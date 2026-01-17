'2050 Bio-Teknoloji Olimpiyatları'nda basketbol kaç kolla oynanacak?
Spor, insanın bedensel, zihinsel sınırlarını genişletmek, sergilemek ve yarıştırmak için geliştirilmiş bir disiplindi. İnsan bedeninin ve zihninin sınırlarının olmadığı bir dünyada spora ne olur? Spor olur mu?
Beyin Makine Arayüzü sayesinde makinaları düşünce gücü ile kullanabileceğiz. Robotik kolları, bizim uzantımızmış gibi oynatacağız. Hatta o kollarla tutulan cisimleri hissedeceğiz de robotik kolların, tuttukları cisime uyguladıkları basıncı ayarlamak için tasarlanan bu teknoloji Miguel Nicolesis ve ekibi sayesinde artık benzer bir yöntem ile doğrudan zihninize bu bilgiyi iletiyor.
Bunun gelecekte insanlara sunabileceği imkanlar neredeyse imkânsız. Felçli hastaların tekrar hayata dönmesi ile başlayan bu sektör, cinsel hayatlarda kullanılabilecek her türlü uzva kadar dönüşecektir. Spor sektöründe bu yelpazenin içerisinde duruyor
Teknoloji sporun içerisinde her zaman invaze olmuştur. Yüzme rekorlarının mayo teknolojisi ile kırılması, formula yarışlılarının çok büyük bütçeli Ar-Ge çalışmalarının olması, avlanma ve silah teknolojisi arasındaki bağ, bunlara iyi örneklerdir.
Gelecekte bu uçurum daha da büyüyecektir. Yeni teknolojiler giderek “insan ve makina” kavramını “insan-makina” kavramına yaklaştıracaktır. Yani bu yüzyılda “ya basket hiç 2 insansı 2 robot kolla oynanır mı? Spor mu bu?” şeklindeki soruların yerini “neden sadece kendi bedenimle oynayayım ki?” alacaktır.
Gelecekte insan makina ortak formu, insanoğlunun “ben” diye adlandırdığı varlığın merkezinde duracak. Yatak odasından spor salonuna kadar her yerdeki bilgisayarlar ve makinalar “BEN” denilen algının bir parçası olacak. Ki burada bahsettiğimiz sadece fazladan takılan birkaç kol değil. Araba, bilgisayar, internet hesapları… Her şey insanın zihni bağlı olacak. Bu iletişim insan algısını ve düşünce yapısında etkileyecektir. Yeni neslin cep telefonu olmayan bir “benlik algısının” olamayacağını düşünmesi gibi.
Spor müsabakalarında bu durum belirli kısıtlama ve kural getirecektir. Basketbol 4 kolla oynanabilir mesela, ya da çok daha yukarı sıçramayı sağlayan egzoskeleton bacak kuvvetlendiriciler giyilebilir. Futbol için hızı arttıran akıllı taytlar, boksta boksörlerin içine yerleştirildiği savaşçı robotlar, yüzmede sırta şerit şeklinde takılan yüzgeçler… Klasik sporlarımız zaten ya bu teknolojik devinime ayak uyduracaklar ya da yok olacaklardır.
Öte yandan yeni nesil insanlar için artık her birey bir ‘süper tanrı’ya dönüşeceğinden ve tüm imkanlar Homodeus!a sunulduğundan “başkasının sporlarını izleme ve takip etme” dönemi bitebilir. Sonuçta şu an formula yarışı seyreden birisi kendisi bu hızda ilerlemek varken ve bunun bütün eğitimsel-lojistik ve teknolojik desteğine de sahipken “seyretmekle “neden yetinsin ki…
Ya da acaba dünyanın tüm bilgisine sahip, zihni ile çevresini ve bedenindeki bilgisayarlara hükmederek, yarı-tanrısal bedenlerde, Olimpos’ta yaşar gibi yaşarken…. 3 saat 22 erkeğin bir topun peşinden koşturmasını seyredecekler mi? Bunları zaman gösterecek
Eski sporlar teknoloji ile sayborg insanın yetilerine göre yeniden düzenlenecek ve büyük bir ihtimalle şu an hayal edemeyeceğimiz spor -eğlence sektörleri oluşacaktır.
Sonuçta spor; insanın bedensel, zihinsel sınırlarını genişletmek, sergilemek ve yarıştırmak için geliştirilmiş bir disiplindi. İnsan bedeninin ve zihninin sınırlarının olmadığı bir dünyada spora ne olur? Spor olur mu? Ya da bizim gibi hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırlı olan homosaphines böyle bir olguyu anlayabilir mi ki?
