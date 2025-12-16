2035 yılına kadar yüzde 5.000 büyüyecek sektörler
ARK Invest’in kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, kariyerinin en cesur öngörüsünü paylaştı. Wood, beş sektörün 2035 yılına kadar yüzde 5000 oranında büyüyeceğini ve tarihi bir servet transferine yol açacağını iddia ediyor…
Önce, Cathie Wood kim?
Wood, yenilik odaklı tematik ETF’leriyle (borsa yatırım fonu) bilinen ARK Invest’in kurucusu. En çok, Tesla için 2018’de yaptığı agresif fiyat hedefleriyle tanındı. O yıllarda birçok yatırımcı Tesla’yı niş (dar bir kitleye hitap eden) görürken Wood, elektrikli araçların yazılım, batarya ve üretim otomasyonuyla birleştiğinde otomotivde kırılma ve dönüşüm yaratacağını savundu. Bu yaklaşım, “patern kırılması”nın tipik örneğiydi: Eski iş modeli çatladı, maliyet eğrisi düştü, yeni teknoloji hızla ana akım oldu.
Wood’un tezinde, büyümenin motoru tek bir teknoloji değil. Birkaç sektör ve dalga üst üste binecek. Bu uzgörüleri bir “hisse senedi tavsiyesi” olarak değil, bir “dönüşüm haritası” olarak değerlendirmek gerekir.
O halde bu listeyi nasıl okumalı?
* Hepsini aynı hızda olgunlaşacak sanmayın ancak bu alanlara yatırım yapanların yaklaşık 10 yıl içinde kazanacağı konusundaki çok yüksek olasılığı da lütfen görün. Tüm veri setleri, araştırmalar, tarihi analizler, senaryolar ve hali hazırdaki gelişim paternleri bu uzgörüyü destekliyor.
* Bir de bu alanları ve aslında fırsat deryasını sadece hisse seçimi sanmanız, borsa tavsiyesi gibi görmeniz büyük hata olur. Çünkü asıl kazanç olasılığı hangi hisseleri aldığınızda değil, şirketlerin bu dalgaları ürünlerine, süreçlerine ve insan kaynağına nasıl bağlayacağınızı çözdüğünüzde oluşacak. Bireyler ya da kariyer açısından ise verilen liste, sürdürülebilir işim olsun isteyen her yaştaki ve konumdaki insanın kendilerini nasıl geliştirip, dönüştürüp, kendilerine bu alanlara uygun hangi yatırımları yapacaklarında yatıyor.
Ve o 5 alan:
1- Yapay zekâ ve robotik. Yapay zekâ, sadece sohbet botu değil; satıştan müşteri hizmetine, üretim planlamasından yazılıma kadar işin “beyaz yakalı kasını” otomatikleştiriyor. Robotik ise bu zekâyı fiziksel dünyaya indiriyor. İki ayaklı şov robotlarından depoda taşıyan, fabrikada monte eden ve evde destek veren çok fonksiyonlu iş robotlarına kadar hepsi artık gerçek değer üretiyor.
2- Çoklu-omik ve gen düzenleme. Multi-omics, genom, protein ve metabolizma gibi biyolojik katmanların birlikte okunması anlamına geliyor. CRISPR ise hedefli gen kesip biçme aracı, bir anlamda “gen makası”. Wood, “hastalık tedavisi” yerine “hastalık oluşmadan müdahale” çağının büyüme alanı olacağını öne sürüyor.
3- Enerji depolama. Batarya maliyetleri düştükçe elektrikli araçlar, şebeke depolama ve robotlar aynı altyapıyı paylaşır hale gelecek. Enerji depolama, otonom ekonomi için görünmez omurgaya dönüşecek.
4- Blokzincir ve dijital varlıklar. Burada kritik soru “kripto para kazandırır mı” değil. Kritik olan, değer transferinin daha düşük maliyetle ve daha az aracıyla yapılabilmesini anlamak. Wood, Bitcoin için de çok iddialı senaryolar kuruyor; bunları tahmin olarak okumak şart.
5- Uzay ve otonom mobilite. Uydu ağları, konumlama, gözlem, bağlantı ve savunma gibi alanlarda yeni bir altyapı katmanı yaratıyor. Otonom taksiler, dron lojistiği ve yazılım tabanlı taşımacılık birleştiğinde, Ulaşım, sahip olmaktan ve satın almaktan çok, hizmet ve abonelik modeline kayıyor.
Benim çıkarımım şu: 2035 vizyonu, “gelecek bir gün gelir” rahatlığıyla izlenemeyecek kadar yakın ve sert bir virajdır. Bu 5 alanın birbiriyle “yakınsaması” (convergence), lineer düşünen şirketleri ve bireyleri silecek. Amaç bu sektörlerden sadece hisse almak olmamalı; kariyerinizi, şirketinizin süreçlerini ve çocuklarınızın eğitimini bu “yeni gerçekliğe” göre yeniden kalibre etmelisiniz. Eski dünyanın kurallarıyla, yeni dünyanın servetinden pay alamazsınız!
