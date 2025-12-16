2035 yılına kadar yüzde 5.000 büyüyecek sektörler

ARK Invest’in kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, kariyerinin en cesur öngörüsünü paylaştı. Wood, beş sektö­rün 2035 yılına kadar yüzde 5000 ora­nında büyüyeceğini ve tarihi bir servet transferine yol açacağını iddia ediyor…

Önce, Cathie Wood kim?

Wood, yenilik odaklı tematik ET­F’leriyle (borsa yatırım fonu) bilinen ARK Invest’in kurucusu. En çok, Tes­la için 2018’de yaptığı agresif fiyat hedef­leriyle tanındı. O yıllarda birçok yatırım­cı Tesla’yı niş (dar bir kitleye hitap eden) görürken Wood, elektrikli araçların yazı­lım, batarya ve üretim otomasyonuyla bir­leştiğinde otomotivde kırılma ve dönüşüm yaratacağını savundu. Bu yaklaşım, “pa­tern kırılması”nın tipik örneğiydi: Eski iş modeli çatladı, maliyet eğrisi düştü, yeni teknoloji hızla ana akım oldu.

Wood’un tezinde, büyümenin moto­ru tek bir teknoloji değil. Birkaç sektör ve dalga üst üste binecek. Bu uzgörüleri bir “hisse senedi tavsiyesi” olarak değil, bir “dönüşüm haritası” olarak değerlendir­mek gerekir.

O halde bu listeyi nasıl okumalı?

* Hepsini aynı hızda olgunlaşacak sanmayın ancak bu alanlara yatırım ya­panların yaklaşık 10 yıl içinde kazanacağı konusundaki çok yüksek olasılığı da lütfen görün. Tüm veri setleri, araştırmalar, tarihi analizler, senaryolar ve hali hazırdaki geli­şim paternleri bu uzgörüyü destekliyor.

* Bir de bu alanları ve aslında fırsat deryasını sadece hisse seçimi sanma­nız, borsa tavsiyesi gibi görmeniz bü­yük hata olur. Çünkü asıl kazanç olasılığı hangi hisseleri aldığınızda değil, şirketle­rin bu dalgaları ürünlerine, süreçlerine ve insan kaynağına nasıl bağlayacağınızı çöz­düğünüzde oluşacak. Bireyler ya da kari­yer açısından ise verilen liste, sürdürü­lebilir işim olsun isteyen her yaştaki ve konumdaki insanın kendilerini nasıl ge­liştirip, dönüştürüp, kendilerine bu alanla­ra uygun hangi yatırımları yapacaklarında yatıyor.

Ve o 5 alan:

1- Yapay zekâ ve robotik. Yapay zekâ, sadece sohbet botu değil; satıştan müşteri hizmetine, üretim planlamasından yazılı­ma kadar işin “beyaz yakalı kasını” oto­matikleştiriyor. Robotik ise bu zekâyı fiziksel dünyaya indiriyor. İki ayaklı şov robotlarından depoda taşıyan, fabrikada monte eden ve evde destek veren çok fonk­siyonlu iş robotlarına kadar hepsi artık gerçek değer üretiyor.

2- Çoklu-omik ve gen düzenleme. Mul­ti-omics, genom, protein ve metabolizma gibi biyolojik katmanların birlikte okun­ması anlamına geliyor. CRISPR ise hedef­li gen kesip biçme aracı, bir anlamda “gen makası”. Wood, “hastalık tedavisi” yerine “hastalık oluşmadan müdahale” çağının büyüme alanı olacağını öne sürüyor.

3- Enerji depolama. Batarya maliyetle­ri düştükçe elektrikli araçlar, şebeke depo­lama ve robotlar aynı altyapıyı paylaşır ha­le gelecek. Enerji depolama, otonom eko­nomi için görünmez omurgaya dönüşecek.

4- Blokzincir ve dijital varlıklar. Bura­da kritik soru “kripto para kazandırır mı” değil. Kritik olan, değer transferinin da­ha düşük maliyetle ve daha az aracıyla ya­pılabilmesini anlamak. Wood, Bitcoin için de çok iddialı senaryolar kuruyor; bunları tahmin olarak okumak şart.

5- Uzay ve otonom mobilite. Uydu ağla­rı, konumlama, gözlem, bağlantı ve savun­ma gibi alanlarda yeni bir altyapı katmanı yaratıyor. Otonom taksiler, dron lojistiği ve yazılım tabanlı taşımacılık birleştiğin­de, Ulaşım, sahip olmaktan ve satın al­maktan çok, hizmet ve abonelik mode­line kayıyor.

Benim çıkarımım şu: 2035 vizyonu, “gelecek bir gün gelir” rahatlığıyla izlene­meyecek kadar yakın ve sert bir virajdır. Bu 5 alanın birbiriyle “yakınsaması” (conver­gence), lineer düşünen şirketleri ve birey­leri silecek. Amaç bu sektörlerden sadece hisse almak olmamalı; kariyerinizi, şirketi­nizin süreçlerini ve çocuklarınızın eğitimi­ni bu “yeni gerçekliğe” göre yeniden kalibre etmelisiniz. Eski dünyanın kurallarıyla, ye­ni dünyanın servetinden pay alamazsınız!