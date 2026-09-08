2027’de enflasyon farkı yetmez: Emekliye intibak şart!
2026 yılının 2027’de enflasyon farkı yetmez: Emekliye intibak şart!
2026 yılının son dört ayına girerken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarında. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık verileri, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışları belirleyecek.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Bizim beklentimiz Eylül ve Ekim aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,70’ler, Kasım ve Aralık aylarında ise yüzde 0,80’ler civarında gerçekleşmesi yönünde.
Bu senaryoda 2026 yılı enflasyonunun yüzde 28,5-29 civarında tamamlanacağını tahmin ediyoruz.
En düşük emekli aylığı 25 bin 800 TL olabilir
Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğümüz yaklaşık yüzde 9,5’lik artış en düşük emekli aylığına da aynı oranda uygulanırsa, Ocak ayında bu rakam yaklaşık 25 bin 800 TL olacak.
Peki bu para geçinmeye yetecek mi?
Ağustos 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL seviyesinde. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 48 bin 305 TL.
Üstelik bunlar Ağustos ayının rakamları.
Bizim Eylül-Aralık dönemi için öngördüğümüz enflasyon oranlarını mevcut rakamlara uyguladığımızda yıl sonunda açlık sınırının yaklaşık 39 bin 300 TL’ye, yoksulluk sınırının 128 bin TL’ye, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin ise 50 bin 800 TL’ye yaklaşabileceğini hesaplıyoruz. Bu durumda Ocak ayında yaklaşık 25 bin 800 TL olması beklenen en düşük emekli aylığı ile 39 bin 300 TL civarındaki açlık sınırı arasında yaklaşık 13 bin 500 TL’lik bir fark ortaya çıkacak.
Üstelik açlık sınırı yalnızca dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken gıda harcamasını ifade ediyor.
Enflasyon farkı refah artışı değil
Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor.
Enflasyon farkı, gerçek anlamda bir refah artışı değildir.
Emekli ve çalışan fiyat artışlarını önce markette, pazarda, kirada ve faturalarında yaşıyor. Enflasyon farkını ise daha sonra maaşında görüyor.
Dolayısıyla Ocak ayında verilecek artışın önemli bölümü, geçmiş dönemde oluşan satın alma gücü kaybını telafi etmeye yönelik olacak.
Bizim tahminimiz gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,5 civarında bir artış alması söz konusu.
Fakat aynı dönemde açlık sınırının 39 bin TL’yi aşması beklenirken en düşük emekli aylığının 25 bin 800 TL civarında kalması, enflasyon farkının tek başına yeterli olmayacağını gösteriyor.
Emekliye intibak şart
Bu nedenle 2027 Ocak ayında yalnızca enflasyon farkını değil, emeklilerin gelirlerini kalıcı biçimde iyileştirecek ilave artış ve intibak düzenlemesini de konuşmamız gerekiyor.
Aksi halde maaşlardaki rakam artacak ancak geçim sıkıntısı devam edecek.
Özellikle en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasındaki yaklaşık 13 bin 500 TL’lik fark, önümüzdeki dönemin en önemli sosyal sorunlarından biri olmaya aday.
Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur enflasyon farkını alacak.
Ancak mesele yalnızca enflasyon kadar artış yapmak değil, vatandaşın alım gücünü koruyabilmek.
Bugünkü rakamlar ve yıl sonu beklentimiz bize bunu açıkça gösteriyor:
2027’de enflasyon farkı yetmez. Emekliye ilave artış ve intibak şart.son dört ayına girerken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarında. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık verileri, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışları belirleyecek.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Bizim beklentimiz Eylül ve Ekim aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,70’ler, Kasım ve Aralık aylarında ise yüzde 0,80’ler civarında gerçekleşmesi yönünde.
Bu senaryoda 2026 yılı enflasyonunun yüzde 28,5-29 civarında tamamlanacağını tahmin ediyoruz.
Emekliye yüzde 9,5, memura yüzde 7,5
Yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yaklaşık yüzde 8,70, yüzde 29 olursa yüzde 9,54 seviyesinde gerçekleşecek.
Dolayısıyla bizim yıl sonu beklentimiz doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışının yaklaşık yüzde 9-9,5 civarında oluşmasını bekliyoruz.
Memur ve memur emeklilerinde ise 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına, 2026’nın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı eklenecek.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa toplam artış yaklaşık yüzde 6,67, yüzde 29 olursa yüzde 7,49 seviyesinde olacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri için de yüzde 7-7,5 civarında bir Ocak artışı öngörüyoruz.
Ancak asıl mesele, bu oranların vatandaşın geçim şartlarına ne kadar yansıyacağı.
lEn düşük emekli aylığı 25 bin 800 TL olabilir
l Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğümüz yaklaşık yüzde 9,5’lik artış en düşük emekli aylığına da aynı oranda uygulanırsa, Ocak ayında bu rakam yaklaşık 25 bin 800 TL olacak.
Peki bu para geçinmeye yetecek mi?
Ağustos 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL seviyesinde. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 48 bin 305 TL.
Üstelik bunlar Ağustos ayının rakamları.
Bizim Eylül-Aralık dönemi için öngördüğümüz enflasyon oranlarını mevcut rakamlara uyguladığımızda yıl sonunda açlık sınırının yaklaşık 39 bin 300 TL’ye, yoksulluk sınırının 128 bin TL’ye, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin ise 50 bin 800 TL’ye yaklaşabileceğini hesaplıyoruz.
Bu durumda Ocak ayında yaklaşık 25 bin 800 TL olması beklenen en düşük emekli aylığı ile 39 bin 300 TL civarındaki açlık sınırı arasında yaklaşık 13 bin 500 TL’lik bir fark ortaya çıkacak.
Üstelik açlık sınırı yalnızca dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken gıda harcamasını ifade ediyor.
Enflasyon farkı refah artışı değil, Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Enflasyon farkı, gerçek anlamda bir refah artışı değildir.
Emekli ve çalışan fiyat artışlarını önce markette, pazarda, kirada ve faturalarında yaşıyor. Enflasyon farkını ise daha sonra maaşında görüyor.
Dolayısıyla Ocak ayında verilecek artışın önemli bölümü, geçmiş dönemde oluşan satın alma gücü kaybını telafi etmeye yönelik olacak.
Bizim tahminimiz gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,5 civarında bir artış alması söz konusu.
Fakat aynı dönemde açlık sınırının 39 bin TL’yi aşması beklenirken en düşük emekli aylığının 25 bin 800 TL civarında kalması, enflasyon farkının tek başına yeterli olmayacağını gösteriyor.
Emekliye intibak şart
Bu nedenle 2027 Ocak ayında yalnızca enflasyon farkını değil, emeklilerin gelirlerini kalıcı biçimde iyileştirecek ilave artış ve intibak düzenlemesini de konuşmamız gerekiyor. Aksi halde maaşlardaki rakam artacak ancak geçim sıkıntısı devam edecek.
Özellikle en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasındaki yaklaşık 13 bin 500 TL’lik fark, önümüzdeki dönemin en önemli sosyal sorunlarından biri olmaya aday.
Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur enflasyon farkını alacak. Ancak mesele yalnızca enflasyon kadar artış yapmak değil, vatandaşın alım gücünü koruyabilmek.
Bugünkü rakamlar ve yıl sonu beklentimiz bize bunu açıkça gösteriyor;
2027’de enflasyon farkı yetmez. Emekliye ilave artış ve intibak şart.
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