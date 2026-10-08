2027’de halk günde 54,5 milyar TL vergi ödeyecek

Türk halkı, 2027 yılının tümü için öngörülen 14,6 trilyon liralık vergi hedefine göre günde ortalama 54,5 milyar lira vergi ödeyecek. 2027’de de hedef enflasyonun üzerinde vergi artışı hedefle­niyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 Ağustos 226’dan itibaren girdiği yaz ta­tilinin sona ermesiyle 1 Ekim’de 28’inci dönem 5’inci yasama yı­lına başladı. Yeni yasama yılın­da, 13’üncü yargı paketi kapsa­mında “süresiz nafaka düzenle­mesi”, “sosyal medyada kimlik zorunluluğu”, “yargılamanın hızlandırılması” gibi önemli dü­zenlemeler ele alınırken, Mec­lis’in en büyük mesaisi bütçe yasası için olacak.

Anayasanın 161’inci maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uya­rınca Cumhurbaşkanlığınca ha­zırlanan Merkezi Yönetim Büt­çe Kanun Teklifinin, mali yılba­şından en az 75 gün önce (en son 17 Ekim’de) Cumhurbaşkanı ta­rafından TBMM’ye sunulma­sı gerekiyor. Teklifin sunulma­sının hemen ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bün­yesindeki görüşmeler başlaya­cak, ardından yıl sonuna kadar kesintisiz devam edecek olan Genel Kurul aşamasına geçi­lecek.

Bütçe yasası, kurum ba­zında görüşme takvimine göre Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ge­nel Kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra yasalaşarak yü­rürlüğe girecek. OVP hedefleri­ne göre hazırlanan bütçe büyük­lükleri TBMM’deki görüşme sürecinde büyük oranda koru­nuyor, ancak verilen tekliflerle küçük değişiklikler olabiliyor.

2026’da vergi artışı ilk hedefin üzerinde

Geçen yıl eylül ayında hazır­lanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programında (OVP) bu yılın tümündeki vergi gelirinin 13,8 trilyon lira olması hedef­lenmişti. Hazine ve Maliye Ba­kanlığı’nın açıkladığı bu yılın ilk sekiz ayına ait gerçekleşmelere göre bu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 35,7 artışla 9,3 trilyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinde başlangıç hedefine göre ilk sekiz aylık gerçekleşme yüzde 67,4 ol­du.

Geçen ay hazırlanan ekono­minin üç yıllık yeni yol haritası niteliğindeki 2027-2029 döne­mine ait OVP’de yer alan projeksiyonlara gö­re 2026’nın tümünde top­lam bütçe gelirinin 2025 gerçekleşmesine göre yüz­de 32,8 artışla 17 trilyon 28,2 milyar liraya, bütçe harcama­larının ise yüzde 34,3 artışla 19 trilyon 660,1 liraya ulaşacağı, yıllık bazda 2 trilyon 631,9 mil­yar lira bütçe açığı verileceği tahmin ediliyor. Bütçe gelirle­ri kapsamında vergi tahsilatına ilişkin gerçekleşme tahmini ise yüzde 32 artışla 14 trilyon 585,7 milyar lira.

Bu projeksiyonlara göre 2026 yılında bütçe harca­maları başlangıç hedefine göre aleyhte sapma ile bunun yüzde 3,6 üzerinde beklenirken, büt­çe gelirlerinin yüzde 4,7, bu kap­samda vergi gelirlerinin yüzde 5,4 lehte sapma ile başlangıçta hedeflenenin üzerinde gerçek­leşmesi bekleniyor. Başlangıç­ta 2 trilyon 712,7 milyar lira ola­rak öngörülen bütçe açığının ise yüzde 3’lük lehte sapma ile 2 trilyon 631,9 milyar lirada kala­cağı tahmin ediliyor. Başlangıç hedefinin altında beklenmesine rağmen açıkta 2025’e göre bü­yüme yüzde 45,1’e geliyor.

2027’de günde 14,6 milyar TL daha fazla vergi

Yeni OVP’de, 2027 yılı toplam bütçe geliri 23 trilyon 408 mil­yar, bu kapsamda vergi tahsila­tı 19 trilyon 906 milyar; bütçe harcamaları 27 trilyon 273 mil­yar ve bütçe açığı 3 trilyon 865 milyar lira olarak hedefleniyor. 2026 gerçekleşme tahminleri ile oranlandığında toplam gelir­de yüzde 37,5, bu kapsamda ver­gi tahsilatında yüzde 36,5, top­lam bütçe giderinde yüzde 38,7, bütçe açığında yüzde 46,9 ora­nında cari büyüme öngörülüyor.

