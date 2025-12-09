2030’a kadar becerilerimizin yüzde 40’ı çöpe gidiyor

Dünya Ekonomik Forumu’nun Futu­re of Jobs 2025 raporu, iş dünyası için süslü bir gelecek vizyonu değil; so­ğuk bir X-ray. Rapora göre 2025–2030 arasında çalışanların mevcut beceri­lerinin yaklaşık %40’ı ya dönüşecek ya da tamamen geçersiz olacak.

Aynı dönemde 170 milyon yeni iş yaratı­lırken 92 milyon iş yok olacak. Yani net 78 milyon ek iş var ama bu pozisyonlara kim­lerin yerleşeceği tamamen beceri harita­mıza bağlı.

Rapor, özellikle büyük işverenlerin beklentilerini yansıtıyor.

Analitik düşünme bugün hâlâ “en çok aranan” çekirdek beceri; her on şirketten yedisi için vazgeçilmez. Fakat 2030’a gi­derken ağırlık yavaş yavaş yer değiştiri­yor. AI ve büyük veri okuryazarlığı, ya­ratıcı düşünme, teknolojik okuryazarlık, merak ve yaşam boyu öğrenme, dayanıklı­lık ve çeviklik, liderlik ve sosyal etki gibi beceriler hem çekirdekte kalıyor hem de önemini en hızlı artıranlar listesine tır­manıyor

Sosyal medyada dolaşan “Core Skills in 2030 – 2030’Temel Beceriler” diyagramı bu tabloyu görsel olarak çok iyi özetliyor. Bir eksende işverenlerin bugün “temel” saydığı beceriler, diğer eksende 2030’a kadar öneminin artması beklenenler var. Dört bölmeli grafiğin sağ üst köşesinde AI ve büyük veri, teknolojik okuryazar­lık, yaratıcı düşünme, merak ve yaşam bo­yu öğrenme, liderlik, sistem düşüncesi ve öz-farkındalık gibi yetkinlikler toplanı­yor. Sol altta ise manuel beceriler, rutin iş­lemler, sadece hız ve hassasiyete dayalı iş­ler giderek “odak dışı” kalıyor.

Bu resim aslında yıllardır savundu­ğum, kitabını da yazdığım ve aynı za­manda yüksek lisans tez konum olan T-İnsan modelinin nicel karşılığı. Ge­leceğin çalışanı dar bir uzmanlıkla yetin­meyen, dikey bilgisini yatayda analitik ve yaratıcı düşünme, sistem bakışı, empati ve teknoloji okuryazarlığıyla, diğer alan­larla birleştiren kişi olacak. Sıralama ba­sit; önce vizyon, sonra zeka, en son veri ve araçlar. AI okuryazarı olmak önemli ama tek başına yetmez; yapay zekayı iş modelini yeniden tasarlamak için kulla­nan, veriyi anlam ve etkiye dönüştürebi­len zihinlere ihtiyaç var.

Peki liderler ne yapmalı?

1- Önce şirket stratejisine “Beceri 2030” diye ayrı bir eksen eklemek ge­rekiyor. Yönetim kurullarına sadece ciro, kârlılık ve pazar payı değil, organizasyo­nun beceri bileşimi de raporlanmalı. Ça­lışanların ne kadarı AI ve veri araçlarını gerçekten kullanabiliyor, kaç kişi sistem düşüncesi veya yaratıcı problem çözme eğitiminden geçmiş, kaç yönetici empati ve sosyal etki konusunda ölçülüyor; bu so­rulara somut verilerle yanıt vermek lazım.

2- İkinci adım eğitim bütçesini yeni­den kurgulamak. Klasik ofis yazılımları ya da sıradan teknik kurslar yerine, AI ve büyük veri okuryazarlığı, siber güvenlik temel bilgisi, yaratıcı ve analitik düşün­me, merak ve yaşam boyu öğrenme kasla­rını güçlendiren programlar öncelik alma­lı. Bu becerileri ölçen, gelişimini izleyen sistemler kurulmadıkça eğitim harcaması yatırım değil gider kalemi olarak kalıyor.

3- Üçüncü adım performans ve terfi sistemlerini güncellemek. Sadece kişi­sel satış rakamını, maliyet hedefine uyu­mu veya rapor sayısını ödüllendiren bir şirket, kendini 2030’un dışına yazıyor. AI ile süreçlerini sıfırdan tasarlayanları, ekipler arası iş birliği kuranları, çevresel ve toplumsal etkiyi düşünerek karar ve­renleri, yani yeni çekirdek becerileri sa­hada gösterenleri ödüllendiren sistemler kurmak şart.

Son soru şu: Kendi kariyerinize bu diyagramın neresinden bakıyorsunuz? Gününüzün ne kadarı AI ile değer yarat­maya, ne kadarı otomasyona devredilebi­lecek tekrarlara gidiyor? 2030 geldiğinde müzede sergilenen beceriler arasında mı, yoksa yeni işlerin kurucu T-İnsan’ları ara­sında mı olmak istediğinize bugün karar veriyorsunuz.

Yol haritanızı bu hafta masaya ko­yun. Çünkü gelecek, bekleyenleri değil, hazırlananları ödüllendirir.