunu açıkça görmelidir. Her açığa büyüyoruz demek, teşhisi ertelemektir.
En pahalı müşteri en büyük müşteri olabilir
Bir siparişin büyüklüğü kadar ödeme şartı da önemlidir. Tamamı peşin finanse edilen 9 milyon lira değişken maliyetle, 90 gün sonra tahsil edilecek 10 milyon liralık satış yapıldığını varsayalım. Başlangıçtaki katkı 1 milyon liradır. Yıllık yüzde 45 basit finansman maliyetiyle 90 günlük yük yaklaşık 999 bin liraya çıkar. Sabit giderler ve tahsilat riski hesaba katılmadan katkının neredeyse tamamı kaybolur. Bu oran güncel piyasa verisi değil, örnek varsayımdır; tedarikçi kredisi veya müşteri avansı hesabı değiştirebilir.
Bu nedenle satış primi yalnızca faturaya bağlanmamalıdır. Tahsil edilmiş satış, korunmuş katkı payı ve müşteri riskine göre düzenlenmelidir. Büyük müşteriye verilen uzun vade, görünmeyen bir fiyat indirimidir. Fiyat görüşmesinde bir puan kazanıp vadede otuz gün kaybetmek, yüksek finansman maliyetinde pahalı bir anlaşmaya dönüşebilir. Satış ve finans ekiplerinin aynı müşteri kârlılığı tablosuna bakması gerekir. Müşteriyle ilişkiyi korumak elbette değerlidir; ancak ilişkinin bütün finansmanını satıcının üstlenmesi sürdürülebilir bir ortaklık oluşturmayabilir.
Depodaki güven duygusunun da bir faturası var
Stok yöneticisi mal bulunurluğunu, finans yöneticisi nakdi savunur. İkisinin ortak hedefi hizmet seviyesini bozmadan doğru stoktur. Yıllık satış maliyeti 730 milyon lira olan örnek bir işletmede stok süresinin 20 gün azalması, yaklaşık 40 milyon lira kaynak çözer. Aynı yıllık yüzde 45 varsayımıyla bu kaynağın borç azaltımında kullanılması 18 milyon lira faiz tasarrufu potansiyeli yaratır. Ancak bütün ürünlerde aynı kesintiyi yapmak yanlıştır. Kritik parçalar, tedarik süresi uzun girdiler ve talebi oynak ürünler ayrı değerlendirilmelidir.
Tedarikçi ödemesini geciktirmek de sınırsız bir çözüm değildir. Uzayan vade karşılığında fiyat yükseliyorsa, iskonto kaybediliyorsa veya teslimat güvenliği bozuluyorsa görünürdeki nakit avantajı pahalıya gelebilir. Güçlü şirket, kendi bilançosunu düzeltirken tedarik zincirini zayıflatmaz. Satın alma tasarrufu birim fiyat, ödeme tarihi, kalite ve stok ihtiyacı birlikte hesaplandığında anlamlıdır. Ucuz diye altı aylık mal almak, finansman ve depolama gideri eklendiğinde en pahalı satın almaya dönüşebilir. Her indirim gerçek tasarruf yaratmaz.
2027 bütçesinin ilk sayfasına nakdi yazın
Yeni bütçede satış hedefinin yanında brüt katkı, tahsilat süresi, stok günü, borç vadesi ve serbest nakit hedefi bulunmalıdır. Şirketin önündeki 13 haftayı gösteren nakit tahmini her hafta yenilenmeli; tahminle gerçekleşme arasındaki farkın nedeni açıklanmalıdır. Yönetim yalnızca dönem sonu bakiyesini değil, dönem içindeki en düşük nakit noktasını da görmelidir. Çünkü ay sonunda para bulunması, ayın ortasında maaşın veya kritik tedarikçi ödemesinin yapılabildiği anlamına gelmez. Likidite, takvimle birlikte yönetilir.
Yatırım kararları da aynı disipline bağlanmalıdır. Bakım ve güvenlik harcamaları korunurken kapasite artışları gerçek siparişe, verimlilik projeleri ölçülebilir tasarrufa dayanmalıdır. Gerektiğinde az katkı sağlayan müşteri veya üründen çıkmak, büyümeden vazgeçmek değil daha sağlıklı büyümeye kaynak açmaktır. Ortaklık, varlık satışı veya borç vadesinin uzatılması gibi kararlar ise sıkışıklık son aşamaya gelmeden değerlendirilmelidir.
Pazarlık gücü, kasada seçenek varken yüksektir. Nakit yönetimi yalnızca muhasebenin görevi değildir; şirketin hareket serbestisini koruyan temel yönetim sorumluluğudur. 2027’nin kazananı, satış hedefini nakit hesabından koparmayan şirket olacaktır. Daha çok satmak değerlidir; fakat müşterinin finansmanını üstlenirken kendi geleceğini borçlandırmak başarı sayılamaz. Yönetim kurulunun gerçek performans sorusu şudur: Bu büyüme şirketin seçeneklerini artırıyor mu, azaltıyor mu? Çünkü ciro büyüklüğü alkış getirir; zamanında üretilen nakit ise şirketin bütün paydaşlarına verdiği sözleri tutarak yarın da ayakta kalmasını sağlar.
Son sözler: “Bir insan başkalarından daha çok şey bilirse, yalnızlaşır” Carl Jung
“Arzular kralları köle yapar, sabır ise köleleri kral yapar” Gazali
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