2030’a kadar 1,2 milyar euro yatırım yapacak

İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 4’üncü pistin bu ay hizmete gireceğini açıkladı. Bilgen, 2030’a kadar 1,2 milyar euroluk yatırım planladıklarını, istihdamın da 450 bine çıkacağını söyledi.

İGA İstanbul Havalima­nı CEO’su Selahattin Bil­gen, dördüncü pistin bu ay hizmete alınacağını belirterek, “Dördüncü piste 890 milyon euro yatırım yaptık. 2030 yılına kadar 1.2 milyar euro yatırım planımız var” dedi. Yolcu tra­fiğinin öngörülenden daha er­ken oluşması halinde yatırım takviminin öne çekilebildiği­ni belirten Bilgen, havalima­nında bugün 102 bin kişinin çalıştığını, dolaylı istihdam­la bu rakamın 300 bine ulaş­tığını söyledi. Bilgen, 2030’da toplam istihdamın 450 bine çıkmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafın­dan düzenlenen “Dünya Ha­valimanları Deneyim Zirve­si 2026” kapsamında bir ara­ya geldiğimiz Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın yatırımları, yolcu trafiği, küresel bağlan­tıları ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalima­nı’nın yedi yılı geride bıraktı­ğını belirten Bilgen, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta­doğu’daki gelişmeler ve küre­sel ticaretteki dalgalanmala­ra rağmen büyümeye devam ettiklerini söyledi.

"Bu yıl 86 milyon yolcuyu yakalarız"

İstanbul Havalimanı’nın bu yıl 86 milyon yolcuya ulaşaca­ğını, hatta bu rakamı aşacağını belirten Bilgen, geçen yıl 84,4 milyon yolcuya hizmet verdik­lerini söyledi. Bu yılki hedefle­rinin 89 milyon olduğunu be­lirten Bilgen, İstanbul Havali­manı’nın 20 yıldır Avrupa’nın birincisi olan Heathrow’u ge­ride bıraktığını kaydetti. İs­tanbul’daki havalimanı mali­yetlerinin Heathrow’un yarı­sından daha düşük olduğunu belirten Bilgen, İstanbul Ha­valimanı’nın yolcu sayısında Avrupa’da birinci, dünyada ise 6’ncı-7’nci sıra arasında bu­lunduğunu söyledi. Havalima­nına yönelik kamuoyu desteği­nin de yüzde 59’dan yüzde 91’e yükseldiğini açıkladı.

Büyümeye yüzde 3 katkı sağladı

Havalimanlarının bağlan­tı gücündeki yüzde 10’luk ar­tışın GSMH’yi yüzde 0,5 artır­dığını belirten Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın bağlantı gücü­nün yüzde 60 arttığını ve büyü­meye yüzde 3 katkı sağladığını söyledi. Küresel savaş ve kriz­lere rağmen turist sayısı yüzde 2,5 gerilerken İstanbul Havali­manı’nın yolcu sayısının yüzde 2 arttığını belirten Bilgen, ha­valimanından 147 ülke ve 346 noktaya uçuş gerçekleştirildi­ğini, 117 tarifeli havayoluna ev sahipliği yaptıklarını, charter ve kargoyla birlikte bu sayının 190’a ulaştığını kaydetti.

"Yeni havayolu şirketi konusunda koruyucu davranıyoruz"

İstanbul’a yeni havayolla­rının gelmesi için çalışmala­rın sürdüğünü belirten Bilgen, Air Canada’nın da gündemle­rinde olduğunu söyledi. İstan­bul’a gelen Kanada yolcuları­nın yüzde 50’sinin hâlâ aktar­malı geldiğini belirten Bilgen, “Bu bir potansiyel demek” de­di. Dubai’nin 35 milyar dolarlık, 260 milyon yolcu kapasiteli ye­ni havalimanı projesine de dik­kat çeken Bilgen, “Yeni hava­yolu şirketlerinin gelmesi için biraz esnek olmamız lazım. Ba­zen fazla koruyucu davranıyo­ruz” diye konuştu.

İstanbul Ortadoğu’nun dünyaya açılan kapısı

İstanbul’un Ortadoğu’nun dünyaya açılan önemli bir ka­pısı olduğunu belirten Bilgen, savaş öncesinde bölgeye günlük 220-240 uçuş gerçekleştirildi­ğini, hava sahalarının kapan­masıyla 200-220 uçuş kaybet­tiklerini söyledi. Küresel yolcu trafiğindeki daralmaya rağmen İstanbul’un “güvenli liman” olarak görüldüğünü belirten Bilgen, Doğu-Batı eksenli uçuş­larda dolulukların arttığını ve kayıpları rakiplere göre daha iyi telafi ettiklerini ifade etti.

“Kargo’da merkez olabiliriz”

İstanbul Havalimanı’nın ha­va kargoda da önemli bir mer­kez olabileceğini belirten Bil­gen, FedEx, DHL ve UPS’in yatırımlarının bu potansiye­le işaret ettiğini söyledi. İstan­bul Havalimanı’nın geçen yıl 2 milyon tonun üzerinde hava kargo elleçleyerek Frankfurt’u geçtiğini belirten Bilgen, hava­limanının 5 milyon tonluk ka­pasiteyi destekleyecek altya­pıya sahip olduğunu kaydetti. “Türkiye’yi sadece yolcu anla­mında değil, kargo anlamında da dünyanın havacılık merkezi yapabiliriz” diyen Bilgen, tran­sit kargoda daha kolay çözüm­ler ve daha fazla dijitalleşmey­le büyük potansiyelin harekete geçirilebileceğini söyledi. Bil­gen, İstanbul Havalimanı’nın kısa vadede halka arz edilme­sine yönelik bir planlarının bu­lunmadığını da açıkladı.

Çin uçuşları yüzde 55 arttı

Türkiye ile Çin arasındaki haftalık yolcu uçuş hakkının 21’den 49’a çıkarılmasıyla İs­tanbul’dan Çin’e uçuşların ge­çen yıla göre yüzde 55 arttığını belirten Bilgen, Çin’den Avru­pa’ya yılda yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat ettiğini söyledi. Bu yolcuların yaklaşık 5 milyo­nunun Dubai ve Katar üzerin­den Avrupa’ya geçtiğini belir­ten Bilgen, İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşımın yaklaşık 2 saat daha kısa olabileceğine dikkat çekti.

Kanye West, Jetex’i kullandı

İstanbul Havalimanı’ndaki özel terminal hizmeti Jetex’in bekledikleri rakamlara yaklaştığını belirten Bilgen, Tarkan ve Kanye West’in de terminali kullandığını söyledi. Bilgen, bunun İstanbul ve Türkiye imajı açısından pozitif etki yarattığını ifade etti.

DHMİ’ye 1,16 milyar euro ödeme

İGA’nın geçen yıl DHMİ’ye 1 milyar 160 milyon euro ödeme yaptığını belirten Bilgen, bunun Türkiye’nin en büyük kurumlar vergisi mükellefinin ödediği miktarın yaklaşık iki katı olduğunu söyledi. Kira bedelinin 886 milyon euro artı KDV olduğunu belirten Bilgen, başarının İGA’nın yanı sıra DHMİ, emniyet, pasaport, gümrük ve kargo birimlerinin ortak katkısıyla ortaya çıktığını ifade etti.