“2030 vizyonumuz 400 tesis, 20 bin istihdam, 4 milyar dolar ihracat”

Ülkelerin olduğu kadar, şehirlerin, şirketlerin oluşturduğu kurumsal planlamaya, organize sanayi bölgeleri de eklenmiş durumda. Türkiye’nin sanayi üssü Marmara’nın en hızlı gelişen OSB’lerinden biri olan Yalova Makine İhtisas Organize Bölgesi, 2030 vizyonu hazırlamış durumda.

Hedef, 5 yıl içinde OSB içinde 400 üretim tesisi ve bu fabrikalarda toplamda 20 bin kişiye istihdam sağlamak. Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerin yerli üretimi, çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilir projeleri desteklemek olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, en önemlisi dijital bir OSB oluşturmak olduğunu dile getiriyor.

Şu anda 34 üretim tesisinin inşaatının devam ettiğini dile getiren Özdemir’in verdiği bilgilere göre 10 üretim tesisi de deneme üretimi ve iskân aşamasında. Özdemir, “17 üretim tesisimiz inşaat ruhsatı ve hafriyat sürecinde. İnşaatlar dahil bölgede çalışan sayımız 2 bini buldu” dedi. Bu yılın yaz döneminde tesislerin toplu açılışının yapılacağını vurgulayan Özdemir, “Planlanan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı davet ettik. Yalova OSB’nin projelerine olan ilgisi ve destekleri oldukça fazla” diye konuştu.

“12 milyar dolarlık bir ekonomi oluşacak”

Makine ve dijital yapıyı bir araya getiren Yalova’daki OSB’nin benzerlerinden farklı oalrak inovasyona ağırlık verdiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti: “Yalova Makine İhtisas OSB, çevre dostu ve rekabetçi bir sanayi anlayışını benimseyerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Dünya Bankası’nın Yeşil Mutabakat kapsamında sağladığı yeşil fon desteğiyle hayata geçirilen Entegre Haberleşme ve Veri Altyapı Sistemi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da onaylandı. 2030 yılına kadar burası tam kapasiteye ulaşarak 5 bin ila 600 bin metrekare arasında değişen 400 tesisin üretime girmesiyle 4 milyar dolar ihracat ve 12 milyar dolar ciro mertebelerine ulaşacak bir yapı oluşacak” dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB’nin sanayi ve eğitim arasındaki entegrasyonu güçlendirmek için yenilikçi projeler hayata geçireceğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu: “Bu kapsamda, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin OSB bünyesine taşınmasıyla kamu-üniversite-sanayi işbirliği konusunda önemli bir adım atıldı. İnşaat çalışmalarında sona gelinen Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2025 güz döneminde Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleriyle eğitime başlayacak.

Gelecekte tüm mühendislik bölümlerini kapsayacak şekilde genişlemesi planlanan fakülte, modern altyapısı ve uzman akademik kadrosuyla teorik ve uygulamalı eğitimi bir araya getirerek öğrencilere güçlü bir mühendislik eğitimi sunmayı hedefliyor. OSB içerisinde konumlanan kampüs, öğrencilerin eğitimleri süresince sanayiyle iç içe bir deneyim kazanmalarını sağlayacak. Fakülte, genç mühendis adaylarına teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme ve sanayi projelerinde aktif rol alma imkanı tanıyacak” dedi.

Özdemir ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bölge sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik bir Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor. 16 derslikli bu okul, 3 yıl içinde tamamlanarak yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim sunacağını, gençleri sanayiyle tanıştırmak amacıyla başlattıkları “52 Hafta 52 Okul” projesiyle lise ve ortaokul öğrencileri üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkanı elde ettiklerini ifade etti.

İnovasyon ve bilim merkezinde 1.500 kişiye tematik eğitim

Yalova OSB Yenilik Merkezi’nin de UNDP desteğiyle 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği Yenilikçilik Programı ile firmaların inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik ölçüm ve analiz çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Özdemir, “Katılımcı firmaların inovasyon kapasiteleri değerlendirilerek yol haritaları oluşturuldu.

Pilot proje kapanış toplantısına Bakanlık ve UNDP temsilcileri katılırken, projenin yaygınlaştırılması için farkındalık ve danışmanlık faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca, 4 pilot OSB Yenilik Merkezi ile birlikte kullanılan iMAGE inovasyon kapasitesi ölçüm aracıyla ortak bir veri tabanı oluşturuldu ve 1500’ün üzerinde kişiye tematik eğitimler verildi” dedi.