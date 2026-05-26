2030 hedeflerine giderken sigorta sektörü

Dünya artık çok daha hızlı değişiyor. Ne­redeyse her güne yeni bir belirsizlikle uyanıyo­ruz. Böyle bir dönemde sigorta sektörü; ekono­mik dayanıklılık, tasar­ruf, yatırım ve toplumsal güvenin önemli taşıyıcı­larından biri haline geli­yor. Türkiye Sigorta Bir­liği’nin yayımladığı 2026 Durum Belgesi de bu dönüşümün yol haritasını ortaya koyuyor.

2030 vizyonunda yer alan 50 milyar dolar prim üretimi ve yüz­de 4,7 penetrasyon hedefleri­ne ulaşmak için gerekli yöntem ve modelleri ortaya koyan belge, konuyu yalnızca sektör büyüme­si açısından değil; Türkiye’nin makro ekonomik hedefleriyle uyumlu bir çerçevede ele alıyor.

Belgenin ilk başlığı finansal dayanıklılık. Son yıllarda ser­maye yeterliliğini güçlendiren düzenlemeler, artan giriş bari­yerleri ve finansal dayanıklılı­ğı önceleyen uygulamalarla sek­tör bugün uluslararası normların üzerinde sermaye yeterlilik oran­larına ulaşmış durumda. Bu tab­lo; yatırımcı güveni, reasürans kapasitesi ve sigortalılar açısın­dan önemli bir dayanıklılık gös­tergesi niteliğinde.

Sektörde artık yalnızca “ürün satışı” değil; müşteriyi dinle­yen, ihtiyacı anlamaya çalışan ve değişen dünyaya daha çevik yanıt veren bir kültür dönüşü­mü konuşuluyor. Güçlü acen­te yapısı müşteri ilişkilerinde önemini korurken, genç nes­lin teknoloji odaklı beklentileri sektörün dijital dostu, hibrit ve çok kanallı modellere yönelme­sini hızlandırıyor. Bankasürans ve gömülü sigortacılık da bu dö­nüşümün önemli parçaları ara­sında yer alıyor.

Bireysel güvence olmanın öte­sinde BES ve yeni nesil hayat si­gortaları, ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan stratejik yapılar olarak öne çıkıyor. İnsan ömrü­nün uzadığı dünyada yaşlılık dö­neminin gelir güvenliği daha faz­la önem kazanırken, işveren, ça­lışan ve devlet katkısına dayalı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) çalışmaları da bu nedenle dikkat çekiyor.

Kefalet sigortaları ve kentsel dönüşümün önemli unsurların­dan biri olarak öne çıkan bina ta­mamlama sigortaları gibi finan­sal sigortalar, sadece sektör açı­sından değil; ekonomik akışın hızlanması ve güven ortamının güçlenmesi açısından da önem taşıyor. Bu alanlarda dijital en­tegrasyonun geliştirilmesi ve ba­zı vergisel engellerin gözden ge­çirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Parametrik sigortalar, mikro sigortalar ve gömülü sigortacılık modelleri ise sigortanın daha ge­niş toplum kesimlerine ulaştırıl­masını hedefleyen yenilikçi alan­lar arasında yer alıyor.

İklim konusu da sektörün ana gündemlerinden biri. ESG yakla­şımı, CBAM uygulamaları ve ye­şil dönüşüm sadece çevresel de­ğil; ihracat, finansmana erişim ve rekabetçilik meselesi olarak değerlendiriliyor. Bu sü­reçte sigortanın yalnız­ca hasar ödeyen olmanın ötesinde; riskleri yön­lendiren, denetleyen ve sürdürülebilir yatırım­ları teşvik eden rolü öne çıkıyor.

Sağlık sigortalarında sürdürülebilir büyüme için veri yönetimi, mali­yet kontrolü, hizmet ka­litesi ve önleyici sağlık yaklaşı­mının birlikte gelişmesi; sağlık ekosisteminin tüm paydaşları­nın koordineli çalışması gerek­tiği belirtiliyor.

Sigortalılığın artması için top­lumun sigortayı bir maliyet kale­mi değil; yaşam standardını, bi­rikimi ve işletmeleri koruyan bir güven mekanizması olarak gör­mesi gerekiyor. Bu nedenle si­gorta okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler, üniversite bu­luşmaları ve kültür dönüşümü­nü hedefleyen çalışmalar giderek daha fazla önem kazanıyor.

Aynı zamanda sektörün; ve­ri okuryazarlığı yüksek, tekno­lojiye hâkim, iletişim gücü kuv­vetli ve risk perspektifi gelişmiş insan kaynağına ihtiyacı olduğu görülüyor. Mesleğin gençler için daha cazip bir kariyer alanı ola­rak konumlanması ve dağıtım kanallarının yetkinlik gelişimi de sektörün uzun vadeli günde­minin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Çünkü artık mesele yalnızca sigorta sektörünün büyümesi de­ğil; koruma açıklarını azaltan, ta­sarruf kültürünü güçlendiren ve ekonomik dayanıklılığı artıran daha güçlü bir yapı oluşturabil­mek. 2026 Durum Belgesi de sek­törün bu dönüşüm arayışını ve uzun vadeli yol haritasını ortaya koyuyor.”