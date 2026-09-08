2027’de enflasyon farkı yetmez: Emekliye intibak şart!

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2026 yılının 2027’de enflasyon farkı yetmez: Emekliye inti­bak şart!

2026 yılının son dört ayına gi­rerken milyonlarca emekli, me­mur ve memur emeklisinin gözü açıklanacak enflasyon rakamla­rında. Çünkü Eylül, Ekim, Ka­sım ve Aralık verileri, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak ar­tışları belirleyecek.

Temmuz ayında enflasyon yüz­de 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Bizim beklentimiz Eylül ve Ekim aylarında aylık enflasyo­nun yüzde 1,70’ler, Kasım ve Ara­lık aylarında ise yüzde 0,80’ler ci­varında gerçekleşmesi yönünde.

Bu senaryoda 2026 yılı enflas­yonunun yüzde 28,5-29 civarın­da tamamlanacağını tahmin edi­yoruz.

En düşük emekli aylığı 25 bin 800 TL olabilir

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğümüz yaklaşık yüzde 9,5’lik artış en düşük emekli aylı­ğına da aynı oranda uygulanırsa, Ocak ayında bu rakam yaklaşık 25 bin 800 TL olacak.

Peki bu para geçinmeye yete­cek mi?

Ağustos 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL seviyesinde. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 48 bin 305 TL.

Üstelik bunlar Ağustos ayının rakamları.

Bizim Eylül-Aralık dönemi için öngördüğümüz enflasyon oranla­rını mevcut rakamlara uyguladı­ğımızda yıl sonunda aç­lık sınırının yaklaşık 39 bin 300 TL’ye, yoksulluk sınırının 128 bin TL’ye, bekâr bir çalışanın ya­şama maliyetinin ise 50 bin 800 TL’ye yaklaşa­bileceğini hesaplıyoruz. Bu durumda Ocak ayın­da yaklaşık 25 bin 800 TL olması beklenen en düşük emekli aylığı ile 39 bin 300 TL civarındaki açlık sınırı arasında yaklaşık 13 bin 500 TL’lik bir fark ortaya çıka­cak.

Üstelik açlık sınırı yalnızca dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gere­ken gıda harcamasını ifade edi­yor.

Enflasyon farkı refah artışı değil

Burada önemli bir ayrım yap­mak gerekiyor.

Enflasyon farkı, gerçek anlam­da bir refah artışı değildir.

Emekli ve çalışan fiyat artışla­rını önce markette, pazarda, kira­da ve faturalarında yaşıyor. Enf­lasyon farkını ise daha sonra ma­aşında görüyor.

Dolayısıyla Ocak ayında verile­cek artışın önemli bölümü, geç­miş dönemde oluşan satın alma gücü kaybını telafi etmeye yöne­lik olacak.

Bizim tahminimiz gerçekleşir­se SSK ve Bağ-Kur emeklileri­nin yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,5 civarında bir artış alması söz konusu.

Fakat aynı dönemde açlık sını­rının 39 bin TL’yi aşması bekle­nirken en düşük emekli aylığının 25 bin 800 TL civarında kalması, enflasyon farkının tek başına ye­terli olmayacağını gösteriyor.

Emekliye intibak şart

Bu nedenle 2027 Ocak ayında yalnızca enflasyon farkını değil, emeklilerin gelirlerini kalıcı bi­çimde iyileştirecek ilave artış ve intibak düzenlemesini de konuş­mamız gerekiyor.

Aksi halde maaşlardaki rakam artacak ancak geçim sıkıntısı de­vam edecek.

Özellikle en düşük emekli aylı­ğı ile açlık sınırı arasındaki yak­laşık 13 bin 500 TL’lik fark, önü­müzdeki dönemin en önemli sos­yal sorunlarından biri olmaya aday.

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur enflasyon far­kını alacak.

Ancak mesele yalnızca enflas­yon kadar artış yapmak değil, va­tandaşın alım gücünü koruyabil­mek.

Bugünkü rakamlar ve yıl so­nu beklentimiz bize bunu açıkça gösteriyor:

2027’de enflasyon farkı yet­mez. Emekliye ilave artış ve in­tibak şart.son dört ayına girer­ken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü açık­lanacak enflasyon rakamların­da. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık verileri, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışları be­lirleyecek.

Temmuz ayında enflasyon yüz­de 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Bizim beklentimiz Eylül ve Ekim aylarında aylık enflasyo­nun yüzde 1,70’ler, Kasım ve Ara­lık aylarında ise yüzde 0,80’ler ci­varında gerçekleşmesi yönünde.

