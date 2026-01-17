'2050 Bio-Teknoloji Olimpiyatları'nda basketbol kaç kolla oynanacak?

Spor, insanın bedensel, zihinsel sınırlarını genişletmek, sergilemek ve yarıştırmak için geliştirilmiş bir disiplindi. İnsan bedeninin ve zihninin sınırlarının olmadığı bir dünyada spora ne olur? Spor olur mu?

Beyin Makine Arayüzü saye­sinde makinaları düşünce gücü ile kullanabileceğiz. Robo­tik kolları, bizim uzantımızmış gibi oynatacağız. Hatta o kollar­la tutulan cisimleri hissedeceğiz de robotik kolların, tuttukları ci­sime uyguladıkları basıncı ayar­lamak için tasarlanan bu tekno­loji Miguel Nicolesis ve ekibi sa­yesinde artık benzer bir yöntem ile doğrudan zihninize bu bilgiyi iletiyor.

Bunun gelecekte insanlara su­nabileceği imkanlar neredeyse imkânsız. Felçli hastaların tekrar hayata dönmesi ile başlayan bu sektör, cinsel hayatlarda kullanı­labilecek her türlü uzva kadar dö­nüşecektir. Spor sektöründe bu yelpazenin içerisinde duruyor

Teknoloji sporun içerisinde her zaman invaze olmuştur. Yüz­me rekorlarının mayo teknolojisi ile kırılması, formula yarışlıları­nın çok büyük bütçeli Ar-Ge ça­lışmalarının olması, avlanma ve silah teknolojisi arasındaki bağ, bunlara iyi örneklerdir.

Gelecekte bu uçurum daha da büyüyecektir. Yeni teknolojiler giderek “insan ve makina” kavra­mını “insan-makina” kavramına yaklaştıracaktır. Yani bu yüzyıl­da “ya basket hiç 2 insansı 2 robot kolla oynanır mı? Spor mu bu?” şeklindeki soruların yerini “ne­den sadece kendi bedenimle oy­nayayım ki?” alacaktır.

Gelecekte insan makina or­tak formu, insanoğlunun “ben” diye adlandırdığı varlığın mer­kezinde duracak. Yatak odasın­dan spor salonuna kadar her yer­deki bilgisayarlar ve makinalar “BEN” denilen algının bir parça­sı olacak. Ki burada bahsettiği­miz sadece fazladan takılan bir­kaç kol değil. Araba, bilgisayar, internet hesapları… Her şey insa­nın zihni bağlı olacak. Bu iletişim insan algısını ve düşünce yapı­sında etkileyecektir. Yeni neslin cep telefonu olmayan bir “benlik algısının” olamayacağını düşün­mesi gibi.

Spor müsabakalarında bu du­rum belirli kısıtlama ve kural ge­tirecektir. Basketbol 4 kolla oy­nanabilir mesela, ya da çok daha yukarı sıçramayı sağlayan egzos­keleton bacak kuvvetlendiriciler giyilebilir. Futbol için hızı arttı­ran akıllı taytlar, boksta boksör­lerin içine yerleştirildiği savaşçı robotlar, yüzmede sırta şerit şek­linde takılan yüzgeçler… Klasik sporlarımız zaten ya bu teknolo­jik devinime ayak uyduracaklar ya da yok olacaklardır.

Öte yandan yeni nesil insan­lar için artık her birey bir ‘süper tanrı’ya dönüşeceğinden ve tüm imkanlar Homodeus!a sunuldu­ğundan “başkasının sporlarını iz­leme ve takip etme” dönemi bite­bilir. Sonuçta şu an formula yarışı seyreden birisi kendisi bu hızda ilerlemek varken ve bunun bü­tün eğitimsel-lojistik ve teknolo­jik desteğine de sahipken “seyret­mekle “neden yetinsin ki…

Ya da acaba dünyanın tüm bil­gisine sahip, zihni ile çevresini ve bedenindeki bilgisayarlara hükmederek, yarı-tanrısal be­denlerde, Olimpos’ta yaşar gi­bi yaşarken…. 3 saat 22 erkeğin bir topun peşinden koşturması­nı seyredecekler mi? Bunları za­man gösterecek

Eski sporlar teknoloji ile say­borg insanın yetilerine göre ye­niden düzenlenecek ve büyük bir ihtimalle şu an hayal edemeye­ceğimiz spor -eğlence sektörleri oluşacaktır.

Sonuçta spor; insanın beden­sel, zihinsel sınırlarını genişlet­mek, sergilemek ve yarıştırmak için geliştirilmiş bir disiplindi. İnsan bedeninin ve zihninin sı­nırlarının olmadığı bir dünyada spora ne olur? Spor olur mu? Ya da bizim gibi hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırlı olan ho­mosaphines böyle bir olguyu an­layabilir mi ki?