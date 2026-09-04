2030’a kadar 1,2 milyar euro yatırım yapacak
İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 4’üncü pistin bu ay hizmete gireceğini açıkladı. Bilgen, 2030’a kadar 1,2 milyar euroluk yatırım planladıklarını, istihdamın da 450 bine çıkacağını söyledi.
İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, dördüncü pistin bu ay hizmete alınacağını belirterek, “Dördüncü piste 890 milyon euro yatırım yaptık. 2030 yılına kadar 1.2 milyar euro yatırım planımız var” dedi. Yolcu trafiğinin öngörülenden daha erken oluşması halinde yatırım takviminin öne çekilebildiğini belirten Bilgen, havalimanında bugün 102 bin kişinin çalıştığını, dolaylı istihdamla bu rakamın 300 bine ulaştığını söyledi. Bilgen, 2030’da toplam istihdamın 450 bine çıkmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen “Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026” kapsamında bir araya geldiğimiz Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın yatırımları, yolcu trafiği, küresel bağlantıları ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalimanı’nın yedi yılı geride bıraktığını belirten Bilgen, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki gelişmeler ve küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiklerini söyledi.
"Bu yıl 86 milyon yolcuyu yakalarız"
İstanbul Havalimanı’nın bu yıl 86 milyon yolcuya ulaşacağını, hatta bu rakamı aşacağını belirten Bilgen, geçen yıl 84,4 milyon yolcuya hizmet verdiklerini söyledi. Bu yılki hedeflerinin 89 milyon olduğunu belirten Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın 20 yıldır Avrupa’nın birincisi olan Heathrow’u geride bıraktığını kaydetti. İstanbul’daki havalimanı maliyetlerinin Heathrow’un yarısından daha düşük olduğunu belirten Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısında Avrupa’da birinci, dünyada ise 6’ncı-7’nci sıra arasında bulunduğunu söyledi. Havalimanına yönelik kamuoyu desteğinin de yüzde 59’dan yüzde 91’e yükseldiğini açıkladı.
Büyümeye yüzde 3 katkı sağladı
Havalimanlarının bağlantı gücündeki yüzde 10’luk artışın GSMH’yi yüzde 0,5 artırdığını belirten Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın bağlantı gücünün yüzde 60 arttığını ve büyümeye yüzde 3 katkı sağladığını söyledi. Küresel savaş ve krizlere rağmen turist sayısı yüzde 2,5 gerilerken İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısının yüzde 2 arttığını belirten Bilgen, havalimanından 147 ülke ve 346 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini, 117 tarifeli havayoluna ev sahipliği yaptıklarını, charter ve kargoyla birlikte bu sayının 190’a ulaştığını kaydetti.
"Yeni havayolu şirketi konusunda koruyucu davranıyoruz"
İstanbul’a yeni havayollarının gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bilgen, Air Canada’nın da gündemlerinde olduğunu söyledi. İstanbul’a gelen Kanada yolcularının yüzde 50’sinin hâlâ aktarmalı geldiğini belirten Bilgen, “Bu bir potansiyel demek” dedi. Dubai’nin 35 milyar dolarlık, 260 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı projesine de dikkat çeken Bilgen, “Yeni havayolu şirketlerinin gelmesi için biraz esnek olmamız lazım. Bazen fazla koruyucu davranıyoruz” diye konuştu.
İstanbul Ortadoğu’nun dünyaya açılan kapısı
İstanbul’un Ortadoğu’nun dünyaya açılan önemli bir kapısı olduğunu belirten Bilgen, savaş öncesinde bölgeye günlük 220-240 uçuş gerçekleştirildiğini, hava sahalarının kapanmasıyla 200-220 uçuş kaybettiklerini söyledi. Küresel yolcu trafiğindeki daralmaya rağmen İstanbul’un “güvenli liman” olarak görüldüğünü belirten Bilgen, Doğu-Batı eksenli uçuşlarda dolulukların arttığını ve kayıpları rakiplere göre daha iyi telafi ettiklerini ifade etti.
“Kargo’da merkez olabiliriz”
İstanbul Havalimanı’nın hava kargoda da önemli bir merkez olabileceğini belirten Bilgen, FedEx, DHL ve UPS’in yatırımlarının bu potansiyele işaret ettiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’nın geçen yıl 2 milyon tonun üzerinde hava kargo elleçleyerek Frankfurt’u geçtiğini belirten Bilgen, havalimanının 5 milyon tonluk kapasiteyi destekleyecek altyapıya sahip olduğunu kaydetti. “Türkiye’yi sadece yolcu anlamında değil, kargo anlamında da dünyanın havacılık merkezi yapabiliriz” diyen Bilgen, transit kargoda daha kolay çözümler ve daha fazla dijitalleşmeyle büyük potansiyelin harekete geçirilebileceğini söyledi. Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın kısa vadede halka arz edilmesine yönelik bir planlarının bulunmadığını da açıkladı.
Çin uçuşları yüzde 55 arttı
Türkiye ile Çin arasındaki haftalık yolcu uçuş hakkının 21’den 49’a çıkarılmasıyla İstanbul’dan Çin’e uçuşların geçen yıla göre yüzde 55 arttığını belirten Bilgen, Çin’den Avrupa’ya yılda yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat ettiğini söyledi. Bu yolcuların yaklaşık 5 milyonunun Dubai ve Katar üzerinden Avrupa’ya geçtiğini belirten Bilgen, İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşımın yaklaşık 2 saat daha kısa olabileceğine dikkat çekti.
Kanye West, Jetex’i kullandı
İstanbul Havalimanı’ndaki özel terminal hizmeti Jetex’in bekledikleri rakamlara yaklaştığını belirten Bilgen, Tarkan ve Kanye West’in de terminali kullandığını söyledi. Bilgen, bunun İstanbul ve Türkiye imajı açısından pozitif etki yarattığını ifade etti.
DHMİ’ye 1,16 milyar euro ödeme
İGA’nın geçen yıl DHMİ’ye 1 milyar 160 milyon euro ödeme yaptığını belirten Bilgen, bunun Türkiye’nin en büyük kurumlar vergisi mükellefinin ödediği miktarın yaklaşık iki katı olduğunu söyledi. Kira bedelinin 886 milyon euro artı KDV olduğunu belirten Bilgen, başarının İGA’nın yanı sıra DHMİ, emniyet, pasaport, gümrük ve kargo birimlerinin ortak katkısıyla ortaya çıktığını ifade etti.
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