Bu senaryoda 2026 yılı enflas­yonunun yüzde 28,5-29 civarın­da tamamlanacağını tahmin edi­yoruz.

Emekliye yüzde 9,5, memura yüzde 7,5

Yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin Ocak artışı yaklaşık yüzde 8,70, yüzde 29 olursa yüzde 9,54 seviyesinde gerçekleşecek.

Dolayısıyla bizim yıl sonu bek­lentimiz doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ar­tışının yaklaşık yüzde 9-9,5 civa­rında oluşmasını bekliyoruz.

Memur ve memur emeklile­rinde ise 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı­na, 2026’nın ikinci yarısında olu­şacak enflasyon farkı eklenecek.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa toplam artış yaklaşık yüz­de 6,67, yüzde 29 olursa yüzde 7,49 seviyesinde olacak. Dolayı­sıyla memur ve memur emekli­leri için de yüzde 7-7,5 civarında bir Ocak artışı öngörüyoruz.

Ancak asıl mesele, bu oranların vatandaşın geçim şartlarına ne kadar yansıyacağı.

lEn düşük emekli aylığı 25 bin 800 TL olabilir

l Bugün en düşük emekli aylı­ğı 23 bin 552 TL.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğümüz yaklaşık yüzde 9,5’lik artış en düşük emekli aylı­ğına da aynı oranda uygulanırsa, Ocak ayında bu rakam yaklaşık 25 bin 800 TL olacak.

Peki bu para geçinmeye yetecek mi?

Ağustos 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL seviyesinde. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 48 bin 305 TL.

Üstelik bunlar Ağustos ayının rakamları.

Bizim Eylül-Aralık dönemi için öngördüğümüz enflasyon oranlarını mevcut rakamlara uy­guladığımızda yıl sonunda aç­lık sınırının yaklaşık 39 bin 300 TL’ye, yoksulluk sınırının 128 bin TL’ye, bekâr bir çalışanın ya­şama maliyetinin ise 50 bin 800 TL’ye yaklaşabileceğini hesaplı­yoruz.

Bu durumda Ocak ayında yak­laşık 25 bin 800 TL olması bekle­nen en düşük emekli aylığı ile 39 bin 300 TL civarındaki açlık sı­nırı arasında yaklaşık 13 bin 500 TL’lik bir fark ortaya çıkacak.

Üstelik açlık sınırı yalnızca dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gere­ken gıda harcamasını ifade edi­yor.

Enflasyon farkı refah artışı de­ğil, Burada önemli bir ayrım yap­mak gerekiyor. Enflasyon farkı, gerçek anlamda bir refah artışı değildir.

Emekli ve çalışan fiyat artışla­rını önce markette, pazarda, kira­da ve faturalarında yaşıyor. Enf­lasyon farkını ise daha sonra ma­aşında görüyor.

Dolayısıyla Ocak ayında verile­cek artışın önemli bölümü, geç­miş dönemde oluşan satın alma gücü kaybını telafi etmeye yöne­lik olacak.

Bizim tahminimiz gerçekleşir­se SSK ve Bağ-Kur emeklileri­nin yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,5 civarında bir artış alması söz konusu.

Fakat aynı dönemde açlık sını­rının 39 bin TL’yi aşması bekle­nirken en düşük emekli aylığının 25 bin 800 TL civarında kalması, enflasyon farkının tek başına ye­terli olmayacağını gösteriyor.

Emekliye intibak şart

Bu nedenle 2027 Ocak ayında yalnızca enflasyon farkını değil, emeklilerin gelirlerini kalıcı bi­çimde iyileştirecek ilave artış ve intibak düzenlemesini de konuş­mamız gerekiyor. Aksi halde ma­aşlardaki rakam artacak ancak geçim sıkıntısı devam edecek.

Özellikle en düşük emekli aylı­ğı ile açlık sınırı arasındaki yak­laşık 13 bin 500 TL’lik fark, önü­müzdeki dönemin en önemli sos­yal sorunlarından biri olmaya aday.

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur enflasyon far­kını alacak. Ancak mesele yalnız­ca enflasyon kadar artış yapmak değil, vatandaşın alım gücünü koruyabilmek.

Bugünkü rakamlar ve yıl so­nu beklentimiz bize bunu açıkça gösteriyor;

2027’de enflasyon farkı yet­mez. Emekliye ilave artış ve inti­bak şart.