OVP’de tüketici fiyatları bazın­da (TÜFE) yüzde 21 olan 2027 yılı enflasyon hedefine göre ise gelecek yıl toplam bütçe gelirin­de yüzde 13,6, vergi gelirinde yüz­de 12,8, toplam bütçe harcama­sında yüzde 14,6 ve açıkta yüz­de 21,4 “reel” artış öngörülüyor. 2026 gerçekleşme tahmini tu­tarsa ve 2027’de öngörülen ver­gi geliri hedefine ulaşılırsa, bu yıl günde 39,9 milyar lira olan kişi başına ödenecek ortalama vergi tutarı, gelecek yıl 14,6 milyar lira daha fazla olmak üzere 54,5 mil­yar liraya yükselmiş olacak.

3 yılda halk toplam 71,6 trilyon TL vergi, Devlet 13,9 trilyon TL faiz ödeyecek

2027-2029 dönemine ilişkin OVP hedefleri, halkın vergi, devletin de faiz yükünün gelecek üç yıl boyunca yüksek kalmaya devam edeceğini gösteriyor. OVP projeksiyonlarında vergi gelirlerinin; enflasyonun yüzde 13,5’e indirilmesi hedeflenen 2028 yılında yüzde 20,4 artışla 23 trilyon 973,1 milyar ve yüzde 9’la tek haneli enflasyon hedeflenen 2029 yılında da yüzde 15,6 artışla 27 trilyon 718,8 milyar lira olması öngörülüyor.

Faizde ise 2028 için beklenen tutar yüzde 18,1 artışla 4 trilyon 693,9 milyar ve 2029’da öngörülen yüzde 11,7 artışla 5 trilyon 244,8 milyar lira. Bu projeksiyonlara göre 2027-2029 döneminde halktan toplam 71 trilyon 597,6 milyar TL vergi toplanırken, devlet tarafından bunun yaklaşık beşte biri oranında 13 trilyon 913,7 milyar lira faiz ödenecek. Projeksiyonlara göre günlük ortalama vergi tahsilatı 2028’de 65,7 milyar lira, 2029’da 75,9 milyar liraya; devletin günde ödeyeceği ortalama faiz de 12,9 milyar ve 14,4 milyar liraya yükselecek.

Büyük bölümü tüketimden alınan dolaylı vergi kalemlerinden sağlanan vergi gelirlerinde de faiz ödemelerinde de üç yıllık dönemde hedef enflasyonun üzerinde (reel) artışlar öngörülüyor. Faiz ödemelerinin vergi gelirine oranının 2028’de yüzde 19,6’ya, 2029’da yüzde 18,9’a düşürülmesi hedefleniyor. Bunun için kamu borçlanma gereği ve borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi, ekonomik canlanma ile vergi tahsilatında öngörülen artışların yakalanması gerekiyor.

Devletin 2027’de günlük faiz yükü 10,9 milyar TL

Yeni OVP’de kamunun faiz ödemelerinin ise yüzde 3’lük aleyhte sapma ile 2 trilyon 824,9 milyar TL’ye ulaşarak başlangıç hedefini aşacağı tahmin edildi. Buna göre 2026’da faiz ödemeleri 2025’te gerçekleşen tutara göre yüzde 37,5 artacak.

2025 yılında yüzde 18,6 olan, 2026 başlangıç hedeflerinde yüzde 19,8 öngörülen, ilk sekiz ayda yüzde 21,3 düzeyinde gerçekleşen faiz ödemelerinin vergi gelirine oranının bu yılın tümünde yüzde 19,4 düzeyinde oluşması bekleniyor. 2027 yılında ise bütçede faiz ödemelerinin bu yılki gerçekleşme tahminine göre 40,7 artışla 3 trilyon 975 milyar lira olması öngörülüyor.

Buna göre 2026 yılında devletin günde ortalama 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşecek faiz ödemesinde 2027’de öngörülen miktar 10,9 milyar lira. 2027 hedefleri faiz/vergide ise yüzde 20’lik bir dengeye işaret ediyor. Önceki yıllara ilişkin hedef ve gerçekleşmeler dikkate alındığında, kamu borçlanma gereğindeki artış ivmesinin sürmesi durumunda 2027 faiz ödemelerinde de başlangıç hedefinin aşılması olasılığı bulunuyor.