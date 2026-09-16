2027’nin en büyük riski faiz değil, sermaye kıtlığı, ucuz para

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2026’ya girerken dün­ya ekonomisinin ana senaryosu açıktı: Enf­lasyon düşecek, merkez bankaları faiz indirecek, tahvil getirileri gerileye­cek, kredi ucuzlayacak ve şirketler 2027’ye daha rahat finansman koşulla­rıyla girecekti.

Bugün ise bunun tersi­ni konuşuyoruz.

ABD’de uzun vadeli tahvil faiz­leri yeniden yükselirken Fed için faiz artırımı senaryoları güçleni­yor. Avrupa ve Japonya’da da para politikasının yeniden sıkılaşabi­leceği tartışılıyor. Sorun artık yal­nız politika faizinin seviyesi değil; dünyada sermayenin fiyatının yapısal olarak yüksek kalma ih­timali. 2027’nin büyük sürprizi petrolün 120 dolar olması değil, ucuz paranın hiç geri dönmeme­si olabilir.

Para bitmedi, ucuz para kıtlaşıyor

Bugünkü yüksek faizleri yalnız merkez bankalarıyla açıklamak eksik kalır.

ABD’nin yüksek kamu borcu ve bütçe açıkları daha fazla tahvil arzı yaratıyor. Avrupa savunma ve alt­yapı yatırımlarını artırıyor. Ener­ji dönüşümü yüz milyarlarca do­lar sermaye gerektiriyor. Teknolo­ji şirketleri ise AI veri merkezleri, çipler ve enerji altyapısı için deva­sa finansman arıyor.

Aynı sermaye havuzunun başın­da artık devletler, teknoloji şir­ketleri, enerji yatırımları ve ge­lişmekte olan ülkeler var.

Para bitmedi. Fakat ucuz para için rekabet sertleşti.

Petrol sadece depoyu değil, faizi de pahalandırıyor

Enerji şoku bu baskıyı büyütü­yor. Petrolün yüksek seviyeler­de kalması yalnız akaryakıtı değil; navlun, plastik, gübre, kimya ve üretim maliyetlerini de artırıyor.

Mekanizma basit:

Petrol ↑ → Enflasyon ↑ → Faiz indirimi alanı ↓ → Tahvil faizi ↑ → WACC ↑ → Yatırım ↓

Petrol birkaç ay içinde yeniden gerileyebilir. Fakat enerji şoku kü­resel risksiz faizi uzun süre yüksek tutarsa yatırım kararları yıllarca etkilenebilir.

Türkiye’de denklem

daha sert

Türkiye açısından mesele çok daha somut.

TCMB 10 Eylül’de politika fai­zini %37’de sabit tuttu.

Banka aynı açıklamada iç tale­bin zayıf seyrettiğini, buna karşın yüksek enerji fiyatlarının enflas­yon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

Yani Türkiye aynı anda iki zıt baskıyla karşı karşıya:

Büyüme ve iç talep zayıflıyor → faiz indirimi ihtiyacı artıyor.

Ama:

Enerji ve dış fiyat baskısı yükseliyor → faiz indirimi alanı daralıyor.

Üstelik TCMB’nin Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61, yıl sonu USD/TL beklentisi 51,57, 2026 büyüme beklentisi ise %3,0 seviyesinde. 12 ay sonrası kur beklentisi 58,60 TL.

Bu rakamlar Türk şirketinin 2027 bütçesine doğrudan giriyor.

Örneğin bugün 100 milyon do­lar döviz açık pozisyonu bulunan bir şirket için USD/TL’nin 48 ye­rine 52 olması yaklaşık 400 mil­yon TL ilave bilanço etkisi ya­ratır.

Yıllık 2 milyar TL işletme ser­mayesi finansmanı kullanan bir şirketin kredi maliyetinin 5 puan daha yüksek kalması ise yaklaşık 100 milyon TL ilave yıllık finans­man gideri demektir.

Dolayısıyla “TCMB birkaç pu­an faiz indirirse şirket rahatlar” yaklaşımı fazla basit kalıyor.

TCMB indirse bile şirketin faizi düşmeyebilir

Türk şirketinin gerçek sermaye maliyetini üç ana unsur belirliyor:

Küresel risksiz faiz + Türkiye risk primi + şirket risk primi.

