2030’a kadar becerilerimizin yüzde 40’ı çöpe gidiyor
Dünya Ekonomik Forumu’nun Future of Jobs 2025 raporu, iş dünyası için süslü bir gelecek vizyonu değil; soğuk bir X-ray. Rapora göre 2025–2030 arasında çalışanların mevcut becerilerinin yaklaşık %40’ı ya dönüşecek ya da tamamen geçersiz olacak.
Aynı dönemde 170 milyon yeni iş yaratılırken 92 milyon iş yok olacak. Yani net 78 milyon ek iş var ama bu pozisyonlara kimlerin yerleşeceği tamamen beceri haritamıza bağlı.
Rapor, özellikle büyük işverenlerin beklentilerini yansıtıyor.
Analitik düşünme bugün hâlâ “en çok aranan” çekirdek beceri; her on şirketten yedisi için vazgeçilmez. Fakat 2030’a giderken ağırlık yavaş yavaş yer değiştiriyor. AI ve büyük veri okuryazarlığı, yaratıcı düşünme, teknolojik okuryazarlık, merak ve yaşam boyu öğrenme, dayanıklılık ve çeviklik, liderlik ve sosyal etki gibi beceriler hem çekirdekte kalıyor hem de önemini en hızlı artıranlar listesine tırmanıyor
Sosyal medyada dolaşan “Core Skills in 2030 – 2030’Temel Beceriler” diyagramı bu tabloyu görsel olarak çok iyi özetliyor. Bir eksende işverenlerin bugün “temel” saydığı beceriler, diğer eksende 2030’a kadar öneminin artması beklenenler var. Dört bölmeli grafiğin sağ üst köşesinde AI ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık, yaratıcı düşünme, merak ve yaşam boyu öğrenme, liderlik, sistem düşüncesi ve öz-farkındalık gibi yetkinlikler toplanıyor. Sol altta ise manuel beceriler, rutin işlemler, sadece hız ve hassasiyete dayalı işler giderek “odak dışı” kalıyor.
Bu resim aslında yıllardır savunduğum, kitabını da yazdığım ve aynı zamanda yüksek lisans tez konum olan T-İnsan modelinin nicel karşılığı. Geleceğin çalışanı dar bir uzmanlıkla yetinmeyen, dikey bilgisini yatayda analitik ve yaratıcı düşünme, sistem bakışı, empati ve teknoloji okuryazarlığıyla, diğer alanlarla birleştiren kişi olacak. Sıralama basit; önce vizyon, sonra zeka, en son veri ve araçlar. AI okuryazarı olmak önemli ama tek başına yetmez; yapay zekayı iş modelini yeniden tasarlamak için kullanan, veriyi anlam ve etkiye dönüştürebilen zihinlere ihtiyaç var.
Peki liderler ne yapmalı?
1- Önce şirket stratejisine “Beceri 2030” diye ayrı bir eksen eklemek gerekiyor. Yönetim kurullarına sadece ciro, kârlılık ve pazar payı değil, organizasyonun beceri bileşimi de raporlanmalı. Çalışanların ne kadarı AI ve veri araçlarını gerçekten kullanabiliyor, kaç kişi sistem düşüncesi veya yaratıcı problem çözme eğitiminden geçmiş, kaç yönetici empati ve sosyal etki konusunda ölçülüyor; bu sorulara somut verilerle yanıt vermek lazım.
2- İkinci adım eğitim bütçesini yeniden kurgulamak. Klasik ofis yazılımları ya da sıradan teknik kurslar yerine, AI ve büyük veri okuryazarlığı, siber güvenlik temel bilgisi, yaratıcı ve analitik düşünme, merak ve yaşam boyu öğrenme kaslarını güçlendiren programlar öncelik almalı. Bu becerileri ölçen, gelişimini izleyen sistemler kurulmadıkça eğitim harcaması yatırım değil gider kalemi olarak kalıyor.
3- Üçüncü adım performans ve terfi sistemlerini güncellemek. Sadece kişisel satış rakamını, maliyet hedefine uyumu veya rapor sayısını ödüllendiren bir şirket, kendini 2030’un dışına yazıyor. AI ile süreçlerini sıfırdan tasarlayanları, ekipler arası iş birliği kuranları, çevresel ve toplumsal etkiyi düşünerek karar verenleri, yani yeni çekirdek becerileri sahada gösterenleri ödüllendiren sistemler kurmak şart.
Son soru şu: Kendi kariyerinize bu diyagramın neresinden bakıyorsunuz? Gününüzün ne kadarı AI ile değer yaratmaya, ne kadarı otomasyona devredilebilecek tekrarlara gidiyor? 2030 geldiğinde müzede sergilenen beceriler arasında mı, yoksa yeni işlerin kurucu T-İnsan’ları arasında mı olmak istediğinize bugün karar veriyorsunuz.
Yol haritanızı bu hafta masaya koyun. Çünkü gelecek, bekleyenleri değil, hazırlananları ödüllendirir.
