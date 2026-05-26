2030 hedeflerine giderken sigorta sektörü
Dünya artık çok daha hızlı değişiyor. Neredeyse her güne yeni bir belirsizlikle uyanıyoruz. Böyle bir dönemde sigorta sektörü; ekonomik dayanıklılık, tasarruf, yatırım ve toplumsal güvenin önemli taşıyıcılarından biri haline geliyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin yayımladığı 2026 Durum Belgesi de bu dönüşümün yol haritasını ortaya koyuyor.
2030 vizyonunda yer alan 50 milyar dolar prim üretimi ve yüzde 4,7 penetrasyon hedeflerine ulaşmak için gerekli yöntem ve modelleri ortaya koyan belge, konuyu yalnızca sektör büyümesi açısından değil; Türkiye’nin makro ekonomik hedefleriyle uyumlu bir çerçevede ele alıyor.
Belgenin ilk başlığı finansal dayanıklılık. Son yıllarda sermaye yeterliliğini güçlendiren düzenlemeler, artan giriş bariyerleri ve finansal dayanıklılığı önceleyen uygulamalarla sektör bugün uluslararası normların üzerinde sermaye yeterlilik oranlarına ulaşmış durumda. Bu tablo; yatırımcı güveni, reasürans kapasitesi ve sigortalılar açısından önemli bir dayanıklılık göstergesi niteliğinde.
Sektörde artık yalnızca “ürün satışı” değil; müşteriyi dinleyen, ihtiyacı anlamaya çalışan ve değişen dünyaya daha çevik yanıt veren bir kültür dönüşümü konuşuluyor. Güçlü acente yapısı müşteri ilişkilerinde önemini korurken, genç neslin teknoloji odaklı beklentileri sektörün dijital dostu, hibrit ve çok kanallı modellere yönelmesini hızlandırıyor. Bankasürans ve gömülü sigortacılık da bu dönüşümün önemli parçaları arasında yer alıyor.
Bireysel güvence olmanın ötesinde BES ve yeni nesil hayat sigortaları, ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan stratejik yapılar olarak öne çıkıyor. İnsan ömrünün uzadığı dünyada yaşlılık döneminin gelir güvenliği daha fazla önem kazanırken, işveren, çalışan ve devlet katkısına dayalı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) çalışmaları da bu nedenle dikkat çekiyor.
Kefalet sigortaları ve kentsel dönüşümün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkan bina tamamlama sigortaları gibi finansal sigortalar, sadece sektör açısından değil; ekonomik akışın hızlanması ve güven ortamının güçlenmesi açısından da önem taşıyor. Bu alanlarda dijital entegrasyonun geliştirilmesi ve bazı vergisel engellerin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Parametrik sigortalar, mikro sigortalar ve gömülü sigortacılık modelleri ise sigortanın daha geniş toplum kesimlerine ulaştırılmasını hedefleyen yenilikçi alanlar arasında yer alıyor.
İklim konusu da sektörün ana gündemlerinden biri. ESG yaklaşımı, CBAM uygulamaları ve yeşil dönüşüm sadece çevresel değil; ihracat, finansmana erişim ve rekabetçilik meselesi olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte sigortanın yalnızca hasar ödeyen olmanın ötesinde; riskleri yönlendiren, denetleyen ve sürdürülebilir yatırımları teşvik eden rolü öne çıkıyor.
Sağlık sigortalarında sürdürülebilir büyüme için veri yönetimi, maliyet kontrolü, hizmet kalitesi ve önleyici sağlık yaklaşımının birlikte gelişmesi; sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarının koordineli çalışması gerektiği belirtiliyor.
Sigortalılığın artması için toplumun sigortayı bir maliyet kalemi değil; yaşam standardını, birikimi ve işletmeleri koruyan bir güven mekanizması olarak görmesi gerekiyor. Bu nedenle sigorta okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler, üniversite buluşmaları ve kültür dönüşümünü hedefleyen çalışmalar giderek daha fazla önem kazanıyor.
Aynı zamanda sektörün; veri okuryazarlığı yüksek, teknolojiye hâkim, iletişim gücü kuvvetli ve risk perspektifi gelişmiş insan kaynağına ihtiyacı olduğu görülüyor. Mesleğin gençler için daha cazip bir kariyer alanı olarak konumlanması ve dağıtım kanallarının yetkinlik gelişimi de sektörün uzun vadeli gündeminin önemli parçaları arasında yer alıyor.
Çünkü artık mesele yalnızca sigorta sektörünün büyümesi değil; koruma açıklarını azaltan, tasarruf kültürünü güçlendiren ve ekonomik dayanıklılığı artıran daha güçlü bir yapı oluşturabilmek. 2026 Durum Belgesi de sektörün bu dönüşüm arayışını ve uzun vadeli yol haritasını ortaya koyuyor.”