TCMB politika faizini düşürebi­lir. Fakat ABD tahvil faizleri yük­sek kalır ve küresel yatırımcı daha yüksek getiri isterse Türk şirke­tinin eurobond veya sendikasyon maliyeti aynı hızda gerilemez.

Bu nedenle 2027’de özellikle dö­viz borçlu, düşük marjlı ve yüksek işletme sermayesi ihtiyacı olan şirketler daha kırılgan olacak.

İhracatçı şirket için de denklem otomatik olarak olumlu değil. Kur artışı gelirleri destekleyebilir; an­cak ithal ara malı, enerji ve döviz borcu yüksekse kur avantajının önemli bölümü maliyet tarafında geri alınabilir.

2027 bütçelerinin en tehlikeli varsayımı: “Faiz nasıl olsa düşer”

Türkiye’de şirketlerin büyük bö­lümü şu haftalarda 2027 bütçeleri­ni hazırlıyor.

Tek senaryolu bütçe artık yeter­li değil.

En az üç tablo kurulmalı:

Baz senaryo: Enflasyon düşer, TCMB kontrollü indirim yapar, dış faizler yüksek ama istikrarlı kalır.

Stres senaryosu: Enflasyon %30 çevresinde yapışkan kalır, USD/TL piyasa beklentisinin üze­rine çıkar, dış finansman pahalı kalır.

Şok senaryosu: Enerji fiyatları yeniden yükselir, kur geçişkenli­ği artar, TCMB beklenenden daha uzun süre sıkı kalır.

Her senaryoda beş KPI izlenme­li:

Serbest nakit akışı, net borç/ FAVÖK, faiz karşılama oranı, na­kit dönüş süresi ve ROIC/WACC farkı.

Yeni CFO Denklemi: ROIC (Sermayenin getirisi) > WACC (Sermayenin Maliyeti)

Bir şirketin yatırım getirisi %25 olabilir. Ancak sermaye maliyeti %30 ise büyüyen şirket ekonomik değer yaratmıyor olabilir.

2027’de yönetim kurulunun sor­ması gereken soru bu nedenle:

“Ne kadar büyüyeceğiz?” de­ğil, “Büyümek için kullandığı­mız sermayenin maliyetini aşa­bilecek miyiz?”

Türkiye gibi yüksek faizli eko­nomilerde bu fark kritik.

Ciroyu %30 artırıp finansman giderini %50 artırmak başarı de­ğildir.

Nakit artık likidite değil, stratejik güç

Yüksek faiz ortamında stok, ala­cak ve nakit yönetimi doğrudan kârlılık konusudur.

Yıllık 3 milyar TL satış yapan bir şirkette tahsilat süresini yalnızca 15 gün kısaltmak yaklaşık 123 mil­yon TL işletme sermayesini ser­best bırakabilir.

Bu para bankadan borçlanılmak zorunda kalınmazsa, yüksek faiz ortamında onlarca milyon liralık finansman gideri ortadan kalka­bilir.

Dolayısıyla 2027’nin şirket stra­tejisi yalnız satış büyütmek değil:

stoku hızlandırmak, tahsilatı kısaltmak, borcu azaltmak, dö­viz pozisyonunu yönetmek ve sermayeyi yüksek getirili işlere yönlendirmek olmalı.

2008 sonrası dünya şirketlere ucuz parayla büyümeyi öğretti.

2027 dünyası ise sermayenin ye­niden kıymetli olduğu bir dönem olabilir.

2027’de büyük olmak yetme­yecek. Borcunu çevirmek zo­runda olmayan, yatırımını ken­di nakdiyle finanse edebilen ve sermayenin maliyetinden daha yüksek getiri üreten şirketler kazanacak.

Çünkü pahalı para çağında nakit, şirketin kasasında duran para değil; rekabet üstünlüğü­dür.

Son sözler: “İnsanın özgürlü­ğü; istediği her şeyi yapabilme­sinde değil. İstemediği hiçbir şe­yi yapmak zorunda olmamasında­dır”J.J.Rousseau

“Çağın vebası; Yüzler yürekleri hiç benzemiyor” Anonim